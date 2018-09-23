 Константинопольский патриарх пообещал дать автокефалию Украине

Как сообщает издание fanarion.blogspot.com, сегодня, 23 сентября, патриарх Варфоломей, совершая Божественную литургию в Церкви св.Фокы в Стамбуле, провозгласил, что направил всем сообщение о том, что Украина как можно быстрее получит автокефалию, поскольку имеет на это право, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на cerkvarium.org.
Воспользовавшись присутствием чешского богослова на Божественной Литургии Патриарх отметил следующее: "Церковь Чехии и Словакии является самой молодой среди остальных автокефальных церквей, которую Вселенский Патриархат провозгласил в 1998 году. Теперь наступила очередь Украины, которая, я надеюсь, получит статус автокефалии в ближайшее время, несмотря на существующие преграды, и это произойдет, поскольку она имеет на это право".
"С одной стороны, это исключительно ее право получить [такой] статус автокефалии. С другой, право предоставить [этот] статус автокефалии принадлежит исключительно нашей Вселенской Патриархии, как это произошло со всеми новыми Православными Церквами, начиная от России в XVI в. и заканчивая Церковью Чехии и Словакии, о чем я уже сказал ранее. Нас не пугают угрозы. Как я недавно отметил в одной из своих речей, Вселенский Патриархат, ни угрожает, ни находится под угрозой. Однако, выполняя каноны [Вселенский Патриархат] последовательно продолжает такое предоставление [автокефалии] со своей стороны, а также придерживается уважительных привилегий, которые ему были предоставлены Вселенскими Соборами. Эти каноны и привилегии Вселенских Соборов, предоставленные этими Соборами [нам], как Первопрестольной Церкви Константинополя, мы не предадим. Мы уважаем и соблюдаем эти каноны, а также будем их воплощать, как в случае Украины, так и в любом другом, где будет необходимость", - заверил патриарх Варфоломей.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
Все, що йде не на користь Кацапії, то на користь України.
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дарования Православной Церкви на России Томоса об автокефалии! В 1589-1590
годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту
кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском
архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать
патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в
грамоте… Автокефалия РПЦ была
самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без
разрешения Константинополя.
Оказывается москвины самосвяты. Секта.
До конца года УПЦ КП получит томос и наложит анафему на РПЦ. А потом и просто наложит на РПЦ
https://www.youtube.com/watch?v=2jhbpMRcDXc
"Промосковська" позиція УАПЦ - пропозиція обом патріархам скласти повноваження, об'єднатись і вибрати нового Патріарха Єдиної Помісної Церкви.
«Украинская Православная Церковь - именно та Церковь, которая была еще в казацкие времена, во времена Петра Могилы, Церковь, которая начала свое существование при жизни святого князя Владимира.
У нас - канонические и молитвенные связи с Московским Патриархатом, а через него - со всей Вселенной Православной Церковью, то есть мы составляем ту единую Православную Церковь, которая существовала с апостольских времен. Наша Церковь является законной, канонической, единой, святой, соборной и апостольской.
«Так называемая УАПЦ не имеет канонического преемства с Киевской митрополией, ни с одним Православным Патриархатом, в том числе Константинопольским. Поэтому я считаю, что УАПЦ действительно независима, но независима от всего Православия. Это та сухая ветвь, которая отломилась от живого древа нашей веры. Православная Церковь считает, что все так называемые священнодействия, совершаемые священниками и епископами этой «церкви», - неблагодатны»
(«Православный вестник» №1, 1991. С. 10).
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3087304
Віра та ядерний синтез наймогутніші сили у відомому Всесвіті.
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Ну, я проти Порошенка, але це його найважливіша справа, яку він (можливо) зробить на користь України.
Так, чи інакше, це, безсумнівно, треба підтримати.
Як шкода, - кацапочєлюстних подхуйловників не розумію...
Розмовляй українською, - і тебе не прийде "захищати" Хуйло.
Треба було з гордо піднятою головою відмовитися від набуття незалежності, - бо її допоміг здобути "хитрий лис" комуняка Кравчук...
Це у вас такий кандібобер вихилястий у голові, чи мені тільки здається?
Зі спогадів академіка Пилипчука:
Виступи по телебаченню і пресі Першого секретаря ЦК КПУ Гуренка і Кравчука нагадували інструкції ГКЧП - працювати і зберігати спокій, не протестувати і не проводити акцій. Всі три дні ГКЧП ми вимагали, щоб Президія прийняла постанову, що засуджувала антиконституційний переворот, здійснений ГКЧП, якою закликала б народ до непокори "новій владі". Всі три дні представники компартійної частини Президії Верховної Ради на чолі з Кравчуком, Плющем та ін. уникали голосування з цього питання під приводом того, що Янаєв (керівник ГКЧП) все-таки віце-президент СРСР, давали завдання Олександру Коцюбі - "вивчити"... та ін. Але ні за суверенітет України, ні за визнання ГКЧП антиконституційним заколотом голосувати ні в Президії, ні в парламенті комуністи не бажали.
https://gazeta.ua/ru/articles/pilipchuk-volodymyr/_pid-chas-gkcp-u-kravchuka-buli-v-zapasi-shapki-z-chervonimi-zirkami-j-trizubom/395808
Я включил: идет обращение ГКЧП к народу, оно шло кусками, сначала обращение, потом музыка играла, все время обращение повторяли. Я понял, что происходит что-то серьезное. Гуренко мне говорит: "Да, в Москве уже новая власть. Приехал генерал Варенников, представитель ГКЧП, и хочет с тобой встретиться". Я отвечаю: "Хорошо, я сейчас приведу себя в порядок, приеду и встретимся". - "Ты знаешь, - говорит Гуренко, - мы тут посоветовались, лучше у меня встретимся".
Я все понял сразу: то есть я приду к нему, уже Варенников там, посадят меня на приставном стульчике и будут воспитывать. Я говорю: "Слушай, Станислав Иванович, я председатель Верховного совета, если Варенников хочет со мной встретиться, пусть приезжает ко мне в кабинет, я скоро буду.
А ты, если хочешь, приходи, если не хочешь - не надо".
Когда я пришел к себе в кабинет, Варенников был уже там, полная приемная генералов. Все то, как я воспринял, я воспринял через него, через беседу с ним в кабинете: он мне рассказывал, какие задачи поставлены, что нужно принимать решения, что надо собрать Верховный совет, принимать решение о введении чрезвычайного положения.
Я работаю давно в партийных, советских и других органах. Я ему говорю: "Валентин Иванович, а что я вынесу на Верховный совет? Вы мне привезли с собой документ с красной печатью, подписанный, как надлежит? Или я скажу: послушайте радио и принимайте решение?" Он от неожиданности раскрыл рот. А на самом деле на заседание выносятся не телевизионные передачи, не радио и не газеты, а официально принятые и утвержденные документы. Они не могли подписать этого документа, потому что, если бы вы его прочитали с первого захода, вы бы там нашли десятки противоречий и несоответствий, несогласованность с Конституцией СССР. Поэтому они не могли его подписать. Я ему все рассказал: депутатов нет, документа нет, поэтому я ничего принимать не смогу.
Ми саме вдома гараж будували, - і слухали по радіо про події в Москві.
Все це я й так прекрасно пам'ятаю. І переживав це вживу, - Радіо Свобода тоді все повідомляло в подробицях.
Але така іронія долі, - якби тодішні комуняки не були такими глизявими пристосуванцями, а були упоротими фанатиками, - то не бачити б нам вільної України!
Як хочете, так і сприймайте. Але це правда. От такоє от "се ля ві".
Ось тепер попа Онуфрія дяк УПЦ МП пеця поРОШЕНко здобуває "автокефалію"
Інколи навіть огидні типи роблять корисні справи.
Таке ж буде з автокефалією, якщо вона "здобудеться" Філарєтом (той же Онуфрій, вид збоку) та дяком Московського Патріархату Петром Порошенком
Але що ви запропонуєте, як альтернативу?
Щоб Степан Бандера зійшов з небес, і очолив Україну, а Петро Могила вийшов з могили і створив нам нову вільну Церкву?
PS: нужно быть микроцефалом, чтобы вышесказанное понимать, как проповедь в защиту РПЦ МП.
все, від чого у кацапів палають пердаки, - суть корисне для України.
Навіть тупий має розуміти...
Але декому кацапоцефалія заважає усвідомити цю просту істину. )))
P.S. До речі Інститута Мозку в Україні ніколи не було, тільки нейрохірургії, він є тільки в Пітері.
P.S. ну, прапорець же ж у вас лівійський, однако...