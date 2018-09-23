 Безупречно выполненный приказ, - Порошенко поздравил украинские корабли с заходом в Азовское море

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" - с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!", - заявил Порошенко.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.
- произошёл неконтролируемый выброс сероводорода...
охрипший, но ответственный… петух.... по утрам бросает камни в окна
Проход кораблей под мостом напомнил историю как наши в аеропорт ездили через сепарский блокпост
Полная деградация личности....
а если раша завтра не пропустит, что будешь кукарекать шоколадный петух...?
Или дашь приказ прорываться с боем?
Это же целая кладезь тем к которым можно примазаться.
так называемые русские обосрамшись.
фашисты россияне жидко обосрались задерживать военные суда Украины.
кацапня может только над торговыми судами и над лодками беззащитных моряков издеваться.
а вот военные суда, таки, кацапне убогой сцыкотно трогать.
фашисты россияне банальные ТРУСЫ!
Донбасс оказался не таким рюсскаязычным как мы думали......
а ты ведь знаешь, что неологизмы выдают только шизофреники.
тебе самый раз.
дык, у тебя еще и паранойя
1. на Азове нужна база. база без ремонта невозможна. Ремонтной базы в марике нет. нынешний "корубль управления" это бывшая рембаза плавучая. морской буксир в ту же копилку. это основа для будущей базы флота на Азовском море.
чи коли дійдуть - ще раз привітає?
РЕСПЕКТ!!!
прощупали кацапаф на трусость.... таки кацапы трусы.
В Азовском море навстречу судам, которые вышли из Одессы, отправились малые бронированные артиллерийские катера.
"Россия устроила ряд провокаций на пути следования кораблей ВМС. Так были зафиксированы провокационные пролеты истребителей Су-30 и вертолетов. Постоянно сопровождали наши корабли три судна РФ. После прохождения Керченского пролива за" Донбассом "прошел один корабль оккупанта. Россияне не думали, что мы пойдем так далеко и пересечем пролив. Для них это было неожиданностью ", - сообщил источник в Минообороны Украины, передает сайт inforesist.
20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянске, где станут основой вновь военно-морской базы украинского флота на Азовском море.
и дали и молча проглотили пилюлю