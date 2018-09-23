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Все про:Азовское море (212) ВМС (549) Керченский пролив (208)

 В районе Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик, - СМИ

Boeing RC-135V осуществляет полет в районе маршрута кораблей ВМФ Украины, направляющихся из Одессы в Бердянск.

Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, по которому в Азовское море направляются два корабля ВМС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Boeing RC-135 – семейство больших разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

В районе Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик, - СМИ 01

По данным "Украинского милитарного портала", полеты союзников над Керченским проливом осуществляются каждый день с момента выхода наших кораблей из Одессы.

Напомним, ранее стало известно, что украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли через Керченский мост. Их сопровождают два российских патрульных катера. Кроме того, для встречи украинских кораблей из порта Бердянска в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087633
 
   
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Израильское звено F -16 ,и кацапы сами себя уничтожат.
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Треба не літак-розвідник, а 100 літаків-бомбардувальників В районе Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик - СМИ - Цензор.НЕТ 4444
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Так вот почему пропустили наши корабли.
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Так вот почему пропустили наши корабли.
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По договору их и должны были пропустить, статус пролива четко там прописан, и самолет тут не при чем.
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думаю в сторону Крыма и кораблей ВМФ России... где то в Эгейском море или Мраморном стоял тихо кораблик с введеными расчетами в птурс и ракеты время подлета 6 минут...если чуть не так бамц и через 6 минут получайем посылку...а самолет разведчик это вышка координатор со всеми надводными и наземными службами НАТО... от Румынии, Болгарии для истребителей время подлета 4-5 минут..... так что да и в Турции база ВВС НАТО США...
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Хаха, вот прям третья мировая из-за недопуска через пролив, хорош фантазировать. Крым забрали и все только озабоченность выразили а тут прям ракеты.))
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а как озобоченности повлияли на срусню, вся медиа площадь срусни аж гулом стоит и орёт - это не законно.
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Вот и я говорю, какие ракеты, на кой они нужны. Это кто не в курсе, пускай фантазирует. А "тупые амеры" вполне обошлись одним RC-135 «Ривит Джоинт». Это - самолет системы SIGINT, американская козырная карта, без которой невозможно ведение современных войн. Судя по карте, там до самой "Нерезиновой" у винторогих ничего не шевелилось и не включалось, что бы потом, в случае чего, свои же пепелаци не сбивать, как в Сирии. У районі Керченської протоки помітили американський літак-розвідник, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4586 Обычно их так близко к границе в мирное время не подводят. А теперь, все что винторогие не успели выключить, надо перебрасывать в другие округа, а сюда новое тянуть. А это денюшку стоит и немалую, плюс время на это надо. У районі Керченської протоки помітили американський літак-розвідник, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1705 Американцы шутить умеют....... У районі Керченської протоки помітили американський літак-розвідник, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4586
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ПТУРС- противотанковые управляемые реактивные снаряды. Чей то там в них вводить проблематично- некуда. А так фантазия- она и в Африке фантазия. Вряд ли задумки вот так прямо и на виду, а что выйдет- посмотрим...
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а щёки, что с надуванием кремлинами щёк, не уж то сдулись?
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не смеши, какой может быть договор с пуйлом. До этого все корабли задерживали.
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Можно, и украинским катерам тоже можно делать досмотры в Азове торговым судам.
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типа мы можем проверять расйеские грузы?
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Да, взаимные проверки прописаны в договоре.
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тогда чего столько шума что проверяют наши гурузы идущие в Марик?
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Да потому что нашим отвечать нечем было а теперь есть 2 катера, может еще перекинут.
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Свинособаки по договоров никогда не придерживаются. А вот НАТО бояться.
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Треба не літак-розвідник, а 100 літаків-бомбардувальників
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Израильское звено F -16 ,и кацапы сами себя уничтожат.
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Для нас різниці нема, головне забрати свою землю.
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Хуйлуша обосрался и пропустил без досмотра😂
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Да не тупите вы, военные суда не подлежат досмотру и были пропущены согласно договора.
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ага, если чуствует, что может отгрести по рёбрам, то мяхкие, мяхкие становится
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Авжеж, бо кацапстан - це саме та країна, яка вирізняється сумлінним виконанням усіх договорів

У районі Керченської протоки помітили американський літак-розвідник, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6210
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на свету тараканы разбегаются
при летающем американском самолете-разведчике.. все русо-пираты...рыбаками становятся
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россияне известные всему миру ТРУСЫ.
ну, что, россияне, обосрались жидким?

на колени, сруцкие!
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Під нєдрємлющим оком Госдепа вчинити догляд не наважились. Пральна, каци, бо вийде собі дорожче. Запасаємось копченими снєгірями і пивом, далі буде.
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Разведка вообще то подразумевает скрытое наблюдение, зачем об этом писать на всех заборах?
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Самолёт трудно обнаружить и без сообщения?
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сегодня ничего нельзя скрыть, даже шпионов смортящих шпили...
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Хочешь сказать,что левые бюллетени на кораблях повезли в Бердянск.И американский самолет летал.И катера вышли сопровождать.
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Мощная операция. И главное - секретно как всё! У районі Керченської протоки помітили американський літак-розвідник, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5575
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А ты все не уймешься,... Все надо против Украины пернуть ((((
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Росія влаштувала ряд провокацій на шляху проходження кораблів ВМС.
Так були зафіксовані провокаційні прольоти винищувачів Су-30 і вертольотів.
Постійно супроводжували наші кораблі три судна РФ.
Після проходження Керченської протоки за "Донбасом" пройшов один корабель окупанта.
Росіяни не думали, що ми підемо так далеко і перетнемо протоку.
Для них це було несподіванкою", - повідомило джерело в Мінооборони України, передає сайт inforesist.
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Джерело трохи тупить, ми ж заявили що підемо, не приховували.
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Фи чьто? Вот ду ю сэй?
Вот зе американ аиршип-расфьетчик быть?
Ит из там ноу. Софсьем ноу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ районе Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик, - СМИ
 
 
 
 
 
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