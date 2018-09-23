 "Пулю пока не достали, но Олег находится под наблюдением лучших специалистов области", - глава Одесской ОГА Степанов о состоянии Михайлика

Об этом со ссылкой на врачей сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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"Парень потерял много крови, пережил клиническую смерть, сегодня пришел в себя. Однако оперировать и извлечь пулю пока возможности нет. Верим, что организм справится и все будет хорошо. Олег находится под наблюдением лучших специалистов нашей области", - написал в Facebook чиновник.

Также он надеется на быстрое раскрытие нападения на активиста.

"Вчера разговаривал с Дмитрий Головин - полиция рассматривает несколько версий. Лично требую быстрого раскрытия и наказания виновных! Тем более, опыт есть - несколько подобных случаев были довольно оперативно раскрыты", - отметил он.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Сейчас он находится в больнице и ему предоставлена охрана.