 Получатели субсидий потребляют газа гораздо больше, чем семьи, оплачивающие счета самостоятельно, - "Нафтогаз"

"Мы не можем сказать, что финансирование осуществляется по факту потребления, потому что в конечном счете мы не видим, сколько потребляют люди, и не имеем доступа к этой информации, — рассказал на круглом столе, проведенном ZN.UA, заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк. — Насколько нам известно, основная идея монетизации заключалась в предоставлении отчетов поставщиками о персонифицированном учете объемов потребления каждым домохозяйством. Эти данные подавались Минфину, он их анализировал. Мы этой информацией не владеем. Действительно ли она была предоставлена, была ли действительно персонифицирована, и проанализировали ли эту информацию и как? Для понимания, речь идет о ежемесячных данных о пяти миллионах потребителей. Это огромный массив информации", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, реформа, начавшаяся в этом году, на потреблении ресурсов не отразилась никак. Получатели субсидий продолжают потреблять гораздо больше, чем семьи, оплачивающие свои счета самостоятельно.
По данным "Нафтогаза Украины" по Кировоградской области, потребители-субсидианты, проживающие в квартирах с индивидуальным отоплением, а это около 40–50 тыс. квартир, потребляют газа в 1,6 раза больше, чем те, кто субсидий не получает. А субсидианты, проживающие в домах, потребляют газа в два раза больше, чем не получающие госпомощь семьи.
"Нас это беспокоит. Несмотря на убеждение многих, что "Нафтогаз" зарабатывает на субсидиях, мы как никто заинтересованы в том, чтобы люди экономили. "Нафтогаз" обязан поставлять газ по регулируемой цене и при определенных условиях. Что такое регулируемая цена? Сегодня мы продаем газ по 4,94 грн за кубометр поставщикам при его цене на рынке около 9,5–10 грн за кубометр. Разница фактически в два раза. Получается, нам нужно купить товар дороже, чем продать. Поэтому каждый сэкономленный населением кубометр — это сокращение наших потерь", — отмечает представитель "Нафтогаза".
Приходится экономить...
То же самое и с "субсидиями". Основные "потребители субсидий" - люди, не установившие в квартире счётчики и не привыкшие "считать деньги". Холодно - они включают на кухне газ и греются... А я на рыбалку прикормку в термосе запариваю, потому что это намного дешевле - вскипятил литр воды, влил вечером в термос с "перловкой", а утром - готово. Дешевле, чем её варить... (кстати, для рыбаков - при этом она не "разваливается", на крючок сажать удобнее).
Когда-то здесь прочитал комментарий. Женщина описала приезд родственников зятя из Германии. Мать зятя посмотрела, как они расходуют воду и сказала: "Теперь я понимаю, почему у вас погиб Арал..."
Когда этих "субсидиантов" научат "считать деньги" (собственные), этот бардак прекратится...
Украинский рынок поставок газа населению охвачен коррупцией, источником которой являются посредники Фирташа…
Представители государственных органов призывают украинскую власть как можно быстрее реформировать рынок поставок газа населению.
Об этом говорится в письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в адрес президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, которое есть в распоряжении Экономической правды и о котором она сегодня рассказала.
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым учреждением Соединенных Штатов, которая была основана Конгрессом в 1975 году для мониторинга выполнения Хельсинских соглашений и других обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В Комиссию входят девять членов Палаты представителей, девять членов Сената и по одному представителю от Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли.
Председателем и сопредседателем комиссии являются члены Палаты представителей и Сената, которые меняются каждые два года с созывом Конгресса.
«Призываю вас завершить экономические и рыночные реформы, которые вы обязались провести после принятия в апреля 2015 года года Закона Украины «О рынке природного газа». Украина сделала важные шаги в направлении реформирования экономики, антикоррупционной системы и сегментов внутреннего энергетического рынка. Однако, несмотря на эти достижения, важные реформы остаются незавершенными», - говорится в письме.
По мнению Комиссии, украинский рынок поставок газа населению «до сих пор охвачен систематической коррупцией, источником которой являются посредники, контролируемые Дмитрием Фирташем».
Устранение этих посредников с рынка увеличило бы прозрачность и подотчетность и приблизило бы Украину к свободному рынку, говорится в обращении.
«Актуальность этих реформ усиливается угрозой энергетической безопасности Украины и политической стабильности Европы со стороны «Северного потока - 2». Президент Трамп сделал противодействие строительству «Северного потока - 2″ приоритетным направлением. Но Соединенные Штаты не могут этого сделать без активной партнерской поддержки Украины», - говорится в заявлении.
«Завершив реформы, Украина сможет привлечь больше иностранных инвестиций и сохранить за собой роль государства-транзитера энергоресурсов», - считают в Комиссии.
Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия США, является независимым учреждением Соединенных Штатов, которая была основана Конгрессом в 1975 году для мониторинга выполнения Хельсинских соглашений и других обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В Комиссию входят девять членов Палаты представителей, девять членов Сената и по одному представителю от Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли. Председателем и сопредседателем комиссии являются члены Палаты представителей и Сената, которые меняются каждые два года с созывом Конгресса.
Отмечу, что адресовали американцы это письмо, в том числе, Гройсману из формальных соображений. Реально же коррупционное присутствие Фирташа в Украине до сих пор стало возможным, исключительно благодаря Порошенко. Наверняка Петр Алексеевич это пообещал олигарху еще четыре с половиной года назад в обмен на помощь в президентской кампании.
http://ua24ua.net/v-ssha-potrebovali-ot-poroshenko-i-groysmana-izbavit-ukrainu-ot-korruptsionnih-shem-firtasha-v-gazovoy-sfere/
"....субсидианты, проживающие в домах, потребляют газа в два раза больше, чем не получающие госпомощь семьи..."
Ага, они его(газ) пьют и едят без закуски, и продают на базаре.
Включил бы мозги и подумал как две одинаковые семьи в одинаковых квартирах могут потреблять газ с разницей в два раза.
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Квартирантов держат.
А то, о чем пишете Вы по тексту в 1,6 раза разница. Тут я с Вами одного мнения.
02.09.2017, 17:12 • 1862 • 0
Большинство украинских СМИ обошли вниманием недавнее сообщение на сайте Кабмина, которое ярко демонстрирует коллапс государственного управления.
«Нынешний уровень прибыли «Нафтогаза» делает невозможным выплату любой компенсации компании за поставки природного газа населению по так называемой специальной цене», - говорилось в сообщении. И это несмотря на то, что уже есть решение суда, которое обязывает Кабмин заплатить «Нафтогазу».
В чём, собственно, проблема? И почему именно коллапс государственного управления? Дело в том, что деньги у «Нафтогаза» есть. Чистая прибыль монополиста по итогам прошлого года составила 22,5 млрд грн, тогда как годом ранее компания потерпела убыток в 36,3 млрд грн. При таких раскладах требовать от государства компенсации за то, что «Нафтогаз» продаёт голубое топливо людям по специальной цене 4942 грн за тысячу кубов, мягко говоря, странно. Хотя бы потому, что в платёжках, которые мы все получаем, никаких «специальных цен» нет. Более того, тариф для населения составляет почти 7 тыс. грн за тысячу кубов.
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"Хронически убыточный «Нафтогаз» получил многомиллиардную чистую прибыль. Но не благодаря внедрению новейших технологий, её источник - кошелки украинцев"
Почему так происходит? Потому что на 4942 грн специальной цены есть ещё шесть накруток, среди которых 20% налога на добавленную стоимость и 4% целевой надбавки за то, что газ - это товар. Но где, спрашивается, в этой формуле интересы потребителя? Ведь ради торжества рыночных принципов и копирования зарубежного опыта именно мы, потребители, кроме стоимости газа как товара платим ещё и за его поставку, транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
Добавьте сюда одномоментный шоковый рост тарифов, и мы получим ответ на вопрос, откуда у до того хронически убыточного «Нафтогаза» внезапно получилась многомиллиардная чистая прибыль. Она появилась не благодаря внедрению новейших технологий, разработке новых месторождений или расширению рынков сбыта. Её источник - кошельки украинцев.
Звучит цинично, но в этих условиях «Нафтогаз» пошёл в суд требовать от правительства компенсации разницы между специальной и якобы реальной ценой на газ. Формально совершенно справедливо - по Закону «О рынке природного газа» Кабмин обязан это сделать. Вот почему Окружной административный суд Киева встал на сторону госмонополиста. И сколько бы Кабмин ни обжаловал это решение, «Нафтогаз», похоже, будет в выигрыше.
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Проблема в том, что правительство загнало себя и граждан в юридическую ловушку, упустив важный нюанс, без которого приструнить «Нафтогаз» не получится. Его суть сводится к тому, что если компания получает чистую прибыль, покрывающую сумму необходимой компенсации, деньги на это дело из госбюджета не выделяются. Но такой оговорки в отношениях правительства и «Нафтогаза» нет. Так что теперь за недальновидность чиновников, подписавших соответствующие документы, несмотря на прибыль «Нафтогаза» с десятью нулями, расплачиваться придётся всем нам.
Наталья РЕЗНИКОВ
[Почему украинцы переплачивают за голубое топливо]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1504359596-pochemu-ukraintsy-pereplachivayut-za-goluboe-toplivo.html
Нас нахабно дурять! Українського газу для населення - в надлишку на 5 млрд м3. Його собівартість - 1 грн за куб
https://t.co/phu5EsGetU
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2018 года нарастила чистую прибыль в 9,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 668 млн долларов с 72 млн долларов.
Об этом говорится в отчете компании, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно данным, по итогам работы в январе-июне 2018 года, компания нарастила EBITDA на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,335 млрд долларов с 839 млн долларов.
Выручка компании за отчетный период возросла на 58% - до 6,179 млрд долларов с 3,913млрд долларов. При этом основной доход пришелся на металлургический сегмент - 5,313 млрд долларов (86%), на горный - 866 млн долларов (14%).
Общий долг компании с конца 2017 года снизился на 4% - до 2,891 млрд долларов с 3,017 млрд долларов, но возрос объем денежных средств - на 43%, до 370 млн долларов с 259 млн долларов.
Напомним, "ДТЭК Энерго" январь-июнь 2018 года закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале она составила 1,06 млрд гривен.
"Метинвест" - вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/09/16/640637/
«Нафтогаз України» запропонував Кабміну свій варіант щодо формування ціни на газ для населення. Він передбачає застосування двох цін, залежно від обсягів споживання.
Так, сьогоднішня ціна в 6,96 тис. за тисячу кубометрів поширюватиметься на соціальну норму споживання газу - все ж, що вище норми, обходитиметься на 60-65 % дорожче. Тобто, з червня 2018 року ціна газу понад норму може вирости до 10,99 тис. за тисячу кубів, з жовтня - до 11,47 тис.
Крім того, НАК пропонує повністю виключити з ланцюжка поставок блакитного палива газзбути та взяти продаж газу населенню на себе.
«Публічний аудит» вирішив нагадати, чому при реальних витратах на видобуток тисячі кубів українського газу в 1000 грн ані теперішня, ані, тим більше, прогнозована ціна на газ для населення є абсолютно не обґрунтованою.
Як вартість газу вираховується на сьогодні?
Ціну на газ для населення сьогодні Уряд Гройсмана прив'язав до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькій біржі доставки цього газу (Німеччина-Словаччина-Україна) - за формулою «Дюссельдорф». Відповідно до неї Кабмін має переглядати ціну на газ для населення щопівроку, залежно від зміни цін на біржі.
Це прописано в Меморандумі з МВФ 2017 року (п. 24):
Крім того, цим же Меморандумом обіцяно ввести абонплату на газ та опалення (п. 23).
У 2018 році прогнозується зростання вартості газу для населення на рівні 18 %.
Разом з тим, сама формула «Дюссельдорф+» для України, газодобувної держави, є абсурдною та несправедливою.
За офіційними даними ПАТ «Укртрансгаз», у 2017 році з надр України видобуто 20,8 млрд м3 газу.
При цьому населення разом з ТКЕ (тепло та гаряча вода для населення) в 2017 році спожили 15,8 млрд м3 газу:
11,23 млрд м3 газу безпосередньо населення;
4,6 млрд м3 газу підприємства ТКЕ (для населення).
Ці дані опубліковані на сайті НКРЕКП в офіційному звіті за 2017 рік.
Як бачимо, українського газу для потреб населення цілком достатньо - він навіть у надлишку обсягом у 5 млрд м3.
Оскільки люди можуть повністю забезпечуватися газом власного видобутку, прив'язувати його вартість до імпорту є як мінімум несправедливо, а за великим рахунком, злочином та завуальованим грабунком людей.
Враховуючи наведене, підвищувати ціну на газ для населення немає жодних економічних підстав - виключно політичні зобов'язання Уряду перед МВФ.
Якою є об'єктивна ціна на газ?
Якщо виходити суто з економіки, то вартість газу для населення треба не збільшувати, а навпаки зменшити як мінімум у 2 рази.
З офіційної (аудитованої) фінансової звітності ПАТ «Укргазвидобування» за 2017 рік чітко зрозуміло, що собівартість газу власного видобутку в 2017 році становила 2 926 грн. за 1 тис. м3. При цьому у собівартості в 2 926,0 грн податки «з'їдають». 1893 грн, або 65 %. Без них витрати ПАТ «Укргазвидобування» становили 1033 грн за тисячу кубів.
Навіть із таким рівнем податкового навантаження компанія виходить на ціну газу в 2926 грн за тис. м3, а населенню ж газ продають за формулою «Дюссельдорф+» - у 6 957 грн за тис. м3. Крім того, вказану ціну планують ще підвищити на 18 %, що автоматично зумовить зростання вартості опалення та гарячої води мінімум на 10 %.
Також важливо звернути увагу й на те, що при собівартості в 2926 грн за тис. м3 обсяг видобутку збільшився на 4,4 %, а обсяг розвідки та буріння - на 21,2%. Тобто, як бачимо, цієї суми в майже три тисячі гривень компанії повністю достатньо для того, аби продовжувати нарощувати видобуток.
«За останні чотири роки тарифи на житлово-комунальні послуги стали непідйомни
[Нас нахабно дурять! Українського газу для населення - в надлишку на 5 млрд м3. Його собівартість - 1 грн за куб]: Посмотри! http://www.bn24.biz.ua/nas-nakhabno-duriat-ukrainskoho-hazu-dlia-naselennia-v-nadlyshku-na-5-mlrd-m3-ioho-sobivartist-1-hrn-za-kub/
Не должно быть бесплатного транспорта, еды, газа и прочего. Чем сложнее система тем больше возможностей для мошенничества.
зато 0 равно бесконечности - и субсидировать не положено!!!
олигархи как раз получают - а нам нечем платить
как это было в 2005 году.
И сразу увидят, нужна ли гражданам их "рыночная услуга".
Работающая к тому же как рычаг отбирания квартир за долги.
субсиданты не все палят газа в два раза больше тех, кто платит сам
это так выгодно насчитывать и списывать нафтогазу, завышая нормы потребления в разы
и высасывая потом деньги на оплату субсидий из нищего гос.бюджета
не все в пустую палят газ... есть те, которые, например, летом живут на даче... но субсидия и нормы действуют круглогодично , получается... летом:
1 - газ целый (не использованный)
2 - его уже оплатили по норме (там по-моему кубов 3,5 на чела)
3- летом норма почти двойная (якобы греем на помыться)... - 5,4 м3
круто? подумайте сами - газ не использованный, но оплаченный почти дважды
бинго! сколько скопилось не использованного но оплаченного газа?
Субсидии с экономией не связаны вообще никак.
Их оформляют на левых людей - коррупции стало только больше.
Экономия начинается с ВЫБОРА: оборевать электричеством ощутимо дешевле.
Пока люди рабы дремучего цетрального отопления - никакой экономией даже и не пахнет.
Гнойсман всё это видит, но запрещает отключаться от центрального отопления.
Ему и его мафии экономия не выгодна - выгодно впаривать насильно тепло по ценам,
взятым с высоченного потолка.
Коррупция идёт с головы.
та трохи зняти з охорони шкуру. Чому б і ні ?
Печерські дауни розуміють тільки такі аргументи - от хто у нас справжнє кабінетне бидло.
Мінсоцполітики готує зміни до 409 Постанови КМУ.
Соцполітрук Рева придумав ще один спосіб як після підвищення цін на газ на 65% зменшити кількість отримувачів субсидій...
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Мінсоцполітики пропонує позбавляти субсидій ті родини, що не встановили за свій кошт лічильників на газ, електрику, гарячу і холодну воду!
https://uainfo.org/blognews/1536015540-uryad-pridumav-shche-odin-sposib-yak-zmenshiti-kilkist-subsidiantiv.html
Хороший аргумент в предвыборное время.
Что положительного он сделал для страны за прошедший год ?
Ст.13КУ. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
а процент від продажу газу українського видобутку.