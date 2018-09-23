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 Политика Украины
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 Миротворцы, полицейские силы и международная администрация, - Климкин назвал компоненты проекта резолюции ООН о миротворцах на Донбассе

Совместная резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами и включает в себя три компонента.

Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По его словам, проект резолюции о миротворческой миссии ООН включает в себя три компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.

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Как рассказал Климкин, документ предусматривает, что полицейские силы будут ответственны за разоружение боевиков на Донбассе, а международная администрация заменит группировки "ДНР/ЛНР".

"И третий момент, против которого фантастически возражает Россия — это международная администрация", — сказал он.

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Климкин напомнил, что Россия настаивает на сохранении на Донбассе уже существующих, подконтрольных ей структур.

Источник: https://censor.net.ua/n3087642
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и что? Насколько я понимаю, это всего лишь пожелания. Даже , если и ООН примет это решение, то оно будет иметь рекомендательный характер. Никто не сможет разоружить армию, начиненную танками и градами.
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Це все гарно,але Пуйло положе на цю резолюцію х..й,тобто вето.
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Войска ООН смогут....
Тем более если будет контроль над границей с паРашей...то те танки и грады без боекомплекта...это лишь металлом...
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Це все гарно,але Пуйло положе на цю резолюцію х..й,тобто вето.
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А почему ты в статьях про уроженца твоей страны Тумгоева это не пишешь? Он даже не гражданин Украины?
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Ну и что? Насколько я понимаю, это всего лишь пожелания. Даже , если и ООН примет это решение, то оно будет иметь рекомендательный характер. Никто не сможет разоружить армию, начиненную танками и градами.
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Войска ООН смогут....
Тем более если будет контроль над границей с паРашей...то те танки и грады без боекомплекта...это лишь металлом...
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Да и кто установит контроль над границей???? Полудохллое ОБСЕ??? А войска ООН, что не слышал что это такое. Это у клинического идиота Клизмина узнал или как?
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Миротво́рческие си́лы ООН (миротво́рческий континге́нт ООН) (фр. Les casques bleus, нем. Blauhelme) - вооружённые контингенты стран - членов ООН, выделенные согласно Уставу ООН в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путём совместных принудительных действий (военная демонстрация, военная блокада и т. д.), если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными.

Вот это и есть войска ООН.....это вам так..для общего развития....
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Я так понял ими будет командовать гибридный Президент Петя. Уймись придурок. Если, ты дурак то это надолго. Миротворцы как будут заходить с боем ??? Или сепары голубых касок испугаються А тебе для общего развития напоминаю , что миротворческие силы входят в страну исключительно с согласия конфликтующих сторон. Насколько я понимаю сепары как то своего согласия на разоружение не давали.
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Для особо одаренных повторю еще раз....
При миротворческих операциях ООН "Принеуждение к миру" согласия каких либо сторон не требуется.....
В данном случае нужно лишь согласии паРаши как члена Совбеза ООН...и все...
И Войска ООН будет заходить в лугандонию через КПВВ и через пункты пропуска со стороны паРаши...
Учи матчасть клоун....
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Ты с головой дружишь ????? Открой сайт ООН и посмотри на принципы направления миротворцев. А кто пустит войска ООН в Россию ????? Не Клизмин хотя бы идиот. Ты на идиота даже не тянешь ????
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Вот и открой...и посмотри...
А войска ООН пустит в паРашу..сама паРаша....на основании решения Совбеза ООН...за которое она же сама и проголосует...
Учи матчасть клоун...
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Вчора по клічковські заговорив, сьогодні - загострення хвороби.
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А способ входа на окупированные территории всех этих подразделений?
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Через официальные КПВВ и через пункт пропуска со стороны паРаши.... колонами....с дальнейшим рассредоточением по всему лугандону...
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Будет интересно послушать реакцию паРаши на это предложение об обеспечении безопасности жителей ОРДЛО...
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а международная администрация заменит группировки "ДНР/ЛНР"Источник: https://censor.net.ua/n3087642
Це як?
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Заменит все органы власти которые создали обдроченцы и кацапы....исполкомы...горсоветы....и прочее....
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Создаётся временная администрация ООН...
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Зато здоровым мозги не нужны, чтобы посетить сайт ООН и узнать о миротворческих силах.
Может виагру прими, если команды вставай твой не слушает?
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Ти ще ботаніку не скурив, що б починати біологію. Миротворці ООН входять на спірні території де не ведуться активні дії.
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Принуждение к миру - действия, предпринимаемые для прекращения межгосударственного или внутригосударственного вооруженного конфликта невовлеченным в него государством или группой государств. Такие действия могут осуществляться как без использования вооруженных сил (экономические, правовые, финансовые санкции), так и с использованием вооруженных сил (так называемые «операции по принуждению к миру»).
В наставлении Объединенного комитета начальников штабов США 1995 года миротворческие операции подразделяются на два вида: операции по поддержанию мира и операции по принуждению к миру. Разница между ними заключается в том, что операции по поддержанию мира проводятся с согласия всех основных конфликтующих сторон и направлены на контроль и выполнение уже достигнутых соглашений о прекращении огня, а операции по принуждению к миру проводятся с целью создания обстановки для перемирия или прекращения огня. Они могут включать операции по восстановлению порядка, насильственное разведение воюющих сторон, установление запретных зон и контроль за их соблюдением.[1]
Принуждение к миру не предполагает согласия враждующих сторон на вмешательство. В ходе операций по принуждению к миру вооружение и военная техника могут использоваться не только в целях самообороны, но и для уничтожения военных объектов и вооруженных группировок, участвующих в конфликте.
Международно-правовым основанием проведения операций по принуждению к миру может быть решение Совета Безопасности ООН, принятое на основании главы VII Устава ООН, предусматривающей принудительные действия (меры) в случае угрозы миру. Однако на практике подобные операции осуществлялись и без санкции Совета Безопасности ООН. Примерами таких операций являются действия НАТО в Боснии в 1995 г., бомбардировки Югославии авиацией стран НАТО в 1999 г. в связи с конфликтом в Косово и вмешательство России в конфликт в Южной Осетии в августе 2008 г. Во всех случаях обоснованность подобного вмешательства, как и самой формулировки «принуждение к миру», становилась предметом ожесточенных споров.
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Зовсім хворий і в якій країні живеш? Це ж тобі схема захоплення намкришу і дамвавбве, прописана кацапами. І де було ООН?
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Запросто. Дуже добре, що стецьків ще на вулицях не б'ють, бо їх треба вішать.
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А коли міротворців ООН введуть до Білорусі?
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без повного контролю України за кордоном з РФ на окупованих територіях, це повна профанація, ціль якої вивести РФ з під санкційного удару..
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Что насчёт ограбления и разрушения предприятий на территории ОРДЛО?

Что насчёт возможности сбора доказательств агрессии паРаши на местах?

Что насчёт Крыма?
Что насчёт прекращения гибели защитников и гражданского населения?
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Хаха, ну удачи если он собирается это провести через Совбез ООН, без его реформирования ничего не получится. Будет минимум 1 а может и 2 вето, Китай там тоже все ветирует частенько вместе срашкой.
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Китай по поводу лугандона ничего и никогда не веттировапл....
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По Сирии допустим они вместе ветировали несколько резолюций.
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Речь идет о лугандоне...на сирию мне насрать....
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А о лугандоне я вообще не припомню резолюций Совбеза, обеспокоенность только была.))
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Есть резолюция совбеза одобряющая минские соглашения.
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Усе що робить АП це видимість в усьому. реальний хід справ та реальні досягнення це зеркальне відображення того що хочуть донести до публіки.. Реформи в МВД та Прокуратурі - чітки тому підтвердження, і так по всьому.
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А мнение агрессора имеет значение?
Если агрессор не хочет мира значит так тому и быть.
Правильно я понимаю?
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Ну миротворцы понятно а полицейские силы это украинская полиция что-ли там разоружать будет?
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https://twitter.com/Tomsk_Loud_News/status/1043563982634782720
свідоцтво любові братського народу до України.
Треба зберігати такі перли.
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Bohdan Yaremenko

21 сентября в 14:36 ·

Іноді Порошенко любить закрутити щось на кшталт того, що українські дипломати - це майже, як українські солдати.
А я все частіше помічаю подібність позиції вітчизняного МЗС та позиції МІД РФ. І мова навіть не про Мінські домовленості.
Ось дві цитати. Спробуйте знайти між ними смислову різницю, а заодно вгадати, яка належить речниці російського МІДа Маші Захаровій, а яка її політичній сестрі - заступниці міністра закордонних справ України Лані Зеркаль?

Перша: "Зараз є штучно створене загострення в інформаційному полі питання Азову...
Ми всі використовуємо інформацію з відкритих джерел. А чи є в нас хоча б одна скарга від судновласника? Чи є в нас хоча б одна скарга від капітана цього судна, який був затриманий?".
І друга: "При цьому важливо мати на увазі, що свобода судноплавства в акваторіях Азовського моря і Керченської протоки зберігається. Хотіли би привернути вашу увагу до того, що досі ні з боку судновласників, ні з боку капітанів суден не надходили скарги на дії російських прикордонників."
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Почему при каждом упоминании этого самодовольного типка немедленно появляется фотка, вызывающая чувство брезгливости?
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Хорошая картинка - цветастая от Климкина, по причинам МАЛО - осуществления:
1. "Путин - плюнет" на этот регион и можно оусуществлять.
2. Регион - "плюнет на Путина" и решит все самостоятельно.
3. "Путин и "регион" - плюнут на всех,

4. Украине придется, согласиться - проглотить кушанье или отвоевать. Надеяться на центр вселенной - не стоит, лучшую экономику - фантастика, из принципа не пойдут.

Луций Анней Сенека: "Кто не умеет беречь свое..."
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СШа отправили на РАБссию 7 жЭд вагонов долларов.Дональд Трамп попросил Плешивого Мудака позвонить..конда долляры при будут в Мавзолей чЛЕНиНА Миротворці, поліцейські сили і міжнародна адміністрація, - Клімкін назвав компоненти проекту резолюції ООН про миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 5307
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отобрать у олигархии власть и Крым с Донбассом вернутся. спорим!
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Здарпова Гоффноеды КРЕМЛЯ.............Крым Чечня ГрузияСирия Ваш? а Киев?..БЫДЛО пля... Миротворці, поліцейські сили і міжнародна адміністрація, - Клімкін назвав компоненти проекту резолюції ООН про миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 5202
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Кстати 5 октября 1993 года БЫДЛО РАБссии расстреляло РАБссию.....Майдан Быдла не удался....Ельцын победил ЕГБистов и прочую чеченскую ШУШЕРУ....
Бухнем пацаны...помянем ХЕРоев РАБссии............Стрелять из танков по ПАРЛАМЕНТУ РАБссии не каждый ЧЕЧЕН Ингуш СМОЖЕТ))))))))))))))))))))) Миротворці, поліцейські сили і міжнародна адміністрація, - Клімкін назвав компоненти проекту резолюції ООН про миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 3042
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Это всё хорошие мечты.
Кто будет второй стороной?
РФ - "их там нет". С террористами мы переговоров не ведем.
Есть вариант, обойти рашку, объявит войну гражданской. Но это тоже не вариант.
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При операциях ООН "Принуждение к миру"...ни каких сторон не требуется....ни первой..ни второй....
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"Принуждение к миру", это операции НАТО а не ООН.
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НАТО не воюет с ГОФФНОМ...не путай рамсы
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Международно-правовым основанием проведения операций по принуждению к миру может быть решение Совета Безопасности ООН, принятое на основании главы VII Устава ООН, предусматривающей принудительные действия (меры) в случае угрозы миру.
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55 томов чЛЕНИНА Ульянова точно язык без костей для БЫДЛА.... Сочиения ДЖУГАШВИЛИ не в СЧЁТ...всего 26 томов для БЫДЛА............Миротворці, поліцейські сили і міжнародна адміністрація, - Клімкін назвав компоненти проекту резолюції ООН про миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 8918
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как обидно что погнался за мнимым потерял большее.....
Миротворці, поліцейські сили і міжнародна адміністрація, - Клімкін назвав компоненти проекту резолюції ООН про миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 8300

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То, что предлагает климкин это косово, то бишь Украина потеряет эти территории. Ни каких миротворцев - только вывод войск и украинская администрация! Всё остальное это антиукраинская и антигосударственная политика, то бишь предательство интересов Украины.
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Знаменитый киевский Гений Михаил Афанасьевич Булгаков написал всего одно произведение :СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ...и все ПОНЯТНО на ВЕКА..................... Миротворці, поліцейські сили і міжнародна адміністрація, - Клімкін назвав компоненти проекту резолюції ООН про миротворців на Донбасі - Цензор.НЕТ 7014
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читайте чЛЕНИНА и ДЖУГАШВИЛИ....Крысы кремлевские....Трамп и крым Ваш...БЫДДЛО...
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и будут военные в голубых касках заниматься контрабандой наркоты, торговлей людей, крышеванием проституции , совращением малолеток и т.д. Начинать надо освобождение Украины с Одесщины и Закарпатья! А там и Дикое поле освободим...
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беларусь проголосовала против
о, ужас
наверно перестанем покупать нефтепродукты
комплектующие мазов
да и сами маз-ы
белкомунмаш
и белавиа перестанет летать
и поезди скольки-то столиц пойдет мимо рб
или шо там у нас в тренде?
может лукашенко недруг?
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Толку з тої розолюції.Хуйло буде тягнути резину ще рік,чекаючи результату українських виборів,розраховуючи пропихути прохуйловськ політиків.І зайняти більш вигідну позицію в торгах по Донбасу і Криму.Тим більш до цього все йде.Вата потерпить заради побєди,а недалекі хохли ще й посприяють.
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Совет Безопасности ООН должен провести реформирование с ограничением права вето для его постоянных членов. Об этом во время открытых дебатов в Совбезе заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает сайт украинского представительства.

"Реакция Совбеза на серьезные нарушения международного права является медленной и непоследовательной... Временная оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также территорий Донецкой и Луганской областей Украины наглядно демонстрирует, что нарушение основных принципов международного права постоянным членом Совбеза является одной из самых серьезных угроз миру и безопасности", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, Россия использует "реваншистскую политику" и применяет военную силу против других государств начиная с 1990-х годов. В этой связи Ельченко напомнил о ситуации в Молдове, Грузии и Украине.

"Список нарушений и противоправных действий России продолжает пополняться с явной поддержкой деспотического правительства в Сирии, секретных операций против Великобритании, а также тайных убийств в моей стране, следы которых ведут в Кремль", - отметил украинский дипломат.

Он добавил, что такие нарушения произошли "на фоне систематических злоупотреблений правом вето и вопиющего пренебрежения со стороны упомянутого члена совета его обязательством поддерживать мир и безопасность".

Ельченко заявил, что любой сценарий реформирования Совбеза без ограничения права вето для постоянных членов будет неполным и не принесет необходимых результатов.

Среди предложений украинского представительства в ООН - усиление Совбезом функции предупреждения конфликтов, а также разработка "тестового алгоритма", который позволит "должным образом и прозрачно выполнять основную функцию совета в отношении конфликтных ситуаций, включая акты агрессии".

Россия, являясь постоянным членом организации, в частности, уже 11 раз блокировала в ООН резолюции, которые касались расследования применения в Сирии химического оружия.

В апреле сообщалось, что страны Запада нашли механизм обхода вето России в Совбезе ООН.

Речь идет о применении резолюции "Единство ради мира", которую приняли в ООН во время Корейской войны в 1950 году. Она позволяет обойти вето одного из постоянных представителей Совета Безопасности, поставив вопрос на голосование Генеральной Ассамблеей ООН. Для его одобрения необходимо две трети голосов Генассамблеи.
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