 Азовское и Черное моря были и будут украинскими: Россия не будет нам диктовать условия судоходства в этом регионе, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Украина не допустит, чтобы Российская Федерация диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях. Об этом секретарь СНБО сообщил журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что недавно состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение "об усилении военного присутствия, в первую очередь Военно-морских сил Украины, в Азовском море для того, чтобы противодействовать тем системным провокациям, которые совершает Россия против Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В районе Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик, - СМИ

"Фактически, мы видим попытки России провести морскую блокаду портов в Азовском море, и поэтому наша позиция - не допустить этого. Не будет Российская Федерация доминировать в Черном и Азовском море", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Безусловно, для этого мы должны значительно усилить наш потенциал в этом регионе, и этим занимается Совет национальной безопасности, который поставил четкую задачу перед каждой силовой структурой. Над этим работают, в первую очередь, наши Вооруженные силы, Военно-морской флот", - заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что Азовское и Черное моря были украинскими, и они будут украинскими, "и не будет Россия нам диктовать условия и судоходства, и нашей работы в этом регионе".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские корабли, направляющиеся из Одессы в Азовское море, прошли Керченский мост, - СМИ. ФОТО

Ранее секретарь СНБО выразил надежду, что Российская Федерация, которая оккупировала украинский Крым, не будет совершать провокаций во время прохождения украинских военных кораблей через Керченский пролив.

"Как раз сейчас я общался с министром обороны, и он мне подтверждает, что наши корабли начали проход через Керченский пролив. И я надеюсь, что не посмеет российская сторона совершить какое-либо провокации против представителей Военно-морских сил Украины, и уже сегодня вечером мы будем иметь информацию, что они вошли в Азовское море", - отметил Турчинов.