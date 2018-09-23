 Россия официально обвинила Израиль в гибели Ил-20 в Сирии: Минобороны РФ представило свою подробную версию случившегося

В Минобороны РФ уверены, что причиной катастрофы с Ил-20 стало поведение ВВС Израиля, которые ввели Россию в заблуждения по поводу нанесения удара на сирийской территории. Об этом на специальном брифинге сообщил представитель российского ведомства Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Московский комсомолец".

По его словам, ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 по московскому времени 17 сентября. "Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", – заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны РФ утверждает, что израильский пилот не мог не понимать, что у российского Ил-20 отражающая поверхность больше, и, соответственно, он является более предпочтительной мишенью для ракет сирийских ПВО.

По словам Конашенкова, израильские истребители F-16 покинули зону крушения Ил-20 только спустя 10 минут после того, как российские военные сообщили об инциденте в командный пункт ВВС Израиля. Кроме того, израильская сторона предложила помощь лишь спустя 50 минут после катастрофы.

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Конашенков говорит, что представитель израильской стороны заявила о намерении нанести удары по северу региона, но в действительности они были осуществлены по западной провинции Латакии. Израильская сторона также не уведомила Россию о местонахождении своих истребителей F-16.

"Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности. Представленные объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии", – добавил он.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).