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Все про:Турчинов (3028) христиане (38) протестантизм (14)

 У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор. ФОТО

Секретарь СНБО Александр Турчинов отстаивает позицию, что все христианские конфессии в Украине должны объединиться ради государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов приравнял угрозу развития агрессивной безнравственности в украинском обществе к угрозе, связанной с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом секретарь СНБО сказал на пресс-конференции после встречи протестантских религиозных и общественных деятелей, цель которых - объединиться в общий общественное движение церквей и общественных организаций Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня стоит очень много духовных вызовов: война, агрессия Российской Федерации и вместе с этим наступление агрессивной безнравственности на наше общество. И сегодня стоит вопрос о защите семейных ценностей, наших семей, наших детей от пропаганды извращений. (Надо) защитить нашу молодежь от наркотиков и алкоголизма, и обеспечить независимость, единение и духовность нашей страны", - заявил Турчинов.

У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор 01

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Он отметил, что сегодня лидеры протестантских конфессий в Украине приняли решение начать процесс создания широкого общественного объединения церквей, религиозных и общественных организаций. По его убеждению, этот процесс объединения будет завершен в ближайшем будущем.

У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор 02

Лидеры ведущих протестантских церквей приняли решение об объединении ради утверждения христианства и христианских ценностей в Украине - Всеукраинский Собор. Координатором объединения выбрали секретаря СНБО Александра Турчинова. Также к объединению пригласили другие христианские конфессии.

"Какая главная цель? Обеспечить христианский путь развития нашего государства. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных евангельских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей Украины", - подчеркнул Турчинов.

"У нас одна страна, одна цель, и один Бог", - добавил секретарь СНБО.

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У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор 03

В воскресенье на Крещатике протестанты праздновали праздник Дня Благодарения, который собрал свыше 300 тысяч человек.

У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор 04
У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор 05
У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор 06

Источник: https://censor.net.ua/n3087653
 
   
 Топ комментарии
 
ну да...то ли дело на расейке У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал церкви к объединению ради утверждения христианских ценностей в Украине - Цензор.НЕТ 6903.там с пионеров начинают.

У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал церкви к объединению ради утверждения христианских ценностей в Украине - Цензор.НЕТ 5511
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Комсомольский пастор - это что-то!))))
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да уж... страна то у Нас одна, да и Бог один, а вот цель с у Нас с вами упырями разная... У нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал церкви к объединению ради утверждения христианских ценностей в Украине - Цензор.НЕТ 772
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Пастор и Лолита совсем с ума посходили в этом религиозном угаре.
Ау, на дворе давно не 18 век! Это уже не актуально!
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Стишоч на ночь,котрый я придумал в 2009 году...
Поп Гундяй над Златом Чахнет
Там рюсский дух.там гоффном пахнет....
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В Бога вони вдарились. Покажіть мені в Києві попа любого патріархату, на бюджетній машині. Це такий стародавній бізнес, на біді людей. Нє, канєшно будуйте власні каплички, ікони з себе малюйте - все одно ж до ... А кацапів з Лаври вигнати треба все одно.
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вставай Так люди самі хочуть ходити у різні церкви.
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Пушкин.Бесы.1818 год.о рюсском бЫдле стих...
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Объединять религиозные конфессии можно до бесконечности. Главное, чтобы батюшки не пьянствовали и были честными.
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Яких до себе запросите - такі й будуть
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Цікава загалом виходить картина - християни східного обряду отримують Томос і мають провести об'єднавчий Собор. Паралельно з ними об'єднуються протестанти України. В УГКЦ також розбрату немає.
Тобто християни України єднаються і це не може не радувати.
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Пастор Шлаг и Штирлиц.Беседа в машине на пути в Швейцарию.
вы не правы пастор,эта певица (Эдит Пиаф)переживет себя и всех...Песня взучавшая в Мерседесе Штирлица появилась на Свет только в 1947 году и эти два придурка не могли её слышать в 1945 году.......... У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 8265 У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 8265
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І близько 13 (Тринадцяти) мільярдів євро витягає з України мокшанський паханат.
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А Пастор в курсе, что после выборов его карьера закончится? кум президента Юрик об этом уже и не скрывает, что в маю на прокурорской должности он закругляется!
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У пеклі лисого чорта об'єднають з його комсомольсько-кґбешним начальством на завжди в одному котлі зі смолою! У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 4063
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Кацапские "Протоколы сионских мудрецов" - твоя настольная книга?
Гитлеру она тоже понравилась...
Не скажешь - почему в них очень четко отслеживается происходящее в паРаше в начале века?
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Канцлер Германии Адольф Гитлер и генсек дохлого ССРа сралин-Джугашвили познакомились на Тибете в 1902 году будучи совсем детьми по больому счету,а познакомил их знаменитый Пастор и оккультист того времени Георгий Гурджиев..
Всякие там Нострадамусы,Ванги,Вольф Мессинги и прочие омериканские маги-оккультисты Кроули,Кэйси и прочие Чумаки Кашпировские ...Детский Сад У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 1727
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В кого це В НАС і який ОДИН БОГ?

З того, що бачу я то боги в нас точно різні - у вас, і ви це довели достеменно МАМОНА, а в мене бога взагалі немає, але совість, мені здається, є.

І я не бачу спільної мети з Турчиновим та іже з ним, як у їхній Книзі написано.
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я знову ж, в 2322-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Будь які спроби об'єднання українців треба підтримувати.
Між іншим, на Майдані це було продемонстровано наочно. Там на сцені молилися і православні і католики і протестанти і мусульмани і всі.
Тому Майдан і переміг. Але він ще не закінчився. Майдан продовжується, бо війна триває.
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Как у кацапов и малороссов-зрадофилов подгорает! Конституцию вспомнили, светское государство. Бесятся черти накануне восстановления исторической справедливости. У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 2165
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А то шо именно Гурджиев привел к власти и Сралина и Гитлера. одноого в марте 1933 года...........другого в октябре 1921 г
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мавзолейное православное КГБшное быдло попа Нундяя...а что? звучит.... У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 5887
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Пішов я спати.бо шось Мавзолей Кремля в мене болить...мабуть чЛенин проснувся з Карлом Марском и МІровой ліварюцвєй РАБссии с Атеистическими замашками Попа Гундяя........ У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 7294 У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 8837Надобраніч
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Казламордые аж заходяцца от лютой злобы...
Беспомощной и сопливой злобой коцсабов - удовлетворён !!! Бггг
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Кровавый Пастор на радость всем бандеровцам нипадеццки рвёт пердаки коцсабам...
Пастор, орду уже не исправить: ЖГИЕЁНАХ !!! У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 1690
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ну када пратів камуні3ма і рассЄї то канєчна ДА и только ДА
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Нагадаємо, що вже третій рік поспіль віряни євангельських та традиційних церков проводять суспільне Молитовне зібрання. Ідею започаткувати Національний день молитви за Україну запропонував міжнародний проповідник із Великобританії Девід Хасавей. Він стверджує, що такого єднання між релігіями немає у жодній країні. «Я закликав націю молитися про вирішення війни на сході - цього не можуть зробити політики і військові, але я вірю, що Бог може», - наголосив він.

Додамо, Національний день молитви за Україну ввійшов до переліку офіційних заходів 2018 року в рамках святкування Року Слова Божого в країні.
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Ну и шо, помогло оно чи не еще? Хреново молились эти три года чи шо?
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Немного не в тему:

У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 24

Ледокоин Гетьмана ретвитнул(а)

У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 728СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 22 сент.

Именно сегодня! Глава международной следственной группы Фред Вестербеке на официальной пресс-конференции сегодня заявил, что расследование причин гибели лайнера завершено - «Боинг» был сбит ЗРК «Бук» 53-й Курской бригады РФ! Ждём заявления в ООН! ↓У нас одна країна, одна мета, і один Бог, - Турчинов закликав християнські релігійні та громадські організації до об'єднання у Всеукраїнський Собор - Цензор.НЕТ 8787
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Турчинов действительно божий человек.

Как от одного его вида кацапо-сатанисты на гавно исходят...
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100%
та там пуканы горят просто *атас*
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Хорошо...
Если воцерквленыши заволали о объединениях - значит религиозные акции отдельных ООО падают в цене среди населения. Томосная возня разыгрываемая украинскими и российскими попами - всего лишь общая отчаянная попытка из последних сил ворваться в давно уже недоступное для мужиков в платьях информационное поле.
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А шо, Мамона - уже официально утвержденное единое божество не токмо Турчинова, но и Всеукраинского Собора?
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Нуу дурак, ХРИСТИАНСКИЕ церкви веками разделены, при чем имеют разные основополагающие догмы.
КАКОГО хрена туда нос свой совать, пуская сами между собой разбираются.
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Намагання поєднати усіх з усіма нагадало

"Раввин и викинг в жарком споре
Сошлись на том, что сила - в Торе!"
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А мо Турчинов мутит с дальним прицелом - расширить свою баптистскую богадельню «Слово жизни»? А мо ещё круче(?) - взалкал - доколе в диаконах то ходить? Не сегодня-завтра Томос нарисуется, хороший повод забаллотировать лысую бошку под православный патриарший клобук. А шо конфессию менять, так невпервой и не привыкать. Были времена, под Юлой вторым номером ходил, можно сказать - кормился с её рук (грешным делом среди меня именовался «Голомозая Юла-2»), а пришло время - повёлся на Тошнотворного Порш(ен)ка и не поморщился, думал шо 5 лет - целая вечность, которая никогда не кончится. Понимает Иуда, не ровён час, Юла дорвётся - замордует как Павлика Морозова. А если б лысую бошку под патриарший клобук запрятать, глядишь, Юла б и не гнобила бы.
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Подготовка к выборам, Турчинов решил возглавит "знатных овцеводов" в борьбе с "наступление агрессивной безнравственности на наше общество". Оно и понятно, как топ-чиновник он образец нравственности. Та и остальные под стать Турчинову- благородное сообщество, хотя и не в полном составе- Сандей есть, а Лёни Космоса нету.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас одна страна, одна цель, и один Бог, - Турчинов призвал христианские религиозные и общественные организации к объединению во Всеукраинский Собор. ФОТО
 
 
 
 
 
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