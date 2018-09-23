 Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" - с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!", - заявил Порошенко.

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Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.