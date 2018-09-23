 Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко

Такое мнение в интервью ТСН.Тиждень высказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

По его словамии, противостояние между НАБУ и САП является "бессмысленным", а лидерам ведомств следует найти "способ общения и работы ради общественного интереса". "Кто бы и как к кому не относился с силовых структур, они должны в сотрудничестве добиваться общественного результата. Никто старшим в доме не может быть. Старшим является только закон, а руководители должны общаться", - считает глава ГПУ.

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"Всех оскорбить коррупционерами, негодяями, которые хотят зла всей стране – это очень легко, но это дорога в никуда. Это дорога в никуда, по которой, к сожалению, упорно идет руководство НАБУ. Да, я понимаю, что после этого интервью масса борцов с коррупцией, которые живут за счет иностранных грантов, скажут, что я опять дискредиттирую НАБУ. Я просто цитирую, что у них нет результатов. Их не существует. И Сытник должен или попросить помощи у иностранных специалистов, у украинских специалистов – у кого угодно, чтобы признать, что это не его возможности. Ну дальше можно не ставить всю страну заложником амбиций и бездарности одного человека", - добавил Юрий Луценко.

Генпрокурор считает, что единственный метод оценить работу Сытника на посту главы НАБУ – это провести открытый, объективный аудит работы этих двух структур.

"Если дело действительно персонально в Сытнике, значит надо эту проблему решать. Если вопросы есть, скажем, к законности функционирования механизма, наверное, надо поправить. Но дальше делать вид, что все хорошо уже невозможно. Сейчас я нахожусь в самой горячей точке. Сегодня ГПУ мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов", - констатировал он.

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