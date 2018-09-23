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Все про:война (3051) БТР (138) ВСУ (102)

 ﻿"Альтернативы БМП на сегодня, к сожалению, нет", - начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Мельник

﻿По мнению специалиста, "Укроборонпром" должен сосредоточиться на качестве продукции.

В Украине на сегодняшний день нет альтернативы БМП. Об этом в интервью "Народной армии" рассказал начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мельника, у нашей страны есть насущная потребность в БМП – как для действующих, так и для резервных подразделений.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Туши РПГ, бл#дь, нах#й, #баный в рот!", - солдат армии РФ случайно сжег БТР-82А, разогревая обед. ВИДЕО

"На сегодня альтернативы БМП, к сожалению, нет. Есть определенные предложения, и эти машины нужно закупать, потому что, как я уже неоднократно говорил, лучше, когда в районе боевых действий военнослужащий использует БМП-1, а не школьный автобус," - сказал Мельник.

Начальник Центрального бронетанкового управления также рассказал, что украинские предприятия не могут обеспечить ВСУ в необходимых объемах БТР-3 и БТР-4Е. По мнению Мельника, при производстве этой техники следует сосредоточиться прежде всего на качестве.

"Эксплуатируя технику, военнослужащий не должен думать о гарантийных обязательствах, если она выйдет из строя. Он должен быть уверен в машине, чувствовать себя защищенным. Я думаю, что руководство ДК "Укроборонпром" должно делать акцент именно на качестве техники", - подытожил Мельник.

Также на Цензор.НЕТ: Основные достижения оборонно-промышленного комплекса за 2017 год. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3087638
 
   
 Топ комментарии
 
Посадить эту суку в БМП...и отправить на ПЕРЕДОК
Сразу найдется альтернатива...деньги...предатели в ГенШтабе...и т.д.
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Уже все придумано - надо просто выпускать... А БМП-1 уже и в Африке не возьмут...
"Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 735
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Альтернативы БМП как классу нет в армии любой станы мира... А вот что касается альтернативы БМП-1 - это другое дело...
﻿"Альтернативы БМП на сегодня, к сожалению, нет", - начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник - Цензор.НЕТ 4659
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Альтернативы БМП как классу нет в армии любой станы мира... А вот что касается альтернативы БМП-1 - это другое дело...
﻿"Альтернативы БМП на сегодня, к сожалению, нет", - начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник - Цензор.НЕТ 4659
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Ты уверен? Боевая машина пехоты Stridsforclon 90, более известная под обозначением СV90, созданная компанией Hägglunds во второй половине 80-х годов, стала одним из самых совершенных образцов БМП и довольно широко экспортировалась - в основном в государства Северной Европы. Всего помимо Швеции СV90 заказали для своих армий Швейцария, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Дания. В настоящее время продано и заключено контрактов на поставку более чем 1100 этих машин.

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У тебя проблемы с восприятием текста? По-твоему, СV90 - это модернизированная БМП-1?)))
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"Мардер" был принят на вооружение на три года позже советской БМП-1 и оказался первой зарубежнойБМП. Остальные же западные страны приняли свои образцы значительно позже. "Мардер" получился нетолько самым защищенным, но и самым тяжелым среди серийных БМП - вес 28,2 т сравним с весом среднеготанка, согласно классификации конца второй мировой войны.

"Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 5765
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Речь идет НЕ О КЛАССЕ , а о конкретной модели - БМП - 1. Ты написал о КЛАССЕ. Перечитай статью ещё раз.
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Правильно - генерал-майор говорит о БМП как о классе вообще, но подразумевает только БМП-1, как будто ничего более совершенного не создано...
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он сравнивает БМП-1 с автобусом. А основная разница между 1 и 2 только в вооружении, и им обеим нужно 100 литров на 100 км. Насколько помню, танку около 60 литров
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Це ж стара історія - Укроборонпром хотів закупити бмп у країн бувшего Варшавського договору, тому стількі воні, що нема альтернативи. Краще вже "Мародери" з ПАР ніж бмп 1-2 з капіталки, може навіть буде дешевше)
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С языка снял. Их в Ираке жгли СОТНЯМИ. Если сравнивать со школьным автобусом или трактором с прицепом то и трактор и автобус выигрывают тем что с воздуха враг их может принять за мирные транспортные средства, а это сразу разбомбит в труху. Доказано Ираком. Но почему то наши вышиватные генералы и умные советники из США упорото обходят собственный опыт войны в Ираке чтобы не спугнуть лохов . Пусть теперь их союзники из Украины испытают на себе прелести совковой гробины 50-х годов выпуска .Которую кацапы легко побьют даже из РПГ -7 а их авиация может жечь такое дерьмо целыми колоннами . БТР-3 и БТР-4 и то лучше .Они мобильнее . А ещё лучше Хамвии бронированные. Кстати наш ВПК уже закончил бронирование 200 подаренных нам США Хамвии ? 230 , 30 из которых уже бронированные в США машины, это неплохо для начала , можно докупить ещё
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Зустрічний бій на відкритій місцевості?Штурм РОПа супротивника?На БТР?!!!Хамві?!!!
Вот это парень!
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Авиация будет жечь БТР-3 и БТР-4 не хуже чем БМП-1
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Посадить эту суку в БМП...и отправить на ПЕРЕДОК
Сразу найдется альтернатива...деньги...предатели в ГенШтабе...и т.д.
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Генерал оговорився боєць вибере БМП2,а не одиничку з її недогарматою.
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Я так понимаю, что БМП только эффективны там, где нет лобового столкновения с противником. Например, 2-3 км, когда РПГ, вообще не долетают, а пули из стрелкового оружия теряют бронепробиваемость. Иначе, тот-же крупнокалиберный пулемёт из засады превратит его в решето. А, говорят, с 30 метров даже АКМ пробивает...
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БМП вряд ли АКМ пробьет, а вот БМД, БТР и МТЛБ запросто
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БМП теж. "Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 3073 Броня однакова і там дійсно присутній алюміній.
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БМП точно калаш не возьмёт, а вот БТР советского разлива снайперская СБД с 30 метров под более менее прямым углом пробьёт
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Як довго Ви воювали? Часто брали участь в бойових зіткненнях? Розкритикувати цілий клас бойової техніки одним коментарем- це щось!
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Фото и видео видел, где бойцы на броне, а не внутри сидят. Неспроста это, наверно, бойцы что-то в этом понимают...
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Тобто всередині їм небезпечніше? "Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 7021 Стільки нового. Тобто Ваші висновки базуються на відео? Цікаво.
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Якщо вони на броні, чому їм всередині небезпечніше? Не розумію вашу логіку...
Моя ж логіка: якщо вони на броні, то машина не здібна їх захистити.
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Облиште, моя логіка ніц не цікава. Ваша куди цікавіша.
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В цілому, всі "принади" алюмінієвої броні детально відображено в фільмі "The Pentagon Wars" знятого за книгою Джеймса Бартона відставного пілота ВПС США, якого відправили в приймальну комісію по новітнім озброєнням. Свій досвід він відобразив в книзі. Запевняю вас в Радянському Союзі та сучасній Україні все відбувається так само, як в 70-х роках в США.
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В середині возится Б/К,майно,припаси.І десантуватись простіше...
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Не тільки. Так, одна з причин це очікуванне десентування. Але причин набагато більше.
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При наезде на мину веселее улететь с.., чем размазаться внутри.
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Я как долго нужно читать ТТХ,чтобы понять,что боевая машина из сплава алюминия-дерьмо?
Их уже давно не десантируют с воздуха. Приблизительно с распадом Советского Союза))
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Невже? "Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 570 Тбто не треба було в броню алюміній додавати? Щоб вязкості не було? Щоб при попаданні всередині всіх повбивало уламками? Стільки цікавого тут дізнаюсь.
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Ты долбоеб и не лечишся.
Это приведет к скоропостижной смерти.
Предложи танки из алюминия делать. Тебе танкисты спасибо скажут. Их перестанет уламками убивать
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Тобто інших аргументів на свою користь Ви не маєте?
Це було в Чагчарані, в далекому 1983 році. Наша "застава" на висоті більш ніж 3000 метрів над рівнем моря. Взимку морози до -30. Хлопці, молоді піхотні офіцери, вирішили скласти невелику піч. Зверху поклали бронелиста з підірваної БМП. Яке ж було здівування у всіх коли при першоиу ж розпаленні броня потекла. Я свідок того випадку бо на той час був там проїздом, точніше прольотом, бо добирались туди тільки гелікоптерами.
Мене Ви вже обізвали, тепер назвіть себе. Можете назвати себе для себе, не оголошуючи тут. "Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 7204
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там не добавлення алюмінію в броню, там алюміній замість броні.
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Бронеплита над моторным отсеком из алюминиевого сплава (может чтоб легче открывать?) вот он и потёк, а в остальном там добротная броневая сталь
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Требованиями ТТЗ предусматривалось обеспечение защиты машины от 23-мм бронебойных снарядов с передних направлений обстрела на дальности с 500 метров, и защита кругом от 7,62-мм бронебойных пуль на дальности с 75 метров. Расположенные под большими углами наклона листы лобовой брони корпуса БМП-1 выдерживают поражение осколками снарядов полевой артиллерии, бронебойными пулями стрелкового оружия и крупнокалиберных 12,7-мм пулемётов, последние в секторе обстрела 60 градусов с носа с нулевой дальности. В большинстве случаев лобовая броня не пробивается боеприпасами 20-мм автоматической пушки «Эрликон KAD» на дальностях более 100 метров.
Бортовая, кормовая броня и крыша корпуса и башни обеспечивают защиту машины от 7,62-мм пуль стрелкового оружия с нулевой дальности и от лёгких осколков артиллерийских снарядов, но не защищают от огня 12,7-мм пулемёта с близкой дистанции и от тяжёлых снарядных осколков. Полигонные испытания, тем не менее, показали, что кормовые двери, топливные баки которых заполнены песком, выдерживают обстрел 12,7-мм пулями.

А относительно боевого применения - БМП, как и вся техника, имеет свою "нишу" применения...
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Там где нет лобового столкновения с противником есть его авиация. Бомбардировщики. штурмовики , вертолёты и беспилотники.
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думаю, необходимо дать заказ ОПК на разработку с нуля полностью новой пехотной машины с применением новых технологий и современных подходов. в то же время старые бмп можно модернизировать для дальнейшей продажи на экспорт. это создаст и новые рабочие места и позволит перевооружить ВС по последнему слову техники. имхо.
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Уже все придумано - надо просто выпускать... А БМП-1 уже и в Африке не возьмут...
"Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 735
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думаю, что все рассказы с пеной у рта, что Украина не может построить то, не может се - это не более чем дешевый фейк и пропаганда. имхо.
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Так я о чем и говорю - на фото украинский БМПТ-64... К сожалению, мы не можем обеспечить абсолютное господство в воздухе и раскатывать, как американцы, на легких М113...
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на своей территории Киев имеет полное господство в воздухе. также, думаю, что прежде чем создавать новые пехотные машины, необходимо разработать стратегию развития вооружения, чтобы четко знать какую технику и для каких задач необходимо проектировать и создавать. имхо.
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Поподробнее ГДЕ мы имеем полное господство в воздухе?
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Киев имеет полное господство в воздухе на территориях, которые ему принадлежат, то есть на всей подконтрольной Украине.
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Это шутка походу .Превосходство перед кем ? Если перед Венгрией (одной) то да .Или Молдовой . А перед рахой господство в воздухе ? Какими возможностями и средствами ?
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https://www.youtube.com/watch?v=BBcA0Gnz4gg

Файна техніка. шкода що не робиться в шоколадній кузні.
мала б можливість на життя.
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альтернарива всегда есть . просто старые советские БМП -1-2 . сравнительно дешевы . относительно ремонтопригодны и освоены в войсках . но в мире имеется тенденция по повышению защищенности боевых машин а резервы модернизации старых советских БМП уже исчерпаны . поэтому наряду с ремонтом и закулкой за рубежем старого хлама нужно разрабатывать адекватную замену

ПыСы интересный факт . в войсках более старая БМП-1 неожиданно оказалась более востребована чем БМП -2 . причина в вооружении снаряд 73мм гладкоствольной пушки " Гром" оказался более эфективен чем даже очередь из нарезной 30 мм "Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 3746
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Более современная пушка 2А42 нашла свое применение и в авиации, так как снаряды в ствол можно подавать с любой стороны и соответственно в зависимости от боевых условий разные. Эта пушка стреляет автоматически и в 80-е года учились стрелять именно с БМП-2, а не БМП-1, БМП-1 использовали для обучения вождению. Раньше у них был шифр объект 762 - БМП-1, объект 672 - БМП-2.
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Прям стесняюсь спросить...

А у скольких директоров танковых заводов есть МВА?

Можно даже расширить вопрос. А сколько генералов получили МВА?

Ладно, фиг с ним. У скольких военных есть МВА?

Шо, опять ноль?

Ладно расширим границы восприятия.

Сколько чиновников получили МВА?

О каком управлении качеством можно говорить в стране, где учиться руководить людьми - признак плохого тона?
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Я попытаюсь сузить границы восприятия, для дилетантов, типа меня. Итак: а шо такое МВА??? "Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 1161
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Какой генерал,такая и альтернатива.Афганистан,Чечня,Сирия пример,где крупные армии были разбиты отрядами у которых нет танков,бтр и авиации.А самое главное у них нету таких генералов.
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Жаль, что у нас нет альтернативы таким вот хенералам.
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Может Нафтогазовские премии направить на разработки?Тогда и альтернатива появится.
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Беха відмінна машина,тим більш для ніщебродів як ми,в військах освоенна.
А хто небудь розуміє скільки часу і коштів потрібно щоб перейти на іномарки?Особовий склад навчіти?рембати підготувати?
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А зачем думать? Можно прокукарекать, что не нужно покупать коробки по 170 тыс долларов, 200 штук, например, а лучше купить 10 иностранных. 100 человек будет ездить в броне, а остальные 1900 человек будут на Эталонах ездить. Сука, дебилы, бля.
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Чому відразу дибіли.Я думаю досить кваліфіковані фахівці,за спеціальностями:
Водій бойового дивану
Навідник бойової клавіатури
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"﻿"Альтернативы БМП на сегодня, к сожалению, нет", - начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Мельник..."
Есть и ОЧЕНЬ ХОРОША!
Вот эта и выше в постах - есть, как и у производителя!


Израиль, не зря по такому пути идет. Ну можно еще - "брычки" от ... многих брендов - присобачить. Из травмата - наывылет!
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БМП самая проходимая боевая машина, ни в сравнение с БТР, ну может быть БРДМ, маневринная. С задачей привести десант из 8 бойцов на передок справиться на ура. Были еще БМП, которых называли тиграми, а потому, что листы с десятки были приварены поверх ее брони для защиты от куммулятивных снарядов.
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Блин, тут эксперты кукарекают. Человек говорит - берем коробочки сколько сможем по дешману, чтоб люди не прорывались через рузке укрепрайоны на "Эталонах" или на "Жигулях". Но нет, начинаются фантазии - купить коробки за бугром за цену 3 танков. Нужно реально оценивать свои финансовые возможности.
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БМП-не танк.Нефиг новые подходы сюда приплетать.Транспорт+пушка и все.Амеры сейчас делают , чтобы быстро бегал и пушка как можно больше - вот и весь новый подход.Защитить пехоту внутри в наступлении он никак не сможет.И не надо пытаться. Поэтому давным давно уже признано, что внутри во время боя пехоте лучше не сидеть,особенно в населенных пунктах. Это кстати,во всех армиях сегодня так делают.
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"Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 2407"Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 2407"Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 2407"Альтернативи БМП на сьогодні, на жаль, немає", - начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ генерал-майор Мельник - Цензор.НЕТ 2407Ось і альтернатива, тим паче витримує вибух протинакової міни при наїзді на неї. Виробляє ПАР і Адзербаджан по ліцензії ПАР.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины﻿"Альтернативы БМП на сегодня, к сожалению, нет", - начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Мельник
 
 
 
 
 
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