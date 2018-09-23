 Порошенко: В Украине за 4 года было больше реформ, чем за весь период независимости

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"В течение последних четырех лет Украина провела больше реформ, чем в течение всего периода ее независимости. Впереди еще много работы и мы не намереваемся замедлять темп реформ", - отметил Порошенко.
При этом он подчеркнул, что достижения Украины отмечают и за рубежом, добавив, что авторитетное издание Financial Times свой материал в спецвыпуске об Украине озаглавило: "Украинские болезненные реформы начали приносить плоды".
Дочери президента Петра Порошенко Александра и Евгения вступили в лондонские учебные заведения.
Да-да, у Петра Алексеевича умные дочери и папа их тоже умный. Он понимает, что в стране, которой он управляет уже 4 года, плохо и опасно жить и учиться. В этой стране можно только грабить и отбирать, и то только до того момента пока не придет кто-то сильнее тебя.
И потому нельзя допускать и мысли, что во всем, что говорит Петр Алексеевич есть хоть грамм правды. Он сам не верит ни одному своему слову. А когда случаются моменты и он забывается и начинает верить в то что говорит, Марина хлещет его по щекам мокрой тряпкой».
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