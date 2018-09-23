 В Киеве вечером 23 сентября могут ограничить работу 3 станций метро: будет трудно войти на "Олимпийскую", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого"

Для обеспечения безопасности при перевозке пассажиров в киевском метро могут ограничить вход на три станции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой пресс-службу Киевского метрополитена.

После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Отметим, матч начнется в 17:00 и пройдет на стадионе НСК "Олимпийский".

Напомним, в Киеве с 24 сентября по 5 октября изменят режим работы станции метро "Политехнический институт". Пассажирам предложили альтернативные пути проезда.

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