 Украинские корабли, направляющиеся из Одессы в Азовское море, прошли Керченский мост, - СМИ. ФОТО

Корабли "Донбасс" и "Корец" успешно прошли Керченский мост. Об этом сообщает источник InfoResist в оборонном ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

Также об успешном прохождении кораблями Керченского моста написал у себя в Facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко. Он разместил в соцсети фотографии украинских судов, проходящих под Керченским мостом.





InfoResist цитирует слова своего источника в Минобороны Украины: "Россияне такого от нас не ожидали, но мы действуем в рамках Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", – сообщил источник.

По данным издания, Россия устроила на пути следования кораблей ВМС ряд провокаций. Так, были зафиксированы провокационные пролеты истребителей Су-30 и вертолетов.

Кроме того, украинские корабли постоянно сопровождали три судна РФ. После прохождения Керченского моста за "Донбассом" проследовал один корабль оккупанта.

Источник добавил, что "россияне не думали, что мы пойдем так далеко и пересечем пролив. Для них это было неожиданностью".

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.