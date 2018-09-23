 Россия официально обвинила Израиль в гибели Ил-20 в Сирии: Минобороны РФ представило свою подробную версию случившегося

В Минобороны РФ уверены, что причиной катастрофы с Ил-20 стало поведение ВВС Израиля, которые ввели Россию в заблуждения по поводу нанесения удара на сирийской территории. Об этом на специальном брифинге сообщил представитель российского ведомства Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Московский комсомолец".
По его словам, ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 по московскому времени 17 сентября. "Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", – заявил Конашенков.
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Представитель Минобороны РФ утверждает, что израильский пилот не мог не понимать, что у российского Ил-20 отражающая поверхность больше, и, соответственно, он является более предпочтительной мишенью для ракет сирийских ПВО.
По словам Конашенкова, израильские истребители F-16 покинули зону крушения Ил-20 только спустя 10 минут после того, как российские военные сообщили об инциденте в командный пункт ВВС Израиля. Кроме того, израильская сторона предложила помощь лишь спустя 50 минут после катастрофы.
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Конашенков говорит, что представитель израильской стороны заявила о намерении нанести удары по северу региона, но в действительности они были осуществлены по западной провинции Латакии. Израильская сторона также не уведомила Россию о местонахождении своих истребителей F-16.
"Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности. Представленные объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии", – добавил он.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.
Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).
Система наведения перенаправила ракету на более крупную цель.
Украина вину на себя не взяла.
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А "сірійські ППО" цього не розуміли?
Точно такая задача у Ила. У мордвы в Сирии дохрена РЛС. Сомневаюсь что сирийцы все делали самостоятельно без командования ордынцев.
Дырка в МКС оказалась по вине американских астронавтов: те ее просверлили.
"Петров" и "Боширов" попались по вине англичан: те везде камер понавешали.
РПЦ потеряла Украину по вине Константинополя: он мстил за третий Рим.
Нарышкин перевозил семью в Венгрию по вине россиян: те не смогли обеспечить уважаемым людям комфортную жизнь на родине.
Путин прячет деньги у Ролдугина по вине журналистов: они любят считать чужие доллары.
Немцова убили по его собственной вине: зачем он протестовал?
Все в России происходит по вине кого угодно, кроме власти.
И только подлодка утонула сама по себе.
У москалей все виноваты,кроме них самих. дебилы,мля
не летайте, бл*дь, буряты
над арабской мирной хатой.
Мойша.
Ну а вдруг правый сектор и ОУН с УПА?
Может же и такое быть.
В следующий раз Луну с неба смахнут нафиг
То площадь не та, то кривизна Земли
"В Москве вызвали израильского посла и требуют от него объяснений как сирийские ПВО сбили российский самолет российской ракетой"
Система была, разумеется, советской на сто процентов, причем новейшей на тот момент.
Списать катастрофу на обычную недееспособность арабов было нельзя, в кабинах уничтоженных ЗРК сидели рядом с сирийцами и советские инструкторы.
Просто противник воевал уже по-новому, а мы - еще по-старому."
Александр Храмчихин.Военное строительство в России. «Знамя» 2005, №12
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Хотілося б вірити, що все так просто. Але.
Головною причиною "пЄрЄстройка" стало те, що ціна на нафту знизилася у 5 разів. Совку тупо не стало що їсти.
Мудрі люди кажуть, що допоки нафта коштуватиме $20 за барило, кацапні нема чого боятися.
-Мойша, ну давайте хоть один раз Вы мне честно скажите куда вы едете продавать пылесосы.
-Изя, только один раз скажу вам честно, я еду в Бердичев.
-Ой Мойша, какой же Вы безчестный человек, вы мне говорите что едете в Бердичев чтобы я подумал что вы едете в Жмеринку, а сами поедете в Бердичев.
Значит русское МО, хочет чтоб МО Израиля сообщало им о своих планах и времени ударов. Ну ну.
Это все, что вам нужно знать о коварном Израиле.
Аж зауважал израильских пилотов,которые в критической ситуации,выполняя задачу,ще успевают подумать,що у пацаков отражающая поверхность больше, и, соответственно, он является более предпочтительной мишенью для ракет сирийских ПВО.На остове анализа в секунды и при условии горючки в баках,пилот Израильских ВВС принял решение за секунду,полавировать и подождать пацакский борт,щоб им прикрыться
Причем врезал расчет САР под чутким управлением советника. Двавайте москалики, взгляните на рвдиолокационные поля, места размещения, на пункты ЦУ, на аодстилающую поверхность, на время реакции системы ПВО и все станет ясно.
Бляха, они реальные идиоты или притворяются д..б..ми.
перефразирую:
Идет опер на захват - " привет злодеи, я иду вас брать в плен, каждому по "семерочки", при этом говорит за сутки.
Ну. что понравилось.
Идиоты москальские, вам впереди еще штаны менять и менять.
Отака вона "братська допомога"!
Як дуже це схоже на "допомогу" ЛуГандонії.
Тим більше Ізраїль ще багато років тому попередив - не треба перти зброю в Іран, Сирію, тощо. Не треба!
Балтийский писатель Лев Толстойс сформулировал суть козломордого отношения к проблемам - виноват всегда КТО-ТО. Никогда не говорите о том, что ваши проблемы принадлежат вам!
Ка-52 - 1 шт.
Ми-28 - 2 шт.
Ми-24 - 4 шт.
Ми-8 - 1 шт.
Миг-29 - 1 шт.
Су-30 - 1 шт.
Су-35 - 1 шт.
Ан-26 - 1 шт.
Ту-154 - 1 шт.
Су-25 - 1 шт.
Ил-20 - 1 шт.
США ничего не потеряли в Сирии...
Да и с какои части брать отчёт, если с стороны Израеля, то любая часть там северная, а с стороны раши, всё в юго западе, так что иван там залез в внутрь, да ладно, хуило уже несколько раз бормотал о том, что выход завершён.
- Гляделі, чьо там у хахлов.