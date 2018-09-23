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Все про:Варфоломей (85) Константиновский (28) автокефалия (128)

 Константинопольский патриарх пообещал дать автокефалию Украине

Вселенский патриарх снова напоминает, что не отступится от своего намерения в отношении Украины.

Как сообщает издание fanarion.blogspot.com, сегодня, 23 сентября, патриарх Варфоломей, совершая Божественную литургию в Церкви св.Фокы в Стамбуле, провозгласил, что направил всем сообщение о том, что Украина как можно быстрее получит автокефалию, поскольку имеет на это право, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на cerkvarium.org.

Воспользовавшись присутствием чешского богослова на Божественной Литургии Патриарх отметил следующее: "Церковь Чехии и Словакии является самой молодой среди остальных автокефальных церквей, которую Вселенский Патриархат провозгласил в 1998 году. Теперь наступила очередь Украины, которая, я надеюсь, получит статус автокефалии в ближайшее время, несмотря на существующие преграды, и это произойдет, поскольку она имеет на это право".

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"С одной стороны, это исключительно ее право получить [такой] статус автокефалии. С другой, право предоставить [этот] статус автокефалии принадлежит исключительно нашей Вселенской Патриархии, как это произошло со всеми новыми Православными Церквами, начиная от России в XVI в. и заканчивая Церковью Чехии и Словакии, о чем я уже сказал ранее. Нас не пугают угрозы. Как я недавно отметил в одной из своих речей, Вселенский Патриархат, ни угрожает, ни находится под угрозой. Однако, выполняя каноны [Вселенский Патриархат] последовательно продолжает такое предоставление [автокефалии] со своей стороны, а также придерживается уважительных привилегий, которые ему были предоставлены Вселенскими Соборами. Эти каноны и привилегии Вселенских Соборов, предоставленные этими Соборами [нам], как Первопрестольной Церкви Константинополя, мы не предадим. Мы уважаем и соблюдаем эти каноны, а также будем их воплощать, как в случае Украины, так и в любом другом, где будет необходимость", - заверил патриарх Варфоломей.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087639
 
   
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Дай Боже! В тему автокефалії

Перелік об'єктів збудованих в Україні на особисті кошти Івана Мазепи.
1. Києво-Печерська Лавра:
а) Троїцька Надбрамна церква (1106-1108; перебудови XVII-XX ст.) відновлена коштом І.Мазепи
б) Успенський собор (1073-1089; перебудова XVII-XVIII ст.) відновлений коштом І.Мазепи (1690) + подарунки.
в) Церква Всіх святих над Економічною брамою (1696-1698) побудована коштом І.Мазепи
г) Кам'яний мур (1696-1701) будувався коштом І.Мазепи: південно-західна башта (башта Івана Кущника, від назви церкви, яку там хотіли відкрити на честь патрона Івана Самойловича; побудована 1696 р.); південна (Часова чи Годинникова, бо в ній до 1818 р. був годинник); північна (Малярна, бо там містилася малярна майстерня); східна (Онуфрієвська - від церкви св. Онуфрія, або Палатна, бо тут містилися палати І.Мазепи) (1698-1701)
д) Церква Різдва Богородиці (1696)
2. Микільська лікарняна церква (кін.1690-х)
3. Трапезна Покрови Богородиці (кін.1690-х)
4. Вознесенська церква (1701-1705)
5. Свято-Троїцький собор Кирилівського монастиря (1695)
6. Микильський собор (1690-1696)
7. Богоявленський собор (1693)
8. Софіївський собор у Києві (1697-1700) повна реставрація та часткова перебудова,
9. Дзвінниця та мури Софієвського монастиря у Києві (1699-1707)
10. Дзвінниця Пустинно-Миколаївського монастиря (др. пол. 1690-х)
11. Церква Живоначальної Трійці у Батурині (1692)
12. Церква Св. Миколи у Батурині
13. Воскресенська церква у Батурині
14. Церква Покрови Богородиці у Батурині
15.Собор Вознесіння Господнього Бахмацького монастиря
16. Успенська церква Глухівського монастиря (1692)
17. Трапезна та дзвінниця Глухівського монастиря
18. Успенська мурована трапезна церква Густинського монастиря
19. Мала трапезна церква Густинського монастиря
20. Покровська церква в с. Дігтярівці Новгородсіверського району Чергігівської області (1708-1709 або1710)
21. Церква Пресвятої Богородиці Домницького Різдвяно-Богородицького монастиря (1696)
22. Церква Петра і Павла в с. Іванівському (поч.1700-х)
23. Церква Покрови Пресвятої Богородиці на Січі (1693)
24. Дерев'яний храм Св. Іоанна Предтечі Кам'янського Успенського монастиря
25. Церква Покрови Пресвятої Богородиці Батуринського Крупицького монастиря (поч. 1700-х)
26. Храм Преображения Господня Лубенського Мгарського монастиря
27. Трапезна церква Лубенського Мгарського монастиря
28. Дерев'яний храм в ім'я Воскресіння Христового в Любечі
29. Мурована Воскресенська церква в Любечі
30. Собор Св. Миколая Макошинського Миколаївського монастиря
31. Церква в с. Мохнатин (1692) іконостас з гербом І.Мазепи,
32. Церква Пресвятої Богородиці у Новобогородицьку (1688)
33. Вознесенський собор у Переяславі (1700)
34. Дерев'яна церква в с. Прачі
35. Дерев'яна церква Св. Іоанна Хрестителя
36. Петропавлівська церква в Рудні (закладна дошка від 10 травня 1698 р.)
37. Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові (1679-1695)
38. Церква Св. Івана Євангеліста з вівтарем в Чернігові
39. П'ятницька церква в Чернігові (1690-ті рока повна реконструкція та перебудова в стилі українське бароко)
40. Борисо-Глібський кафедральний собор в Чернігові (реконструкція, побудова дзвіниці, царські врата Мазепи)
41. Церква Іоанна Предтечі в Чернігові
42. Трапезна з двобанним храмом Всіх Святих в Чернігові
43. Микільська церква у Білій Церкві (1706)
44. Братський Богоявленський монастир
45. Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві (відновлення та перебудова)
46. Корпус Києво-Могилянської академії (1703)
47. Чернігівський колегіум (1701-1702)
48. Хрестовоздвижениський собор Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря (1689-1709)
Цей список справді вражає будувалися вони причому не тяп ляп, а капітально на віки ці церкви, дзвіниці та колегіуми і досі радують око людей. Мазепа справді був великим меценатом, грошей він не жалів для розбудови рідної країни яку він щиро любив і бажав їй тільки добра, але не так сталося як гадалося історії назад не повернеш ми можемо лише судити про нього з висоту 21 століття, проте судячи з наведеного списку можна сказати, що Іван Мазепа був достойною людиною в тій мірі в якій ним може бути правитель країни. Парадокс, але на вересень 2018 року більшість цих храмів займає РПЦ Московський патріархат в якому священики проклинають ім'я християнського мецената Мазепи з піною у рота. Пора повернути ці храми до української православної церкви.
Зі спільноти Історія Українського козацтва. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2320168468258194&set=gm.1421630274639236&type=3&theater&ifg=1
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Наблюдаю зарево на востоке....пердаки в паРаше горят не по децки.. Патриарх Варфоломей: "Украина скоро получит автокефалию, потому что это ее право" - Цензор.НЕТ 8912 ..
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Хоч я і переконаний атеїст, але новина мені подобається.

Все, що йде не на користь Кацапії, то на користь України.
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А , як виявилося, то сама РПЦ РПЦ - незаконна церковна організація, яка немає томосу, Тобто, за суттю - просто секта..,

Читать полностью на http://news.enovosty.com/news_society/full/2309-rpc-nezakonnaya-organizaciya-bez-tomosa-po-suti-sekta-aleksandr-nevzorov-video
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Кацапия…Никогда не было
дарования Православной Церкви на России Томоса об автокефалии! В 1589-1590
годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту
кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском
архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать
патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в
грамоте… Автокефалия РПЦ была
самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без
разрешения Константинополя.
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А. Невзоров.

Оказывается москвины самосвяты. Секта.﻿

До конца года УПЦ КП получит томос и наложит анафему на РПЦ. А потом и просто наложит на РПЦ

https://www.youtube.com/watch?v=2jhbpMRcDXc
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Філарет має відмовитись від амбіцій на патріарший престол. Автокефалія не повинна бути заплямована
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8 жовтня 2017 під час брифінгу в Чернівцях глава УПЦ КП патріарх Філарет, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що УПЦ Київського Патріархату припинила діалог про об'єднання з УАПЦ через промосковську позицію останньої.
"Промосковська" позиція УАПЦ - пропозиція обом патріархам скласти повноваження, об'єднатись і вибрати нового Патріарха Єдиної Помісної Церкви.
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29 октября 1990 г. митрополит Киевский и всея Украины Филарет провел пресс-конференцию с советскими и зарубежными журналистами:
«Украинская Православная Церковь - именно та Церковь, которая была еще в казацкие времена, во времена Петра Могилы, Церковь, которая начала свое существование при жизни святого князя Владимира.
У нас - канонические и молитвенные связи с Московским Патриархатом, а через него - со всей Вселенной Православной Церковью, то есть мы составляем ту единую Православную Церковь, которая существовала с апостольских времен. Наша Церковь является законной, канонической, единой, святой, соборной и апостольской.


«Так называемая УАПЦ не имеет канонического преемства с Киевской митрополией, ни с одним Православным Патриархатом, в том числе Константинопольским. Поэтому я считаю, что УАПЦ действительно независима, но независима от всего Православия. Это та сухая ветвь, которая отломилась от живого древа нашей веры. Православная Церковь считает, что все так называемые священнодействия, совершаемые священниками и епископами этой «церкви», - неблагодатны»

(«Православный вестник» №1, 1991. С. 10).
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Філарету аби начальником в будь-якому патріархаті
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Філаре́т (Михайло Антонович Денисенко) - екзарх України Російської православної церкви (1966-1990). Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на нового патріарха, але вибори програв. Ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990-1992)
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В мае 1990 года на встрече с духовенством Тернопольской епархии Филарет порицал участников автокефального раскола, говоря, что раскольники действуют по прямой указке националистических организаций, обосновавшихся за границей
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"Патриарх Киевский и всей Украины - это насмешка над Церковью" (із статті екзарха РПЦ в УРСР Філарета,Православный вестник. - 1991)
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Відповідаючи на запитання, чи є ймовірність того, що в Українську церкву перейдуть і намісники Києво-Печерської та Почаївської лавр, Філарет заявив, що "є". "Якщо, наприклад, ці намісники попросяться до Київського патріархату, ми їх приймемо. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3086515
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За словами патріарха Філарета, Вселенський патріарх скликатиме собор для об'єднання трьох українських церков - Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви і частини Української Православної Церкви Московського патріархату. Але цьому передуватиме два рішення - рішення про недійсність анафеми проти патріарха Філарета та надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3087304
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Далі атомну зброю.
Віра та ядерний синтез наймогутніші сили у відомому Всесвіті.
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Вважаю, що це велична подія в житті всього християнського світу. Вселенський Патріарх Варфоломій увійде в історію як свята людина, яка відродила і зміцнила всесвітню православну церкву, очистила її від московських самозванців-розкольників. Без сумніву ім'я Вселенського Патріарха Варфоломія буде зараховане до лику святих.
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ты аб чым? аб якой лаянке ты кажаш?!
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Тщетные попытки пророссийской шпаны воспрепятствовать получению Украиной Томоса и Автокефалии то же самое что отрицание нашей незалежности и государственности. Жаль что прямо в Киеве сидят московские агенты и враги Украины типа Онуфрия (он же Березовский), Новинского и др. И как УПЦ может быть МП? Т е получается Украина это часть Московии. Дурдом. А сокращение "УПЦ МП" самый короткий анекдот в мире! Нонсенс. Этого не может быть. А с врагами Украины нужно быть твердыми и решительными.
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Параша выбрала новую тактику после того, как Томос стал неизбежным: раздробить единство Украинской церкви, перевести её на местечковый уровень и внедрить своих попов руководителями "на местах". Ну как же: "адиннарот", "поместная автокефалия" и т.п. Главное в Томосе в другом: Украинская церковь утверждается в качестве материнской для всей территории Украины и параши. Кто это признаёт- вливается в неё в качестве её составных частей, кто не признаёт- идёт на хер мимо мирового православия. Всё очень просто и понятно. Патріарх Варфоломій: "Україна скоро отримає автокефалію, бо це її право" - Цензор.НЕТ 3731
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Патриарх Варфоломей: "Украина скоро получит автокефалию, потому что это ее право"
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Ну, я проти Порошенка, але це його найважливіша справа, яку він (можливо) зробить на користь України.
Так, чи інакше, це, безсумнівно, треба підтримати.
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Че ж ты тогда против? Небось за хуйловскую агентессу полкалача топить будешь? Ну давай давай. Как мы уже заипались на Майданах исправлять косяки дебилов.
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Пан щось мав мовити?
Як шкода, - кацапочєлюстних подхуйловників не розумію...
Розмовляй українською, - і тебе не прийде "захищати" Хуйло.


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Ага, так само компартійний ідеолог кравчук "державну незалежність здобув"
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І? - То це добре, чи погано?
Треба було з гордо піднятою головою відмовитися від набуття незалежності, - бо її допоміг здобути "хитрий лис" комуняка Кравчук...

Це у вас такий кандібобер вихилястий у голові, чи мені тільки здається?
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Добре чи ні - залежить від точки зору. Але, в будь-якому випадку, заслуги кравчука в здобутті незалежності немає. Під час ГКЧП він тихенько сидів і не рипався. Точніше, стояв угодливо перед московським гєнєралом, який сидів в його кріслі та ще й чоботи на стіл виклав.
Зі спогадів академіка Пилипчука:

Виступи по телебаченню і пресі Першого секретаря ЦК КПУ Гуренка і Кравчука нагадували інструкції ГКЧП - працювати і зберігати спокій, не протестувати і не проводити акцій. Всі три дні ГКЧП ми вимагали, щоб Президія прийняла постанову, що засуджувала антиконституційний переворот, здійснений ГКЧП, якою закликала б народ до непокори "новій владі". Всі три дні представники компартійної частини Президії Верховної Ради на чолі з Кравчуком, Плющем та ін. уникали голосування з цього питання під приводом того, що Янаєв (керівник ГКЧП) все-таки віце-президент СРСР, давали завдання Олександру Коцюбі - "вивчити"... та ін. Але ні за суверенітет України, ні за визнання ГКЧП антиконституційним заколотом голосувати ні в Президії, ні в парламенті комуністи не бажали.
https://gazeta.ua/ru/articles/pilipchuk-volodymyr/_pid-chas-gkcp-u-kravchuka-buli-v-zapasi-shapki-z-chervonimi-zirkami-j-trizubom/395808
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19 августа в шесть утра мне позвонил первый секретарь ЦК Компартии Украины (Станислав Гуренко - ред.), тогда партия была еще в силе, и сказал: "Ты спишь? Включи радио".
Я включил: идет обращение ГКЧП к народу, оно шло кусками, сначала обращение, потом музыка играла, все время обращение повторяли. Я понял, что происходит что-то серьезное. Гуренко мне говорит: "Да, в Москве уже новая власть. Приехал генерал Варенников, представитель ГКЧП, и хочет с тобой встретиться". Я отвечаю: "Хорошо, я сейчас приведу себя в порядок, приеду и встретимся". - "Ты знаешь, - говорит Гуренко, - мы тут посоветовались, лучше у меня встретимся".


Я все понял сразу: то есть я приду к нему, уже Варенников там, посадят меня на приставном стульчике и будут воспитывать. Я говорю: "Слушай, Станислав Иванович, я председатель Верховного совета, если Варенников хочет со мной встретиться, пусть приезжает ко мне в кабинет, я скоро буду.


А ты, если хочешь, приходи, если не хочешь - не надо".
Когда я пришел к себе в кабинет, Варенников был уже там, полная приемная генералов. Все то, как я воспринял, я воспринял через него, через беседу с ним в кабинете: он мне рассказывал, какие задачи поставлены, что нужно принимать решения, что надо собрать Верховный совет, принимать решение о введении чрезвычайного положения.


Я работаю давно в партийных, советских и других органах. Я ему говорю: "Валентин Иванович, а что я вынесу на Верховный совет? Вы мне привезли с собой документ с красной печатью, подписанный, как надлежит? Или я скажу: послушайте радио и принимайте решение?" Он от неожиданности раскрыл рот. А на самом деле на заседание выносятся не телевизионные передачи, не радио и не газеты, а официально принятые и утвержденные документы. Они не могли подписать этого документа, потому что, если бы вы его прочитали с первого захода, вы бы там нашли десятки противоречий и несоответствий, несогласованность с Конституцией СССР. Поэтому они не могли его подписать. Я ему все рассказал: депутатов нет, документа нет, поэтому я ничего принимать не смогу.

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це була пряма мова кравчука. Насправді, воно там плазувало перед варєнніковим
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Так, так. Дякую, що нагадали ще раз про тодішні події.
Ми саме вдома гараж будували, - і слухали по радіо про події в Москві.
Все це я й так прекрасно пам'ятаю. І переживав це вживу, - Радіо Свобода тоді все повідомляло в подробицях.
Але така іронія долі, - якби тодішні комуняки не були такими глизявими пристосуванцями, а були упоротими фанатиками, - то не бачити б нам вільної України!
Як хочете, так і сприймайте. Але це правда. От такоє от "се ля ві".
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так тоді кравчук тільки виправдовувся, мол, не допустили кровопролиття (мовчки чекали хто в москві переможе). Вже потім він "здобув незалежність"
Ось тепер попа Онуфрія дяк УПЦ МП пеця поРОШЕНко здобуває "автокефалію"
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Такий от історичний детермінізм, - герої не завжди визначають хід історії.
Інколи навіть огидні типи роблять корисні справи.
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мабуть, іронізм. Детермінізм - це визначенність, а незалежна Україна ще довго була заповідником совка. Тоді Білорусь і Росія несли знамено демократії. Згодом там перемогла реакція, а нас якимось чудом розвернуло до америки та європи. Чи надовго? Опоблок он набирає сили. До речі, де зараз патріотичні сили - рухівці, активісти гельсінкської групи, чи ОУН? Нема їх на політичному олімпі. Рада та уряд - увесь із компартійної та комсомольської когорти.
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не роблять вони добрих справ, а причепились та висять паразітами на закономірних історичних процесах, які могли б іти не так важко і повільно
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От і маємо країну, яка на 23-ому році "незалежності" (2014) перетворилась на губернію РФ, і лише кров'ю Небесної Сотні та ще багатьох невідомих вибороли якусь-таку незалежність, правда, із втратами територій.
Таке ж буде з автокефалією, якщо вона "здобудеться" Філарєтом (той же Онуфрій, вид збоку) та дяком Московського Патріархату Петром Порошенком
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Як незалежність на нас впала зненацька так і автокефалія зараз випадає, бо Варфоломєй, ображений на Кирила московського, вирішив стати папою Константинопольським
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Блін, та я з вами згоден.
Але що ви запропонуєте, як альтернативу?
Щоб Степан Бандера зійшов з небес, і очолив Україну, а Петро Могила вийшов з могили і створив нам нову вільну Церкву?
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Та просто не захвалювати потроха та денисенка, бо то не їх досягнення!
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Порох своє лупає - почались вибори (кандідати - під@ри)
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Ага. Порох такий, - спочатку лупає, а потім - залупає...
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Истерия с томосом (накручиваемая пиарящейся властью, которая отсутствие реальных достижений и провалы реформ пытается закамуфлировать пафосными заигрываниями с наиболее тупой частью электората - зомбированными верунами) хладнокровного читателя новостных заголовков наталкивает на невольные ассоциации с историями болезней в Институте Мозга: микроцефалия, гидроцефалия, автоцефалия... И эта ассоциация отнюдь не случайна - вызвана она не одним лишь родством по греческому корню...

PS: нужно быть микроцефалом, чтобы вышесказанное понимать, как проповедь в защиту РПЦ МП.
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А між тим, відволікаючись, від етики, естетики, поетики і всякої прочої трандафілії, логіка елементарно проста, -

все, від чого у кацапів палають пердаки, - суть корисне для України.

Навіть тупий має розуміти...
Але декому кацапоцефалія заважає усвідомити цю просту істину. )))
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Так, ця влада багато бреше і мало робить. І з огляду на те, що екзархи Константинополем надіслані з США і Канади, стає зрозуміло хто насправді вирішив проблему автокефалії. Але сама подія благо для України. Можете бути хоч атеїстом в третьому поколінні, для вати це трагедія, для патріотів свято.

P.S. До речі Інститута Мозку в Україні ніколи не було, тільки нейрохірургії, він є тільки в Пітері. Патріарх Варфоломій: "Україна скоро отримає автокефалію, бо це її право" - Цензор.НЕТ 7206
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Православні зі святом вас відродження правдивої Христової церкви, московських православних в Україні вітаю з приєднанням до найбільшої православної громади у світі та долучення до справжніх , а не фальшивих, християнських цінностей.
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Слава Лівійській революції! Аллагу акбар!
P.S. ну, прапорець же ж у вас лівійський, однако...
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Є. В основному, нєгри-мігранти з Центральної Африки, які сплять і бачать, як би дібратися до Європи, на німецький "соціальамт", - там можна не працювати, плодити дітей і отримувати нехілу допомогу, - близько 1 200 ойро на місяць. Іх лібе гельд. )))

Патріарх Варфоломій: "Україна скоро отримає автокефалію, бо це її право" - Цензор.НЕТ 607
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Той прапорець мона намалювати яким хоч
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Той прапорець мона намалювати яким хоч
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Той прапорець мона намалювати яким хоч
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Кердык бырдык сен бекта, ортамызда хуета.
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Чехословацька Православна Церква отримала автокефалію ще в 1951 р. від РПЦ, проте Константинопольський Патріхар цієї автокефалії не визнав і вже в 1998 році видав свій томос, на що в РПЦ відреагували наступной тезою "невозможно даровать то, чем и так уже обладает тот, кому преподносится мнимый дар". Проте, "визнання" КПЦ автокефалії ПЦЧЗС ознаменувалась втручанням КПЦ в справи церкви, введенням константинопольських ієрархів в Синод ПЦЧЗС, а згодом створенням "альтернативного синода" і звинуваченнями у розколі, чого не спостерігалось з 1951 по 1998 р.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонстантинопольский патриарх пообещал дать автокефалию Украине
 
 
 
 
 
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