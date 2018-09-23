 Оккупанты отменили режим ЧС в Армянске: в город возвращают детей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил глава оккупационного управления "МЧС по Крыму", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

По словам оккупантов, решение о снятии режима функционирования "чрезвычайная ситуация" принято на заседании "комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности".

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С понедельника дети начнут возвращаться в Армянск из санаторно-курортных учреждений и приступят к учебе, сообщил российский "глава администрации" оккупированного Армянска Василий Телиженко.

Вместе с тем, местные жители в социальных сетях 23 сентября сообщали, что после отмены чрезвычайного положения в Армянск начали возвращать детей.

"Армянск. В город-катастрофу возвращают детей. "Выезд детей дошкольного возраста и первоклассников с родителями, законными представителями, сопровождающими из санаториев Республики Крым будет осуществляться 24−25 сентября 2018 года", – написал в Tвиттере пользователь RoksolanaToday&Крым.







Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.