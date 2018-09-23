 С начала суток наемники РФ 17 раз обстреляли позиции ОС: один украинский воин ранен

Об этом говорится в сводке пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.
"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг 8 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Шумы, Пивденное, Майорск, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сводке.
"На Горловском направлении противник трижды применял минометы 82-го калибра, обстреливая наши опорные пункты в районах населенных пунктов Шумы, Пивденное и Майорск. А в районе Новолуганского на Светлодарском направлении оккупанты 5 раз применили запрещено вооружение, обстреляв позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, а затем - дважды совершив огневой налет минометами 120-го и 82-го калибров. По опорным пунктам наших войск в районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь с применением вооружения боевых машин пехоты", - детализировали в штабе ОС.
В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - заверили в пресс-центре ООС.
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