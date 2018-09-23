EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  748  6
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5123) Нацполиция (8198) СБУ (12830) Михайлик Олег (1)

 Нападение на Михайлика: к расследованию подключилась СБУ, проводятся допросы

Для расследования нападения на Олега Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа.

Об этом главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Пулю пока не достали, но Олег находится под наблюдением лучших специалистов области", - глава Одесской ОГА Степанов о состоянии Михайлика

"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области", - гласит сообщение.

Продолжается допрос окружения Михайлика и свидетелей.

Следствие рассматривает несколько версий нападения.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Сейчас он находится в больнице и ему предоставлена охрана.

Нападение на Михайлика: к расследованию подключилась СБУ, проводятся допросы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087626
 
 
TUV3elVYTk9ReTh3VEVSUmRFNURNVEJNTTFGMVRrTXhTVTVET1RCTVFXY3dURVJSZFhSSFF6Qk1hbEZ6ZEVNME1GbElVbWQwUTNkSlRrTTRNRXhxVW1oa1EzY3dURzVSZFRsRE5EQk1jbEZ6UXpoMk1FcDZVWFZPUjBZd1RFUlJkV1JETnpCTWFsRjFhVVJSYm5SRE56Qk1XRkZ6ZVRoMk1Fb3pVWE5PUjBjd1RDOVJkblJETnpCTWFsSm9kRU0wTUZrNU9EQkxTRkZyWkVOcVprNURaVEJNVkZGMFpFZENNRmxJVVhOQlBUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а я и без следственных групп и допросов скажу - труханов и его компания, Одесса это бандитский анклав и еще не один патриот Украины отдаст свою жизнь, чтобы там изменилось к лучшему
 показать весь комментарий
 
СБУ не понимают, что пока в Одессе у власти гражданин РФ Труханов, то нападения на неугодных не прекратятся?
 показать весь комментарий
 
Знайдуть щось подібне на корупцію та кримінальний бізнес?
 показать весь комментарий
 
Чому курва ніхто не стріляє по сепарах, по прокацапських виродках, чому день через день обливають кислотами, ріжуть ножами, стріляють лише патріотів України ??Де курво ці всі націоналісти, радикали ???Чому вони всі мовчать в реалі а лише в мережах піднімають мишачий шум ?? Прийде час і не буду кому сказати Слава Українi, бо всiх перерiжуть , постріляють чи закинуть за грати.
 показать весь комментарий
 
В Одессе каждый активист на кого-то работает. Город очень богатый: здесь много денег крутится, экспорт-импорт через порт, строительство... Чистый бизнес-конфликт. Нападение на Михайлика: к расследованию подключилась СБУ, проводятся допросы - Цензор.НЕТ 9788
 показать весь комментарий
 
Без "тепловизора" не будет дела. Он сейчас , как Кузьмин при Януковиче. (Только мурку на пионино с рояльцами не сбацает).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападение на Михайлика: к расследованию подключилась СБУ, проводятся допросы
 
 
 
 
 
 вверх