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Все про:Нафтогаз (2546) субсидия (403)

 Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз"

Реформа по монетизации субсидий, начавшаяся в этом году, на потреблении ресурсов не отразилась никак.

"Мы не можем сказать, что финансирование осуществляется по факту потребления, потому что в конечном счете мы не видим, сколько потребляют люди, и не имеем доступа к этой информации, — рассказал на круглом столе, проведенном ZN.UA, заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк. — Насколько нам известно, основная идея монетизации заключалась в предоставлении отчетов поставщиками о персонифицированном учете объемов потребления каждым домохозяйством. Эти данные подавались Минфину, он их анализировал. Мы этой информацией не владеем. Действительно ли она была предоставлена, была ли действительно персонифицирована, и проанализировали ли эту информацию и как? Для понимания, речь идет о ежемесячных данных о пяти миллионах потребителей. Это огромный массив информации", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, реформа, начавшаяся в этом году, на потреблении ресурсов не отразилась никак. Получатели субсидий продолжают потреблять гораздо больше, чем семьи, оплачивающие свои счета самостоятельно.

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По данным "Нафтогаза Украины" по Кировоградской области, потребители-субсидианты, проживающие в квартирах с индивидуальным отоплением, а это около 40–50 тыс. квартир, потребляют газа в 1,6 раза больше, чем те, кто субсидий не получает. А субсидианты, проживающие в домах, потребляют газа в два раза больше, чем не получающие госпомощь семьи.

"Нас это беспокоит. Несмотря на убеждение многих, что "Нафтогаз" зарабатывает на субсидиях, мы как никто заинтересованы в том, чтобы люди экономили. "Нафтогаз" обязан поставлять газ по регулируемой цене и при определенных условиях. Что такое регулируемая цена? Сегодня мы продаем газ по 4,94 грн за кубометр поставщикам при его цене на рынке около 9,5–10 грн за кубометр. Разница фактически в два раза. Получается, нам нужно купить товар дороже, чем продать. Поэтому каждый сэкономленный населением кубометр — это сокращение наших потерь", — отмечает представитель "Нафтогаза".

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Источник: https://censor.net.ua/n3087647
 
 
 Топ комментарии
 
Субсидії це шлях у прірву. Стає вигіднішим отримувати субсидію працюючи на маленьку зарплату, ніж заробляти 7 - 8 тисяч гривень Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2322 Субсидію повинні отримувать лише інваліди в непрацюючі пенсіонери.
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В США потребовали от властей Украины избавиться от коррупционных схем Фирташа в газовой сфере
Украинский рынок поставок газа населению охвачен коррупцией, источником которой являются посредники Фирташа…

Представители государственных органов призывают украинскую власть как можно быстрее реформировать рынок поставок газа населению.

Об этом говорится в письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в адрес президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, которое есть в распоряжении Экономической правды и о котором она сегодня рассказала.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым учреждением Соединенных Штатов, которая была основана Конгрессом в 1975 году для мониторинга выполнения Хельсинских соглашений и других обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Комиссию входят девять членов Палаты представителей, девять членов Сената и по одному представителю от Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли.

Председателем и сопредседателем комиссии являются члены Палаты представителей и Сената, которые меняются каждые два года с созывом Конгресса.

«Призываю вас завершить экономические и рыночные реформы, которые вы обязались провести после принятия в апреля 2015 года года Закона Украины «О рынке природного газа». Украина сделала важные шаги в направлении реформирования экономики, антикоррупционной системы и сегментов внутреннего энергетического рынка. Однако, несмотря на эти достижения, важные реформы остаются незавершенными», - говорится в письме.

По мнению Комиссии, украинский рынок поставок газа населению «до сих пор охвачен систематической коррупцией, источником которой являются посредники, контролируемые Дмитрием Фирташем».

Устранение этих посредников с рынка увеличило бы прозрачность и подотчетность и приблизило бы Украину к свободному рынку, говорится в обращении.

«Актуальность этих реформ усиливается угрозой энергетической безопасности Украины и политической стабильности Европы со стороны «Северного потока - 2». Президент Трамп сделал противодействие строительству «Северного потока - 2″ приоритетным направлением. Но Соединенные Штаты не могут этого сделать без активной партнерской поддержки Украины», - говорится в заявлении.

«Завершив реформы, Украина сможет привлечь больше иностранных инвестиций и сохранить за собой роль государства-транзитера энергоресурсов», - считают в Комиссии.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым учреждением Соединенных Штатов, которая была основана Конгрессом в 1975 году для мониторинга выполнения Хельсинских соглашений и других обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Комиссию входят девять членов Палаты представителей, девять членов Сената и по одному представителю от Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли. Председателем и сопредседателем комиссии являются члены Палаты представителей и Сената, которые меняются каждые два года с созывом Конгресса.

Отмечу, что адресовали американцы это письмо, в том числе, Гройсману из формальных соображений. Реально же коррупционное присутствие Фирташа в Украине до сих пор стало возможным, исключительно благодаря Порошенко. Наверняка Петр Алексеевич это пообещал олигарху еще четыре с половиной года назад в обмен на помощь в президентской кампании.
http://ua24ua.net/v-ssha-potrebovali-ot-poroshenko-i-groysmana-izbavit-ukrainu-ot-korruptsionnih-shem-firtasha-v-gazovoy-sfere/
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Потому, что им на шару, тут с собственного кармана нужно платить за тот газ
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Потому, что им на шару, тут с собственного кармана нужно платить за тот газ
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Фишка в том, шо мы платим за себя, вон ту бабульку и Ахметова. Причем за Ахметова больше, чем за всех бабулек вместе взятых.

Приходится экономить...
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А також тому, що для отримання субсидії треба спалити певну норму газу, і його у деяких селах палять на всю котушку навіть літом (включаючи конвектори і відкриваючи все що тільки можна)
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Субсидії це шлях у прірву. Стає вигіднішим отримувати субсидію працюючи на маленьку зарплату, ніж заробляти 7 - 8 тисяч гривень Субсидію повинні отримувать лише інваліди в непрацюючі пенсіонери.
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Это точно, с 7-8 тыс половину отдать придется.
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а сейчас устраиваются на 3200,только шоб получать субсидию...и где мозги? Одержувачі субсидій споживають газу набагато більше, ніж сім'ї, які оплачують рахунки самостійно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7399
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Это как? Две квартиры рядом. В одной есть получатель субсидии, в другой нет. КАК??? в квартире с субсидией может в 1,6 раза быть больше потребления, чем в соседней без субсидии? Как???
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агент,агент...потому и вдул прёмгаз непадецки Одержувачі субсидій споживають газу набагато більше, ніж сім'ї, які оплачують рахунки самостійно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5525
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Я тебе больше скажу - откуда у Нафтогаза вообще какие то цифры для сравнений могут взяться? Кто и где такую статистику вести может? Их тупо не устраивает адресность субсидий
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Этот бред происходит не от того, что субсиданты больше потребляют, а потоиу, что так считают. Почему же так считают? Да потому, что в мутной водичке лучше рыбку ловить.То же самое с водой и электроэнергией, услугами ЖКХ и всем остальным. Доверили тарифы расчитывать тем, кто на них зарабатывает, что же ожидали? Создали НКРЭКУ - пустили козла в огород.
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Танюша ты должна бы была пивыкнуть что под соевой пятой Украина превратилась в страну парадоксов Возьми неростаможеные машины Те которые менстэцивские удоды называют презрительно \эевробляхами \ Так вот опель кадет 82 г выпуска вареный перевареный в котором запчасти и от жигулей и от фиата а неколторые и от газона Не является евробляхой Потому как его владелец лох Вася в свое время отдал пидрам тысченок с пять баксов Ну а ауди 2012 года Самая настоящая евроблячха Будь она не просто с оцинкованым кузовом а вся из цинка Потому как ее хазяин Коля Не захотел давать бабки соевой ляшковне на Мальдивы и блядей Вот так же и с квартирами Они по любэ в одном подъезде потребляют газа по разному Болюсь что мы будем страной парадоксов еще пол года
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Когда я поставил вопрос об установке в квартире счётчиков горячей и холодной воды, жена сначала "закочевряжилась". Объяснил "на пальцах". (кстати, она у меня "рационалист-арифметик", а я - "гуманитарий". Поняла. Согласилась. Через месяц пришли счета. В два раза меньше платить стали. Привезли тёщу. Расходы воды возросли на треть. А семья из четырёх человек увеличилась на одного. Жена стала "чесать репу". "Намылили холку" тёще...
То же самое и с "субсидиями". Основные "потребители субсидий" - люди, не установившие в квартире счётчики и не привыкшие "считать деньги". Холодно - они включают на кухне газ и греются... А я на рыбалку прикормку в термосе запариваю, потому что это намного дешевле - вскипятил литр воды, влил вечером в термос с "перловкой", а утром - готово. Дешевле, чем её варить... (кстати, для рыбаков - при этом она не "разваливается", на крючок сажать удобнее).
Когда-то здесь прочитал комментарий. Женщина описала приезд родственников зятя из Германии. Мать зятя посмотрела, как они расходуют воду и сказала: "Теперь я понимаю, почему у вас погиб Арал..."
Когда этих "субсидиантов" научат "считать деньги" (собственные), этот бардак прекратится...
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насчет квартир видимо имеют ввиду там где есть индивидуальное отопление-таких уже немало. а уж в домах еще проще. два дома по 80 кв.м. один на субсидии тратит 350 куб . а без субсидии -200 кубов. проверено уже 3-й зимой с газом по 7 грн . ) кроме того тот кто платит по 7 грн. еще и находит деньги на энергосбережение-утепление стен, замена окон и т. д. . А субисидиант лучше купит себе новый смартфон.
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Поздравляю тебя соевый удод Ты отменил законы термодинамики Будь точен аки Петручио при подсчете бабла в офшорах Во первых не 200 куболв а 185 Потому что готовка еды на семью в три человека Это минимум 15 кубов В сухом остатке мы имеем в доме на 80кв м Потребление 2.4 куба газа на квадратный метр Делим на 30 дней и имеем меньше 0075 кубов на кв метр Если ты добился при среднемесячной температуре -1 в доме + по скромному +12 Тебе нужно дать нобелевскую премию О экономный соевый удод
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Для тебя похоже, все кто больше тебя зарабатывает соевые уроды. Нафига работать, если можно получать субсидию? Правда?
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Я Вас не оскорблял и не понимаю откуда в Вас столько ненависти .Видимо у Вас недостаток средств из за врожденного дебилизма с шизофренией и субсидия повышает ваш авторитет в глазах жены ( если конечно у такого полудурка как Вы таковая имеется ) . . А насчет 200 кубов к сожалению для многих оплачивающих по счетам это правда. просто некоторые в частном доме не отапливают до 25 градусов всю площадь. а только часть и то до 18 . но видимому вам дебилам этого не понять )
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дом 75кв, стены 55см, стеклопакеты энергосберегающие, зимой в среднем 420 куб/мес
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Очень просто кто получает субсидию имеет температуру в квартире 24 а кто нет 18 ,как то так дорогой вы наш не понятливый.
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В США потребовали от властей Украины избавиться от коррупционных схем Фирташа в газовой сфере
Украинский рынок поставок газа населению охвачен коррупцией, источником которой являются посредники Фирташа…

Представители государственных органов призывают украинскую власть как можно быстрее реформировать рынок поставок газа населению.

Об этом говорится в письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в адрес президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, которое есть в распоряжении Экономической правды и о котором она сегодня рассказала.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым учреждением Соединенных Штатов, которая была основана Конгрессом в 1975 году для мониторинга выполнения Хельсинских соглашений и других обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Комиссию входят девять членов Палаты представителей, девять членов Сената и по одному представителю от Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли.

Председателем и сопредседателем комиссии являются члены Палаты представителей и Сената, которые меняются каждые два года с созывом Конгресса.

«Призываю вас завершить экономические и рыночные реформы, которые вы обязались провести после принятия в апреля 2015 года года Закона Украины «О рынке природного газа». Украина сделала важные шаги в направлении реформирования экономики, антикоррупционной системы и сегментов внутреннего энергетического рынка. Однако, несмотря на эти достижения, важные реформы остаются незавершенными», - говорится в письме.

По мнению Комиссии, украинский рынок поставок газа населению «до сих пор охвачен систематической коррупцией, источником которой являются посредники, контролируемые Дмитрием Фирташем».

Устранение этих посредников с рынка увеличило бы прозрачность и подотчетность и приблизило бы Украину к свободному рынку, говорится в обращении.

«Актуальность этих реформ усиливается угрозой энергетической безопасности Украины и политической стабильности Европы со стороны «Северного потока - 2». Президент Трамп сделал противодействие строительству «Северного потока - 2″ приоритетным направлением. Но Соединенные Штаты не могут этого сделать без активной партнерской поддержки Украины», - говорится в заявлении.

«Завершив реформы, Украина сможет привлечь больше иностранных инвестиций и сохранить за собой роль государства-транзитера энергоресурсов», - считают в Комиссии.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым учреждением Соединенных Штатов, которая была основана Конгрессом в 1975 году для мониторинга выполнения Хельсинских соглашений и других обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Комиссию входят девять членов Палаты представителей, девять членов Сената и по одному представителю от Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли. Председателем и сопредседателем комиссии являются члены Палаты представителей и Сената, которые меняются каждые два года с созывом Конгресса.

Отмечу, что адресовали американцы это письмо, в том числе, Гройсману из формальных соображений. Реально же коррупционное присутствие Фирташа в Украине до сих пор стало возможным, исключительно благодаря Порошенко. Наверняка Петр Алексеевич это пообещал олигарху еще четыре с половиной года назад в обмен на помощь в президентской кампании.
http://ua24ua.net/v-ssha-potrebovali-ot-poroshenko-i-groysmana-izbavit-ukrainu-ot-korruptsionnih-shem-firtasha-v-gazovoy-sfere/
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А как на счет горячей воды? Тишина полнейшая! Вроде бы и проблемы нет!
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А чекають поки всі підключать бойлери і погорять мережі.
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По селах газ підключали на умові наявності лічильника. В містах скільки там напалить плита? А от те, що газ, як і любі надра, згідно Конституції, належать людям хтось ужратий забув. До речі, в Європі населення отримує ренту з багатсв країни.
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В Норвегии - да. Но Норвежцы - те еще потомки викингов. С ними не забалуешь. Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 2332
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Конечно меньше, без субсидии каждый куб считаешь и экономишь, а если тариф поднимут так вообще наверно от газа придется отказаться.
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А может оно и к лучшему? Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3195 Плохо только, что от газа нельзя отказаться, если в квартире живешь...
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Чухню городит этот чинуша.
"....субсидианты, проживающие в домах, потребляют газа в два раза больше, чем не получающие госпомощь семьи..."
Ага, они его(газ) пьют и едят без закуски, и продают на базаре.
Включил бы мозги и подумал как две одинаковые семьи в одинаковых квартирах могут потреблять газ с разницей в два раза.
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Ага, они его(газ) пьют и едят без закуски, и продают на базаре.
--
Квартирантов держат.
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Легко нормальные окна, утепленные стены, температура 18-19 а не 23-25
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Того що із субсидіями власник не економить. Моя тітка палить 300 кубів в місяць на 40 м2 взимку, я палю ~ 80 кубів на 120 м2. Бо субсидія "нєпаложена". Опалюєм дровами, так дешевше. Чо' вона буде економить, єслі єй дали 300 кубів по субсидії?( Це її слова).
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Вас еще и в спам отправят любители халявы (субсидий)
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Речь идет о квартирах с централизованным отоплением(читайте текст)
А то, о чем пишете Вы по тексту в 1,6 раза разница. Тут я с Вами одного мнения.
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можно поинтересоваться, что у Вас за котел?
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От газа недавно отключил сестру,младшую дочь и старшего сынаху,сам газом не пользуюсь с с 1968 года.... Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 9767Дулю вам а не газовое снабжение........Есть кое что подешвле в 5 раз...
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Тут не поспориш, кизяк хороший источник тепла....особенно когда ещё тёплым намажешься!
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Можна працювати на нафтобазі й пиздити пальне, реальна економія
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Почему украинцы переплачивают за голубое топливо
02.09.2017, 17:12 • 1862 • 0

Большинство украинских СМИ обошли вниманием недавнее сообщение на сайте Кабмина, которое ярко демонстрирует коллапс государственного управления.

«Нынешний уровень прибыли «Нафтогаза» делает невозможным выплату любой компенсации компании за поставки природного газа населению по так называемой специальной цене», - говорилось в сообщении. И это несмотря на то, что уже есть решение суда, которое обязывает Кабмин заплатить «Нафтогазу».

В чём, собственно, проблема? И почему именно коллапс государственного управления? Дело в том, что деньги у «Нафтогаза» есть. Чистая прибыль монополиста по итогам прошлого года составила 22,5 млрд грн, тогда как годом ранее компания потерпела убыток в 36,3 млрд грн. При таких раскладах требовать от государства компенсации за то, что «Нафтогаз» продаёт голубое топливо людям по специальной цене 4942 грн за тысячу кубов, мягко говоря, странно. Хотя бы потому, что в платёжках, которые мы все получаем, никаких «специальных цен» нет. Более того, тариф для населения составляет почти 7 тыс. грн за тысячу кубов.

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"Хронически убыточный «Нафтогаз» получил многомиллиардную чистую прибыль. Но не благодаря внедрению новейших технологий, её источник - кошелки украинцев"

Почему так происходит? Потому что на 4942 грн специальной цены есть ещё шесть накруток, среди которых 20% налога на добавленную стоимость и 4% целевой надбавки за то, что газ - это товар. Но где, спрашивается, в этой формуле интересы потребителя? Ведь ради торжества рыночных принципов и копирования зарубежного опыта именно мы, потребители, кроме стоимости газа как товара платим ещё и за его поставку, транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Добавьте сюда одномоментный шоковый рост тарифов, и мы получим ответ на вопрос, откуда у до того хронически убыточного «Нафтогаза» внезапно получилась многомиллиардная чистая прибыль. Она появилась не благодаря внедрению новейших технологий, разработке новых месторождений или расширению рынков сбыта. Её источник - кошельки украинцев.

Звучит цинично, но в этих условиях «Нафтогаз» пошёл в суд требовать от правительства компенсации разницы между специальной и якобы реальной ценой на газ. Формально совершенно справедливо - по Закону «О рынке природного газа» Кабмин обязан это сделать. Вот почему Окружной административный суд Киева встал на сторону госмонополиста. И сколько бы Кабмин ни обжаловал это решение, «Нафтогаз», похоже, будет в выигрыше.

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Проблема в том, что правительство загнало себя и граждан в юридическую ловушку, упустив важный нюанс, без которого приструнить «Нафтогаз» не получится. Его суть сводится к тому, что если компания получает чистую прибыль, покрывающую сумму необходимой компенсации, деньги на это дело из госбюджета не выделяются. Но такой оговорки в отношениях правительства и «Нафтогаза» нет. Так что теперь за недальновидность чиновников, подписавших соответствующие документы, несмотря на прибыль «Нафтогаза» с десятью нулями, расплачиваться придётся всем нам.

Наталья РЕЗНИКОВ
[Почему украинцы переплачивают за голубое топливо]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1504359596-pochemu-ukraintsy-pereplachivayut-za-goluboe-toplivo.html
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Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5659Edgar Kelwin‏ @edgar_kelwin 22 ч.22 часа назад
Нас нахабно дурять! Українського газу для населення - в надлишку на 5 млрд м3. Його собівартість - 1 грн за куб

https://t.co/phu5EsGetU

Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4054
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В идеале,по мнению соевой ОПГ, население должно перестать потреблять газ вообще,а топить кизяками и дровами.Чтобы можно было газ продавать за границу и бабло в оффшоры
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Так ви їм ще більше НАШИХ грошей дайте за зекономлений газ, що вони отримують за субсидіями ЗА НАШІ ж гроші
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Холдинг Ахметова нарастил чистую прибыль почти в 10 раз.

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2018 года нарастила чистую прибыль в 9,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 668 млн долларов с 72 млн долларов.

Об этом говорится в отчете компании, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, по итогам работы в январе-июне 2018 года, компания нарастила EBITDA на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,335 млрд долларов с 839 млн долларов.

Выручка компании за отчетный период возросла на 58% - до 6,179 млрд долларов с 3,913млрд долларов. При этом основной доход пришелся на металлургический сегмент - 5,313 млрд долларов (86%), на горный - 866 млн долларов (14%).

Общий долг компании с конца 2017 года снизился на 4% - до 2,891 млрд долларов с 3,017 млрд долларов, но возрос объем денежных средств - на 43%, до 370 млн долларов с 259 млн долларов.

Напомним, "ДТЭК Энерго" январь-июнь 2018 года закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале она составила 1,06 млрд гривен.

"Метинвест" - вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/09/16/640637/
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Фсе правильно. Я , плачу сам и экономлю. Потому что дорого. Сосед получает субсидию и ему похрен дороговизна газа.Он тратит газа в 2 раза больше чем я. Потому что не платит. Больше того, он просто палит газ ежемесячно до достижения лимита, хотя ему это совсем не надо. Потому что если он не истратит этот лимит, ему на следующий год сократят лимит. И приблизят к моему потреблению газа. А он этого не хочет. У нас страна какая то странная.
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Ти взагалі хоч трішки розумієш що таке субсидія? Мені по субсидії дають три куба газу на місяць. Все інше за власний кошт. Так сильно я поживу за чужий рахунок? З іншого боку, мені і на х не потрібна субсидія. Бо я маю сорок років стажу, пахав як кінь і повинен не жебрачити субсидію (хай нею подавляться всі ті під ри які мене зробили жебраком), а отримувати пенсію, яку заробив. А заробив я стільки, що на газ і опалення мало би вистачити. Працівники моєї професії в ссср отримували пенсії по 132 крб і жили цілком пристойно для пенсіонерів. А ці під ри зробили мене жебраком, пенсію присвоїли і газом шпиняють.
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Ваня , я трачу 1 \один\ куб газу в месяц.Сосед тоже может тратить 1\один\ куб газу в месяц. У нас одинаковые потребности.Но он, когда мы пьем чарку у него на кухне, демонстративно включает горелку, чтобы выполнить месячную норму. Ферштеен, Ванья? Кстати, у него доход меньше моего в месяц аж на 58 гр. Это позволяет ему получать субсидию. Страна непуганных едиётов.
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Олесь не мели дурниць. Я живу один і палю вісім кубів. Один куб це буде тоді коли дома ти не живеш. Норми на споживання газу для тих хто отримує субсидії немає. Якщо спалиш менше ніхто норму за те не зменшить. Її і так зменшили з дев'яти кубів до трьох. Але головне на що ти не звернув увагу це те що мені не треба субсидії. В мене забрали зароблену пенсію, зробили жебраком, а тепер попрікають субсидією. Субсидію хай ті жирні свині що малр їдять хай засунуть собі в задницю, а мені хай віддадуть зароблене і субсидія їхня, їхні нікчемні три куба мені будуть не потрібні
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А шо, профит. Выморозить их нахрен, та и фсё! Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 441
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У северных народов и у японцев в древности стариков или душили или отправляли в уединенные места, где они тихо умирали от голода и холода. При этом старики заранее знали, что их ждет, прощались с близкими. В "Легенде о Нараяме" этот обычай показан. Потому что не хотели кормить бесполезных. Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7561
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Що таке по суті були субсидії? Це коли власникам облгазів і обленерго (фірташ і руда гнида) з бюджету (наші податки) компенсувалось по бистрому, що недоплатили по Роттердам+
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Нас нахабно дурять! Українського газу для населення - в надлишку на 5 млрд м3. Його собівартість - 1 грн за куб.

«Нафтогаз України» запропонував Кабміну свій варіант щодо формування ціни на газ для населення. Він передбачає застосування двох цін, залежно від обсягів споживання.

Так, сьогоднішня ціна в 6,96 тис. за тисячу кубометрів поширюватиметься на соціальну норму споживання газу - все ж, що вище норми, обходитиметься на 60-65 % дорожче. Тобто, з червня 2018 року ціна газу понад норму може вирости до 10,99 тис. за тисячу кубів, з жовтня - до 11,47 тис.

Крім того, НАК пропонує повністю виключити з ланцюжка поставок блакитного палива газзбути та взяти продаж газу населенню на себе.

«Публічний аудит» вирішив нагадати, чому при реальних витратах на видобуток тисячі кубів українського газу в 1000 грн ані теперішня, ані, тим більше, прогнозована ціна на газ для населення є абсолютно не обґрунтованою.

Як вартість газу вираховується на сьогодні?

Ціну на газ для населення сьогодні Уряд Гройсмана прив'язав до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькій біржі доставки цього газу (Німеччина-Словаччина-Україна) - за формулою «Дюссельдорф». Відповідно до неї Кабмін має переглядати ціну на газ для населення щопівроку, залежно від зміни цін на біржі.
Це прописано в Меморандумі з МВФ 2017 року (п. 24):

Крім того, цим же Меморандумом обіцяно ввести абонплату на газ та опалення (п. 23).

У 2018 році прогнозується зростання вартості газу для населення на рівні 18 %.

Разом з тим, сама формула «Дюссельдорф+» для України, газодобувної держави, є абсурдною та несправедливою.

За офіційними даними ПАТ «Укртрансгаз», у 2017 році з надр України видобуто 20,8 млрд м3 газу.

При цьому населення разом з ТКЕ (тепло та гаряча вода для населення) в 2017 році спожили 15,8 млрд м3 газу:

11,23 млрд м3 газу безпосередньо населення;

4,6 млрд м3 газу підприємства ТКЕ (для населення).

Ці дані опубліковані на сайті НКРЕКП в офіційному звіті за 2017 рік.

Як бачимо, українського газу для потреб населення цілком достатньо - він навіть у надлишку обсягом у 5 млрд м3.

Оскільки люди можуть повністю забезпечуватися газом власного видобутку, прив'язувати його вартість до імпорту є як мінімум несправедливо, а за великим рахунком, злочином та завуальованим грабунком людей.

Враховуючи наведене, підвищувати ціну на газ для населення немає жодних економічних підстав - виключно політичні зобов'язання Уряду перед МВФ.

Якою є об'єктивна ціна на газ?

Якщо виходити суто з економіки, то вартість газу для населення треба не збільшувати, а навпаки зменшити як мінімум у 2 рази.

З офіційної (аудитованої) фінансової звітності ПАТ «Укргазвидобування» за 2017 рік чітко зрозуміло, що собівартість газу власного видобутку в 2017 році становила 2 926 грн. за 1 тис. м3. При цьому у собівартості в 2 926,0 грн податки «з'їдають». 1893 грн, або 65 %. Без них витрати ПАТ «Укргазвидобування» становили 1033 грн за тисячу кубів.

Навіть із таким рівнем податкового навантаження компанія виходить на ціну газу в 2926 грн за тис. м3, а населенню ж газ продають за формулою «Дюссельдорф+» - у 6 957 грн за тис. м3. Крім того, вказану ціну планують ще підвищити на 18 %, що автоматично зумовить зростання вартості опалення та гарячої води мінімум на 10 %.

Також важливо звернути увагу й на те, що при собівартості в 2926 грн за тис. м3 обсяг видобутку збільшився на 4,4 %, а обсяг розвідки та буріння - на 21,2%. Тобто, як бачимо, цієї суми в майже три тисячі гривень компанії повністю достатньо для того, аби продовжувати нарощувати видобуток.

«За останні чотири роки тарифи на житлово-комунальні послуги стали непідйомни
[Нас нахабно дурять! Українського газу для населення - в надлишку на 5 млрд м3. Його собівартість - 1 грн за куб]: Посмотри! http://www.bn24.biz.ua/nas-nakhabno-duriat-ukrainskoho-hazu-dlia-naselennia-v-nadlyshku-na-5-mlrd-m3-ioho-sobivartist-1-hrn-za-kub/
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Ну так в совке же платили копейки! Потому что себестоимость газа действительно невысока. Но куче народу нужно заработать на апартаменты в Лондоне, обучение детей в Лондоне и т.д. и т.п. А виноваты в этом нищие получатели субсидий. Кто же еще?
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Субсидии всегда должны быть только деньгами. Потому что это очень просто.
Не должно быть бесплатного транспорта, еды, газа и прочего. Чем сложнее система тем больше возможностей для мошенничества.
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А как может быть на братію скопом? Одержувачі субсидій споживають газу набагато більше, ніж сім'ї, які оплачують рахунки самостійно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 4815
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Щоб переконатись, що субсідіанти не заощаджують дармовий газ Гройсману треба було цілих два опалювальні сезонит і по 100 млрд. в сезон? Викидати грошей на вітер на субсидії і гріти небо? Надкоштовним газом? Замість, щоб монетаризувати ці сотні мільярдів і змусити населення модернізувати своє житло? Як там баржи з кавунами, пане Володимире? Вам не здається, що це саме ваш рівень?
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нада же какие новости
зато 0 равно бесконечности - и субсидировать не положено!!! Одержувачі субсидій споживають газу набагато більше, ніж сім'ї, які оплачують рахунки самостійно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8567
олигархи как раз получают - а нам нечем платить
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Пусть разрешат отключаться от центрального отопления,
как это было в 2005 году.
И сразу увидят, нужна ли гражданам их "рыночная услуга".
Работающая к тому же как рычаг отбирания квартир за долги.
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вы больше слушайте монополиста нафтогаз
субсиданты не все палят газа в два раза больше тех, кто платит сам
это так выгодно насчитывать и списывать нафтогазу, завышая нормы потребления в разы
и высасывая потом деньги на оплату субсидий из нищего гос.бюджета
не все в пустую палят газ... есть те, которые, например, летом живут на даче... но субсидия и нормы действуют круглогодично , получается... летом:
1 - газ целый (не использованный)
2 - его уже оплатили по норме (там по-моему кубов 3,5 на чела)
3- летом норма почти двойная (якобы греем на помыться)... - 5,4 м3
круто? подумайте сами - газ не использованный, но оплаченный почти дважды
бинго! сколько скопилось не использованного но оплаченного газа?
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Самое важное для Украины - сократить потребление газа.
Субсидии с экономией не связаны вообще никак.
Их оформляют на левых людей - коррупции стало только больше.
Экономия начинается с ВЫБОРА: оборевать электричеством ощутимо дешевле.
Пока люди рабы дремучего цетрального отопления - никакой экономией даже и не пахнет.
Гнойсман всё это видит, но запрещает отключаться от центрального отопления.
Ему и его мафии экономия не выгодна - выгодно впаривать насильно тепло по ценам,
взятым с высоченного потолка.

Коррупция идёт с головы.
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А знаєте, колего, мені населення не жалко, нехай платять. Бидло з переляку побігло за добре відомим з 2005го пройдисвітом, той, як виявилось пізніше, ще й шпигун, а бидло чотири роки сидить мовчки і тільки скиглить в мережі та по кухнях. Так от нехай бидло знімає шкіру і платить. На то воно і бидло
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Населення справді може попалити печерські Мерседеси
та трохи зняти з охорони шкуру. Чому б і ні ?
Печерські дауни розуміють тільки такі аргументи - от хто у нас справжнє кабінетне бидло.
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Уряд придумав ще один спосіб як зменшити кількість субсидіантів.
Мінсоцполітики готує зміни до 409 Постанови КМУ.

Соцполітрук Рева придумав ще один спосіб як після підвищення цін на газ на 65% зменшити кількість отримувачів субсидій...

Читайте також: Система субсидій, яка нині діє - сприяє "тінізації" економіки

Мінсоцполітики пропонує позбавляти субсидій ті родини, що не встановили за свій кошт лічильників на газ, електрику, гарячу і холодну воду!
https://uainfo.org/blognews/1536015540-uryad-pridumav-shche-odin-sposib-yak-zmenshiti-kilkist-subsidiantiv.html
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Гройсмана за внедрение субсидий надо судить.
Хороший аргумент в предвыборное время.
Что положительного он сделал для страны за прошедший год ?
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Субсидантам шара, а нормальным людям по рыночной цене... шару нужно прикрутить до уровня стимула и не допущения, чтоб эти субсиданты в самые лютые морозы открывали окна потому, что нужно спалить больше, чтоб не урезали норму...
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Зрозуміло до чого хилять, погані субсидіанти не хочуть мерзнути. Ті хто отримує субсидії не сидять при відкритих вікнах, а дозволяють собі НЕ МЕРЗНУТИ. Ти маєш мерзнути, аби Порошенки отримували мільйони, інакше вони будуть красти. Вони важливі люди, а ти?
Ст.13КУ. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
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Видимо ты забыл о барже с квунами Причем как только она прибыла арбузы в Киеве подскочили сразу на копеек 20 за кг Плолжительно Да непобоюсь этого слова Положительно и по малански мощно
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Треба платити всім громадянам не подачки-субсидії,
а процент від продажу газу українського видобутку.
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развели лохов на этих субсидиях, подняв цену на газ в семь раз - лохи заглотили наживку -теперь можно дальше повышать - все на крючке..-субсидий х..й кому...
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З чим пов'язані ці зміни? За три останні роки - з 2015 по 2017 роки - обсяг фінансування субсидій для населення з держбюджету зріс з 8 млрд до 61 млрд грн. Одержувачі субсидій споживають газу набагато більше, ніж сім'ї, які оплачують рахунки самостійно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6630 Саме тому коштів хронічно не вистачає. В 2017 році з бюджету так і не був повністю покритий дефіцит по цій статті, що утворився з урахуванням реальних витрат підприємств теплокомуненерго на послуги населенню. 15-20 млрд грн боргу за субсидіями перекочувало у 2018 рік. А в цьогорічному бюджеті на субсидії виділено лише 55 млрд грн! Отже, на субсидії на цей рік в бюджеті залишиться лише 35-40 млрд, приблизно вдвічі менше, від потреби минулого року.Звісно, в таких умовах уряд шукає різні шляхи: найпростіший - скоротити кількість пільговиків. Завдяки новій системі призначення субсидій, 15-20% тих, хто сьогодні їх отримує, з початку нового опалювального сезону можуть втратити ці виплати. Одержувачі субсидій споживають газу набагато більше, ніж сім'ї, які оплачують рахунки самостійно, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 6630 Про це розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко. Нова програма спрямована на жорсткіший контроль уряду за доходами і матеріальним станом отримувачів субсидій з метою скорочення видатків у державному бюджеті."Жити по-новому": Як уряд косить пільговиків на отримання субсидій
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолучатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз"
 
 
 
 
 
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