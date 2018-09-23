"﻿"Альтернативы БМП на сегодня, к сожалению, нет", - начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Мельник..."

В Украине на сегодняшний день нет альтернативы БМП. Об этом в интервью "Народной армии" рассказал начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мельника, у нашей страны есть насущная потребность в БМП – как для действующих, так и для резервных подразделений.

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"На сегодня альтернативы БМП, к сожалению, нет. Есть определенные предложения, и эти машины нужно закупать, потому что, как я уже неоднократно говорил, лучше, когда в районе боевых действий военнослужащий использует БМП-1, а не школьный автобус," - сказал Мельник.

Начальник Центрального бронетанкового управления также рассказал, что украинские предприятия не могут обеспечить ВСУ в необходимых объемах БТР-3 и БТР-4Е. По мнению Мельника, при производстве этой техники следует сосредоточиться прежде всего на качестве.

"Эксплуатируя технику, военнослужащий не должен думать о гарантийных обязательствах, если она выйдет из строя. Он должен быть уверен в машине, чувствовать себя защищенным. Я думаю, что руководство ДК "Укроборонпром" должно делать акцент именно на качестве техники", - подытожил Мельник.

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