 Правительство пока не знает точного числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, - Минсоцполитики

Есть несколько аспектов, которые нужно тщательно продумать и подготовить при переходе к следующему этапу реформы системы субсидий. Пока неизвестно точное количество получателей субсидий. Так, сегодня в неотопительный период их получают 3,2 млн домохозяйств. Некоторым субсидии были переназначены автоматически, часть обратилась за ними уже по новым правилам, начиная с мая. Об этом в ходе круглого стола, проведенного ZN.UA, сказал директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.
В правительстве не знают, какая часть из 2,5 млн домохозяйств, которые получали субсидии раньше, все-таки изъявит желание их возобновить.
"Точное количество мы узнаем в ноябре-декабре этого года, когда граждане сопоставят суммы оплаты за жилищно-коммунальные услуги и свою состоятельность их оплачивать, — отмечает чиновник. — Второй аспект — нынешний механизм предоставления субсидий не гарантирует получения в полном объеме этих средств из госбюджета конкретным поставщиком услуг. Это вопрос адресного подхода к финансированию соответствующих субсидий. Если мы говорим о монетизации на уровне потребителя услуг, и государство будет предоставлять соответствующую поддержку в наличной форме, то возникает вопрос: все ли домохозяйства отнесутся к этому ответственно и оплатят свои счета? Такой предохранитель должен быть. Иначе монетизация будет иметь негативные последствия", — отметил представитель Минсоцполитики.
остальным - помирать по-новому
В Украине честно не реально заработать большие деньги
Аудит Пенсионного фонда, согласно Закону №2148 от 3 октября 2017, должен был быть завершен в марте 2018 года, т.е. полгода назад (!). На данный момент, аудит не то, чтобы не начинался, даже не началась процедура отбора аудитора. Происходит сознательное затягивание процесса со стороны правительства.
Такое мнение высказал в ФБ экономист Виктор Скаршевский.
По словам министра соцполитики Андрея Ревы от 27 августа 2018, по просьбе украинского правительства, Мировой банк сейчас «выделяет средства и готовит тендер на отбор аудитора», но на сайте Мирового банка об этом ни слова.
Для примера, аудиты пенсионных фондов в Греции и Грузии выявили, что до 30% расходов использовались не по назначению, либо пенсии выплачивались «мертвым душам», либо по несколько пенсий выплачивались одному пенсионеру (рекорд в Греции - 7 пенсий на одного человека).
Если применить этот процент к Украине (30%), то потенциальная сумма злоупотреблений может составить до 100 млрд грн (бюджет Пенсионного фонда на 2018 год составляет 353 млрд грн).
Даже беглый анализ данных на веб-сайте Пенсионного фонда показывает возможные злоупотребления на сумму 3,2 млрд грн.
На сайте Пенсионного фонда, в двух разных местах, предоставлена разная (!) информация по количеству пенсионеров.
Так, по состоянию на 1 июля 2018 года, в одном месте, Пенсионный фонд отчитывается о
11 336 400 пенсионеров,
а в другом, на ту же дату -
11 441 387 пенсионеров.
Разница в количестве пенсионеров - 105 тыс. человек (!).
С учетом средней пенсии - 2 562 грн/мес - бюджет для выплат пенсий 105 тыс. пенсионерам составит 3,2 млрд грн в год.
3,2 млрд грн - это статистическая погрешность, недостатки управления или злоупотребления?
Можно только представить, какие «резервы» может обнаружить независимый аудит Пенсионного фонда.
Это и есть наиболее вероятный ответ на вопрос, почему со стороны правительства происходит саботаж аудита Пенсионного фонда.
В тему - Пенсионный фонд по-дебильному объяснил задержку выплат пенсий
https://goo.gl/W4nPEk
Ну хоть количество людей, получающих пенсии известно?
количество проживающих-живущих В Украине - неизвестно
как рассчитывается бюджет?
с потолка?
не...куда оно девается...еще можно догадаться...
но как рассчитывается....мистика
- вставай! ну вставай...хрюня...втавай!...там хавку принесли
- гдеее? все в сторону! к моему тазику.... не подходить - порвуууууу!!!!