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Все про:Италия (833) лишение (16) Порошенко (15451) почетное_звание (22)

 Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ

Это звание президент Украины получил в 2016 году за возвращение обнаруженных в Украине похищенных итальянских картин

Городской совет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на итальянское новостное агентство ANSA. Решение было принято 28 голосами "за" и 4 голосами "против".

Порошенко был удостоен звания почетного гражданина Вероны в конце мая 2016 года в знак благодарности за возвращение выявленных в Украине 17 картин, похищенных из веронского музея Кастельвеккё.

Согласно принятому 20 сентября решению совета, "предыдущая муниципальная администрация поспешно и поверхностно присвоила почетное гражданство города Верона президенту Украины Петру Порошенко".

Утверждается, что заслуги Порошенко в возвращении картин были спорными.

"На самом деле расследование по поиску произведений искусства было осуществлено местными властями. Кроме того, присвоение звания вызвало значительные сомнения и разногласия как на политическом уровне, так и среди общественности Вероны из-за отсутствия реальной дискуссии о предоставлении почетного звания", – говорится в утвержденном веронскими депутатами документе.

Заметим, после присвоения звания Порошенко, к власти в Вероне пришла партия "Лига", депутаты которой долгое время добивались лишить титула украинского президента. "Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэр Парижа Идальго предложила присвоить Сенцову звание почетного гражданина города

Источник: https://censor.net.ua/n3087637
 
 
 Топ комментарии
 
Это не потеря, а награда. Награда за его антироссийскую позицию. Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ - Цензор.НЕТ 636
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оооо...
нет повести печальнее на свете(с)
и нет теперь почетного гражданиан - Пети
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Это не потеря, а награда. Награда за его антироссийскую позицию.
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Подлизинг Лиге ещё более зачётен :D

"Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".

Источник: https://censor.net.ua/n3087637
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Апафіозом антиросійської позиції Порошенка є його фабрику в ліпєцку
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Тільки чомусь Ху*ла та фабрика не торкає : Порох не перестає бути найлютішим ворогом для Ху*ла. Здається фабрика має значення лише для зрадогівнюків.
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бугогааааа, и тем рука кремля
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оооо...
нет повести печальнее на свете(с)
и нет теперь почетного гражданиан - Пети
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Опустили Петушилу нашего..
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Партия "Лига"?

Заметим, после присвоения звания Порошенко, к власти в Вероне пришла партия "Лига", депутаты которой долгое время добивались лишить титула украинского президента. "Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".
Источник: https://censor.net.ua/n3087637
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не - потомки фашистов накостыляли пропутинсокой депутатше
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очередные новости с родоначальницы фашизма ? кацапский фашизм их похоже очень вдохновил ...
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Льод тронулси, гаспада присяжныя заседателя??
🤑
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в вероне лед? Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ - Цензор.НЕТ 6989то ольгинцы умом тронулись...
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Рыдай и скорби! Ашотама в мєтодухє!
🤑
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Пророссийская Лига лишила почетного звания пророссийского порошенко. Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ - Цензор.НЕТ 5525
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-Блин, надо было хоть одну себе оставить, типа не нашли. В гараже бы повесил. )
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И правильно сделали. Нех было итальяшкам жопу лизать. Петя картины отдал а Маркива макаронщики не отдали.
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В ответ лишим Джульетту звания почётной гражданки этого села. Ромео уже скорбит.

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Агенто кремлиано ди Верона подсунули Пете очередную зраду.
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Понравились лайки под комментом "Это не потеря, а награда. Награда за его антироссийскую позицию. "
Из-за таких идиотов мы сегодня там, где мы есть.Холуйство среди некоторых неистребимо.

Как и идиотизм тех, тех кто давал это звание, и тех, кто снимал. Совок какой-то.
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Спеціально для Помоловой.

...;, к власти в Вероне пришла партия "Лига", депутаты которой долгое время добивались лишить титула украинского президента. "Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия". Источник: https://censor.net.ua/n3087637
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Эта "Лига" конечно ублюдки, но за что предыдущие присвоили звание? Сюр какой-то.
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Це да, могла би шити фуфайки в Сибіру, а не постити на ЦН.
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Тебе купить билет до Сибири? Обратись к порошенко и медведчуку - помогут!
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В тебе грошей не стане, ще років 500 треба всіляке лайно писати.
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Я тебе написала к кому обратиться. А если сильно хочется пособачиться, тогда тебе к своим порохоботам Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ - Цензор.НЕТ 9296
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нахера им картины вернули?, неблагодарные, подлые скоты.
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Вернули Італії, а не міським депутатам, а нащо нам крадене?
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Ну, если лишил... значит пророссийский...
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Yuriy Yurieff - вот такая досада - когда присваивал был проукраинский...

Цензор потролил порохоботов, а те и не поняли... Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ - Цензор.НЕТ 1611
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Yuriy Yurieff, ну зачем ты пальшься?

6 марта 2017, 16:44 «Единая Россия» заключила соглашение о сотрудничестве с итальянской партией «Лига Севера»
Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ - Цензор.НЕТ 8710
Фото: ER.RU

Церемония подписания состоялась в Центральном исполкоме «Единой России»
https://er.ru/news/152403/
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Хай якісну експертизу тим картинам зроблять. Мало лі шо.
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"Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона..." Если бы еще и это. А может этот "сельсовет" и проевропейский, и проамериканский. Что на самом деле? Нужно спрашивать у двух сторон, а не "пужать людей!" Першый микрофон... Другий микрофон...
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Надеюсь "пророссийские" граждане Украины лишат брехуна звания "президент"...
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Это нужно не для "кацапов" - это нужно Украине...
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Ну тебе из Московии, конечно же, виднее, что для нас лучше ).
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Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ - Цензор.НЕТ 8762

Ну просто ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ для ПОПа)))))
Да он ваше почетное на х... вертел))
НИЩЕБРОДЫ вы итальянские)))
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Верона - город уровня Броваров. Как же ПАП переживет лишение звания почетного гражданина этого городишки ? )))
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Я и забыл что инцидент с картинами был...однако удачно тогда Петя ленточку перерезал
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Хмелел Петро, слеза катилась

По вышиванке на штаны.

А на груди его светилась

Медаль "За взятие взаймы"!
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Це пркацапські італійці мстять, що гідрант віллу в Іспанії купив.
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Ну если это партия "лига"...да еще и та которая заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "единая рассейя"....тогда остается только посмеяться над дебилами из города Верона.... Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ - Цензор.НЕТ 2642
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...)По моему Петрухе глубоко пох ,чего его там лишили в городе Ворона . !!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ
 
 
 
 
 
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