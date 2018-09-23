 Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко

"Если Интерпол выставляет так называемую красную карточку розыска члена террористической организации, она подлежит исполнению Украиной", - об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Ю.Луценко, если Украина хочет, чтобы террористов из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, или российских наемников в мире притягивали к ответственности, она должна выполнять международное соглашение по борьбе с терроризмом.
"Более того, что террористы ИГИЛ и других террористических организаций, которые воюют на территории Сирии, являются особо опасными, о чем говорят наши стратегические союзники США, Израиль, Европейский Союз", - подчеркнул генпрокурор.
Он добавил, что просто не выполнять решение об розыске и экстрадицию Украина не может, так как не имеет на это законных оснований.
"Кое-кто говорит о том, что пока у нас война с Россией – никого не нужно выдавать. Я не могу поддержать такую точку зрения", - отметил Ю.Луценко.
Генпрокурор пояснил такую позицию тем, что по имеющейся информации в последние месяцы в Украину массово заезжают криминальные элементы из России.
"Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России. Нагромождение российского или пророссийского криминального элемента тут недопустимо. И мы должны их экстрадировать", - подчеркнул Ю.Луценко.
В то же время, Генпрокурор добавил, что никто из тех, кто воевал на стороне Украины, не может быть выдан России.
Невиправний йолоп! Їх не треба пускати, а не екстрадувати.
Боротися з алкоголізмом, треба не якістю й кількістю похмілля, а меньше вживати алкогольних напоїв.Соціаліст... лише язиком може ляпати й то не в тему.
Вот этой стране власти #Украины позорно выдают чеченцев и ингушей, разжигая апетитты Русни, как это было в Грузии и оправдывая свое предательство тем, что сдали тех "кто не воевал за Украину". Когда русские начнут бомбить Киев будет поздно https://streamable.com/31s3n #тумгоев
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https://streamable.com/31s3n