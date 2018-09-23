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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7144) Россия (70543) экстрадиция (392)

 Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России.

"Если Интерпол выставляет так называемую красную карточку розыска члена террористической организации, она подлежит исполнению Украиной", - об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ю.Луценко, если Украина хочет, чтобы террористов из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, или российских наемников в мире притягивали к ответственности, она должна выполнять международное соглашение по борьбе с терроризмом.

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"Более того, что террористы ИГИЛ и других террористических организаций, которые воюют на территории Сирии, являются особо опасными, о чем говорят наши стратегические союзники США, Израиль, Европейский Союз", - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что просто не выполнять решение об розыске и экстрадицию Украина не может, так как не имеет на это законных оснований.

"Кое-кто говорит о том, что пока у нас война с Россией – никого не нужно выдавать. Я не могу поддержать такую точку зрения", - отметил Ю.Луценко.

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Генпрокурор пояснил такую позицию тем, что по имеющейся информации в последние месяцы в Украину массово заезжают криминальные элементы из России.

"Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России. Нагромождение российского или пророссийского криминального элемента тут недопустимо. И мы должны их экстрадировать", - подчеркнул Ю.Луценко.

В то же время, Генпрокурор добавил, что никто из тех, кто воевал на стороне Украины, не может быть выдан России.

Источник: https://censor.net.ua/n3087657
 
   
 Топ комментарии
 
Криминальный элемент из рашки уже давно в Украине - Порошенко, Медведчук, Мураев, Бойко и иже с ними. Все рыги.
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А чего граница не на замке?Прокурор ты наш обосраный?
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Да вы сами самые криминальные элементы
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Криминальный элемент из рашки уже давно в Украине - Порошенко, Медведчук, Мураев, Бойко и иже с ними. Все рыги.
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Да вы сами самые криминальные элементы
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А чего граница не на замке?Прокурор ты наш обосраный?
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Так борись с этим элементом. Ты же на то и поставлен на такую должность.
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А он по принципу "не можешь победить - возглавь" борется.
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"Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России. Нагромождение российского или пророссийского криминального элемента тут недопустимо. И мы должны их экстрадировать", - подчеркнул Ю.Луценко.
Невиправний йолоп! Їх не треба пускати, а не екстрадувати.
Боротися з алкоголізмом, треба не якістю й кількістю похмілля, а меньше вживати алкогольних напоїв.Соціаліст... лише язиком може ляпати й то не в тему.
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Это он на себя намекает？так договаривай югик, ты не только сиделец, а еще и идиот без образования и занимаешь кресло генпрокурора, а это жесть покруче
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Интересно Йугик а как ето у Хуйла получится без помощи украинской сегодняшней власти. Ах, да, мы же в курсе кто помощник ФСБ в соевой власти. Кто сдает ФСБ украинских добровольцев и кто против перекрытия границ с вражеской страной.
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Плешивый педофил выделил куму Ведмедчукуи и братану Леонид Данилычу 5 миллиардов долларов на избтрательную компанию в Украине....,кто именно получит это бабло зависит от Данилыча...
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Медведчук и Кучма исполняют волю Порошенко. Порошенко лично их назначил своими представителями в Минске.
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Как-то неожиданно. А стена, которую отгрохал еврейский моджахед Сеня, нас шо, не защищает?
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Криминальный элемент Луценко знает, о чём говорит.
Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко - Цензор.НЕТ 5825
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Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко - Цензор.НЕТ 8971Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко - Цензор.НЕТ 2019Дмитрий Потапенко рабссиянский миллиардер подтвердил мою догадку....7 ж/д вагонов с грузовиками с долларами ждут хозяина...,что там мАвзолейные Хмыри говорили? ах да...Украина и РАБссия одиннарод Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко - Цензор.НЕТ 4340Художник точно один,Илья Репин,гражданин Финляндии,а народы разные
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Юрик, кружку готовь. Опять на зону поедешь.
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Про ВИЗЫ уже только ленивый не говорил. НО ДЕПУТАТЫ ТУПЫЕ
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Не депутаты а Порошенко. Ибо Порошенко категорически против виз с агрессором рашкой.
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Вчера звонил сын из Чехии,говорит чехи-украинцы за Порошенко будут голосовать,а я лично только за Плешивого Мудака Кремля.... Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко - Цензор.НЕТ 3028Кстати интересную инфу сын скинул,20 миллионов поляков убежали из Польши за 9 последних лет..ужОс..бедная Польла и Анджей Дуда,это целая Польша сбежала из Польши... Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко - Цензор.НЕТ 3028
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Ну так украинцы потому и восстребованы в Польше, что сами поляки укатили дальше на запад.
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Кстати криминальный авторитет и отец известной РАБссиянской певицы Кэти Топурия,Андро Санодзе помер в идеальной тюрьме республики Мари-Эл...
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а чому-б і ні?якщо їм тут зелене світло?писали,що якогось російського авторитета тричі!!! видворювали з України.а як він сюди повертався,не контрабандними-ж стежинками?і чому тому російському баньдюку після повторного спіймання не припаяли хоча-б пару років зони за незаконне знаходження в країні-це загадка.товариш взимку їздив по справах автобусом до москви.на кордоні наші прикордонники за 25!!! гривень з душі пропускали автобус навіть не заглянувши в нього!і це під час війни!поки за подібні речі не почнуть розстрілювати-бардак в нашій країні не припинеться.
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Юрик, ты это не нам, ты это Авакову расскажи, он точно не в курсах.
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Ващет я пересчитал всех криминальных авторитетов РАБссии выдвроенных из Украины за последние 4 года..их 17..фамилий не назову,не ждите...
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Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко - Цензор.НЕТ 4643Kavkaz Center‏ @newkc14 2 ч.2 часа назад
Вот этой стране власти #Украины позорно выдают чеченцев и ингушей, разжигая апетитты Русни, как это было в Грузии и оправдывая свое предательство тем, что сдали тех "кто не воевал за Украину". Когда русские начнут бомбить Киев будет поздно https://streamable.com/31s3n #тумгоев

ВИДЕО
https://streamable.com/31s3n

Украину пробуют наводнить криминальным элементом из России, - Луценко - Цензор.НЕТ 8632

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Скажу что грузинов аж 9 хмырей,это больше половины
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выдачи Тумгоева требовал Интерпол а не РАБссия...
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В советском союзе диссидентов сажали тоже по криминальным статьям уголовных дел, шитых белыми нитками.
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А разве генпрокурор не может законопроект внести в Раду про визовый режим с агрессором?
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Григорий Котовский.был первым миллиардером ССра дохлого,ему принадлежала вся Одесская область и Бессарабия Україну пробують наповнити кримінальним елементом із Росії, - Луценко - Цензор.НЕТ 9026Гриша был умный Чувак за что ВЧК и зававлила Негодяя..
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В бытность СССР, Донбасс был всесоюзной помойкой для условно освобожденных. Там этой мрази накопилось много и она любит свой уголовный "русский мир"
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Так закрывайте границу! На хрена эта констатация фактов?
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