 Нападение на Михайлика: к расследованию подключилась СБУ, проводятся допросы

Об этом главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области", - гласит сообщение.

Продолжается допрос окружения Михайлика и свидетелей.

Следствие рассматривает несколько версий нападения.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Сейчас он находится в больнице и ему предоставлена охрана.