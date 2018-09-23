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 Политика Украины
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Все про:субсидия (403) Министерство социальной политики (583)

 Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики

В правительстве не знают, какая часть из 2,5 млн домохозяйств, которые получали субсидии раньше, изъявит желание их возобновить.

Есть несколько аспектов, которые нужно тщательно продумать и подготовить при переходе к следующему этапу реформы системы субсидий. Пока неизвестно точное количество получателей субсидий. Так, сегодня в неотопительный период их получают 3,2 млн домохозяйств. Некоторым субсидии были переназначены автоматически, часть обратилась за ними уже по новым правилам, начиная с мая. Об этом в ходе круглого стола, проведенного ZN.UA, сказал директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

В правительстве не знают, какая часть из 2,5 млн домохозяйств, которые получали субсидии раньше, все-таки изъявит желание их возобновить.

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"Точное количество мы узнаем в ноябре-декабре этого года, когда граждане сопоставят суммы оплаты за жилищно-коммунальные услуги и свою состоятельность их оплачивать, — отмечает чиновник. — Второй аспект — нынешний механизм предоставления субсидий не гарантирует получения в полном объеме этих средств из госбюджета конкретным поставщиком услуг. Это вопрос адресного подхода к финансированию соответствующих субсидий. Если мы говорим о монетизации на уровне потребителя услуг, и государство будет предоставлять соответствующую поддержку в наличной форме, то возникает вопрос: все ли домохозяйства отнесутся к этому ответственно и оплатят свои счета? Такой предохранитель должен быть. Иначе монетизация будет иметь негативные последствия", — отметил представитель Минсоцполитики.

Источник: https://censor.net.ua/n3087650
 
 
 Топ комментарии
 
Это означает лишь огромный простор для чиновничьих манипуляций и гигантской коррупции.
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а бюджет как верстали?? СПЕЦИАЛИСТЫ ХРЕНОВЫ
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а бюджет как верстали?? СПЕЦИАЛИСТЫ ХРЕНОВЫ
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а никак главное воровать и давать все что надо своим
остальным - помирать по-новому Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 3286
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Это означает лишь огромный простор для чиновничьих манипуляций и гигантской коррупции.
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Совершенно верно. С безденежными льготами так не поманипулируешь - смысла нет.
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С таких небольших митингов новые майданы и начинаются.
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та все должны получать, кроме чиновников. ВСЕ!
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Ну, доходы-то разные. Те, у кого большие дома и дорогие машины, кто отдыхает за границей, не должны получать субсидию. Субсидия для нищебродов. Но у нас уже полстраны нищеброды. Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1369
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Те, у кого большие доходы на 90% чиновники, силовики и прочая дрянь.
В Украине честно не реально заработать большие деньги
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Что значит, изъявит желание? Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8898 Уже всем отказали. Покажите мне хотя бы одного человека, которому оставили субсидию. Всем, кого я знаю, отказали.
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таки да - всем по 0 - своим по максимуму Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1479
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правительство , по поводу субсидиантов , не покидает одна назойливая мысль - Как же их кинуть ?
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Оголосіть собівартість на газ власного видобудку і його обсяги.
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Lvbnhj в первом слове на картинке ошибка вышла с третьей буквой.
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Почему правительство саботирует аудит Пенсионного фонда.

Аудит Пенсионного фонда, согласно Закону №2148 от 3 октября 2017, должен был быть завершен в марте 2018 года, т.е. полгода назад (!). На данный момент, аудит не то, чтобы не начинался, даже не началась процедура отбора аудитора. Происходит сознательное затягивание процесса со стороны правительства.

Такое мнение высказал в ФБ экономист Виктор Скаршевский.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы от 27 августа 2018, по просьбе украинского правительства, Мировой банк сейчас «выделяет средства и готовит тендер на отбор аудитора», но на сайте Мирового банка об этом ни слова.

Для примера, аудиты пенсионных фондов в Греции и Грузии выявили, что до 30% расходов использовались не по назначению, либо пенсии выплачивались «мертвым душам», либо по несколько пенсий выплачивались одному пенсионеру (рекорд в Греции - 7 пенсий на одного человека).

Если применить этот процент к Украине (30%), то потенциальная сумма злоупотреблений может составить до 100 млрд грн (бюджет Пенсионного фонда на 2018 год составляет 353 млрд грн).

Даже беглый анализ данных на веб-сайте Пенсионного фонда показывает возможные злоупотребления на сумму 3,2 млрд грн.

На сайте Пенсионного фонда, в двух разных местах, предоставлена разная (!) информация по количеству пенсионеров.

Так, по состоянию на 1 июля 2018 года, в одном месте, Пенсионный фонд отчитывается о

11 336 400 пенсионеров,

а в другом, на ту же дату -

11 441 387 пенсионеров.

Разница в количестве пенсионеров - 105 тыс. человек (!).

С учетом средней пенсии - 2 562 грн/мес - бюджет для выплат пенсий 105 тыс. пенсионерам составит 3,2 млрд грн в год.

3,2 млрд грн - это статистическая погрешность, недостатки управления или злоупотребления?

Можно только представить, какие «резервы» может обнаружить независимый аудит Пенсионного фонда.

Это и есть наиболее вероятный ответ на вопрос, почему со стороны правительства происходит саботаж аудита Пенсионного фонда.

В тему - Пенсионный фонд по-дебильному объяснил задержку выплат пенсий
https://goo.gl/W4nPEk
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Твари сделайте газ по70 долл за куб, и отмените ваши субсидии.
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Збс государство построил Поросякен.
Ну хоть количество людей, получающих пенсии известно?
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Я знаю точно, кто в ВР и Кабмине, все с корочкой участника АТО.
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и на какой куликовской битве они были в какой бане?
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Они все вместе служили в сверх засекреченной артиллерийской роте вместе с сыном Пецы Барыговича Мальдивского. Рота была настолько засекречена, что даже сами служащие не знают где, когда и даже зачем она находилась, а министерство обороны слыхом не слыхивало о ней. В летописях упоминаются только невиданные доселе подвиги этой чудо засекреченной роты, правда, даже сами участники этих подвигов о них слыхом не слыхивали, настолько все засекречено.
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Неизвестно просто количество людей.... но говорят, что люди ещё есть)
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Блииин...3,2 млн получают субсидии в неотопительный сезон. Получается, что у людей нет 300-400 грн заплатить за хату? Кто эти люди? Как-то они не вписываются в рева-гройсмановский оптимизм по средним зарплатам и пенсиям.
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свои люди - и у них есть гораздо больше
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количество субсидантов - неизвестно
количество проживающих-живущих В Украине - неизвестно
как рассчитывается бюджет?
с потолка?
не...куда оно девается...еще можно догадаться...
но как рассчитывается....мистика
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никак - как ревам гросям понравится так и считадют Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7986
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а потом еще скулят, что мы их обжираем и долги МВФ не с какого... платить (итить!)
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***
- вставай! ну вставай...хрюня...втавай!...там хавку принесли
- гдеее? все в сторону! к моему тазику.... не подходить - порвуууууу!!!!
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- вставай, Петро! Ну расскажи нам что-нибудь про перемогу, ну пожалуйста!
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Какие 2,5 было же 6-7 лямов, это что большей части отказ уже.
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Якщо в сімї хош один не працюючий - зась ! Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6992
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а правительство вообще знает, сколько людей проживает в Украине?
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Допоки не скасують всі ці подачки я не буду платити жодної копійки податків.
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З чим пов'язані ці зміни? За три останні роки - з 2015 по 2017 роки - обсяг фінансування субсидій для населення з держбюджету зріс з 8 млрд до 61 млрд грн. Уряд поки не знає точної кількості одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3421 Саме тому коштів хронічно не вистачає. В 2017 році з бюджету так і не був повністю покритий дефіцит по цій статті, що утворився з урахуванням реальних витрат підприємств теплокомуненерго на послуги населенню. 15-20 млрд грн боргу за субсидіями перекочувало у 2018 рік. А в цьогорічному бюджеті на субсидії виділено лише 55 млрд грн! Отже, на субсидії на цей рік в бюджеті залишиться лише 35-40 млрд, приблизно вдвічі менше, від потреби минулого року.Звісно, в таких умовах уряд шукає різні шляхи: найпростіший - скоротити кількість пільговиків. Завдяки новій системі призначення субсидій, 15-20% тих, хто сьогодні їх отримує, з початку нового опалювального сезону можуть втратити ці виплати. Про це розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко. Нова програма спрямована на жорсткіший контроль уряду за доходами і матеріальним станом отримувачів субсидій з метою скорочення видатків у державному бюджеті."Жити по-новому": Як уряд косить пільговиків на отримання субсидій
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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