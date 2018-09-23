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 Происшествия, Киевские новости
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 "Опель" в Киеве протаранил патрульный "Хюндай" и воспламенился. ФОТО

В Соломенском районе Киева "Опель" на скорости врезался в автомобиль патрульной полиции, после чего загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

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В Соломенском районе Киева на заезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод "Опель" на скорости около 60 км/ч, не останавливаясь, врезался в экипаж патрульной полиции.

После столкновения у "Опеля" произошло возгорание. Для гашения огня была вызвана служба МЧС. Хотя спасатели прибыли достаточно быстро, моторный отсек и салон автомобиля нарушителя выгорели дотла.

Прибывшие медики оказали помощь участникам ДТП на месте. К счастью, обошлось без госпитализации, однако полицейская, которая сидела на пассажирском сидении, находилась в шоковом состоянии.

После составления админматериалов водитель "Опеля" будет доставлен к врачу-наркологу для определения возможного алкогольного или наркотического опьянения.

Опель в Киеве протаранил патрульный Хюндай и воспламенился 01
Опель в Киеве протаранил патрульный Хюндай и воспламенился 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087614
 
 
 Топ комментарии
 
"Я льотчик Гастелло и на таран пошел очень смело" (с)
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Вчера наблюдал картину на Житомирской трассе, когда парочка идиотов (то ли из дорожного контроля, то ли просто журнашлюшки) преследовали полицейский автомобиль, снимая все на видео, махали полицейским, чтобы те остановились и тд - при этом подрезая другие авто, не соблюдая никаких дистанций, показывая правый поворотник и перестраиваясь при этом резко влево и тд. Может быть это эти же неадекваты и вмазались...
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"Я льотчик Гастелло и на таран пошел очень смело" (с)
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Ничего себе.
Нормально "Хюндай" удар выдержал!
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судячи з пошкоджень Хундайки, швидкості 60 км там явно не було
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боковий удар дуже небезпечна штука.....
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Судя по характеру вмятин, там был не боковой удар, а скользящий, что есть огромной разницей
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Вчера наблюдал картину на Житомирской трассе, когда парочка идиотов (то ли из дорожного контроля, то ли просто журнашлюшки) преследовали полицейский автомобиль, снимая все на видео, махали полицейским, чтобы те остановились и тд - при этом подрезая другие авто, не соблюдая никаких дистанций, показывая правый поворотник и перестраиваясь при этом резко влево и тд. Может быть это эти же неадекваты и вмазались...
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А у тебя что память зависла?Не помнишь цвет и марку машины?А уж не мусарок ли ты?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Опель" в Киеве протаранил патрульный "Хюндай" и воспламенился. ФОТО
 
 
 
 
 
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