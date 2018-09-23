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 В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте

Подозреваемый побывал на семинаре по цифровым технологиям для сотрудников парламентов 34 стран.

В аэропорту Осло мужчину задержали по подозрению в незаконной разведдеятельности в пользу России. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Reuters.

Задержанный проведет под стражей как минимум 2 недели. По словам представителей полиции, это необходимо из-за риска "уничтожения доказательств".

Ранее на этой неделе мужчина посетил семинар по вопросам цифровых технологий в парламенте Норвегии. Семинар проходил в четверг и в пятницу, в нем принимали участие административные работники законодательных органов из 34 стран.

Напомним, ранее Швеция потребовала от России прекратить незаконную разведывательную деятельность на ее территории.

"Департамент иностранных дел призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на шведской земле или против шведских целей", – говорится в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава МИД Швеции призвала РФ освободить Сенцова и других незаконно удерживаемых украинских граждан

Источник: https://censor.net.ua/n3087640
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапню виштовхуєш в двері, а вона у вікно лізе.
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"Напомним, ранее Швеция потребовала от России прекратить незаконную разведывательную деятельность на ее территории...."Департамент иностранных дел призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на швейцарской земле или против швейцарских целей"

Цензоре, ти часом, в кацапстані десантником не служив?
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Захід начинае просипатися, хоть одного спіймали.
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Комбат Насіння лежачи на підлозі світу просипався від яскравого світу на Донбасі якого не видно.
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І розмовляв сам собі - "праворуч була Сподівання Савченко, треба брати стовбури та відчиняти вогонь - бо вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна..."
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Дякую,, посміявся. У Норвегії спіймали російського шпигуна: перед затриманням він відвідав семінар із питань цифрових технологій в норвезькому парламенті - Цензор.НЕТ 5864 Такі шедеври гугл-транслейту я ще не читав.
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Пришлось дешифровывать, чтобы уловить смысл. Хитрый шифр!
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Кацапню виштовхуєш в двері, а вона у вікно лізе.
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"Напомним, ранее Швеция потребовала от России прекратить незаконную разведывательную деятельность на ее территории...."Департамент иностранных дел призвал Россию немедленно прекратить незаконную деятельность на швейцарской земле или против швейцарских целей"

Цензоре, ти часом, в кацапстані десантником не служив?
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Та нормально все. В Австрії наприклад можна часто зустріти кенгуру. Навіть у віденських кав'ярнях стрибають.
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Та якби лише кенгуру... Зайшов до туалету пописюганить - і несподівано сир-сир зробив.

В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте - Цензор.НЕТ 5116
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ну он же не руске, например я тоже по сруски путаю - что Швеция что Швецария, на других языках ясно, а на умирающем руским путаюс.
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а зачем обнародовали? Фьорды там глубокие...
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дело в том что этого мордовского соглядатая не было трудно вычислить его вычислили по необрезаным рогам и копытам и вони исходящей от этого удмуртского штирлеца.
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В аэропорту? та сто пудов на паленой серии паспорта и залетел - наверняка петровско-башировский "сосед" и паспорт по номеру где то рядом..... а теперь карманы вывернут и доказательства вытряхивать будут В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте - Цензор.НЕТ 4447
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еще не повесили ???? не тяните с этим !!
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Цензор, Швеция и Швейцария, малость, разные страны.
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Про швейцарських вікінгів не чув ніколи? Вчи історію.
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После творожистого ангидрида, заслуживающего нобелевку по химии, это уже не шокирует В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте - Цензор.НЕТ 8901
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я пропустил рецепт приготовления сырников от цензора??
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Это пару недель назад в одной из тем про катастрофу на "Титане" сернистый ангидрид был эпично переведен как "творожистый ангидрид" (творожистый - по-украински "сирнистий", вот что-то и пошло не так).
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я давно подозревал, что цензор для экономии з/п редактируется удаленно школьниками из Воронежа.
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"перед задержанием он посетил семинар"

Згадався ангекдот.
На ХХV-му з'їзді КПРС в зал вриваються спецназівці, в'яжуть людину в 2-му ряді. Всі пожвавлюються, перешіптуються, не розуміють що відбувається. Тут з президії голос:"Спокойно ! Это был шпион !"."Как шпион? Откуда узнали ?". "Ааа, Знаем мы... Враг не дремлет !"
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а вели его с начало прибития и вдумаитесь что рашка шпионит - то что сообщается на семинарах, как хорошо что они не знает что в нете всё в пдф фаилах находится, а эти пещерные шпионов посылает - русня, фули. Честно, ну знал что они дурные, ну чтоб на столько!
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ТО шпилистов шлют, то семинаристов, то вообще голубых и розовых. Перевели в рашке разведку на фуфло...
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Ну чьо, опять боширов с новым паспортом по гей-борделям шарицца?! Оджеж неугомонный!)
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На гербе Челябинска изображен верблюд.Это правда.
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Прям таки колбасой. Челябинские фрезеровщики знают, чем нагруженый верблюд.
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ДЖУГАШВИЛИ : Штирлиц,ты почему обосрался в братской Германии Молотова-Риббентропа?
товарищ Сралин, я выполгял Директиву №1 товаристча Жюкова от 22 июня 1941 года,не стрелять ву НЕМЕЦКИХ братьев... В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте - Цензор.НЕТ 6116 В Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте - Цензор.НЕТ 6116
Гондоны позорные........
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Во всем виноваты Степан Бандера Петр Порошенко и Сенатор на сайте Цензор......
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Все европейские города со шпилями напряглись.
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Генрих Мюллер : Штирлиц,а вас я попрошу подрочить на Кремль...
Штырлиц : нет уж,группенфюрер ,я люблю чЛенина Срани и немецкого бата Карла Маркса... У Норвегії спіймали російського шпигуна: перед затриманням він відвідав семінар із питань цифрових технологій в норвезькому парламенті - Цензор.НЕТ 4893 У Норвегії спіймали російського шпигуна: перед затриманням він відвідав семінар із питань цифрових технологій в норвезькому парламенті - Цензор.НЕТ 4893
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Адолф Гитлер,Карл Маркс,Фридрих Энгельс, Роза Люксембург,Эрнст Тельман и Михаэль ШУМАХЕР очень Любили РАБсси.............ю
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Ангела Меркель не любит РАБссию за Северный поток-3)))))))))))))))) У Норвегії спіймали російського шпигуна: перед затриманням він відвідав семінар із питань цифрових технологій в норвезькому парламенті - Цензор.НЕТ 6665от острова Сахалин до немецкого города КИЕВ...................
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Еще один шпидераст? А россиянцы не поймут, куда нефтебаксы из России деваются. Ну не на пенсии же вам.
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США решили повысть пенсии негритосам до 1 277 баксов в месяц.Захожу на Брайтон-Бич,вижу рюсскае рыло Шарикова...спрашиваю..скок тебе платили Обамыч и Трампыч? говорит 900 баков Обамыч и 1500 Трампыч У Норвегії спіймали російського шпигуна: перед затриманням він відвідав семінар із питань цифрових технологій в норвезькому парламенті - Цензор.НЕТ 949Спрашиваю дальше,...кого больше любишь?Кремлевсеого Мудака...,ответ ЧЕСТНЫй кстати........ У Норвегії спіймали російського шпигуна: перед затриманням він відвідав семінар із питань цифрових технологій в норвезькому парламенті - Цензор.НЕТ 949на РАБссии в дупло целовали не только Катьку немецкую Вторуюююи Павла первого...
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Все до купи зібрали і Швецію і Норвегію і Швейцарію а дiя вiдбулася в Данii )
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Вырвать ему ножки, потом ручки и отпустить.
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Как отпустить ? А пенис ( чтоб шпионы не размножались )
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Норвегии поймали российского шпиона: перед задержанием он посетил семинар по вопросам цифровых технологий в норвежском парламенте
 
 
 
 
 
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