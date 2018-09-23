"В следующем году украинцы увидят новую отечественную модернизацию танка Т-64 БВ..."

Об этом в интервью "Народной Армии" рассказал начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, знаменитый "Булат" – далеко не последняя модификация Т-64БВ. Уже в следующем году можно будет увидеть еще более модернизированный вариант.
"У нас будет машина, которая по своим боевым качествам превышает качества танка "Булат" и по защищенности, и по подвижности. Работы проходят комплексным методом – в отношении подвижности, усовершенствования моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением", – рассказал Мельник.
По словам генерал-майора, главная задача модернизации – за небольшие деньги в течение короткого отрезка времени изготовить надежный образец.
Кроме того, по словам Мельника, конструкторы трудятся над запчастями для танка "Оплот". Здесь их цель – импортозамещение составляющих боевой машины.
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Скажімо, в совку основною була "формула": ...на_мой_вєк_хватіт... (на два роки). І таке було ставлення від якоїсь "хлібовозки" до бойової машини. Часом не можна було дивитися як нова загалом машина за місяць доводилася до непридатного стану тим, кому ...на_мой_вЄк_хватіт...
Тому проблема завжди в людях.
Кстати, не покажете ли ссылку в Интернете на технологию производства современной стали для танков?
Поподробней про средства и ресурсы на совершенно новый танк.
Будем считать, что времени в запасе неограничено...
Вот только что они будут делать когда закончатся запасы совковых танков, которые можно
"модернизировать"отремонтировать? Или с темпами 10 танков в год запасов на 100 лет вперед хватит?
Начинай рассказывать - когда Украина должна была начать разрабатывать новый танк, бросив всё?
4.4 года назад?
А "некий М.И. Кошкин" - не модернизировал, а создал шедевр, вот это:
Прославив и страну и "изделие" и некий "заводик" и себя. Может уже пора? Есть еще КОШКИНЫ?
Времяего жизни в бою составляло порядка 2 часов. Немецкие танки ходили в атаку до их поражения порядка 14 раз. Т-34 - порядка ОДНОГО- ДВУХ раз. Но их было МНОГО ! Останки пгибшего экипажа часто убирали на ремонтных предприятих, дырки заваривали, электропроводку восстанавливали, и снова на платформу, и на фронт.
Ну, а действительно революционным танком был танк КБ А.А. МОРОЗОВА, разработаный с учетом опыта трофейных немецких конструкторов Т-64...и американских трофеев Корейской войны...не без того ...
То бишь работы по танку "Оплот" ведутся...но на сегодняшний день...модернизация т64 не есть что то плохое....
И раз модернизацию решили проводить...значит возможности для нее имеются....и для чего покупать новый танк...если т64 на выходе после модернизации будет не хуже..??
А там и работы по "Оплоту" завершат....
А будет ли это вообще? На этот вопрос ответа у Гидранта нет и никогда не будет.