 Украинец Верняев взял "золото" и "серебро" на соревнованиях мирового уровня по спортивной гимнастике

24-летний украинский гимнаст Олег Верняев вернулся к выступлениям за сборную Украины на этапе Кубка мира в венгерском городе Сомбахтей и завоевал золотую и серебряную медали. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на УНИАН.

Верняев победил в соревнованиях на коне, набрав 14,65 очка. Кроме этого, он занял второе место в вольных упражнениях с результатом в 14,05 очка. Его опередил лишь израильтянин Артем Долгопят.

Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но уже успел победить в пятом туре Бундеслиги. Этот Кубок мира стал для спортсмена первым соревнованием такого уровня после травмы.

При этом еще один украинец – Петр Пахнюк – стал седьмым в упражнениях на коне.

Среди женщин украинка Яна Федорова показала четвертый результат в опорном прыжке и седьмой – в упражнениях на брусьях.

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