 "Опель" в Киеве протаранил патрульный "Хюндай" и воспламенился. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

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В Соломенском районе Киева на заезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод "Опель" на скорости около 60 км/ч, не останавливаясь, врезался в экипаж патрульной полиции.

После столкновения у "Опеля" произошло возгорание. Для гашения огня была вызвана служба МЧС. Хотя спасатели прибыли достаточно быстро, моторный отсек и салон автомобиля нарушителя выгорели дотла.

Прибывшие медики оказали помощь участникам ДТП на месте. К счастью, обошлось без госпитализации, однако полицейская, которая сидела на пассажирском сидении, находилась в шоковом состоянии.

После составления админматериалов водитель "Опеля" будет доставлен к врачу-наркологу для определения возможного алкогольного или наркотического опьянения.



