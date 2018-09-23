"﻿"Альтернативы БМП на сегодня, к сожалению, нет", - начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Мельник..."

В Украине на сегодняшний день нет альтернативы БМП. Об этом в интервью "Народной армии" рассказал начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник, передает Цензор.НЕТ.
По словам Мельника, у нашей страны есть насущная потребность в БМП – как для действующих, так и для резервных подразделений.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Туши РПГ, бл#дь, нах#й, #баный в рот!", - солдат армии РФ случайно сжег БТР-82А, разогревая обед. ВИДЕО
"На сегодня альтернативы БМП, к сожалению, нет. Есть определенные предложения, и эти машины нужно закупать, потому что, как я уже неоднократно говорил, лучше, когда в районе боевых действий военнослужащий использует БМП-1, а не школьный автобус," - сказал Мельник.
Начальник Центрального бронетанкового управления также рассказал, что украинские предприятия не могут обеспечить ВСУ в необходимых объемах БТР-3 и БТР-4Е. По мнению Мельника, при производстве этой техники следует сосредоточиться прежде всего на качестве.
"Эксплуатируя технику, военнослужащий не должен думать о гарантийных обязательствах, если она выйдет из строя. Он должен быть уверен в машине, чувствовать себя защищенным. Я думаю, что руководство ДК "Укроборонпром" должно делать акцент именно на качестве техники", - подытожил Мельник.
Также на Цензор.НЕТ: Основные достижения оборонно-промышленного комплекса за 2017 год. ФОТОрепортаж
Вот это парень!
Сразу найдется альтернатива...деньги...предатели в ГенШтабе...и т.д.
Моя ж логіка: якщо вони на броні, то машина не здібна їх захистити.
Их уже давно не десантируют с воздуха. Приблизительно с распадом Советского Союза))
Это приведет к скоропостижной смерти.
Предложи танки из алюминия делать. Тебе танкисты спасибо скажут. Их перестанет уламками убивать
Це було в Чагчарані, в далекому 1983 році. Наша "застава" на висоті більш ніж 3000 метрів над рівнем моря. Взимку морози до -30. Хлопці, молоді піхотні офіцери, вирішили скласти невелику піч. Зверху поклали бронелиста з підірваної БМП. Яке ж було здівування у всіх коли при першоиу ж розпаленні броня потекла. Я свідок того випадку бо на той час був там проїздом, точніше прольотом, бо добирались туди тільки гелікоптерами.
Мене Ви вже обізвали, тепер назвіть себе. Можете назвати себе для себе, не оголошуючи тут.
Бортовая, кормовая броня и крыша корпуса и башни обеспечивают защиту машины от 7,62-мм пуль стрелкового оружия с нулевой дальности и от лёгких осколков артиллерийских снарядов, но не защищают от огня 12,7-мм пулемёта с близкой дистанции и от тяжёлых снарядных осколков. Полигонные испытания, тем не менее, показали, что кормовые двери, топливные баки которых заполнены песком, выдерживают обстрел 12,7-мм пулями.
А относительно боевого применения - БМП, как и вся техника, имеет свою "нишу" применения...
Файна техніка. шкода що не робиться в шоколадній кузні.
мала б можливість на життя.
ПыСы интересный факт . в войсках более старая БМП-1 неожиданно оказалась более востребована чем БМП -2 . причина в вооружении снаряд 73мм гладкоствольной пушки " Гром" оказался более эфективен чем даже очередь из нарезной 30 мм
А у скольких директоров танковых заводов есть МВА?
Можно даже расширить вопрос. А сколько генералов получили МВА?
Ладно, фиг с ним. У скольких военных есть МВА?
Шо, опять ноль?
Ладно расширим границы восприятия.
Сколько чиновников получили МВА?
О каком управлении качеством можно говорить в стране, где учиться руководить людьми - признак плохого тона?
А хто небудь розуміє скільки часу і коштів потрібно щоб перейти на іномарки?Особовий склад навчіти?рембати підготувати?
Водій бойового дивану
Навідник бойової клавіатури
Есть и ОЧЕНЬ ХОРОША!
Вот эта и выше в постах - есть, как и у производителя!
Израиль, не зря по такому пути идет. Ну можно еще - "брычки" от ... многих брендов - присобачить. Из травмата - наывылет!
Ось і альтернатива, тим паче витримує вибух протинакової міни при наїзді на неї. Виробляє ПАР і Адзербаджан по ліцензії ПАР.