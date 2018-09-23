 Миротворцы, полицейские силы и международная администрация, - Климкин назвал компоненты проекта резолюции ООН о миротворцах на Донбассе

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, проект резолюции о миротворческой миссии ООН включает в себя три компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

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Как рассказал Климкин, документ предусматривает, что полицейские силы будут ответственны за разоружение боевиков на Донбассе, а международная администрация заменит группировки "ДНР/ЛНР".



"И третий момент, против которого фантастически возражает Россия — это международная администрация", — сказал он.

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Климкин напомнил, что Россия настаивает на сохранении на Донбассе уже существующих, подконтрольных ей структур.