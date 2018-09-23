 Я больше этим шарлатанам не верю: у меня одно желание - послать на##й, - Кенигштейн об очередном приглашении правительства обсудить реформы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook написал управляющий партнер Creative Quarter, основатель инициативы PayPal for Ukraine Илья Кенигштейн.
"Получил из одного ведомства очередное приглашение на очередной правительственный круглый стол по обсуждению очередных реформ. И вот что по этому поводу я хочу сообщить. 5 лет я слышу вокруг призывы волонтёрить, жертвовать, скидываться, присоединяться, участвовать и т.д. 5 лет без пары месяцев. И вижу, как на фоне многочисленных призывов о помощи и поддержке, вокруг развелось огромное количество разного рода правительственных популистов, которые паразитируют на одном и том же человеческом достоинстве - милосердии", - рассказал он.
"Я более двух лет, с весны 2014, беззаветно помогал реформировать государство и его экономику - пока не увидел, что моей помощью торгуют в разного рода министерствах и муниципалитетах, выдавая её за свои достижения и выбивая себе очередные преференции. Поэтому я, как и другие, с 2016 года больше этим шарлатанам не верю. И искренне сочувствую тем, кто продолжает это делать. Тогда, весной 2014, таких как я было немало. Десятки, если не сотни. Представители бизнеса, инвесторы, технологические предприниматели, просто умные и неравнодушные люди, повидавшие мир. Не делать что-либо для страны считалось неправильным. Но в 2016 году большая часть из нас разочаровалась и ушла. Мало кто продержался дольше", - добавил Кенигштейн.
"Матрицу коррупции и кумовства можно убить только через жёсткие, даже шокирующие действия. Среди них - посадки коррупционеров. Чёткие правила для чиновников. Прозрачность принятия решений. Неотвратимость наказания. Существовать дальше государство сможет только после реализации этих базовых вещей. Но для того, чтобы получить хоть какие-нибудь позитивные результаты, нужны общественные стандарты и ценности. У нас должны стать аморальными такие понятия как воровство, коррупция, обман, вымогательство, рейдерство. Соответственно общество нужно всему этому учить с нуля. Учить законам, нормам. Правилам коммуникации, стандартам в социуме. Как работать. Как воспитывать детей. Как относиться к ближним. Как к чужим. Учить тому, что зависть это плохо. Что хамство это не норма. Что бухать вредно. Что срать в подъезде нельзя. И ещё многому. Учить как детей. Потому что сейчас, по сути, имеем огромную страну, в которой живет крайне мало взрослых людей", - отметил он.
"Один умный человек сказал мне: "Илья, я больше не верю. Украина - крайне опасная страна для реформ и честного ведения бизнеса. Откаты тут норма. Рейдерство на каждом шагу. Пока не уйдёт в небытие целое поколение, пока не вырастут дети, родившиеся вне совка - ничего не изменится. Мы будем ещё долго ползти по дороге, глухие и слепые, не понимая куда, зачем и не видя конечной цели". Но я пока верю. Хоть и вера моя уже микроскопически мала. Ведь я немного разбираюсь и вижу, как что-то меняется. Медленно, со скрипом, но меняется. Но когда я, как и те, кто волонтёрил со мной в 2014-2016, после сотен встреч, обсуждений, презентаций, драфтов законопроектов и прочего, получаю от какого-либо представителя государства приглашение на очередной круглый стол по пустому обсуждению очередных реформ - тогда, когда всё это уже сказано и написано и всё, что нужно - это наконец начать делать, у меня возникает только одно желание: послать на##й", - резюмировал Кенигштейн.
права.То же самое говорю и я уже года четыре. В то же врмея особо упоротые порохоботы устраивают танцы с бубнами по каждому акту "художественного свиста" САМОГО и убеждают меня, что это именно ОН подарил им право "гордиться страной"... (?!).
Не Герои Майдана и войны против Агрессора а именно тот, кто их всех УПОТРЕБИЛ. Кто взнуздал, пришпорил и загнал Страну до полусмерти.
Она, голодная, скоро рухнет "на четыре кости" а нам разные "МинСтеци" настоятельно рекомендут ЕЮ (и особенно Всадником) гордиться.....
Илья, давайте потерпим этих пол года...
Ибо этот кошмар уже должен закончится. И таки закончится.
Слава Украине!
Полностью поддерживаю и сам не раз говорил - пока все совковые не подохнут - жизни не будет. Украинский Михо не рискует иметь дело с нашим совковым народом.....
Самый сок:
."Соответственно общество нужно всему этому учить с нуля. Учить законам, нормам. Правилам коммуникации, стандартам в социуме. Как работать. Как воспитывать детей. Как относиться к ближним. Как к чужим. Учить тому, что зависть это плохо. Что хамство это не норма. Что бухать вредно. Что срать в подъезде нельзя. И ещё многому. Учить как детей. Потому что сейчас, по сути, имеем огромную страну, в которой живет крайне мало взрослых людей"