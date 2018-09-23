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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Великобритания (1987) отравление (1185) Скрипаль (408)

 Владельцы паспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, указывали адрес штаб-квартиры ГРУ как домашний, - расследование "Фонтанки". ФОТО

Люди, номера паспортов которых практически совпадают с номерами паспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на Скрипалей, в разных документах указывали в качестве своего домашнего адреса адрес Хорошевское шоссе, 76б, рядом со штаб-квартирой ГРУ в Москве.

Об этом со ссылкой на расследование "Фонтанки" пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

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20 сентября Bellingcat и The Insider опубликовали вторую часть своего расследования о предполагаемых сотрудниках ГРУ Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Великобритания обвиняет в покушении на Скрипалей — и которые утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Англию как туристы. Расследователи сообщили, что номера загранпаспортов у Боширова с Петровым и у некоторых других предполагаемых сотрудников ГРУ похожи и отличаются лишь последними цифрами.

В публикации был приведен один пример: Эдуард Широков (Шишмаков), которого Черногория обвиняет по делу о попытке переворота в 2016 году. "Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у другого ранее засвеченного ГРУшника Эдуарда Широкова (Шишмакова) — тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 28 выданных паспортов соответственно", — писал The Insider, предположив, что "сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии".

22 сентября "Фонтанка" рассказала о результатах собственного изучения этих данных. Издание поискало в различных базах людей, паспорта которым, судя по номерам, выдало то же подразделение ФМС немного раньше или немного позже Боширова и Петрова. Оказалось, что некоторые из них в разных документах указывали в качестве своего домашнего адреса адрес Хорошевское шоссе, 76б, рядом со штаб-квартирой ГРУ в Москве.

Владельцы паспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, указывали адрес штаб-квартиры ГРУ как домашний, - расследование Фонтанки 01
Комплекс зданий ГРУ на улице Гризодубовой в Москве. Здание по адресу Хорошевское шоссе, 76б — справа на заднем плане.

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"Фонтанка" пишет, что адрес принадлежит непосредственно штаб-квартире ГРУ, однако, согласно ЕГРЮЛ, по нему расположены несколько войсковых частей, в том числе часть № 45807, командир которой — глава ГРУ Игорь Коробов. Согласно закону "О статусе военнослужащих", военнослужащие могут регистрироваться по адресу своих воинских частей.

Адрес Хорошевское шоссе, 76б указан в материалах судебных приставов об автомобильных штрафах, выписанных людям по фамилии Крымский и Андреев, у которых номера паспортов отличаются от Боширова и Петрова на одну цифру. Как выяснило издание, Андреев, как и Эдуард Широков, осенью 2016 года летал в Белград (в октябре Черногория объявила о предотвращении попытки переворота). Вместе с ним туда летал человек по фамилии Потемкин — он тоже указал адрес ГРУ при покупке участка в Подмосковье и машины.

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"Фонтанке" удалось поговорить с Александром Поляковым — человеком, чей номер паспорта также находится в этом диапазоне и который также указал Хорошевское шоссе, 76б в качестве своего адреса в разных документах. Вот несколько фрагментов из интервью "Фонтанки" с ним:

— Александр Евгеньевич, вы работаете в разведке?

— Вы что, с ума сошли, что ли? <…>

— Вы ведь указывали местом жительства Хорошевское шоссе?

— Было такое, да.

— А это штаб-квартира ГРУ.

— Так, и чего? Я уже давно пенсионер. Вы можете это увидеть по моему возрасту, я 1961 года рождения. <…>

— У вас есть заграничный паспорт 65-й серии, оформленный в 2016 году. Номер очень близок к Боширову и Петрову. Вы персонально подавали документы в отдел УФМС по Северному административному округу Москвы?

— Да, конечно. Пришел, подал заявление, получил. В частном порядке, как любой нормальный гражданин.

— Как можно объяснить, что с вашим паспортом соседствуют документы других лиц, которые по-прежнему указывают местом жительства Хорошевское шоссе, 76б?

— Ну я-то откуда это знаю.

"Фонтанка" также спросила у Полякова, знает ли он фамилию Кухарук, на которую был оформлен "идентичный загранпаспорт" (других подробностей про этот паспорт издание не приводит). Собеседник "Фонтанки" после паузы ответил, что не знает, и сказал: "Что дальше-то? Я-то здесь причем? Вопросы какие-то странные. Я нормальный гражданин, ничего не совершал, а вы меня ставите в такое положение, что я начинаю оправдываться". The Insider счел публикацию "Фонтанки" подтверждением своих выводов.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В сентябре 2018 года Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

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13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3087623
 
   
 Топ комментарии
 
ковырнули навозную кучу...а там кроме боевых п*диков еще столько дерьма ныкается,
и вентилятора не надо чтобы ощутить весь этот смрад
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Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
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Совет форумчанПравила форума
 
а поставить картинку, как он сверлит дырку в МКС, чтобы портрет повесить?
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мóцковська недоімперія дуже довгий час шикарно жила за рахунок інших народів- земель, людського ресурсу, інтелекту, працьовитості, природних ресурсів, газу, нафти, вугілля, лісу, доріг, річкових та морських шляхів, металів, діамантів, тощо. І це цілком природно, що недоімперія деградувала до такого рівня.
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ковырнули навозную кучу...а там кроме боевых п*диков еще столько дерьма ныкается,
и вентилятора не надо чтобы ощутить весь этот смрад
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Точнее, кацапы как раз неосмотрительно прошли мимо этого самого вентилятора.
Забыв вот это мудрое изречение (кажется, Вольтер Владельцы паспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, указывали адрес штаб-квартиры ГРУ как домашний, - расследование "Фонтанки" - Цензор.НЕТ 4285 )


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не согласен - очень хорошо помогает гильотина - 100 процентный результат Владельцы паспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, указывали адрес штаб-квартиры ГРУ как домашний, - расследование "Фонтанки" - Цензор.НЕТ 1151
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- А это штаб-квартира ГРУ. - Так, и чего?

"Бук" можна купити в будь-якому ваєнторгє, "новічок" - у будь-якому парфумерному... і будь-який гражданскій може жити у штаб-квартирі гру...
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у путіна навіть військова розвідка, і та лишньохромосомна ... тріпіщі НАТА!!!
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Старые совдеповские правила прописки военнослужащих, мы кстати в этом плане не сильно отличаемся от этих оленей.
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Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
советского разведчика...
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
который волочился за ним по всему городу...
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А "Фонтанка" разве не рашкованьская газета? Владельцы паспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, указывали адрес штаб-квартиры ГРУ как домашний, - расследование "Фонтанки" - Цензор.НЕТ 3720
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Лошадь лаврова должна вызвать посла Израиля - пусть объясняет, что это за фигня.
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(найдено на паблике генератора постов)
Оказывается, балтийский писатель Лев Толстойс сформулировал суть козломордого отношения к проблемам - никогда не говорите о том, что ваши проблемы принадлежат вам! Владельцы паспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, указывали адрес штаб-квартиры ГРУ как домашний, - расследование "Фонтанки" - Цензор.НЕТ 3318

Владельцы паспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, указывали адрес штаб-квартиры ГРУ как домашний, - расследование "Фонтанки" - Цензор.НЕТ 238
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в ГРУ серьезные профффесссиАналы, говорите? Власники паспортів тієї ж серії, що в Петрова і Боширова, зазначали адресу штаб-квартири ГРУ як домашню, - розслідування "Фонтанки" - Цензор.НЕТ 2738
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Кацапы уникальные существа - они одновременно и отвратительны и смешны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВладельцы паспортов той же серии, что у Петрова и Боширова, указывали адрес штаб-квартиры ГРУ как домашний, - расследование "Фонтанки". ФОТО
 
 
 
 
 
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