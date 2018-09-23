 Выслать консула и принять закон о паспортах: Тука рассказал, как решить проблему с венгерским гражданством на Закарпатье

Украина должна выслать консула Венгрии Матяша Силади после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. Так считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Туки, он уже предупреждал несколько месяцев назад о "ползучей сепаратизации" на Закарпатье. Также замминистра выразил недовольство тем, что все еще стоит вопрос о выдворении венгерского консула в Берегово Матяша Силади из Украины из-за выдачи венгерских паспортов украинцам:

"Дипломат грубо нарушает нормы поведения и должен быть наказан за это. Хватит заигрывать с венгерскими властями, которые публично грубо попирают законы Украины. Осознавая нарушение закона, власть Венгрии не извинилась, не предложила поиска пути к пониманию. Венгерские власти начала, фактически, шантажировать Украину. Реакция на действия шантажиста должна быть однозначной: все дипломатические учреждения, действующие на территории Украины должны придерживаться украинского законодательства", – заявил Тука.

Чиновник также призывает Верховную Раду принять законный механизм реагирования государства на такие действия.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".