 Руководство НАБУ упорно идет по дороге в никуда, - Луценко

Такое мнение в интервью ТСН.Тиждень высказал генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
По его словамии, противостояние между НАБУ и САП является "бессмысленным", а лидерам ведомств следует найти "способ общения и работы ради общественного интереса". "Кто бы и как к кому не относился с силовых структур, они должны в сотрудничестве добиваться общественного результата. Никто старшим в доме не может быть. Старшим является только закон, а руководители должны общаться", - считает глава ГПУ.
"Всех оскорбить коррупционерами, негодяями, которые хотят зла всей стране – это очень легко, но это дорога в никуда. Это дорога в никуда, по которой, к сожалению, упорно идет руководство НАБУ. Да, я понимаю, что после этого интервью масса борцов с коррупцией, которые живут за счет иностранных грантов, скажут, что я опять дискредиттирую НАБУ. Я просто цитирую, что у них нет результатов. Их не существует. И Сытник должен или попросить помощи у иностранных специалистов, у украинских специалистов – у кого угодно, чтобы признать, что это не его возможности. Ну дальше можно не ставить всю страну заложником амбиций и бездарности одного человека", - добавил Юрий Луценко.
Генпрокурор считает, что единственный метод оценить работу Сытника на посту главы НАБУ – это провести открытый, объективный аудит работы этих двух структур.
"Если дело действительно персонально в Сытнике, значит надо эту проблему решать. Если вопросы есть, скажем, к законности функционирования механизма, наверное, надо поправить. Но дальше делать вид, что все хорошо уже невозможно. Сейчас я нахожусь в самой горячей точке. Сегодня ГПУ мешает не только фигурантам уголовных производств, но и участникам политических процессов", - констатировал он.
Неужели за прошедший день я столько много пропустил?
(кста ..ЕС и США сказали ни так давно что единственный орган в Украине который борется с коррупцией - это НАБУ..)
ЮРИЙ ЛУЦЕНКО 27 февраля, 2004,: «КУЧМА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНЕСЕТ НАКАЗАНИЕ, ЭТО ДОЛЖНО СТАТЬ УРОКОМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ ВО ВЛАСТЬ ПОСЛЕ НЕГО…»
https://zn.ua/POLITICS/yuriy_lutsenko_kuchma_obyazatelno_poneset_nakazanie,_eto_dolzhno_stat_urokom_dlya_teh,_kto_pridet_vo.html
жду когда Луцык выполнит обещанное c 2004 года и посадит Кучму...
И лишь юра в такт идёт...
Тот, кто верит краснобаю,
Натуральный идиот.
А заодно розкаж чи тобі срібняки на нашій крові "зароблені", стегно через кишеню не підсмажують?
Владимир Бондаренко
11 сентября в 12:41 ·
ТОВ «Тедіс-Україна» (ранее - ТК «Мегаполіс-Україна») учреждено российским оружейником Кесаевым и семьёй Януковича с целью искусственного создания монополии на рынке сигарет для получения сверхприбыли, нарушив ст. 13, п. 2 ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
после майдана чудиков начали щемить
до 10% от оборота фирмы должен был составить антимонопольный штраф
это 3,77 млрд грн, т.к. выручка ТОВ «Тедіс-Україна» (ранее ТК «Мегаполіс-Україна») была 37,7 млрд грн в 2015 г
но украинские бенефициары компании медвечуркисы-лошкинцы не растерялись и взяли на работу сына генплокулола в результате:
- ГПУ начала закрывать уголовные дела против тедисников
- штраф уменьшился почти в 10 раз
итог:
47,7 млрд грн - выручка монополиста в 2017 году
173 тыс грн - зарплата Александра Луценко в ТОВ ТК «Мегаполіс-Україна» (сейчас «Тедіс-Україна»)
Это даже не смешно. Это диагноз. Лжи, лицемерия и нахождения в параллельной реальности.
Закрывайте плотно двери, спите с открытыми глазами и с оружием под подушкой....
В Євросоюзі дали оцінку якості роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це сьогодні в ході відкритого діалогу "ДумкоFest.Антикорупція" заявила керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі, передає РБК-Україна. За словами Ткешелашвілі, НАБУ є прикладом для подібних інституцій в країнах ЄС. "На підставі об'єктивного аналізу, який зробили колеги з Євросоюзу і колеги з американської сторони, у тому числі і з ФБР, у співпраці з НАБУ, це аналіз якості, незалежності цієї організації (НАБУ, - ред.) у непростому середовищі, де вони повинні працювати, цей рівень дуже високий - рівень незалежності, рівень якості, яку надає українському суспільству така організація, як НАБУ, воно стає прикладом для багатьох організацій європейських країн, в тому числі, в частині якості, незалежності і доброчесності роботи", - сказала Ткешелашвілі.
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