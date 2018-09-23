 Выслать консула и принять закон о паспортах: Тука рассказал, как решить проблему с венгерским гражданством на Закарпатье

Украина должна выслать консула Венгрии Матяша Силади после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. Так считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Туки, он уже предупреждал несколько месяцев назад о "ползучей сепаратизации" на Закарпатье. Также замминистра выразил недовольство тем, что все еще стоит вопрос о выдворении венгерского консула в Берегово Матяша Силади из Украины из-за выдачи венгерских паспортов украинцам:
"Дипломат грубо нарушает нормы поведения и должен быть наказан за это. Хватит заигрывать с венгерскими властями, которые публично грубо попирают законы Украины. Осознавая нарушение закона, власть Венгрии не извинилась, не предложила поиска пути к пониманию. Венгерские власти начала, фактически, шантажировать Украину. Реакция на действия шантажиста должна быть однозначной: все дипломатические учреждения, действующие на территории Украины должны придерживаться украинского законодательства", – заявил Тука.
Чиновник также призывает Верховную Раду принять законный механизм реагирования государства на такие действия.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
Українське «угорці» походить від давньоруської назви цього народу - ѫгре (однина - ѫгринъ), похідної від прасл. *ǫgrъ, *ǫgъrinъ («угорець»), що виникло як адаптація лат. Hungarus (множина - Hungari; раніші форми Ungari, Ungri) - з переходом початкового un- у носовий ǫ[14]. Латинське Hungari, Ungari, Ungri, як і грец. Οὖγγροι, Οὑγγρικός, походить від Hunuguri, ᾽Ονόγουροι - етноніма одного з тюркських народів, який надалі був перенесений на мадярів. Його пов'язують з булгарським оn ogur і дав.-тюрк. оn oguz(«десять огузьких родів»). Пізніша форма Hungari, можливо, виникла внаслідок контамінації з назвою іншого східного народу - Hunni («гуни»)[15]. Похідними від Hungarus, Hungari називають угорців і в інших мовах Європи.
Теперь уже внесены изменения в процедуру принятия решений ЕС по важным вопросам, в том числе, и санкциям. Вместо единогласных решений и возможности их блокирования одним, постепенно маргинализирующимся членом, теперь будет принятие решения квалифицированным большинством и проституткам придется либо подчиняться общему решению, либо выходить из ЕС. Что-то подсказывает, что подобный порядок принятия решений может перекочевать и в НАТО, превратившееся в аморфную и не боеспособную организацию.
Но вернемся к паспортам. Зачем они это делают? Простой ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Человек хочет сменить гражданство по национальным, мировоззренческим или другим причинам, и никто не может ему в этом помешать. По идее, он должен переехать в страну своей мечты, подать соответствующие документы, и согласно действующей там процедуре - получить гражданство и паспорт этой страны, в данном случае - Венгрии.
Но, согласно действующему законодательству Украины, ты должен выйти из ее гражданства. Все просто, и в этом нет никаких проблем, в том числе - имущественных. Право собственности сохраняется, просто ты теряешь небольшой блок прав, который имеют только граждане Украины, то есть - избирать, быть избранным, занимать определенные законом должности и еще немного таких вещей, которые в повседневной жизни - не критичны. Еще пару лет назад все это можно было оправдать степенью свободы пересечения границы, связанной с получением шенгенской визы, но этот вопрос теперь снят окончательно, а для жителей приграничных районов - не существует как таковой. Безвиз уже стер эти различия полностью.
Возможно, речь идет об ограничениях трудовой миграции? Но этот вопрос решается иначе, чем в Польше, например или в Германии. Небольшие изменения внутреннего законодательства снимают и этот вопрос. А кроме того, уже ясно, что Украина имеет прекрасные ероинтеграционные перспективы, и через несколько лет вообще никаких вопросов не останется. Любая внутриевропейская миграция стала простым и каждодневным делом. В связи с этим, возникает вопрос о том, какие проблемы решает незаконная, на территории Украины, раздача венгерских паспортов. Ответ один - никаких. Нет ничего такого, что бы Венгрии, венграм, или гражданам Украины, желающим получить венгерские паспорта, принесло выгоду. Но это очевидно, если рассматривать привычные варианты выгоды. Если же уйти в какие-то абстрактные понятия, которые никто и никогда не видел и не сможет никогда потрогать руками - могут быть варианты.
Например, теперь мы очень хорошо знаем, сколько может стоить абстрактное понятие «величие». Причем, стоимость понятия может выражаться как в десятках миллиардов долларов или в международной репутации страны, так и в конкретных тысячах человеческих жизней. Если игра уходит в подобном направлении, то уже понятно, что речь идет о политической игре, сформированной психически нездоровыми людьми. Мы точно не знаем, но имеем подозрение, что в Венгрии сейчас витает идея какой-нибудь «Великой Венгрии» или «Третьего Венгра» по образу и подобию «Третьего Рейха или Третьего Рима».
В этом случае, шаги официального Будапешта следует рассматривать как спланированную кампанию по нанесению ущерба Украине. Если посмотреть шире, то можно увидеть, что не только с паспортами Венгрия играет против Украины, но и старается валить программы взаимодействия ЕС и НАТО с Украиной. Паспорта - один из эпизодов враждебной политики Венгрии против Украины. И снова возникает вопрос, а зачем ей это надо? Зачем ей иметь соседа, с которым испорчены отношения, но который стремительно наращивает военные мышцы и становится все более заметной военной силой на континенте? Ответ на этот вопрос оказывается очень простым.
Венгрия не сможет извлечь никакой прямой выгоды от эскалации напряженности в отношениях с Украиной, но выгодополучатель находится не в Венгрии, а в Москве, куда глава правительства Орбан ездит как на работу, и за свою деятельность, в интересах Москвы что-то, безусловно, получает. При этом, в его сторону все подозрительнее смотрят как ЕС, так и в НАТО, но он упорно ведет свою игру, и в каждом выданном паспорте - торчат путинские, кремлевские рога. Так что все это нужно не Орбану, Венгрии или народу Венгрии, а плешивому ублюдку, который тратит миллиарды на то, чтобы превратить самые процветающие места планеты в помойку, в которую он превратил и свою страну.
Користуйтеся! Не тягніть час!
Во вторых мертветчук допущен к таможне и может беспошлинно все ввозить и вывозить. К примеру дорогие авто, золото. Мацковский кокаин, нефть и газ. КТОТО ОБ Этом ДУМАЛ?
И ( в кустах рояль)- тут же начались проблемы с венграми
«В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине девяностых годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандор Пинтер <нынешний министр внутренни«В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем чах дел Венгрии - The Insider>. В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции и, конечно же, что он работал на г-на Могилевича. Я познакомился с ним официально позже, когда он ушёл из полиции. Это было в 1996/97. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал.То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно. Для меня Шандор Пинтер был тогда только одним из многих коррумпированных лиц, которым я передавал конверты от имени Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме по адресу Meggy Uca 19, в 3-м районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это были по 10 000 немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994 незадолго до парламентских выборах, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок.
Он предназначался для молодого человека. Но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему: «Слушайте. У меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами. И я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами. Мне все равно». И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это «поворотным вкладом в предвыборную кампанию». Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации.
«Молодой человек из Фидес» Виктор Орбан
Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду.
Регенсбург
06/15/2016»
Источник: https://censor.net.ua/n3087620
Может стоит употреблять не слово - "якобы" (сродни слухам), а слово - "предположительно"?
ЕС изменяет процедуру введения и продления санкций. Если раньше требовалось единогласное решение, теперь будет необходимо только квалифицированное большинство (голоса стран, в которых проживает 65% населения). Карлики-подпевалы, типа Австрии и Венгрии, больше ничего не решают.