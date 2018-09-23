 Наемники РФ осуществили провокационные обстрелы оккупированной Горловки, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице Операции Объединенных сил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"23 сентября подконтрольные боевикам СМИ обнародовали информацию о якобы обстреле Вооруженными силами Украины жилого сектора Горловки, в результате чего были повреждены 12 домов на улицах Нансена и Артиллеристов", - говорится в сообщении.

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По утверждению наемников РФ, огонь велся якобы с направления подконтрольного Украине Торецка (шахта Южная) с общим расходом 135 боеприпасов. Жертв среди гражданского населения при этом зарегистрировано не было.

"Соответствующий провокационный обстрел действительно имел место, но был осуществлен из района бывшего бетонного завода в Горловке из 120-мм миномета с использованием 4-х боеприпасов", - отмечает украинская сторона СЦКК.

"Данный факт еще раз подтверждает преступные намерения вооруженных формирований Российской Федерации скомпрометировать Вооруженные силы Украины, возложив на них ответственность за нарушение режима прекращения огня, несоблюдение Минских договоренностей и ущерб гражданскому населению", - отмечается в сообщении.









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По данным украинской стороны СЦКК, другую провокацию наемники РФ совершили 23 сентября в Авдеевке, обстреляв работников предприятия "Вода Донбасса", которые выполняли аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Южно-Донбасского водовода.

"Обстрел осуществлялся с применением станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в СЦКК.

Сообщается, что работы были немедленно прекращены, гражданских работников эвакуированы. Без подачи воды остаются Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, Павлополь, Селидово и Волноваха.







