 Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики

Есть несколько аспектов, которые нужно тщательно продумать и подготовить при переходе к следующему этапу реформы системы субсидий. Пока неизвестно точное количество получателей субсидий. Так, сегодня в неотопительный период их получают 3,2 млн домохозяйств. Некоторым субсидии были переназначены автоматически, часть обратилась за ними уже по новым правилам, начиная с мая. Об этом в ходе круглого стола, проведенного ZN.UA, сказал директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

В правительстве не знают, какая часть из 2,5 млн домохозяйств, которые получали субсидии раньше, все-таки изъявит желание их возобновить.

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"Точное количество мы узнаем в ноябре-декабре этого года, когда граждане сопоставят суммы оплаты за жилищно-коммунальные услуги и свою состоятельность их оплачивать, — отмечает чиновник. — Второй аспект — нынешний механизм предоставления субсидий не гарантирует получения в полном объеме этих средств из госбюджета конкретным поставщиком услуг. Это вопрос адресного подхода к финансированию соответствующих субсидий. Если мы говорим о монетизации на уровне потребителя услуг, и государство будет предоставлять соответствующую поддержку в наличной форме, то возникает вопрос: все ли домохозяйства отнесутся к этому ответственно и оплатят свои счета? Такой предохранитель должен быть. Иначе монетизация будет иметь негативные последствия", — отметил представитель Минсоцполитики.