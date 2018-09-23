 Константинопольский патриарх пообещал дать автокефалию Украине

Как сообщает издание fanarion.blogspot.com, сегодня, 23 сентября, патриарх Варфоломей, совершая Божественную литургию в Церкви св.Фокы в Стамбуле, провозгласил, что направил всем сообщение о том, что Украина как можно быстрее получит автокефалию, поскольку имеет на это право, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на cerkvarium.org.

Воспользовавшись присутствием чешского богослова на Божественной Литургии Патриарх отметил следующее: "Церковь Чехии и Словакии является самой молодой среди остальных автокефальных церквей, которую Вселенский Патриархат провозгласил в 1998 году. Теперь наступила очередь Украины, которая, я надеюсь, получит статус автокефалии в ближайшее время, несмотря на существующие преграды, и это произойдет, поскольку она имеет на это право".

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"С одной стороны, это исключительно ее право получить [такой] статус автокефалии. С другой, право предоставить [этот] статус автокефалии принадлежит исключительно нашей Вселенской Патриархии, как это произошло со всеми новыми Православными Церквами, начиная от России в XVI в. и заканчивая Церковью Чехии и Словакии, о чем я уже сказал ранее. Нас не пугают угрозы. Как я недавно отметил в одной из своих речей, Вселенский Патриархат, ни угрожает, ни находится под угрозой. Однако, выполняя каноны [Вселенский Патриархат] последовательно продолжает такое предоставление [автокефалии] со своей стороны, а также придерживается уважительных привилегий, которые ему были предоставлены Вселенскими Соборами. Эти каноны и привилегии Вселенских Соборов, предоставленные этими Соборами [нам], как Первопрестольной Церкви Константинополя, мы не предадим. Мы уважаем и соблюдаем эти каноны, а также будем их воплощать, как в случае Украины, так и в любом другом, где будет необходимость", - заверил патриарх Варфоломей.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.