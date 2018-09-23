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 Политика Украины, Технологии
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Все про:война (3051) танк (615) ВСУ (102)

 В следующем году украинцы увидят новую отечественную модернизацию танка Т-64 БВ

Сейчас над разработкой трудятся в Харьковском КБ машиностроения им. Морозова.

Об этом в интервью "Народной Армии" рассказал начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, знаменитый "Булат" – далеко не последняя модификация Т-64БВ. Уже в следующем году можно будет увидеть еще более модернизированный вариант.

"У нас будет машина, которая по своим боевым качествам превышает качества танка "Булат" и по защищенности, и по подвижности. Работы проходят комплексным методом – в отношении подвижности, усовершенствования моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением", – рассказал Мельник.

По словам генерал-майора, главная задача модернизации – за небольшие деньги в течение короткого отрезка времени изготовить надежный образец.

Кроме того, по словам Мельника, конструкторы трудятся над запчастями для танка "Оплот". Здесь их цель – импортозамещение составляющих боевой машины.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Офигеть!" - в российском Курске перевернулся танк, участвовавший в параде. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3087629
 
   
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Радует, что ей не бывать президентом. В следующем году украинцы увидят новую отечественную модернизацию танка Т-64 БВ - Цензор.НЕТ 217
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Самолет-разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, по которому в Азовское море направляются два корабля ВМС Украины. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".
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Хотелось что б отправили ее на вторую ходку по делу Лазаренко. Ну что б так сказать, контрольный в голову, старушке процентщице торгующей родиной. Наступного року українці побачать нову вітчизняну модернізацію танка Т-64 БВ - Цензор.НЕТ 9537
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хоть 100 раз повтори, умнее ты от этого не станешь. и культурнее тоже.
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Те, про що Ви пишете, на 90% залежить від підготовки залоги танка.
Скажімо, в совку основною була "формула": ...на_мой_вєк_хватіт... (на два роки). І таке було ставлення від якоїсь "хлібовозки" до бойової машини. Часом не можна було дивитися як нова загалом машина за місяць доводилася до непридатного стану тим, кому ...на_мой_вЄк_хватіт...
Тому проблема завжди в людях.
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вот. к этому я и веду. но тогда ты противоречишь сам себе. все эти корпуса как раз и были произведены в то время, когда основной формулой было "на мой век хватит". они устарели не сколько морально, сколько физически. затраты на их модификацию по моему не что иное, как тупо воровство средств из бюджета. и с модификацией тех же "абрамсов" то, что сейчас происходит у нас в Украине, совсем не сравнить. там мощнейшая база, проведена колоссальная подготовительная инженерная и научная работа. да и корпус, если его выпустят сейчас, мало чем будет отличатся от корпусов "абрамса", выпущенных в 90-х. а с этими древними совковыми шкарабанками совсем не так.
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Вот как раз то, что вы называете: " конфигурация корпуса, новые торсионы, новая подвеска, современная трансмиссия", менее всего нуждаются в модернизации (поинтересуйтесь модернизацией Абрамса"). Главное - оптоэлектроника.
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Т64А 125 мм пушка производился с 1970 по 1980ый год читай баран викидрики
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И преступление...это переплавлять...и продавать корпуса старых танков....это самая затратная часть в производстве танка......
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сплавы, использовавшиеся в 60-е, уже в 90-х прошлого столетия считались непригодными для использования танковых корпусов. а сейчас и подавно.
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А для чего всякие штучки навешиваются на танки с современными сплавами?
Кстати, не покажете ли ссылку в Интернете на технологию производства современной стали для танков?
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"вкладывать средства и людские ресурсы в попытку "модернизировать" это старье, на мой взгляд, преступление."

Поподробней про средства и ресурсы на совершенно новый танк.
Будем считать, что времени в запасе неограничено...
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Ну, Рашка же вкладывает в Т-72 (который у них наиболее многочисленный танк). Почему? А потому, что поумнее тебя.
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Ви це скажіть Ізраїлю, який досі використовує совєцьку техніку, захоплену у арабів в кінці 60-х років. А також американські М60, французькі літаки 60-х років та ін.
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Когда я служил в Савецкой армии в конце 80-х, у нас в ЮГВ такого хлама как Т-64 нуже не было
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Если на дизеле, то это тоже тоже украинский танк.
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Хз у меня отец служил в ГСВГ и у них были только Т-64 и Т-80. 72-ки были только у ГДРовцев.
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Ладно хорошо модернизируют то что было разработано в 50-е годы прошлого века, а последний экземпляр выпущен в 1969 году.
Вот только что они будут делать когда закончатся запасы совковых танков, которые можно "модернизировать" отремонтировать? Или с темпами 10 танков в год запасов на 100 лет вперед хватит?
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Жду наплыва юлеботов расказывающих как это плохо, и что это провал.
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1. Т-64 сделан более полувека назад... Соответственно, его потенциал модернизации исчерпан лет 20 назад. 2. Уже "Булат" оказался критически перетяжеленным, в войсках его не любят... Что же будет с новой модернизацией?
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Ну в него можно поставить новый двигатель, заменить трансмиссию (что судя по статье и сделали)... Вот только концепция звучит как: "за небольшие деньги в течение короткого отрезка времени изготовить надежный образец". А как в это вписывается замена трети танка?
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В каких войсках? Которые были в бою на этих танках?
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Булат економ версия модернизации, там даже нет тепловизора, КАЗ и других весчей. МТО т 84 на 1200 коней, защита Нож, Комбат, КАЗ - Заслон, тепловизор + ночники 3 генерации - на выходе Булат будет курить в стороне с т- 72/90
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Короче , ничего нового мы не увидим, так и будем модернизировать совковые гробы сорокалетней давности, это успех.
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Пилять, скоко спецов из WoT набижало. Считают, что модернизация это покрасить и новые ручки на люки поставить.
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Эти специалисты как-то обсуждали собственный украинский беспилотник, так у них создать беспилотник это набросат кучу китайских деталей в ведро и беспилотник готов........
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Хватит ныть, прошло 4.5 года, а на повестке дня Украины одно только воровство бюджета президентом и премьером. А где новая техника, где укрепления, где забор вокруг Украины, почему не порвали связи с партнёрами в Параше? А ведро, детали и беспилотники засуньте себе в жопу. Слюнтяи. Наступного року українці побачать нову вітчизняну модернізацію танка Т-64 БВ - Цензор.НЕТ 2353
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Ай, яй, яй, все - нытики, кроме тебя...
Начинай рассказывать - когда Украина должна была начать разрабатывать новый танк, бросив всё?
4.4 года назад?
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Так про крадіжки тільки крадії і кричать. І голосніше всіх.
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"В следующем году украинцы увидят новую отечественную модернизацию танка Т-64 БВ..."
А "некий М.И. Кошкин" - не модернизировал, а создал шедевр, вот это:


Прославив и страну и "изделие" и некий "заводик" и себя. Может уже пора? Есть еще КОШКИНЫ?
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А новые самолёты, вертолёты, корабли, новые танки в серии--ЭТО ВСЁ ГДЕ. Только в КАРАГАНДЕ или в Израиле?
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Почитайте сколько времени Израиль пилил свои Спайки и сколько потратил на это денег...
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Почитайте скільки Ізраїль потратив коштів на створення літака Лаві . Може покажете , де він і як виглядає?
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Т-34 знаменит тем, что был самый МАССОВЫЙ танк Второй мировой войны.
Времяего жизни в бою составляло порядка 2 часов. Немецкие танки ходили в атаку до их поражения порядка 14 раз. Т-34 - порядка ОДНОГО- ДВУХ раз. Но их было МНОГО ! Останки пгибшего экипажа часто убирали на ремонтных предприятих, дырки заваривали, электропроводку восстанавливали, и снова на платформу, и на фронт.
Ну, а действительно революционным танком был танк КБ А.А. МОРОЗОВА, разработаный с учетом опыта трофейных немецких конструкторов Т-64...и американских трофеев Корейской войны...не без того ...
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які там втрати "шедевра" у 2гу світову, нагадайте?
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Грося пиши в бюджет...танк Булат 1 штука Наступного року українці побачать нову вітчизняну модернізацію танка Т-64 БВ - Цензор.НЕТ 6662
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Все новости типа у нас было или у нас будет, но сейчас правда н.х.я нэма кроме долгов воровства и рас пиз дяй ства.
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Люди в совершенстве оперирующие глаголами Наступного року українці побачать нову вітчизняну модернізацію танка Т-64 БВ - Цензор.НЕТ 4717
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У вас точно не має. Працювати потрібно, а не кричати про зраду. Хоча, на інше ви точно не здатні.
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лично я считаю, что 64-ки необходимо отправить в резерв на консервацию на склад или на пенсию, а вместо них принять на вооружение БМ Оплот как ОБТ и заняться обучением экипажей на современной технике в современных реалиях жизни, а также заняться обкаткой БМ Оплот, выявлением его недостатков, их устранением и модернизацией и наладкой инфраструктуры для его ремонта и техобслуживания. какой смысл брать допотопный танк и пытаться его модернизировать, если можно купить новый танк, который уже в базовой комплектации превосходит 64-ку по всем параметрам, а еще имеет возможности для дальнейшей модернизации.
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Кроме того, по словам Мельника, конструкторы трудятся над запчастями для танка "Оплот". Здесь их цель - импортозамещение составляющих боевой машины. Источник: https://censor.net.ua/n3087629

То бишь работы по танку "Оплот" ведутся...но на сегодняшний день...модернизация т64 не есть что то плохое....
И раз модернизацию решили проводить...значит возможности для нее имеются....и для чего покупать новый танк...если т64 на выходе после модернизации будет не хуже..??
А там и работы по "Оплоту" завершат....
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т 64 в максимальной комплектации намного хуже БМ Оплот в базе. к тому же все-равно инфраструктуру техобслуживания необходимо создавать под современную технику. и экипажи не должны быть отсталыми от жизни, а идти в ногу со временем. имхо.
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Нужно поменять 1500 танков, БМП 1.2 - тоже это более 1000, БТР тоже нужно менять на БТР 3/4, Ми -24 200 меняем, 100 Ми8, 200 истребителей + штурмовиков + бомберов - менять, нужно купить 10 корветов, транспортная авиация, самолеты ДРЛО, арту менять нужно... К чему я веду, нужно год в год тратить десятки лярдов дол, чтоб был результат
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а представь себе, сколько это новых рабочих мест.
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Це все бюджетні витрати. А бюджет потрібно спочатку наповнити. Так, що чекаю чергової казочки про крадуть і зралу.
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лично я думаю, что старую технику можно модернизировать для дальнейшей продажи на экспорт, а для ВС закупать новую современную оборонительную технику.
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Да здравствует то, что у нас будет через год, да здравствует то, что у нас будет через два, а потом через 10 и 20 лет. УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А будет ли это вообще? На этот вопрос ответа у Гидранта нет и никогда не будет.
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обычно, если что-то озвучивается, то оно уже есть, неужели не замечаете?
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Було б краще,щоб його вороги на Східному фронті побачили,в ході великої наступальної операції...
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Да модернизировать НУЖНО , но и новую технику, новые танки ещё нужнее. Тут патовая ситуация .Нужны новые танки, но и без старых обойтись не получится .Потому что у противника в 3-5 раз их больше . Поэтому нужно выбрать такую власть которая покончит с коррупцией или хотя бы начнёт серьёзно бороться с ней . А модернизация техники и производство новой это необходимые для страны вещи но на неё нужны немалые средства .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ следующем году украинцы увидят новую отечественную модернизацию танка Т-64 БВ
 
 
 
 
 
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