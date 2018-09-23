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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
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 "Пулю пока не достали, но Олег находится под наблюдением лучших специалистов области", - глава Одесской ОГА Степанов о состоянии Михайлика

Состояние одесского активиста Олега Михайлика, в которого накануне стреляли, тяжелое, но стабильное.

Об этом со ссылкой на врачей сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

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"Парень потерял много крови, пережил клиническую смерть, сегодня пришел в себя. Однако оперировать и извлечь пулю пока возможности нет. Верим, что организм справится и все будет хорошо. Олег находится под наблюдением лучших специалистов нашей области", - написал в Facebook чиновник.

Также он надеется на быстрое раскрытие нападения на активиста.

"Вчера разговаривал с Дмитрий Головин - полиция рассматривает несколько версий. Лично требую быстрого раскрытия и наказания виновных! Тем более, опыт есть - несколько подобных случаев были довольно оперативно раскрыты", - отметил он.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Сейчас он находится в больнице и ему предоставлена охрана.

Пулю пока не достали, но Олег находится под наблюдением лучших специалистов области, - глава Одесской ОГА Степанов о состоянии Михайлика 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087618
 
 
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 Топ комментарии
 
Трухану отдал Петюня Одессу на разграбление,не зря они с Маринкой вышивали на рушнике "Слава Путину".
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а сепар "труха" озабочен..? ну да. не добили..таки озабочен..привет "гаранту"..
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Потрібно міняти керівника УМВС в Одеській області, кримського мента-корупціонера та друга Поклонської - Дмітрія Головіна, який потурає сепаратистам, криміналу та мафії! А активіста потрібно вести в Київ, бо він в Одесі не виживе, в Одесі немає медицини!
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Немцы за каждого раненного или убитого,казнили 1: 10. - Вот и нужно казнить вероятных врагов. Ихними же методами. А иначе дело труба. Перестреляют как рябчиков. И бегите хоть в Венгрию,хоть вы Чехию.
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Просто треба допалити те, що не згоріло 2 травня 2014 року...
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Потрібно міняти керівника УМВС в Одеській області, кримського мента-корупціонера та друга Поклонської - Дмітрія Головіна, який потурає сепаратистам, криміналу та мафії! А активіста потрібно вести в Київ, бо він в Одесі не виживе, в Одесі немає медицини!
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В Одесі є клінічний військовий госпіталь, який якщо і був в 2014-му сепарським, то тепер зовсім змінився, і рівень лікарів там дуже високий. І ще вночі лікарі з госпіталя були готові надати Олегу всю необхідну допомогу, але через тяжкий стан і неможливість забезпечити підтримку життедіяльності у дорозі боялись його перевозити, в необхідного обладнання у Еврейскій лікарні для їхньої роботи нема.
З іншої сторони, Еврейська лікарня дійсно не на ліпшому рахунку серед місцян, але і там є файні спеціалісти, які надавали Олегу необхідну допомогу. Пишу це зі слів людей, яких знаю особисто і довіряю їм, і які в той час, вночі, були в цій лікарні.
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...лучших специалистов области..... - это то в еврейской "лучшие специалисты"????...в этой клоаке?????...…..Степанову, хватит говорить лозунгами - жуй.
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Согласен.В госпиталь его надо.Там лучшие в хирургии.
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а сепар "труха" озабочен..? ну да. не добили..таки озабочен..привет "гаранту"..
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Трухану отдал Петюня Одессу на разграбление,не зря они с Маринкой вышивали на рушнике "Слава Путину".
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ЦН, якщо нема новин у цій справі, то навіщо взагалі цей "розгон"?
Замах на будь-кого це, безперечно злочин. Але! Ані нової інформації щодо змін у стані здоров'я потерпілого, ані новин щодо зрушень у розслідуванні у цій статті немає (порівняно з тим, що вже було на ЦН).
ТО НАВІЩО ВОНА ВЗАГАЛІ?
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Одужання Олегові!
А вилупків - або у буцигарню, або (краще) застрелити під час затримання.
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Труха развел в городе беспредел по приказу из раши.
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Сепары в Украине рулят, спасибо Порошенко. Ну а Одесса это одна из вотчин сепаров, там все ими схвачено, и мэра своего они посадили, и главу ОГА, и прокурора.

Пока Порошенко у власти ничего не изменится, для него медведчуки дороже любого патриота.
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Чому курва ніхто не стріляє по сепарах, по прокацапських виродках, чому день через день обливають кислотами, ріжуть ножами, стріляють лише патріотів України ??Де курво ці всі націоналісти, радикали ???Чому вони всі мовчать в реалі а лише в мережах піднімають мишачий шум ?? Прийде час і не буду кому сказати Слава Українi, бо всiх перерiжуть , постріляють чи закинуть за грати.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Пулю пока не достали, но Олег находится под наблюдением лучших специалистов области", - глава Одесской ОГА Степанов о состоянии Михайлика
 
 
 
 
 
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