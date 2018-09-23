 Миротворцы, полицейские силы и международная администрация, - Климкин назвал компоненты проекта резолюции ООН о миротворцах на Донбассе

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По его словам, проект резолюции о миротворческой миссии ООН включает в себя три компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.
Как рассказал Климкин, документ предусматривает, что полицейские силы будут ответственны за разоружение боевиков на Донбассе, а международная администрация заменит группировки "ДНР/ЛНР".
"И третий момент, против которого фантастически возражает Россия — это международная администрация", — сказал он.
Климкин напомнил, что Россия настаивает на сохранении на Донбассе уже существующих, подконтрольных ей структур.
Тем более если будет контроль над границей с паРашей...то те танки и грады без боекомплекта...это лишь металлом...
Вот это и есть войска ООН.....это вам так..для общего развития....
При миротворческих операциях ООН "Принеуждение к миру" согласия каких либо сторон не требуется.....
В данном случае нужно лишь согласии паРаши как члена Совбеза ООН...и все...
И Войска ООН будет заходить в лугандонию через КПВВ и через пункты пропуска со стороны паРаши...
Учи матчасть клоун....
А войска ООН пустит в паРашу..сама паРаша....на основании решения Совбеза ООН...за которое она же сама и проголосует...
Учи матчасть клоун...
Це як?
Может виагру прими, если команды вставай твой не слушает?
В наставлении Объединенного комитета начальников штабов США 1995 года миротворческие операции подразделяются на два вида: операции по поддержанию мира и операции по принуждению к миру. Разница между ними заключается в том, что операции по поддержанию мира проводятся с согласия всех основных конфликтующих сторон и направлены на контроль и выполнение уже достигнутых соглашений о прекращении огня, а операции по принуждению к миру проводятся с целью создания обстановки для перемирия или прекращения огня. Они могут включать операции по восстановлению порядка, насильственное разведение воюющих сторон, установление запретных зон и контроль за их соблюдением.[1]
Принуждение к миру не предполагает согласия враждующих сторон на вмешательство. В ходе операций по принуждению к миру вооружение и военная техника могут использоваться не только в целях самообороны, но и для уничтожения военных объектов и вооруженных группировок, участвующих в конфликте.
Международно-правовым основанием проведения операций по принуждению к миру может быть решение Совета Безопасности ООН, принятое на основании главы VII Устава ООН, предусматривающей принудительные действия (меры) в случае угрозы миру. Однако на практике подобные операции осуществлялись и без санкции Совета Безопасности ООН. Примерами таких операций являются действия НАТО в Боснии в 1995 г., бомбардировки Югославии авиацией стран НАТО в 1999 г. в связи с конфликтом в Косово и вмешательство России в конфликт в Южной Осетии в августе 2008 г. Во всех случаях обоснованность подобного вмешательства, как и самой формулировки «принуждение к миру», становилась предметом ожесточенных споров.
Что насчёт возможности сбора доказательств агрессии паРаши на местах?
Что насчёт Крыма?
Что насчёт прекращения гибели защитников и гражданского населения?
Если агрессор не хочет мира значит так тому и быть.
Правильно я понимаю?
свідоцтво любові братського народу до України.
Треба зберігати такі перли.
21 сентября в 14:36 ·
Іноді Порошенко любить закрутити щось на кшталт того, що українські дипломати - це майже, як українські солдати.
А я все частіше помічаю подібність позиції вітчизняного МЗС та позиції МІД РФ. І мова навіть не про Мінські домовленості.
Ось дві цитати. Спробуйте знайти між ними смислову різницю, а заодно вгадати, яка належить речниці російського МІДа Маші Захаровій, а яка її політичній сестрі - заступниці міністра закордонних справ України Лані Зеркаль?
Перша: "Зараз є штучно створене загострення в інформаційному полі питання Азову...
Ми всі використовуємо інформацію з відкритих джерел. А чи є в нас хоча б одна скарга від судновласника? Чи є в нас хоча б одна скарга від капітана цього судна, який був затриманий?".
І друга: "При цьому важливо мати на увазі, що свобода судноплавства в акваторіях Азовського моря і Керченської протоки зберігається. Хотіли би привернути вашу увагу до того, що досі ні з боку судновласників, ні з боку капітанів суден не надходили скарги на дії російських прикордонників."
1. "Путин - плюнет" на этот регион и можно оусуществлять.
2. Регион - "плюнет на Путина" и решит все самостоятельно.
3. "Путин и "регион" - плюнут на всех,
4. Украине придется, согласиться - проглотить кушанье или отвоевать. Надеяться на центр вселенной - не стоит, лучшую экономику - фантастика, из принципа не пойдут.
Луций Анней Сенека: "Кто не умеет беречь свое..."
Бухнем пацаны...помянем ХЕРоев РАБссии............Стрелять из танков по ПАРЛАМЕНТУ РАБссии не каждый ЧЕЧЕН Ингуш СМОЖЕТ)))))))))))))))))))))
Кто будет второй стороной?
РФ - "их там нет". С террористами мы переговоров не ведем.
Есть вариант, обойти рашку, объявит войну гражданской. Но это тоже не вариант.
о, ужас
наверно перестанем покупать нефтепродукты
комплектующие мазов
да и сами маз-ы
белкомунмаш
и белавиа перестанет летать
и поезди скольки-то столиц пойдет мимо рб
или шо там у нас в тренде?
может лукашенко недруг?
"Реакция Совбеза на серьезные нарушения международного права является медленной и непоследовательной... Временная оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий Донецкой и Луганской областей Украины наглядно демонстрирует, что нарушение основных принципов международного права постоянным членом Совбеза является одной из самых серьезных угроз миру и безопасности", - подчеркнул Ельченко.
По его словам, Россия использует "реваншистскую политику" и применяет военную силу против других государств начиная с 1990-х годов. В этой связи Ельченко напомнил о ситуации в Молдове, Грузии и Украине.
"Список нарушений и противоправных действий России продолжает пополняться с явной поддержкой деспотического правительства в Сирии, секретных операций против Великобритании, а также тайных убийств в моей стране, следы которых ведут в Кремль", - отметил украинский дипломат.
Он добавил, что такие нарушения произошли "на фоне систематических злоупотреблений правом вето и вопиющего пренебрежения со стороны упомянутого члена совета его обязательством поддерживать мир и безопасность".
Ельченко заявил, что любой сценарий реформирования Совбеза без ограничения права вето для постоянных членов будет неполным и не принесет необходимых результатов.
Среди предложений украинского представительства в ООН - усиление Совбезом функции предупреждения конфликтов, а также разработка "тестового алгоритма", который позволит "должным образом и прозрачно выполнять основную функцию совета в отношении конфликтных ситуаций, включая акты агрессии".
Россия, являясь постоянным членом организации, в частности, уже 11 раз блокировала в ООН резолюции, которые касались расследования применения в Сирии химического оружия.
В апреле сообщалось, что страны Запада нашли механизм обхода вето России в Совбезе ООН.
Речь идет о применении резолюции "Единство ради мира", которую приняли в ООН во время Корейской войны в 1950 году. Она позволяет обойти вето одного из постоянных представителей Совета Безопасности, поставив вопрос на голосование Генеральной Ассамблеей ООН. Для его одобрения необходимо две трети голосов Генассамблеи.