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 Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинские военные корабли "Корец" и "Донбасс" с заходом в Азовское море.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" - с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!", - заявил Порошенко. 

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Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море 01

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3087651
 
   
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Оригинал от которого на Мокшандии
- произошёл неконтролируемый выброс сероводорода...
Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 5607
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https://censor.net.ua/news/3087639/patriarh_varfolomeyi_ukraina_skoro_poluchit_avtokefaliyu_potomu_chto_eto_ee_pravo 18-43. Що, прогавив?
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***
охрипший, но ответственный… петух.... по утрам бросает камни в окна
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Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 7879Ізюмський Шлях‏ @IzumLLllah 1 ч.1 час назад
Проход кораблей под мостом напомнил историю как наши в аеропорт ездили через сепарский блокпост
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шо оно несет？позорник, тьфу
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вот оно реально не понимает, что это унижение....
Полная деградация личности.... Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 1004

а если раша завтра не пропустит, что будешь кукарекать шоколадный петух...?

Или дашь приказ прорываться с боем?
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Скоро оно будет провозглашать перемогу даже после того, как украинские суда проплыли за 100 км от Крыма.
Это же целая кладезь тем к которым можно примазаться.
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Крым и Донбасс это рюсские гири на ногах Украины,но она их выдержит,но не так быстро как хотелось бы....
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гоффноеды Мавзолея,скоро скажете спасибо Порошенко....Крысы вонючие.............
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Говорят донбасс в одессе был плавучим борделем...
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Да, в сентябре 2016-го. «Донбасс» сильно выгорел, поэтому его «Корец» тащит на буксире.
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русское говно недовольно - сразу развонялось, прям тут на форуме, не выдержали
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так оно и есть.
так называемые русские обосрамшись.
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абсолютно правильно!
фашисты россияне жидко обосрались задерживать военные суда Украины.
кацапня может только над торговыми судами и над лодками беззащитных моряков издеваться.
а вот военные суда, таки, кацапне убогой сцыкотно трогать.
фашисты россияне банальные ТРУСЫ! Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 135
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Константин Затулин,недавнее интервью в Ютьюбе....редко цитирую это МУДАКа но надо...
Донбасс оказался не таким рюсскаязычным как мы думали......
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конечно, умыли сруцких их же кровью..... теперь Донбасс им кажется несколько в другом измерении.
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Крымский бандеровец записал фразу одной "понаприехавшей": "Крым наш, а вы (Прим. в смысле жители Крыма) - не наши"...
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Оце так перемога! набрався сміливості та нарешті зайшов до додому
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Героев дайте. Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 8316
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кацаПсины не ТРУСЫ,они 2 раза ЧЕЧНЮ паБЕДили))))))))))))))) Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 8381при Ельцине и Плешивывом Каздле РАБссии.........
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Это как бы *Пепо лично рулил как верховный властелин, а мы теперь должны его заобожать неистово? Фу идиот...
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А говноторгующий каким боком приклеился.
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ПРисоской...)))
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Гоффноеды Педофила закупили 50 000 тонн Мармелада и шоколада Порошенко...Торговля на КРОВИ рюсских ИДАРАСОВ Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 2079 Амедов...... ты БАРАН тупойБезупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 2079
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"порохобот" есть суто мацкальцкий неологизм.
а ты ведь знаешь, что неологизмы выдают только шизофреники.
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Порохоботы эта такая кучка больных людей, которая за конфетки рошен готовы попу постояно Пепи лизать.
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тогда принимай галоперидол, тебе полегчает.
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А ты давно принимаешь, или в твоем случае медицина бессильна.
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Ну, ладно... Хватит эмоций. А в принципе- шо это всё было? Корабль управления. Так? Отлично. Чем он собрался управлять? Двумя катерами? Это- пик флотовождения! Ну и буксир, который в разы больше чем эти катера, в сумме... Он- зачем??? 2 катера швартовать? Так он их раздавит, как тарелочки, если шо. Короче, я пока не понял. От слова: Совсем.
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нуууу, может тебе дать и ключи от квартиры, где деньги лежат?
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Не надо. У тебя нет не только квартиры, но и койко-места, в общаге. Не говоря уже о ключе и деньгах.
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Ты? Понял??? Не смеши. Этот термин- тебе неподъемен. Свободен.
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Мне- плевать на твой высер, бот. Но! Более- ни единого коммента- ты не сожрешь. Это- точно. Свободен.
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хоть я и злой на тебя. поясню
1. на Азове нужна база. база без ремонта невозможна. Ремонтной базы в марике нет. нынешний "корубль управления" это бывшая рембаза плавучая. морской буксир в ту же копилку. это основа для будущей базы флота на Азовском море.
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Хоть я тебе и "поверил", но возражать- не стану. Я ваааще понял: оптимистам лучше не возражать. У них- свои представления о базе ВМФ.
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особенно много о базе МВФ знает старпом под польским фрахтом на лоханках в районах зимбабве.
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И ты свободен, детка, позиционирующий себя то как бывший мент, то как эксперт в сфере ВМФ. Гуляй...
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Ты не только пока, но и потом не поймешь, что сначала всё подготавливается для работоспособности любого объекта...
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Если бы я был Похоботом..ты бы Мулак сюда не написал бы ни одно слова...МСОГЛАСЕН,КРЫса вонюсчая? Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 2528Болван плять...
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гарячкує гідрант, вони ж іще до Бердянська не дійшли....
чи коли дійдуть - ще раз привітає? Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 2732
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Какой безупречно выполненный приказ?... Приказ был завалить мост! А они на своих ржавых корытах не попали в опоры ...
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там и так всё будет в "ажуре"...) сам завалится-дайте время...
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В то время когда украинские корабли бороздят просторы Азовского моря,агенты Кремля расшатуют на цензоре будку
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Что значит безропотно, они просто выполнили договор и все.
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Наверное, строился расчет на то, что кацы поведутся и не пропустят эти две лоханки. Расчет- не оправдался. Получилась лажа. Бывает. Не только у МИДа.
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как бы то ни было,это действительно была дерзкая и ответственная операция...надо отдать должное Главнокомандующему...получилось...кацабы в бешенстве
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так оно и есть!
прощупали кацапаф на трусость.... таки кацапы трусы.
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не надо недооценивать врага, сопровождение было на поготове
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Какая нах операция? Запросили разрешение и под присмотром прошли под мостом? Может гидрант им еще героев даст?
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под присмотром с траверза самого севаса шли...даже су 30 кацапье прислало Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 5990
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Какая дерзкая операция, их обязаны были пропустить потому и поплыли, что здесь дерзкого то.
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Читая речь Порошенко я уже не понимаю, это был боевой прорыв или мирный проход?
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а фуле...хотя бы жен погибших моряков десятидолларовыми не называет,как некоторые многоходовочники.
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Обосранная свинья Порошенко радуется тому, что суда пустили с РАЗРЕШЕНИЯ оккупанта. Это финиш.
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ну нормально так полыхнул Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 4526.теперь сопло остуди...
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"Украинские военные корабли поисково-спасательное судно A500" Донбасс "и морской буксир A830" Корец "прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и Крым (Керченский мост)", - отчитался "Украинский милитаристский портал".
В Азовском море навстречу судам, которые вышли из Одессы, отправились малые бронированные артиллерийские катера.
"Россия устроила ряд провокаций на пути следования кораблей ВМС. Так были зафиксированы провокационные пролеты истребителей Су-30 и вертолетов. Постоянно сопровождали наши корабли три судна РФ. После прохождения Керченского пролива за" Донбассом "прошел один корабль оккупанта. Россияне не думали, что мы пойдем так далеко и пересечем пролив. Для них это было неожиданностью ", - сообщил источник в Минообороны Украины, передает сайт inforesist.
20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянске, где станут основой вновь военно-морской базы украинского флота на Азовском море.
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ого как рошеновский комменты подчищает
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а кто-то в обед верещал здесь - лоцмана не дадут
и дали и молча проглотили пилюлю

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И Солнце не встало бы завтра если бы это чмо не отметилось....
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Скрепонутые, похоже, провокацию готовили:
Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море - Цензор.НЕТ 9503
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море
 
 
 
 
 
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