 Личного конфликта с Холодницким у меня нет. Мы сотрудничаем, но новый громкий "слив" дела может быть, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что не считает конфликтом свои отношения с главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"У меня лично нет ощущения, что есть конфликт. Потому что тогда конфликтом можно назвать любую ситуацию, в которой объявляются подозрения фигурантам по тем делам, которые мы расследуем. Выполнение нашей работы, будь то детектив НАБУ или прокурор САП – это не конфликт", – сказал Сытник, отвечая на вопрос, есть ли прямой конфликт между ним и Холодницким.

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В то же время, на днях оба антикоррупционера выступали в эфире одного из украинских телеканалов, но согласились на это при условии, что они не пересекутся в студии.

Сытник также рассказал о том, что НАБУ и САП сотрудничают в расследовании некоторых дел. Но при этом глава НАБУ не уверен в надежности коллег из САП.

"Сотрудничество продолжается (между НАБУ и САП, - ред.), но, к сожалению, мы, скажу откровенно, после "дела рюкзаков" ждем каждый день какое-то новое дело, закрытое или "слитое", или еще какую-то сделку, которая там будет подписана...", – сказал он.

По словам главы НАБУ, он планирует принять участие в заседании антикоррупционного комитета парламента 3 октября для обсуждения отчета бюро. Сытник отметил, что отчет уже подан в Верховную Раду.

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"Согласно действующему законодательству, мы направляем свой отчет в три органа – это президент, правительство и парламент. Был такой формат, он не предусмотрен законом – обсуждение этого отчета на заседании антикоррупционного комитета", – добавил глава НАБУ.

Напомним,19 сентября руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа СБУ.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП, в свою очередь заявили: "Чтобы спасти своих сотрудников от разоблачения в незаконной прослушке Сытник использовал силовое подразделение НАБУ". А глава САП Холодницкий пообещал: "Буду обращаться в СБУ и Нацполицию, чтобы открыть уголовные производства против НАБУ".

В ответ, глава НАБУ Сытник заявил: "Сотрудники САП без объяснения причин заблокировали автомобиль НАБУ в полукилометре от Антикоррупционной прокуратуры".

Позже были обнародованы кадры с места конфликта: "Драка НАБУ, САП, СБУ и полиции".