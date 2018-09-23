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 Оккупанты отменили режим ЧС в Армянске: в город возвращают детей. ФОТОрепортаж

Режим чрезвычайной ситуации в оккупированном Армянске и его окрестностях снят в воскресенье 23 сентября в 15.00.

Об этом сообщил глава оккупационного управления "МЧС по Крыму", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

По словам оккупантов, решение о снятии режима функционирования "чрезвычайная ситуация" принято на заседании "комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности".

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С понедельника дети начнут возвращаться в Армянск из санаторно-курортных учреждений и приступят к учебе, сообщил российский "глава администрации" оккупированного Армянска Василий Телиженко.

Вместе с тем, местные жители в социальных сетях 23 сентября сообщали, что после отмены чрезвычайного положения в Армянск начали возвращать детей.

"Армянск. В город-катастрофу возвращают детей. "Выезд детей дошкольного возраста и первоклассников с родителями, законными представителями, сопровождающими из санаториев Республики Крым будет осуществляться 24−25 сентября 2018 года", – написал в Tвиттере пользователь RoksolanaToday&Крым.

Оккупанты отменили режим ЧС в Армянске: в город возвращают детей 01
Оккупанты отменили режим ЧС в Армянске: в город возвращают детей 02
Оккупанты отменили режим ЧС в Армянске: в город возвращают детей 03

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос. 

Источник: https://censor.net.ua/n3087641
 
 
 Топ комментарии
 
Ватанская мудрость - то , что их не убивает , делает их сильнее .
Во-всяком случае , они так думают .
Если вообще думают ...
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А вот что говорит по этой теме ватное быдло:
Окупанти скасували режим НС в Армянську: в місто повертають дітей - Цензор.НЕТ 1457
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Ватанская мудрость - то , что их не убивает , делает их сильнее .
Во-всяком случае , они так думают .
Если вообще думают ...
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Что за "ватанская", припиздок?
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Пуцін добрий,Гітлєр дітей до Освєнциму кидав,цей траве на дому.
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А это, как иво... а автоматы у наших пограничников шо, более индикацию на ржавчину не дают? Какая-то мутная история приключилась, с этим Армянском. То шума было, столько, что можно было Чернобыль-2 предположить... Иностранных экспертов призывали срочно пригласить... А теперь- всё тихо... Как-то странно.
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Да пускай делают со своими детьми что угодно,в зарницу играют,кислотой дышат,в пионеры записываются.В Украину ведь не бегут,значит им хорошо и там.Забудте и беспокойтесь о детях Украины.
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...головне, щоб не спричинили їм якийсь дискомфорт солдати НАТО
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Життя в вільній економічній зоні "Крим" повертається в звичне русло..
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А вот что говорит по этой теме ватное быдло:
Окупанти скасували режим НС в Армянську: в місто повертають дітей - Цензор.НЕТ 1457
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Генератор постов знает всю суть скрепожизни на рабссии. Мироточивая икона Хуйла обязательно поможет! Главное - лизнуть бороду священника РПЦ и стукнуть в ФСБ на сотрудницу-атеистку. И никакие камни с неба не страшны!
Последнее предложение - наилучший выход для немногих адекватных. В любой непонятной ситуации - фотографируй котика. Ждёшь? Нервничаешь? Фоткай кису! Окупанти скасували режим НС в Армянську: в місто повертають дітей - Цензор.НЕТ 7321
Но это уже элитное решение.

Окупанти скасували режим НС в Армянську: в місто повертають дітей - Цензор.НЕТ 8962
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