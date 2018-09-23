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 Патриарх Варфоломей: "Украина скоро получит автокефалию, потому что это ее право"

Вселенский патриарх снова напоминает, что не отступится от своего намерения в отношении Украины.

Как сообщает издание fanarion.blogspot.com, сегодня, 23 сентября, патриарх Варфоломей, совершая Божественную литургию в Церкви св.Фокы в Стамбуле, провозгласил, что направил всем сообщение о том, что Украина как можно быстрее получит автокефалию, поскольку имеет на это право, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на cerkvarium.org.

Воспользовавшись присутствием чешского богослова на Божественной Литургии Патриарх отметил следующее: "Церковь Чехии и Словакии является самой молодой среди остальных автокефальных церквей, которую Вселенский Патриархат провозгласил в 1998 году. Теперь наступила очередь Украины, которая, я надеюсь, получит статус автокефалии в ближайшее время, несмотря на существующие преграды, и это произойдет, поскольку она имеет на это право".

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"С одной стороны, это исключительно ее право получить [такой] статус автокефалии. С другой, право предоставить [этот] статус автокефалии принадлежит исключительно нашей Вселенской Патриархии, как это произошло со всеми новыми Православными Церквами, начиная от России в XVI в. и заканчивая Церковью Чехии и Словакии, о чем я уже сказал ранее. Нас не пугают угрозы. Как я недавно отметил в одной из своих речей, Вселенский Патриархат, ни угрожает, ни находится под угрозой. Однако, выполняя каноны [Вселенский Патриархат] последовательно продолжает такое предоставление [автокефалии] со своей стороны, а также придерживается уважительных привилегий, которые ему были предоставлены Вселенскими Соборами. Эти каноны и привилегии Вселенских Соборов, предоставленные этими Соборами [нам], как Первопрестольной Церкви Константинополя, мы не предадим. Мы уважаем и соблюдаем эти каноны, а также будем их воплощать, как в случае Украины, так и в любом другом, где будет необходимость", - заверил патриарх Варфоломей.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087639
 
   
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Дай Боже! В тему автокефалії

Перелік об'єктів збудованих в Україні на особисті кошти Івана Мазепи.
1. Києво-Печерська Лавра:
а) Троїцька Надбрамна церква (1106-1108; перебудови XVII-XX ст.) відновлена коштом І.Мазепи
б) Успенський собор (1073-1089; перебудова XVII-XVIII ст.) відновлений коштом І.Мазепи (1690) + подарунки.
в) Церква Всіх святих над Економічною брамою (1696-1698) побудована коштом І.Мазепи
г) Кам'яний мур (1696-1701) будувався коштом І.Мазепи: південно-західна башта (башта Івана Кущника, від назви церкви, яку там хотіли відкрити на честь патрона Івана Самойловича; побудована 1696 р.); південна (Часова чи Годинникова, бо в ній до 1818 р. був годинник); північна (Малярна, бо там містилася малярна майстерня); східна (Онуфрієвська - від церкви св. Онуфрія, або Палатна, бо тут містилися палати І.Мазепи) (1698-1701)
д) Церква Різдва Богородиці (1696)
2. Микільська лікарняна церква (кін.1690-х)
3. Трапезна Покрови Богородиці (кін.1690-х)
4. Вознесенська церква (1701-1705)
5. Свято-Троїцький собор Кирилівського монастиря (1695)
6. Микильський собор (1690-1696)
7. Богоявленський собор (1693)
8. Софіївський собор у Києві (1697-1700) повна реставрація та часткова перебудова,
9. Дзвінниця та мури Софієвського монастиря у Києві (1699-1707)
10. Дзвінниця Пустинно-Миколаївського монастиря (др. пол. 1690-х)
11. Церква Живоначальної Трійці у Батурині (1692)
12. Церква Св. Миколи у Батурині
13. Воскресенська церква у Батурині
14. Церква Покрови Богородиці у Батурині
15.Собор Вознесіння Господнього Бахмацького монастиря
16. Успенська церква Глухівського монастиря (1692)
17. Трапезна та дзвінниця Глухівського монастиря
18. Успенська мурована трапезна церква Густинського монастиря
19. Мала трапезна церква Густинського монастиря
20. Покровська церква в с. Дігтярівці Новгородсіверського району Чергігівської області (1708-1709 або1710)
21. Церква Пресвятої Богородиці Домницького Різдвяно-Богородицького монастиря (1696)
22. Церква Петра і Павла в с. Іванівському (поч.1700-х)
23. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі (1693)
24. Дерев'яний храм Св. Іоанна Предтечі Кам'янського Успенського монастиря
25. Церква Покрови Пресвятої Богородиці Батуринського Крупицького монастиря (поч. 1700-х)
26. Храм Преображения Господня Лубенського Мгарського монастиря
27. Трапезна церква Лубенського Мгарського монастиря
28. Дерев'яний храм в ім'я Воскресіння Христового в Любечі
29. Мурована Воскресенська церква в Любечі
30. Собор Св. Миколая Макошинського Миколаївського монастиря
31. Церква в с. Мохнатин (1692) іконостас з гербом І.Мазепи,
32. Церква Пресвятої Богородиці у Новобогородицьку (1688)
33. Вознесенський собор у Переяславі (1700)
34. Дерев'яна церква в с. Прачі
35. Дерев'яна церква Св. Іоанна Хрестителя
36. Петропавлівська церква в Рудні (закладна дошка від 10 травня 1698 р.)
37. Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові (1679-1695)
38. Церква Св. Івана Євангеліста з вівтарем в Чернігові
39. П'ятницька церква в Чернігові (1690-ті рока повна реконструкція та перебудова в стилі українське бароко)
40. Борисо-Глібський кафедральний собор в Чернігові (реконструкція, побудова дзвіниці, царські врата Мазепи)
41. Церква Іоанна Предтечі в Чернігові
42. Трапезна з двобанним храмом Всіх Святих в Чернігові
43. Микільська церква у Білій Церкві (1706)
44. Братський Богоявленський монастир
45. Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві (відновлення та перебудова)
46. Корпус Києво-Могилянської академії (1703)
47. Чернігівський колегіум (1701-1702)
48. Хрестовоздвижениський собор Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря (1689-1709)
Цей список справді вражає будувалися вони причому не тяп ляп, а капітально на віки ці церкви, дзвіниці та колегіуми і досі радують око людей. Мазепа справді був великим меценатом, грошей він не жалів для розбудови рідної країни яку він щиро любив і бажав їй тільки добра, але не так сталося як гадалося історії назад не повернеш ми можемо лише судити про нього з висоту 21 століття, проте судячи з наведеного списку можна сказати, що Іван Мазепа був достойною людиною в тій мірі в якій ним може бути правитель країни. Парадокс, але на вересень 2018 року більшість цих храмів займає РПЦ Московський патріархат в якому священики проклинають ім'я християнського мецената Мазепи з піною у рота. Пора повернути ці храми до української православної церкви.
Зі спільноти Історія Українського козацтва. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2320168468258194&set=gm.1421630274639236&type=3&theater&ifg=1
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Наблюдаю зарево на востоке....пердаки в паРаше горят не по децки.. Патриарх Варфоломей: "Украина скоро получит автокефалию, потому что это ее право" - Цензор.НЕТ 8912 ..
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В мае 1990 года на встрече с духовенством Тернопольской епархии Филарет порицал участников автокефального раскола, говоря, что раскольники действуют по прямой указке националистических организаций, обосновавшихся за границей
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Відповідаючи на запитання, чи є ймовірність того, що в Українську церкву перейдуть і намісники Києво-Печерської та Почаївської лавр, Філарет заявив, що "є". "Якщо, наприклад, ці намісники попросяться до Київського патріархату, ми їх приймемо. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3086515
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За словами патріарха Філарета, Вселенський патріарх скликатиме собор для об'єднання трьох українських церков - Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви і частини Української Православної Церкви Московського патріархату. Але цьому передуватиме два рішення - рішення про недійсність анафеми проти патріарха Філарета та надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3087304
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Далі атомну зброю.
Віра та ядерний синтез наймогутніші сили у відомому Всесвіті.
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Вважаю, що це велична подія в житті всього християнського світу. Вселенський Патріарх Варфоломій увійде в історію як свята людина, яка відродила і зміцнила всесвітню православну церкву, очистила її від московських самозванців-розкольників. Без сумніву ім'я Вселенського Патріарха Варфоломія буде зараховане до лику святих.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПатриарх Варфоломей: "Украина скоро получит автокефалию, потому что это ее право"
 
 
 
 
 
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