 У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов приравнял угрозу развития агрессивной безнравственности в украинском обществе к угрозе, связанной с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом секретарь СНБО сказал на пресс-конференции после встречи протестантских религиозных и общественных деятелей, цель которых - объединиться в общий общественное движение церквей и общественных организаций Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня стоит очень много духовных вызовов: война, агрессия Российской Федерации и вместе с этим наступление агрессивной безнравственности на наше общество. И сегодня стоит вопрос о защите семейных ценностей, наших семей, наших детей от пропаганды извращений. (Надо) защитить нашу молодежь от наркотиков и алкоголизма, и обеспечить независимость, единение и духовность нашей страны", - заявил Турчинов.

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Он отметил, что сегодня лидеры протестантских конфессий в Украине приняли решение начать процесс создания широкого общественного объединения церквей, религиозных и общественных организаций. По его убеждению, этот процесс объединения будет завершен в ближайшем будущем.

Лидеры ведущих протестантских церквей приняли решение об объединении ради утверждения христианства и христианских ценностей в Украине - Всеукраинский Собор. Координатором объединения выбрали секретаря СНБО Александра Турчинова. Также к объединению пригласили другие христианские конфессии.

"Какая главная цель? Обеспечить христианский путь развития нашего государства. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных евангельских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей Украины", - подчеркнул Турчинов.

"У нас одна страна, одна цель, и один Бог", - добавил секретарь СНБО.

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В воскресенье на Крещатике протестанты праздновали праздник Дня Благодарения, который собрал свыше 300 тысяч человек.





