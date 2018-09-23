 В районе Керченского пролива заметили американский самолет-разведчик, - СМИ

Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, по которому в Азовское море направляются два корабля ВМС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
Boeing RC-135 – семейство больших разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.
По данным "Украинского милитарного портала", полеты союзников над Керченским проливом осуществляются каждый день с момента выхода наших кораблей из Одессы.
Напомним, ранее стало известно, что украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли через Керченский мост. Их сопровождают два российских патрульных катера. Кроме того, для встречи украинских кораблей из порта Бердянска в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".
Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" 20 сентября отправились в поход из Одессы в Бердянск, где должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.
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при летающем американском самолете-разведчике.. все русо-пираты...рыбаками становятся
ну, что, россияне, обосрались жидким?
на колени, сруцкие!
Росія влаштувала ряд провокацій на шляху проходження кораблів ВМС.
Так були зафіксовані провокаційні прольоти винищувачів Су-30 і вертольотів.
Постійно супроводжували наші кораблі три судна РФ.
Після проходження Керченської протоки за "Донбасом" пройшов один корабель окупанта.
Росіяни не думали, що ми підемо так далеко і перетнемо протоку.
Для них це було несподіванкою", - повідомило джерело в Мінооборони України, передає сайт inforesist.
Вот зе американ аиршип-расфьетчик быть?
Ит из там ноу. Софсьем ноу.