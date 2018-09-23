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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2477) Луценко (7144) Сытник (599) САП (881)

 Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко

Глава ГПУ призвал глав НАБУ и САП работать ради общественного результата.

Такое мнение в интервью ТСН.Тиждень высказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

По его словамии, противостояние между НАБУ и САП является "бессмысленным", а лидерам ведомств следует найти "способ общения и работы ради общественного интереса". "Кто бы и как к кому не относился с силовых структур, они должны в сотрудничестве добиваться общественного результата. Никто старшим в доме не может быть. Старшим является только закон, а руководители должны общаться", - считает глава ГПУ.

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"Всех оскорбить коррупционерами, негодяями, которые хотят зла всей стране – это очень легко, но это дорога в никуда. Это дорога в никуда, по которой, к сожалению, упорно идет руководство НАБУ. Да, я понимаю, что после этого интервью масса борцов с коррупцией, которые живут за счет иностранных грантов, скажут, что я опять дискредиттирую НАБУ. Я просто цитирую, что у них нет результатов. Их не существует. И Сытник должен или попросить помощи у иностранных специалистов, у украинских специалистов – у кого угодно, чтобы признать, что это не его возможности. Ну дальше можно не ставить всю страну заложником амбиций и бездарности одного человека", - добавил Юрий Луценко.

Генпрокурор считает, что единственный метод оценить работу Сытника на посту главы НАБУ – это провести открытый, объективный аудит работы этих двух структур.

"Если дело действительно персонально в Сытнике, значит надо эту проблему решать. Если вопросы есть, скажем, к законности функционирования механизма, наверное, надо поправить. Но дальше делать вид, что все хорошо уже невозможно. Сейчас я нахожусь в самой горячей точке. Сегодня ГПУ мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов", - констатировал он. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3087655
 
   
 Топ комментарии
 
В этом Никуда их уже заждался Югик. Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко - Цензор.НЕТ 4807
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как по мне так луценко сейчас и есть главним тормозом борьби с корупцией--и его слова подверждают мое мнение что ситник как раз и борется с мафией раз он мешает етому представителю маффии луценко
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Включаю комп. Вижу это фото. И сразу шок!
Неужели за прошедший день я столько много пропустил?
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Безхребетний Гриценко ніколи не буде президентом.
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Зато безхребетный иуда и вор Порошенко стал президентом... Ты вор и сын вора, и поэтому тебе нравятся воры и коррупционеры у власти?
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Ніколи не кажи: Ніколи! Ви - занадто самовпевнений, пане Євгене!
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Ніколи не годуй порохоплісняву, або загально кажучи, ботів, пане Владимир Парфянов.
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Что за фото? Югик себе пластику сделал?)))
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вряд ли...так и будут друг другу чубы драть на радость преступникам.
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На НАБУ Югик наезжает,что идёт не туда.А куда тогда идёт тогда ГПУ???
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я уже ответил куда они идут... Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко - Цензор.НЕТ 6689
(кста ..ЕС и США сказали ни так давно что единственный орган в Украине который борется с коррупцией - это НАБУ..)
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да... вот если бы еще САП и АКС заработали вместе с НАБУ то результат был бы на лицо..
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ага, про результат ещё и ранее говорили когда САП и НАБУ создавали, где гарантии, что с АКС всё заработает когда они там только войнушками межведомственными заняты и пиаром.
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Войнушки межведомственные идут не для пиара а только ради того - под кем эти ведомства будут лежать!!! ...Так вот - САП и АКС шоко314дары из влады родили мертворожденными и только одно НАБУ отчаянно борется за жизнь.. (я ясно изьяснился?)
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как по мне так луценко сейчас и есть главним тормозом борьби с корупцией--и его слова подверждают мое мнение что ситник как раз и борется с мафией раз он мешает етому представителю маффии луценко
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как он ему может мешать если Сытник и сам отличился пока разве что поездкой домой к Гаранту и отмазыванием опосля его окружения, как с Гонтаревой было.
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странно только, что конфискованные ГПУ 1, 5 млрд дол Яныка НАБУ чуть-было не сделало так, что их пришлось вернуть Яныку вспять, ото было б.
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Туда куди треба, йде тільки п#здун Югик...
ЮРИЙ ЛУЦЕНКО 27 февраля, 2004,: «КУЧМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ, ЭТО ДОЛЖНО СТАТЬ УРОКОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ ВО ВЛАСТЬ ПОСЛЕ НЕГО…»

https://zn.ua/POLITICS/yuriy_lutsenko_kuchma_obyazatelno_poneset_nakazanie,_eto_dolzhno_stat_urokom_dlya_teh,_kto_pridet_vo.html
жду когда Луцык выполнит обещанное c 2004 года и посадит Кучму...
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Все вокруг не в такт шагают,
И лишь юра в такт идёт...
Тот, кто верит краснобаю,
Натуральный идиот.
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Ой молчал бы уже в тряпочку, или о своих грандиозных успехах доложил, только о реальных успехах.
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Юрик знову наплутав. Це прокурватура не те що іде в нікуди - вона там уже давно сидить і нікуди не збирається. Юрік, де реформи? де бриліантові прокурвори? чому Холодницький за кримінальний злочин (передача інформації - фігурантам справ) одержує тільки догану? Що там з героїчним прокурвором Куликом? що там з авкорюкзаками? і т.д. і немає їм числа
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А что там с Куликом, когда Бюро показало в деле свою некомпетентность, особенно по части юридического оценивания действий тогдашнего прокурора АТО , а Сытник выдал секретные данные журналистам.
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І шо там?

А заодно розкаж чи тобі срібняки на нашій крові "зароблені", стегно через кишеню не підсмажують?
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Не разрушив кланово-олигархическую систему в Украине, любая борьба с коррупцией неизменно превращается в имитацию. И 1000 законов, даже самых лучших, эту ситуацию не изменит. И пока определенная часть наших "граждан" и дальше будет воспринимать что "власть от Бога" и не начнут критически мыслить и с власти спрашивать, ничего хорошего не будет. Ибо если ты защищаешь воров во власти, ты Соучастник! И никак не иначе.
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А таки давно юрік не сидів. Воно ж йому і країні тільки на пользу було.
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По-моему, этой троице- Сытнику, Холодницкому и великому пгокугогу нужно дружно подать в отставку и не позорить ни себя, ни страну. А главное,- не опошлить и не выхолостить саму идею борьбы с коррупцией. Поскольку то , чем они занимаются, иначе как имитацией работы и разбазариванием народных денег не назовешь.
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Зарплата сина Луценка - 173 тис. гривень. ГПУ зразу ЗАКРИЛА всі кримінальні справи тютюнового монополіста після працевлаштування сина Луценка
Владимир Бондаренко

11 сентября в 12:41 ·

Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко - Цензор.НЕТ 8109 ТОВ «Тедіс-Україна» (ранее - ТК «Мегаполіс-Україна») учреждено российским оружейником Кесаевым и семьёй Януковича с целью искусственного создания монополии на рынке сигарет для получения сверхприбыли, нарушив ст. 13, п. 2 ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
после майдана чудиков начали щемить
до 10% от оборота фирмы должен был составить антимонопольный штраф

это 3,77 млрд грн, т.к. выручка ТОВ «Тедіс-Україна» (ранее ТК «Мегаполіс-Україна») была 37,7 млрд грн в 2015 г
но украинские бенефициары компании медвечуркисы-лошкинцы не растерялись и взяли на работу сына генплокулола в результате:
- ГПУ начала закрывать уголовные дела против тедисников
- штраф уменьшился почти в 10 раз
итог:
47,7 млрд грн - выручка монополиста в 2017 году
173 тыс грн - зарплата Александра Луценко в ТОВ ТК «Мегаполіс-Україна» (сейчас «Тедіс-Україна»)
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Да, похоже что йуга не досидел, пора исправлять ошибки
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А проведи аудит НАБУ не пойми сколько и Сытнику светит, тем паче Сытник тоже из прокурорских, а прошлое его говорят было богатым и на взятки и на аферы.
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Ну зато ты знаешь куда идти . И уверенно скачешь в сторону менской итк
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Сейчас я нахожусь в самой горячей точке. Сегодня ГПУ мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов", - констатировал он.

Это даже не смешно. Это диагноз. Лжи, лицемерия и нахождения в параллельной реальности.
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Да ладно, выпил человек и понесло... с кем не бывает
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Проследив ЗА его карьеру можно сказать: ЭТО ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЦ!!!
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Да какого клиента потеряла Менская колония. Я да и многие другие надеються, что он туда обязательно вернется, но уже надолго и будет и дальше духовно просвещаться алкоголем.
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чтиво на ночь....
Закрывайте плотно двери, спите с открытыми глазами и с оружием под подушкой.... Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко - Цензор.НЕТ 1312
Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко - Цензор.НЕТ 5965
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тут - два варіанти: або юга, або рехворма... хто, за перший вагіант... баньте мене!
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Не слухайте Югу, слухайте офіційних представників ЄС:

В Євросоюзі дали оцінку якості роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це сьогодні в ході відкритого діалогу "ДумкоFest.Антикорупція" заявила керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі, передає РБК-Україна. За словами Ткешелашвілі, НАБУ є прикладом для подібних інституцій в країнах ЄС. "На підставі об'єктивного аналізу, який зробили колеги з Євросоюзу і колеги з американської сторони, у тому числі і з ФБР, у співпраці з НАБУ, це аналіз якості, незалежності цієї організації (НАБУ, - ред.) у непростому середовищі, де вони повинні працювати, цей рівень дуже високий - рівень незалежності, рівень якості, яку надає українському суспільству така організація, як НАБУ, воно стає прикладом для багатьох організацій європейських країн, в тому числі, в частині якості, незалежності і доброчесності роботи", - сказала Ткешелашвілі.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10271364-u-yes-dali-ocinku-yakosti-roboti-nabu.html
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Руководство нашей страны ведет Ее в никуда и ведёт нас в Ж... а набу то таке
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Ладно старые структуры, но от новых, как НАБУ, честно говоря, хотелось видеть совсем другие показатели, а в итоге они скотились до договорняков, кадров, что гоняют то пьяными на авто, то под наркотой.
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Как же невероятно стыдно,что уважал этого персонажа лет 20 назад...Украина без кучмы...Он преступник...Тяжелейшие статьи..А недавно увидел фотку,где он с подобострастным лицом жмёт кучме руку.Капец...
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югик, а куда идешь ты и где результаты твоей работы? сцыкотно с олигархическими друганами из бпп бороться???
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При чём здесь "сцыкотно? Вы обезумели? У него такой цели нет и не было!
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Сытник ему плохой? А о своих свершениях есть что рассказать? Или опять будет трындеть, что жернова юстиции мелют медленно, но законно. Кучма скоро коньки двинет, а за Гонгадзе кто будет отвечать? Пинчук?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко
 
 
 
 
 
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