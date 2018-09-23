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 Украинские корабли, направляющиеся из Одессы в Азовское море, прошли Керченский мост, - СМИ. ФОТО

Для российский оккупантов появление наших кораблей стало абсолютной неожиданностью.

Корабли "Донбасс" и "Корец" успешно прошли Керченский мост. Об этом сообщает источник InfoResist в оборонном ведомстве, передает Цензор.НЕТ.

Также об успешном прохождении кораблями Керченского моста написал у себя в Facebook главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко. Он разместил в соцсети фотографии украинских судов, проходящих под Керченским мостом.

Украинские корабли, направляющиеся из Одессы в Азовское море, прошли Керченский мост, - СМИ 01
Украинские корабли, направляющиеся из Одессы в Азовское море, прошли Керченский мост, - СМИ 02

InfoResist цитирует слова своего источника в Минобороны Украины: "Россияне такого от нас не ожидали, но мы действуем в рамках Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", – сообщил источник.

По данным издания, Россия устроила на пути следования кораблей ВМС ряд провокаций. Так, были зафиксированы провокационные пролеты истребителей Су-30 и вертолетов.

Кроме того, украинские корабли постоянно сопровождали три судна РФ. После прохождения Керченского моста за "Донбассом" проследовал один корабль оккупанта.

Источник добавил, что "россияне не думали, что мы пойдем так далеко и пересечем пролив. Для них это было неожиданностью".

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3087632
 
   
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Сомалийские пираты Хуйла нападают только на гражданские суда, военных трогать все-таки очко играет. Украинские корабли, направляющиеся из Одессы в Азовское море, прошли Керченский пролив, - СМИ - Цензор.НЕТ 6583
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ну вот...
счет открыт
теперь под мостом можно начинать проводить караваны кораблей под охраной наших боевых катеров...
а если будут возражения - взорвем опору...(или две)
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Росиянцы наверно сразу и не поняли шо то военные корабли,думали
на переплавку идут в "Азовсталь".
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Главное, чтобы росиянцы сами ракетой не взорвали свой мост и не обвинили нас, что мы мостом прикрывались!
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Удар по скрепам. Почему украинские корабли «Донбасс» и «Корец» идут на Азов .
Выбор из плохого и очень плохого для Кремля.
Давайте разбирать ситуацию по пунктам. Украина отправляет через Керченский пролив два корабля. Практически безоружные, но формально военные. Причём, согласно действующему договору от 2003 года, имеет на это полное право. У русских, по большому счёту, есть пять вариантов действий, причем каждый из вариантов предполагает изрядную долю негативных последствий.
1. Задержать корабли возле берегов Крыма. Даже если оставить в стороне факт оккупации полуострова и исходить из российской риторики «КрымНаш», РФ не имеет права на такие действия, поскольку корабли не входят в воды, которые Россия считает своими территориальными. А агрессивные действия в нейтральных водах (пусть и названных «исключительной экономической зоной») являются актом пиратства. Естественно, «Донбасс» и «Корец» не смогут оказать более-менее эффективное противодействие серьезным боевым кораблям, но в нашем случае важна будет сама попытка их остановить. Как показала практика, пиратство, в отличие от аннексии чужой территории, намного более неприятная вещь для большинства стран - безопасность транспортных путей частенько для политиков важнее тезисов о суверенитете государств.
2. Задержать корабли перед входом в Керченский пролив. Это, с одной стороны, то же пиратство, а с другой - прямое нарушение договора от 2003 года. После такого эксцесса Украина будет иметь железные доказательства нарушения Россией принятых ею обязательств и нарушения ратифицированных договоров. Задержка военного судна под украинским флагом, в отличие от «кошмарения» торговцев под флагами других государств, является фактом, который можно истолковать единственным образом.
3. Пропустить корабли через Керченский пролив. Это ужасно с точки зрения информационной политики РФ. Россия утверждает, что «КрымНаш», и ведет идеологическую накачку населения. Так называемый «Крымский мост» - материальное подтверждение ее тезисов, в определённом роде символ контроля над Крымом и Керченским проливом. И тут вдруг через пролив спокойно, «расталкивая остальных» (помним норму о «свободном проходе») идут два украинских военных корабля! Это же мощнейший удар по «скрепам». И тут важна будет работа уже украинской стороны - если подать информацию под правильным углом. «КрымВаш? Да плевали мы на это. Даже старые и плохо вооружённые военные корабли Украины спокойно ходят по проливам. И «мощная» РФ ничего не может сделать». И это не пропустят «ура-патриотические» ресурсы на той стороне. Это будет воспринято как унижение РФ, а в российских внутриполитических реалиях тезис об «униженной власти» находится в категории «страшных снов Кремля».
4. Задержать в Азовском море. Один из худших вариантов, поскольку унижение РФ от прохода старых украинских кораблей через Керченский пролив в тот момент уже состоится. Попытка воспрепятствовать завершению похода - это и нарушение договора 2003 года, и пиратство. То есть, имеем суммарный негатив пунктов 1-3.
5. Натравить на украинские корабли «гордый флот ДНР». Теоретически, русские могут себе это позволить, поскольку они (формально моряки из Новоазовска) переоборудовали несколько рыбацких сейнеров, оснастив их пулемётами и ПТРК. При прямом столкновении можно волноваться за тот же «Донбасс»: 120 метров длины - хорошая мишень. Но тут есть свои «но» - буквально на днях в акваторию Азовского моря были доставлены два новых бронированных катера с достаточно серьёзным вооружением. И логично будет, если они встретят корабли, идущие из Чёрного моря. В таком случае попытка «нападения ДНР» может закончится для нападающих плачевно. При этом украинские военные будут иметь полное право на уничтожение таких кораблей согласно… тому же договору 2003 года. Ведь на Азов могут заходить военные корабли только под флагами РФ и Украины. А неизвестные вооружённые люди во внутреннем море должны быть разоружены или уничтожены. Что касается минских договорённостей, то тут вообще смешно - они касаются только сухопутной линии соприкосновения и вообще ничего не говорят о море.
С другой стороны, проявление активности «флотом террористов» при попустительстве РФ может дать прекрасный повод (и прямые доказательства) содействия России пиратству и терроризму на море.
Есть ещё один вариант, вполне в духе России. Русские очень любят топить свой флот в Чёрном море. Так происходило в ХІХ веке, в начале и середине ХХ, в 2014-м. Теоретически, они могут перекрыть фарватер, утопив на нем какой-нибудь свой корабль. Но это уже будет откровенными идиотизмом и проявлением истерии.
Подведём итоги. Начавшаяся операция ВМС Украины является дерзкой, интересной и достаточно удачной уже на начальном этапе. Простой выход кораблей в море заставил русских нервничать. Все доступные анализу варианты ответных действий приводят к более чем вероятным негативным последствиям.
Что касается Украины, то тут главное организовать нормальную работу в информационном поле и координировать действия военных и МИД. Если корабли пройдут - будет дополнительный задел для базы ВМС на Азове. По крайней мере, хотя бы один морской буксир там нужен. Нужна и ремонтная плавбаза, поскольку военной инфраструктуры в украинских азовских портах нет.
https://goo.gl/rujhhW
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Апустили кацапюр!
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наРОТ РАБссии не виноват,что командар подлодки КУРСК конченный НЕГОДЯЙ.................... Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченську протоку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8910 Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченську протоку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8910
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а кудать 86 % рейтингу для НЕГОДЯЯ?)))))))))))))
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У жены проступают кубики на талии а у автора пивное пузо убрало пару сантиметров прибора, от которого оба по началу были в восторге)))
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А потом наши корабли прошли Керченский мост - и у автора с женой скрепы треснули Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2574
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В 13.50 корабли украинских Военно-морских сил вошли в Керчь-Еникальский канал из Черного в Азовское море. Корабли запросили разрешение на проход в канале в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта, им потребовались услуги лоцманов.
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«Оба судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому, и караван находится под лоцманской проводкой»
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А услуги лоцманов- это обязаловка, без вариантов. В свете этого мне как раз и интересны интервью обоих командиров кораблей.
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Только канал через перешеек Крыма спасёт порт Бердянск и Мариуполь. Рыть двусторонний, только Япония делает. Там будет экономия хода и по времени, и по топливу. И с Днепра все суда типа река-море смогут работать с конца марта по ноябрь вкл. Не стёб. Турки уже второй Босфор скоро начнут рыть(даже 2 варианта есть) Саудовская Аравия делает Катар островом, роя канал для прохождения танкеров. А Египет уже за 8 месяцев получил дополнительную прибыль с Суэцкого канала 4, 5 миллиарда дол. по причине что стал Суэц двусторонним. Прорыли японцы. Мир давно живёт сверхрационально. Но есть ещё гусары. А где?
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А движняк на мосту то где? Или движение перекрыли?
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Все остановились посмотреть на это чудо-буксир Кореец
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Слушай,я не пойму...Какое движение?Посмотри на фото моста,почему настил не соединён?????Что тут фейк,открытие моста,или сама фотка?
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То есть настил лежит чуть ли не на поверхности воды????????Или плавает на понтонах? Поясни!!!
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Зрадофилы снова за кацапов жопу рвут. Странное поведение для патриотов, недовольных киевской властью. Или наши зрадофилы просто маскируются под украинцев? Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3141
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в третьем предложении слово "или" и знак вопроса лишние...!!!
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гоффноеды РАБссии вы однажды с ноября 1939 года по декабрь 1944 победили Финляндию....
Уроды пля...............
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радостная новость для Быдла Шариковско-Мавзолейного...
Петр Порошенко отказался от президенской компании и уезжает в ЛИПЕЦК навсегда ... соей и кормить РЮССКАЕ быдло...........
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Ой на кого ж ты нас оставил?Як же мы без тебя?Осиротели та смысл жизни втратили.Бросил нас горемычный реформы не доделав
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БЕЗ ЮЛИ и жопа Газовая не КРУГЛАЯ...КГБист обосраля.............
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Не нужны нам Юльки и Бойченки!Не нужны Тягнибоки и Гриценчики.Вакарчук и Зеленский не нужен нам.Нам бы Петечку наше солнышко. Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3703
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Ну если вам так приспичило то ,,получите Петечку . Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6812 .
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Та як же мы его получим,коли Сенатор каже,що бросает нас, на поталу ворогам и в Липецк едет.Ой, що ж це робиться та коиться, людоньки.Нема нам заступника окрiм Петра Алексеяча.Зберемося на Майдане на тортик с кофе,та уклiнно попросим его,не кидати нас в скрутне становище.Сколько справ,ще не зроблено.Ленточек не резано.Плодов реформ не собрано и в офшоры не выведено.Не бросай Украину Петечка,не роби нас сиротками,а роби миллионерами долларовыми,як друзей своих близких по партии Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5376
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Я вот думаю, если прохо в Азовское море нашего буксира наблюдает амерский самолет-разведчик, то дальше что? "Сагайдачного" будут сопровождать B-1B?
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Позвони в Пентагон и узнай у них . Чего напрягать извилину , почём зря ..
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кацы бздюханули америкосов. там не далеко их самолет кружил.
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Кстати немецкие летчики без РАДИОСВЯЗИ Эрих Хартман и финский АС маршала Маннергейма Илмари Юутилайнен сбили вместе почти 500 самолетов ДЖУГАШВИлиии Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9909
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Асы, чё сказать. И почему только кацапы победили - непонятно, если такие орлы супротив них воевали. Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8503
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вирішує не авіація долю війн,а піхота..

Джугашвілі просто закидав фріців "гарматним мясом".. із розрахунку 1 до 20...

Геніяльна перемога,бл..ь...
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Якби американці не провели спецоперацію і не вкрали ядерну бомбу,яка була вже готова і документи,то накрився б восточний фронт і наступ СССр мідним тазом
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А кто тебе сказал, что кацапы победили? Секелев? Если бы не второй фронт и не помощь Америки и Англии как бы знать какой расклад бы был. Да и в СССР не одни токо кацапы воевали. Кстати по героям Советского Союза Украинская ССР занимает второе место. А так да, в большинстве случаев закидывали немцев телами советских военных. Бестолковость командования компенсировалось жизнями красноармейцев.
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КацаКрысины а где был маршал авиации Покрышкин Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 895 Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 895
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Молодцы!!!
В следующей раз, ждем военный караван под прикрытием крылатых ракет.
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Боюсь недождемся, хотелось бьі ошибаться
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Почему наши корабли не могут плавать возле нашей земли? Потому что гопник всему миру угрожает грязными бомбами? Или он считает, что если он в Крыму бахнет, ядовитый воздух может не полететь в любую сторону?
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Германия ЖИВА,а СССр нет и уже не будет...СЛАВА Канцлеру ФРГ Конраду Аэенауэру.... Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3655пабедитили пля........
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Тема этих событий? Политизирована. Требует внимания, выдержки и правильных правовых отношений и оценок, а в первую очередь цивилизационных.
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я бы бы Плешивому Педофилу отдал бы и Карпаты с Эфиопией.... А Афганистан с Хезболлой в нагрузку....Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1386
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РЮССКИЙ Кокиан из Аргентины и Бельгии это Фейк Госдепа США))))))))))))))))) Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4325
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Новые санкции Финансовой полиции США не будут касатся рюсскага быдла...,только Гопники КГБ пострадают... Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3919 Українські кораблі, що прямують із Одеси в Азовське море, пройшли Керченський міст, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3919
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Ну що ж,початок покладено.Будем надіятись,що такі проходи стануть регулярними.
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Кажуть люди що українські кораблі діяли по домовленності з моцкалями, просили дозвіл і безпеку під проходженням мосту. То на кого ця новина розрахована, поясніть?
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Які люди кажуть? Бо люди балакають "Бог знає шо"
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читайте діючий договір. А ще краще - гвалт на російських сайтах.
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Источник добавил, что "россияне не думали, что мы пойдем так далеко и пересечем пролив. Для них это было неожиданностью". Прямо чудо какое то! Диво дивное!Источник: https://censor.net.ua/n3087632
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские корабли, направляющиеся из Одессы в Азовское море, прошли Керченский мост, - СМИ. ФОТО
 
 
 
 
 
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