 В районе Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик, - СМИ

Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, по которому в Азовское море направляются два корабля ВМС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Boeing RC-135 – семейство больших разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

По данным "Украинского милитарного портала", полеты союзников над Керченским проливом осуществляются каждый день с момента выхода наших кораблей из Одессы.

Напомним, ранее стало известно, что украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли через Керченский мост. Их сопровождают два российских патрульных катера. Кроме того, для встречи украинских кораблей из порта Бердянска в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

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