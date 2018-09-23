 Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз"

"Мы не можем сказать, что финансирование осуществляется по факту потребления, потому что в конечном счете мы не видим, сколько потребляют люди, и не имеем доступа к этой информации, — рассказал на круглом столе, проведенном ZN.UA, заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк. — Насколько нам известно, основная идея монетизации заключалась в предоставлении отчетов поставщиками о персонифицированном учете объемов потребления каждым домохозяйством. Эти данные подавались Минфину, он их анализировал. Мы этой информацией не владеем. Действительно ли она была предоставлена, была ли действительно персонифицирована, и проанализировали ли эту информацию и как? Для понимания, речь идет о ежемесячных данных о пяти миллионах потребителей. Это огромный массив информации", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, реформа, начавшаяся в этом году, на потреблении ресурсов не отразилась никак. Получатели субсидий продолжают потреблять гораздо больше, чем семьи, оплачивающие свои счета самостоятельно.

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По данным "Нафтогаза Украины" по Кировоградской области, потребители-субсидианты, проживающие в квартирах с индивидуальным отоплением, а это около 40–50 тыс. квартир, потребляют газа в 1,6 раза больше, чем те, кто субсидий не получает. А субсидианты, проживающие в домах, потребляют газа в два раза больше, чем не получающие госпомощь семьи.

"Нас это беспокоит. Несмотря на убеждение многих, что "Нафтогаз" зарабатывает на субсидиях, мы как никто заинтересованы в том, чтобы люди экономили. "Нафтогаз" обязан поставлять газ по регулируемой цене и при определенных условиях. Что такое регулируемая цена? Сегодня мы продаем газ по 4,94 грн за кубометр поставщикам при его цене на рынке около 9,5–10 грн за кубометр. Разница фактически в два раза. Получается, нам нужно купить товар дороже, чем продать. Поэтому каждый сэкономленный населением кубометр — это сокращение наших потерь", — отмечает представитель "Нафтогаза".

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