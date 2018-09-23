 В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте

В аэропорту Осло мужчину задержали по подозрению в незаконной разведдеятельности в пользу России. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Reuters.

Задержанный проведет под стражей как минимум 2 недели. По словам представителей полиции, это необходимо из-за риска "уничтожения доказательств".

Ранее на этой неделе мужчина посетил семинар по вопросам цифровых технологий в парламенте Норвегии. Семинар проходил в четверг и в пятницу, в нем принимали участие административные работники законодательных органов из 34 стран.

Напомним, ранее Швеция потребовала от России прекратить незаконную разведывательную деятельность на ее территории.

"Департамент иностранных дел призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на шведской земле или против шведских целей", – говорится в заявлении.

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