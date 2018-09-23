 В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте

В аэропорту Осло мужчину задержали по подозрению в незаконной разведдеятельности в пользу России. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Reuters.
Задержанный проведет под стражей как минимум 2 недели. По словам представителей полиции, это необходимо из-за риска "уничтожения доказательств".
Ранее на этой неделе мужчина посетил семинар по вопросам цифровых технологий в парламенте Норвегии. Семинар проходил в четверг и в пятницу, в нем принимали участие административные работники законодательных органов из 34 стран.
Напомним, ранее Швеция потребовала от России прекратить незаконную разведывательную деятельность на ее территории.
"Департамент иностранных дел призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на шведской земле или против шведских целей", – говорится в заявлении.
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Цензоре, ти часом, в кацапстані десантником не служив?
Amon Amarth - Blood Eagle
Згадався ангекдот.
На ХХV-му з'їзді КПРС в зал вриваються спецназівці, в'яжуть людину в 2-му ряді. Всі пожвавлюються, перешіптуються, не розуміють що відбувається. Тут з президії голос:"Спокойно ! Это был шпион !"."Как шпион? Откуда узнали ?". "Ааа, Знаем мы... Враг не дремлет !"
товарищ Сралин, я выполгял Директиву №1 товаристча Жюкова от 22 июня 1941 года,не стрелять ву НЕМЕЦКИХ братьев...
Гондоны позорные........
Штырлиц : нет уж,группенфюрер ,я люблю чЛенина Срани и немецкого бата Карла Маркса...