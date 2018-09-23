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 Азовское и Черное моря были и будут украинскими: Россия не будет нам диктовать условия судоходства в этом регионе, - Турчинов

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина усиливает военно-морское присутствие в регионе Азовского и Черного морей с целью противодействия провокациям России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Украина не допустит, чтобы Российская Федерация диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях. Об этом секретарь СНБО сообщил журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что недавно состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение "об усилении военного присутствия, в первую очередь Военно-морских сил Украины, в Азовском море для того, чтобы противодействовать тем системным провокациям, которые совершает Россия против Украины".

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"Фактически, мы видим попытки России провести морскую блокаду портов в Азовском море, и поэтому наша позиция - не допустить этого. Не будет Российская Федерация доминировать в Черном и Азовском море", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Безусловно, для этого мы должны значительно усилить наш потенциал в этом регионе, и этим занимается Совет национальной безопасности, который поставил четкую задачу перед каждой силовой структурой. Над этим работают, в первую очередь, наши Вооруженные силы, Военно-морской флот", - заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что Азовское и Черное моря были украинскими, и они будут украинскими, "и не будет Россия нам диктовать условия и судоходства, и нашей работы в этом регионе".

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Ранее секретарь СНБО выразил надежду, что Российская Федерация, которая оккупировала украинский Крым, не будет совершать провокаций во время прохождения украинских военных кораблей через Керченский пролив.

"Как раз сейчас я общался с министром обороны, и он мне подтверждает, что наши корабли начали проход через Керченский пролив. И я надеюсь, что не посмеет российская сторона совершить какое-либо провокации против представителей Военно-морских сил Украины, и уже сегодня вечером мы будем иметь информацию, что они вошли в Азовское море", - отметил Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3087646
 
   
 Топ комментарии
 
"Он подчеркнул, что Азовское и Черное моря были украинскими, и они будут украинскими"

Сейчас турки, болгары, румыны, грузины удивились.
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Воду вирубили, тепер світло повинна вимкнути Україна, а не бобри, що опори погризли.
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Да нет там ничего серьёзного, есть вроде небольшая линия на Титан но и то не факт.
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та канєшно немає, на вітряках намкришенських працює.
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"Он подчеркнул, что Азовское и Черное моря были украинскими, и они будут украинскими"

Сейчас турки, болгары, румыны, грузины удивились.
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Михаил Кравченко 090f4ef4 - ага.., и Каспийское тоже....

Это хорошо,что Турчинова давно всерьез никто не воспринимает..., а так был бы скандал конечно...
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Якби Турчинов сказав: лише українськими, винятково українськими, тільки українськими і т.д. - ваше зауваження могло б бути доречним, а так - просто порожній вихлоп, підтриманий такими ж "розумасями", що мене зовсім не дивує.

Його слова означають тільки те, що Україна мала і матиме вихід до цих морів, здійснювала і здійснюватиме там судноплавство та матиме флот. Що мене, як і кожного нормального українця, абсолютно влаштовує.
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Вони його не копали! Тре ще й за аренду з них вимагати!
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"Азовское и Черное моря были украинскими, и они будут украинскими"

ладно, что Азовское море было российским и украинским, а как же Черное море? оно было и есть - румынским, болгарским, турецким, грузинским и российским
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Чорна кішка з Матриці. Збій програми Азовське і Чорне моря були і будуть українськими: Росія не диктуватиме нам умови судноплавства в цьому регіоні, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1394
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Ну как вашу шоблу выгоним, так и займемся.
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Пора засрахе уяснить, что украинцы копали это море для себя
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Без разрыва договора толку никакого от катеров, буксира и ремонтника, проверки будут продолжатся, как и задержки с прохождением пролива. Рашка ведь ничего не нарушает а только использует свое право сверх меры, особенно по временным рамкам задержки судов.
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а Ердоган в "курсе" що Чорне море наше?
чи хто копав - того і море? Азовское и Черное моря были и будут украинскими: Россия не будет нам диктовать условия судоходства в этом регионе, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1652
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Украина не допустит, чтобы Российская Федерация диктовала ей условия судоходства в Черном и Азовском морях. Об этом секретарь СНБО сообщил журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.Источник: https://censor.net.ua/n3087646

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На жаль, але росія вже контролює Азовське море і Турчинов нічого не зробив для повернення статус кво.
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У них там мор начался？ такую ахинею нести нужно уметь
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1 из 100 кораблей смог пройти по Азовскому морю и Сраный Пастор тут же активизировался и объявил внеочередную велычезну перемогу.
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За шею офшорника подержался бы.
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Скільки галасу наробили буксир і рятувальне судно.
"Гетьман Сагайданий" весь ЧФ РФії супроводжувати буде?
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Назви ще 99 (тих, що "не пройшли") наведете?
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І до чого тут затримані біля Криму рибалки? Мова про прохід через Керченську затоку. Чи аби перднуть? У калюжу
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Если бы ты не был хамовитой вышиватной выскочкой - можно было бы что-то попробовать.
Но поскольку ты подсвинок и быдло - то проследуй на привычный тебе петушиный угол.
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Не нравится - обратно закопаем. Могём и Азовское до кучи закопать.
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Ого сколько пригожинцев выползло Азовское и Черное моря были и будут украинскими: Россия не будет нам диктовать условия судоходства в этом регионе, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2920. Штырит кацапов по взрослому. Ватаны вы уже Киев за полчаса брали и с Азовским морем за щеку возьмете
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У Кремля провал по всем фронтам. Остаётся только головой о стену биться в истерике.
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Мы бы им дали, если бы они нас догнали.
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ПРАВОСУДИЕ В БРАЗИЛИИ. ЧИНОВНИКА-ВЗЯТОЧНИКА ПРИВЯЗАЛИ К СТОЛБУ
Азовское и Черное моря были и будут украинскими: Россия не будет нам диктовать условия судоходства в этом регионе, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8102
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Черний список все правильно написав, а Маргаріта Єгорова смішить
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комментировать уже давно нечего. эта шобла несёт такую ахинею, шо на голову не налазит
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мощно..а сёма могилевич у курсе..? или низя такие вопросы задавать, шоб не разделить судьбу Скрябина..?
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Карта країн і населення Європи німецького професора історії Дітріха Шефера, 1918 рік.
Азовское и Черное моря были и будут украинскими: Россия не будет нам диктовать условия судоходства в этом регионе, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4027
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всё верно, вместо ответсвенности за слив - теплое кресло и фотосессии
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Классная мысль сделать в Мариуполе военно- морскую базу. Пригласить Туда американцев, англичан, канадцев!
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Кроме этого властям не надо забывать - на азове много баз отдыха, гостиниц, санаториев- бизнес вложил туда деньги . На азове отдыхает пол Украины. ЗНАЧИТ НАДО ЧТОБЫ БЫЛО КАК НА КИПРЕ СПОКОЙНО, а там английская военная база
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Презентація модернізованої зенітної установки ЗУ-23-2. Відео https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=PS_lPDf_cHo
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а грозная фотография известного защитника Крыма от оккупантов в очках и с пиштолетом где? на словах он уже путлера в порошок стер
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАзовское и Черное моря были и будут украинскими: Россия не будет нам диктовать условия судоходства в этом регионе, - Турчинов
 
 
 
 
 
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