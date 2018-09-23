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 Сытник обещает прийти на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады

Его ведомство уже подало в парламент отчет о своей работа, говорит глава НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обещает прийти на заседание парламентского комитета по предотвращению коррупции для представления отчета НАБУ. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отчет уже подан в Верховную Раду... есть такой формат, хоть он и не предусмотрен законом – обсуждение на заседании антикоррупционного комитета. И я обязательно туда приду", – сказал Сытник журналистам в воскресенье в Киеве.

При этом он добавил: "Надеюсь, депутаты будут задавать вопросы не для того, чтобы устроить какое-то шоу".

По словам Сытника, ему пришло приглашение от комитета принять участие в заседании 3 октября.

19 сентября Сытник должен был отчитаться перед антикоррупционным комитетом, но не явился. В НАБУ объяснили, что он не смог прибыть на заседание из-за неотложных дел.

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Источник: https://censor.net.ua/n3087627
 
 
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В прошлый раз Сытник дал дёру в последний момент) Если придёт пусть расскажет чего НАБУ не занимается Фирташем, отказались открывать дело по заявлению Дем. Орды и даже инфу в ЕРДР не стали вносить.
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"При этом он добавил: "Надеюсь, депутаты будут задавать вопросы не для того, чтобы устроить какое-то шоу".

Конечно нет. Два цирка в одном? То вже занадто багацько!


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