 "Пулю пока не достали, но Олег находится под наблюдением лучших специалистов области", - глава Одесской ОГА Степанов о состоянии Михайлика

Об этом со ссылкой на врачей сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Парень потерял много крови, пережил клиническую смерть, сегодня пришел в себя. Однако оперировать и извлечь пулю пока возможности нет. Верим, что организм справится и все будет хорошо. Олег находится под наблюдением лучших специалистов нашей области", - написал в Facebook чиновник.
Также он надеется на быстрое раскрытие нападения на активиста.
"Вчера разговаривал с Дмитрий Головин - полиция рассматривает несколько версий. Лично требую быстрого раскрытия и наказания виновных! Тем более, опыт есть - несколько подобных случаев были довольно оперативно раскрыты", - отметил он.
Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
Сейчас он находится в больнице и ему предоставлена охрана.
З іншої сторони, Еврейська лікарня дійсно не на ліпшому рахунку серед місцян, але і там є файні спеціалісти, які надавали Олегу необхідну допомогу. Пишу це зі слів людей, яких знаю особисто і довіряю їм, і які в той час, вночі, були в цій лікарні.
Замах на будь-кого це, безперечно злочин. Але! Ані нової інформації щодо змін у стані здоров'я потерпілого, ані новин щодо зрушень у розслідуванні у цій статті немає (порівняно з тим, що вже було на ЦН).
ТО НАВІЩО ВОНА ВЗАГАЛІ?
А вилупків - або у буцигарню, або (краще) застрелити під час затримання.
Пока Порошенко у власти ничего не изменится, для него медведчуки дороже любого патриота.