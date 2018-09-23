 Взрыв прогремел во дворе частного дома в Одессе

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, проинформировали в полиции.
Как уточняет местное издание "Думская", взрыв произошел на Горизонтальной улице.
Во двор частного дома бросили взрывной пакет. В результате выбиты 3 окна. Пострадавших нет.
"Взрывной пакет подбросили в коробке с детонаторами и зарядами", - отмечается в сообщении.
Я думал, еще один номинант на премию Дарвина, решил снаряд болгаркой распилить...
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Местный главмусор говорит по украински как Бимба и очень напомониет вату.
Честных выборов в Одессе не будет. Забудьте.