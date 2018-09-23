 Порошенко: В Украине за 4 года было больше реформ, чем за весь период независимости

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В течение последних четырех лет Украина провела больше реформ, чем в течение всего периода ее независимости. Впереди еще много работы и мы не намереваемся замедлять темп реформ", - отметил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что достижения Украины отмечают и за рубежом, добавив, что авторитетное издание Financial Times свой материал в спецвыпуске об Украине озаглавило: "Украинские болезненные реформы начали приносить плоды".