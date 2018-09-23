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 Политика Украины
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 Порошенко: В Украине за 4 года было больше реформ, чем за весь период независимости

Петр Порошенко заявляет, что темп реформ в Украине не замедлится.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В течение последних четырех лет Украина провела больше реформ, чем в течение всего периода ее независимости. Впереди еще много работы и мы не намереваемся замедлять темп реформ", - отметил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что достижения Украины отмечают и за рубежом, добавив, что авторитетное издание Financial Times свой материал в спецвыпуске об Украине озаглавило: "Украинские болезненные реформы начали приносить плоды".

Порошенко: В Украине за 4 года было больше реформ, чем за весь период независимости 01

Порошенко: В Украине за 4 года было больше реформ, чем за весь период независимости 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087624
 
   
 Топ комментарии
 
но КПД от твоих лиформ = 0
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якщо брехня і красти то рехворми

то так.
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задумайтесь, человек в этой системе вырос, разбогател, сделал карьеру, знает политическую конъюнктуру, всю сознательную жизнь занимал должности в разных правительствах и при разных президентах, состоял в провластных партиях..... ну ЗАЧЕМ ему эту систему ломать? или реформировать?
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Порошенко и Ко не считают Украину родиной. Их дети живут и тратят награбленное родителями на Западе.

Дочери президента Петра Порошенко Александра и Евгения вступили в лондонские учебные заведения.

Да-да, у Петра Алексеевича умные дочери и папа их тоже умный. Он понимает, что в стране, которой он управляет уже 4 года, плохо и опасно жить и учиться. В этой стране можно только грабить и отбирать, и то только до того момента пока не придет кто-то сильнее тебя.

И потому нельзя допускать и мысли, что во всем, что говорит Петр Алексеевич есть хоть грамм правды. Он сам не верит ни одному своему слову. А когда случаются моменты и он забывается и начинает верить в то что говорит, Марина хлещет его по щекам мокрой тряпкой».
https://goo.gl/jt9dxz
😜
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петя продолжает вбивать в головы громадян свои фантазии ...

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