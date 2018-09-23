 Украинские корабли, направляющиеся из Одессы в Азовское море, прошли Керченский мост, - СМИ. ФОТО

Корабли "Донбасс" и "Корец" успешно прошли Керченский мост. Об этом сообщает источник InfoResist в оборонном ведомстве, передает Цензор.НЕТ.
Также об успешном прохождении кораблями Керченского моста написал у себя в Facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко. Он разместил в соцсети фотографии украинских судов, проходящих под Керченским мостом.
InfoResist цитирует слова своего источника в Минобороны Украины: "Россияне такого от нас не ожидали, но мы действуем в рамках Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", – сообщил источник.
По данным издания, Россия устроила на пути следования кораблей ВМС ряд провокаций. Так, были зафиксированы провокационные пролеты истребителей Су-30 и вертолетов.
Кроме того, украинские корабли постоянно сопровождали три судна РФ. После прохождения Керченского моста за "Донбассом" проследовал один корабль оккупанта.
Источник добавил, что "россияне не думали, что мы пойдем так далеко и пересечем пролив. Для них это было неожиданностью".
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.
на переплавку идут в "Азовсталь".
Выбор из плохого и очень плохого для Кремля.
Давайте разбирать ситуацию по пунктам. Украина отправляет через Керченский пролив два корабля. Практически безоружные, но формально военные. Причём, согласно действующему договору от 2003 года, имеет на это полное право. У русских, по большому счёту, есть пять вариантов действий, причем каждый из вариантов предполагает изрядную долю негативных последствий.
1. Задержать корабли возле берегов Крыма. Даже если оставить в стороне факт оккупации полуострова и исходить из российской риторики «КрымНаш», РФ не имеет права на такие действия, поскольку корабли не входят в воды, которые Россия считает своими территориальными. А агрессивные действия в нейтральных водах (пусть и названных «исключительной экономической зоной») являются актом пиратства. Естественно, «Донбасс» и «Корец» не смогут оказать более-менее эффективное противодействие серьезным боевым кораблям, но в нашем случае важна будет сама попытка их остановить. Как показала практика, пиратство, в отличие от аннексии чужой территории, намного более неприятная вещь для большинства стран - безопасность транспортных путей частенько для политиков важнее тезисов о суверенитете государств.
2. Задержать корабли перед входом в Керченский пролив. Это, с одной стороны, то же пиратство, а с другой - прямое нарушение договора от 2003 года. После такого эксцесса Украина будет иметь железные доказательства нарушения Россией принятых ею обязательств и нарушения ратифицированных договоров. Задержка военного судна под украинским флагом, в отличие от «кошмарения» торговцев под флагами других государств, является фактом, который можно истолковать единственным образом.
3. Пропустить корабли через Керченский пролив. Это ужасно с точки зрения информационной политики РФ. Россия утверждает, что «КрымНаш», и ведет идеологическую накачку населения. Так называемый «Крымский мост» - материальное подтверждение ее тезисов, в определённом роде символ контроля над Крымом и Керченским проливом. И тут вдруг через пролив спокойно, «расталкивая остальных» (помним норму о «свободном проходе») идут два украинских военных корабля! Это же мощнейший удар по «скрепам». И тут важна будет работа уже украинской стороны - если подать информацию под правильным углом. «КрымВаш? Да плевали мы на это. Даже старые и плохо вооружённые военные корабли Украины спокойно ходят по проливам. И «мощная» РФ ничего не может сделать». И это не пропустят «ура-патриотические» ресурсы на той стороне. Это будет воспринято как унижение РФ, а в российских внутриполитических реалиях тезис об «униженной власти» находится в категории «страшных снов Кремля».
4. Задержать в Азовском море. Один из худших вариантов, поскольку унижение РФ от прохода старых украинских кораблей через Керченский пролив в тот момент уже состоится. Попытка воспрепятствовать завершению похода - это и нарушение договора 2003 года, и пиратство. То есть, имеем суммарный негатив пунктов 1-3.
5. Натравить на украинские корабли «гордый флот ДНР». Теоретически, русские могут себе это позволить, поскольку они (формально моряки из Новоазовска) переоборудовали несколько рыбацких сейнеров, оснастив их пулемётами и ПТРК. При прямом столкновении можно волноваться за тот же «Донбасс»: 120 метров длины - хорошая мишень. Но тут есть свои «но» - буквально на днях в акваторию Азовского моря были доставлены два новых бронированных катера с достаточно серьёзным вооружением. И логично будет, если они встретят корабли, идущие из Чёрного моря. В таком случае попытка «нападения ДНР» может закончится для нападающих плачевно. При этом украинские военные будут иметь полное право на уничтожение таких кораблей согласно… тому же договору 2003 года. Ведь на Азов могут заходить военные корабли только под флагами РФ и Украины. А неизвестные вооружённые люди во внутреннем море должны быть разоружены или уничтожены. Что касается минских договорённостей, то тут вообще смешно - они касаются только сухопутной линии соприкосновения и вообще ничего не говорят о море.
С другой стороны, проявление активности «флотом террористов» при попустительстве РФ может дать прекрасный повод (и прямые доказательства) содействия России пиратству и терроризму на море.
Есть ещё один вариант, вполне в духе России. Русские очень любят топить свой флот в Чёрном море. Так происходило в ХІХ веке, в начале и середине ХХ, в 2014-м. Теоретически, они могут перекрыть фарватер, утопив на нем какой-нибудь свой корабль. Но это уже будет откровенными идиотизмом и проявлением истерии.
Подведём итоги. Начавшаяся операция ВМС Украины является дерзкой, интересной и достаточно удачной уже на начальном этапе. Простой выход кораблей в море заставил русских нервничать. Все доступные анализу варианты ответных действий приводят к более чем вероятным негативным последствиям.
Что касается Украины, то тут главное организовать нормальную работу в информационном поле и координировать действия военных и МИД. Если корабли пройдут - будет дополнительный задел для базы ВМС на Азове. По крайней мере, хотя бы один морской буксир там нужен. Нужна и ремонтная плавбаза, поскольку военной инфраструктуры в украинских азовских портах нет.
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