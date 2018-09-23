 У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов приравнял угрозу развития агрессивной безнравственности в украинском обществе к угрозе, связанной с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом секретарь СНБО сказал на пресс-конференции после встречи протестантских религиозных и общественных деятелей, цель которых - объединиться в общий общественное движение церквей и общественных организаций Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня стоит очень много духовных вызовов: война, агрессия Российской Федерации и вместе с этим наступление агрессивной безнравственности на наше общество. И сегодня стоит вопрос о защите семейных ценностей, наших семей, наших детей от пропаганды извращений. (Надо) защитить нашу молодежь от наркотиков и алкоголизма, и обеспечить независимость, единение и духовность нашей страны", - заявил Турчинов.
Он отметил, что сегодня лидеры протестантских конфессий в Украине приняли решение начать процесс создания широкого общественного объединения церквей, религиозных и общественных организаций. По его убеждению, этот процесс объединения будет завершен в ближайшем будущем.
Лидеры ведущих протестантских церквей приняли решение об объединении ради утверждения христианства и христианских ценностей в Украине - Всеукраинский Собор. Координатором объединения выбрали секретаря СНБО Александра Турчинова. Также к объединению пригласили другие христианские конфессии.
"Какая главная цель? Обеспечить христианский путь развития нашего государства. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных евангельских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей Украины", - подчеркнул Турчинов.
"У нас одна страна, одна цель, и один Бог", - добавил секретарь СНБО.
В воскресенье на Крещатике протестанты праздновали праздник Дня Благодарения, который собрал свыше 300 тысяч человек.
Ау, на дворе давно не 18 век! Это уже не актуально!
Поп Гундяй над Златом Чахнет
Там рюсский дух.там гоффном пахнет....
Тобто християни України єднаються і це не може не радувати.
вы не правы пастор,эта певица (Эдит Пиаф)переживет себя и всех...Песня взучавшая в Мерседесе Штирлица появилась на Свет только в 1947 году и эти два придурка не могли её слышать в 1945 году..........
Гитлеру она тоже понравилась...
Не скажешь - почему в них очень четко отслеживается происходящее в паРаше в начале века?
Всякие там Нострадамусы,Ванги,Вольф Мессинги и прочие омериканские маги-оккультисты Кроули,Кэйси и прочие Чумаки Кашпировские ...Детский Сад
З того, що бачу я то боги в нас точно різні - у вас, і ви це довели достеменно МАМОНА, а в мене бога взагалі немає, але совість, мені здається, є.
І я не бачу спільної мети з Турчиновим та іже з ним, як у їхній Книзі написано.
Між іншим, на Майдані це було продемонстровано наочно. Там на сцені молилися і православні і католики і протестанти і мусульмани і всі.
Тому Майдан і переміг. Але він ще не закінчився. Майдан продовжується, бо війна триває.
Беспомощной и сопливой злобой коцсабов - удовлетворён !!! Бггг
Пастор, орду уже не исправить: ЖГИЕЁНАХ !!!
Додамо, Національний день молитви за Україну ввійшов до переліку офіційних заходів 2018 року в рамках святкування Року Слова Божого в країні.
Ледокоин Гетьмана ретвитнул(а)
СЕРГІЙ МАЗУР @flymobimir 22 сент.
Именно сегодня! Глава международной следственной группы Фред Вестербеке на официальной пресс-конференции сегодня заявил, что расследование причин гибели лайнера завершено - «Боинг» был сбит ЗРК «Бук» 53-й Курской бригады РФ! Ждём заявления в ООН! ↓
Как от одного его вида кацапо-сатанисты на гавно исходят...
та там пуканы горят просто *атас*
Если воцерквленыши заволали о объединениях - значит религиозные акции отдельных ООО падают в цене среди населения. Томосная возня разыгрываемая украинскими и российскими попами - всего лишь общая отчаянная попытка из последних сил ворваться в давно уже недоступное для мужиков в платьях информационное поле.
КАКОГО хрена туда нос свой совать, пуская сами между собой разбираются.
"Раввин и викинг в жарком споре
Сошлись на том, что сила - в Торе!"