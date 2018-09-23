 Взрыв прогремел во дворе частного дома в Одессе

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, проинформировали в полиции.

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Как уточняет местное издание "Думская", взрыв произошел на Горизонтальной улице.

Во двор частного дома бросили взрывной пакет. В результате выбиты 3 окна. Пострадавших нет.

"Взрывной пакет подбросили в коробке с детонаторами и зарядами", - отмечается в сообщении.

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