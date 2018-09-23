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 Украинец Верняев взял "золото" и "серебро" на соревнованиях мирового уровня по спортивной гимнастике

Он успешно выступил на этапе Кубка мира, проходящем в Венгрии.

24-летний украинский гимнаст Олег Верняев вернулся к выступлениям за сборную Украины на этапе Кубка мира в венгерском городе Сомбахтей и завоевал золотую и серебряную медали. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

Верняев победил в соревнованиях на коне, набрав 14,65 очка. Кроме этого, он занял второе место в вольных упражнениях с результатом в 14,05 очка. Его опередил лишь израильтянин Артем Долгопят.

Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но уже успел победить в пятом туре Бундеслиги. Этот Кубок мира стал для спортсмена первым соревнованием такого уровня после травмы.

При этом еще один украинец – Петр Пахнюк – стал седьмым в упражнениях на коне.

Среди женщин украинка Яна Федорова показала четвертый результат в опорном прыжке и седьмой – в упражнениях на брусьях.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Верняев завоевал второе серебро для Украины на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Источник: https://censor.net.ua/n3087628
 
   
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молодець! вітаємо!
дуже вдало розпочав виступи з медалей
(і сусід по п*єдесталу гарний (Артем Долгопят.. з Ізраїлю))
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якби на міжнародній арені не виступало Динамо Київ, нас би знали, як сильну спортивну націю... а так нам ці парафутболісти псують картину
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