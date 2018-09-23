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 Россия официально обвинила Израиль в гибели Ил-20 в Сирии: Минобороны РФ представило свою подробную версию случившегося

По мнению Москвы, специально слишком поздно сообщили о планируемом ударе, чтобы прикрыться российским самолетом.

В Минобороны РФ уверены, что причиной катастрофы с Ил-20 стало поведение ВВС Израиля, которые ввели Россию в заблуждения по поводу нанесения удара на сирийской территории. Об этом на специальном брифинге сообщил представитель российского ведомства Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Московский комсомолец".

По его словам, ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 по московскому времени 17 сентября. "Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе", – заявил Конашенков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Налет ВВС Израиля 17 сентября и уничтожение российского Ил-20 - как это было

Представитель Минобороны РФ утверждает, что израильский пилот не мог не понимать, что у российского Ил-20 отражающая поверхность больше, и, соответственно, он является более предпочтительной мишенью для ракет сирийских ПВО.

По словам Конашенкова, израильские истребители F-16 покинули зону крушения Ил-20 только спустя 10 минут после того, как российские военные сообщили об инциденте в командный пункт ВВС Израиля. Кроме того, израильская сторона предложила помощь лишь спустя 50 минут после катастрофы.

Также на Цензор.НЕТ: Израиль улучшит координацию с Россией после инцидента с Ил-20, но нанесение авиаударов по Сирии не прекратит, - министр обороны Либерман

Конашенков говорит, что представитель израильской стороны заявила о намерении нанести удары по северу региона, но в действительности они были осуществлены по западной провинции Латакии. Израильская сторона также не уведомила Россию о местонахождении своих истребителей F-16.

"Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности. Представленные объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии", – добавил он.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Позже Израиль назвал причиной катастрофы российского военного самолета Ил-20 беспорядочный огонь сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: https://censor.net.ua/n3087613
 
   
 Топ комментарии
 
своє рукожопство) на євреїв)) перекидають - де там попкорн?! Россия официально обвинила Израиль в гибели Ил-20 в Сирии: Минобороны РФ представило свою подробную версию случившегося - Цензор.НЕТ 8864
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Российский самолет сирийцы сбили по вине израильских пилотов: те им "прикрывались".

Дырка в МКС оказалась по вине американских астронавтов: те ее просверлили.

"Петров" и "Боширов" попались по вине англичан: те везде камер понавешали.

РПЦ потеряла Украину по вине Константинополя: он мстил за третий Рим.

Нарышкин перевозил семью в Венгрию по вине россиян: те не смогли обеспечить уважаемым людям комфортную жизнь на родине.

Путин прячет деньги у Ролдугина по вине журналистов: они любят считать чужие доллары.

Немцова убили по его собственной вине: зачем он протестовал?

Все в России происходит по вине кого угодно, кроме власти.

И только подлодка утонула сама по себе.

У москалей все виноваты,кроме них самих. дебилы,мля
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Московии никто не верит, даже они сами себе.
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сверхзвуковая птичка прикрылась винтомоторным бакланом ...на руське радарах разницы в скоростях что не видно , или подлые евреи зависли возле ИЛ а ...очередная попытка прикрыть свою жопорукость и тупость
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Кстати, этот случай напомнил мне ситуацию на учениях когда сбили борт с израильтянами.
Система наведения перенаправила ракету на более крупную цель.
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Вероятно да, цель ведь "подсвечивали" локаторами с Краснодарского края.
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Випадок із літаком був, але спрямувала не система. На спільних навчаннях це зробили російські військовослужбовці.
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Был захват ракетой новой цели. Непонятно почему она улетела дальше своей заявленной в ТТХ дальности, уже за запретную зону.
Украина вину на себя не взяла.
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Скоріше за все так і було, але публікувати результати розслідування тоді не стали і просто звинуватили Україну.
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Це тому, що оператори помилилися і взяли іншу ціль.
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это тоже самое, как если бы потенциальный убийца обвинил свою жертву в том, что попал себе в ногу , а не в прохожего
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Представник Міноборони РФ стверджує, що ізраїльський пілот не міг не розуміти, що у російського Іл-20 відбивальна поверхня більше, і, відповідно, він є кращою мішенню для ракет сирійських систем ППО.
----------------------
А "сірійські ППО" цього не розуміли?
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А оно ему нужно было это знание? У него была задача выполнить боевое задание и вернуться на базу.
Точно такая задача у Ила. У мордвы в Сирии дохрена РЛС. Сомневаюсь что сирийцы все делали самостоятельно без командования ордынцев.
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Сирийцы заявили что зона Латакии -- ответственность России, и они в ту сторону вообще не стреляют. Так что есть вариант что с-400 все таки выстрелила и таки попала
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Конечно израильский пилот это понял. Но что он должен был делать? Героически заслонять русский самолет от русской же ракеты? Русские генералы с головой свосем не дружат
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Российский самолет сирийцы сбили по вине израильских пилотов: те им "прикрывались".

Дырка в МКС оказалась по вине американских астронавтов: те ее просверлили.

"Петров" и "Боширов" попались по вине англичан: те везде камер понавешали.

РПЦ потеряла Украину по вине Константинополя: он мстил за третий Рим.

Нарышкин перевозил семью в Венгрию по вине россиян: те не смогли обеспечить уважаемым людям комфортную жизнь на родине.

Путин прячет деньги у Ролдугина по вине журналистов: они любят считать чужие доллары.

Немцова убили по его собственной вине: зачем он протестовал?

Все в России происходит по вине кого угодно, кроме власти.

И только подлодка утонула сама по себе.

У москалей все виноваты,кроме них самих. дебилы,мля
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а где там вчерашний кацапчег,который утверждал,что начгенштаба герасимова с сирии завалили Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 9690
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так я сам хотел спросить-а он на темы сирии носа не кажет,хотя с утра пометил другие темы Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 2235
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І, хіба не понятно шо московська зброя, надана Хезболахам, вбиває ізраїльтян?
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***
не летайте, бл*дь, буряты
над арабской мирной хатой.
Мойша.
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Треба провести слідчий експеримент. Краще декілька. Скільки там у Раші Іл-20 залишилось? Думаю в них ракет вистачить
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Ба.які суворі мокшанці до своїх братеЛЛ!. Навіть ОСОБИСТІ вибачення єврейського командувача не сприйняли!. Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 1646
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Любимое слова мокшанских ушлепоков заблудились, заблуждение, потеряли ориентацию... Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 8127 и не удивительно исторически от потомственных алкоголиков и дебилов рождаются правители России.
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Насчёт потери ориентации подробнее пожалуйста,но покороче!Одним словом. Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 5212
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Короче россиянский самолет ставил помехи израильским истребителям с выключенным транспондером,что бы Израиль не догадался кто это делает.
Ну а вдруг правый сектор и ОУН с УПА?
Может же и такое быть.
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У Іл-20 не вистачає червоного носа і фінгала під оком.
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Засрашка в очередной раз утерлась и засковчала , как побитая собаченка. Даже не стали давить израильские помидоры.Мельчает пуйло, мельчает.
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Кацапская рукожопость живописно выглядит в сочетании с кацапским идиотизмом, когда они пытаются объяснить, что это не рукожопость...
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Ещё одного врага рашка наживает,это хорошо!
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Это первая версия. Потом будет вторая, третья..... Так уже было.С МН - 17
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просто у российского Ил-20 отражающая поверхность больше... ну нормально. отражайте дальше.
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Так пусть сделают меньше, в чём проблема??)))
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Проблема в том что Ил "тяжелее воздуха". Вот и упал...
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не..ну конкретно израильтяне виноваты шо москали напичкали в Сирию тучу оружия середины прошлого века - на вооружении с 1967 года... Так уже тогда было известно -Радиолокатор подсвета цели (РПЦ является основным слабым местом комплекса: . Имеет высокую непрерывную мощность в 3 кВт, с чем связаны частые случаи неверного перехвата более крупных целей.
В следующий раз Луну с неба смахнут нафиг Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 8008
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Дійсно, що система дуже стара і має багато недоліків.
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да и разрабатывалась она для борьбы с стратегическими целями... а шмалять семитонной ракетой по семитонному самолету...там маневренности как у тролейбуса - 10 градусов туда-сюда... вот и сбить кроме своих пепелацев никого и не могут Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 3966
То площадь не та, то кривизна Земли Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 1093
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Є інфа,що арестували усю ППв батарею,яка шмаляла (там кацапи та й місцеві).
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еще и с евреями посрались типилы мля Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 7285
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Кацапська логіка.
"В Москве вызвали израильского посла и требуют от него объяснений как сирийские ПВО сбили российский самолет российской ракетой"
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"До сих пор мало кто в нашей стране знает, что одной из главных причин перестройки стал разгром, который израильская авиация учинила сирийской системе ПВО в ливанской долине Бекаа 9-10 июня 1982 года.
Система была, разумеется, советской на сто процентов, причем новейшей на тот момент.

Списать катастрофу на обычную недееспособность арабов было нельзя, в кабинах уничтоженных ЗРК сидели рядом с сирийцами и советские инструкторы.
Просто противник воевал уже по-новому, а мы - еще по-старому."
Александр Храмчихин.Военное строительство в России. «Знамя» 2005, №12
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"...что одной из главных причин перестройки стал разгром, который израильская авиация учинила сирийской системе ПВО..."
====
Хотілося б вірити, що все так просто. Але.
Головною причиною "пЄрЄстройка" стало те, що ціна на нафту знизилася у 5 разів. Совку тупо не стало що їсти.
Мудрі люди кажуть, що допоки нафта коштуватиме $20 за барило, кацапні нема чого боятися.
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Дурноватая русня, российский самолет руководил действиями ПВО против израильских самолетов, обиделись они бл...
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Есть такой старый еврейский анекдот: Встречаются два коммивояжера-конкурента.
-Мойша, ну давайте хоть один раз Вы мне честно скажите куда вы едете продавать пылесосы.
-Изя, только один раз скажу вам честно, я еду в Бердичев.
-Ой Мойша, какой же Вы безчестный человек, вы мне говорите что едете в Бердичев чтобы я подумал что вы едете в Жмеринку, а сами поедете в Бердичев.

Значит русское МО, хочет чтоб МО Израиля сообщало им о своих планах и времени ударов. Ну ну.
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ПВО российское, ракеты российские, инструктора российские, российское командование подняло в воздух российский самолет, сбили сирийцы. Вывод - виноват Израиль.
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уточнение: сбили не сирийцьі, а росияне
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Ранее арабские СМИ сообщили, что уже утром 18 сентября российская военная полиция арестовала всех офицеров и гражданских сотрудников дислоцированного в пригороде Латакии 44-го батальона ПВО армии Сирии, ответственного за управление зенитно-ракетным комплексом С-200. По состоянию на 23 сентября, сведений о судьбе арестованных сирийцев и результатов их допросов не поступало (Reuters).
Это все, что вам нужно знать о коварном Израиле.
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Это все будни армии не имеющей аналогов в мире. Уебать своей ракатой по своему самолету, это верх профеонализма. рашка конечно же будет упиратся и валить все на Израиль, ну не своих же "генералов" погонов лишать. рашка уже настолько повязла во своем вранье что никто их серьезно не воспринимает, ржут просто
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Представитель Минобороны РФ утверждает, что израильский пилот не мог не понимать, что у российского Ил-20 отражающая поверхность больше, и, соответственно, он является более предпочтительной мишенью для ракет сирийских ПВО.Источник: https://censor.net.ua/n3087613

Аж зауважал израильских пилотов,которые в критической ситуации,выполняя задачу,ще успевают подумать,що у пацаков отражающая поверхность больше, и, соответственно, он является более предпочтительной мишенью для ракет сирийских ПВО.На остове анализа в секунды и при условии горючки в баках,пилот Израильских ВВС принял решение за секунду,полавировать и подождать пацакский борт,щоб им прикрыться Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 3698
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Учитывая вопли Ры Фы, все таки уе..ли, единственный модернизированный Ил20. Грусть - печаль.
Причем врезал расчет САР под чутким управлением советника. Двавайте москалики, взгляните на рвдиолокационные поля, места размещения, на пункты ЦУ, на аодстилающую поверхность, на время реакции системы ПВО и все станет ясно.
Бляха, они реальные идиоты или притворяются д..б..ми.
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Ивиняюсь. Даже , если принять версию москалей о " підступності клятих жидів".
перефразирую:
Идет опер на захват - " привет злодеи, я иду вас брать в плен, каждому по "семерочки", при этом говорит за сутки.
Ну. что понравилось.
Идиоты москальские, вам впереди еще штаны менять и менять.
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Ось тепер стало зрозумілим, що робив Іл-20 в повітряному просторі Сирії, коли ізраїльтяни атакували сирійські об'єкти - він просто створював перешкоди для ППО Сирії. За що і був знищений.
Отака вона "братська допомога"!
Як дуже це схоже на "допомогу" ЛуГандонії.
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ну да...а излучение помех еще больше увеличиивает эффективную отражающую поверхность Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 3092
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Ага,ещё войну обьявите Израильтянам! Во посмеёмся вволю!
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Обосрались винторогие.. жиденьким...а теперь перекладывают с больной головы на здоровую....
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Так выходит что ракетные комплексы из паРаши могут попасть только в цель которая имеет большую отражающую поверхность...а не в ту в которую целят...?? Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 4081


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Т.е. самолет сбили сирийцы, но виноват Израиль??? О...как это по-русски)))
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Працівники Цензора в неділю лінуються добувати свіжу інформацію й перекладати на українську мову. Користуються застарілою, в т. ч. і про Іл-20. путін вже давно вибачив Ізраїль і назвав це нещасним випадком.
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Поясніть, хто небудь цьому йолопу, що лікат - розвідник сам повинен попереджувати про все що рухаеться в небі навкого нього, а не його повинні попереджувати.
Тим більше Ізраїль ще багато років тому попередив - не треба перти зброю в Іран, Сирію, тощо. Не треба!
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Искусственный интеллект куйни не скажет!
Балтийский писатель Лев Толстойс сформулировал суть козломордого отношения к проблемам - виноват всегда КТО-ТО. Никогда не говорите о том, что ваши проблемы принадлежат вам!

Росія офіційно звинуватила Ізраїль у загибелі Іл-20 у Сирії: Міноборони РФ надало свою детальну версію події - Цензор.НЕТ 9470
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Сирийские товарищи на расейском вертеле поджарили до хрустящей корочки 15 тушек "русского мяса"...
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Россия обвинила Израль в том, что сирийцы сбили их Ил 20 росийскими ракетами? Я ничего не перепутал?

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ошибочка: не сирийцьі, а росийский расчет
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По мнению Москвы - и так дети, сегодня будет новые сказки из вяликои книги о рюске народце.
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Кацапия. Список сбитой техники в Сирии Су-24 - 1 шт.
Ка-52 - 1 шт.
Ми-28 - 2 шт.
Ми-24 - 4 шт.
Ми-8 - 1 шт.
Миг-29 - 1 шт.
Су-30 - 1 шт.
Су-35 - 1 шт.
Ан-26 - 1 шт.
Ту-154 - 1 шт.
Су-25 - 1 шт.
Ил-20 - 1 шт.

США ничего не потеряли в Сирии...
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заявила о намерении нанести удары по северу региона, но в действительности они были осуществлены по западной провинции Латакии - скорее всего израельтяни изпользовали GLONAS, так что не большие погрешности возможны.

Да и с какои части брать отчёт, если с стороны Израеля, то любая часть там северная, а с стороны раши, всё в юго западе, так что иван там залез в внутрь, да ладно, хуило уже несколько раз бормотал о том, что выход завершён.
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А куда сматрелі касмічіскіє вайска?!!!!
- Гляделі, чьо там у хахлов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия официально обвинила Израиль в гибели Ил-20 в Сирии: Минобороны РФ представило свою подробную версию случившегося
 
 
 
 
 
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