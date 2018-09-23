 Пророссийский горсовет лишил Порошенко звания почетного гражданина итальянского города Верона, - СМИ

Городской совет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на итальянское новостное агентство ANSA. Решение было принято 28 голосами "за" и 4 голосами "против".
Порошенко был удостоен звания почетного гражданина Вероны в конце мая 2016 года в знак благодарности за возвращение выявленных в Украине 17 картин, похищенных из веронского музея Кастельвеккё.
Согласно принятому 20 сентября решению совета, "предыдущая муниципальная администрация поспешно и поверхностно присвоила почетное гражданство города Верона президенту Украины Петру Порошенко".
Утверждается, что заслуги Порошенко в возвращении картин были спорными.
"На самом деле расследование по поиску произведений искусства было осуществлено местными властями. Кроме того, присвоение звания вызвало значительные сомнения и разногласия как на политическом уровне, так и среди общественности Вероны из-за отсутствия реальной дискуссии о предоставлении почетного звания", – говорится в утвержденном веронскими депутатами документе.
Заметим, после присвоения звания Порошенко, к власти в Вероне пришла партия "Лига", депутаты которой долгое время добивались лишить титула украинского президента. "Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".
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"Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".
Источник: https://censor.net.ua/n3087637
нет повести печальнее на свете(с)
и нет теперь почетного гражданиан - Пети
Заметим, после присвоения звания Порошенко, к власти в Вероне пришла партия "Лига", депутаты которой долгое время добивались лишить титула украинского президента. "Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".
Источник: https://censor.net.ua/n3087637
🤑
🤑
Из-за таких идиотов мы сегодня там, где мы есть.Холуйство среди некоторых неистребимо.
Как и идиотизм тех, тех кто давал это звание, и тех, кто снимал. Совок какой-то.
...;, к власти в Вероне пришла партия "Лига", депутаты которой долгое время добивались лишить титула украинского президента. "Лига" имеет пророссийскую позицию, добивается отмены антироссийских санкций и заключила договор о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия". Источник: https://censor.net.ua/n3087637
🤣🤣
Цензор потролил порохоботов, а те и не поняли...
6 марта 2017, 16:44 «Единая Россия» заключила соглашение о сотрудничестве с итальянской партией «Лига Севера»
Фото: ER.RU
Церемония подписания состоялась в Центральном исполкоме «Единой России»
https://er.ru/news/152403/
Ну просто ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ для ПОПа)))))
Да он ваше почетное на х... вертел))
НИЩЕБРОДЫ вы итальянские)))
🤑
Хмелел Петро, слеза катилась
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!