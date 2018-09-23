"В следующем году украинцы увидят новую отечественную модернизацию танка Т-64 БВ..."

Об этом в интервью "Народной Армии" рассказал начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, знаменитый "Булат" – далеко не последняя модификация Т-64БВ. Уже в следующем году можно будет увидеть еще более модернизированный вариант.

"У нас будет машина, которая по своим боевым качествам превышает качества танка "Булат" и по защищенности, и по подвижности. Работы проходят комплексным методом – в отношении подвижности, усовершенствования моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением", – рассказал Мельник.

По словам генерал-майора, главная задача модернизации – за небольшие деньги в течение короткого отрезка времени изготовить надежный образец.

Кроме того, по словам Мельника, конструкторы трудятся над запчастями для танка "Оплот". Здесь их цель – импортозамещение составляющих боевой машины.

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