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 Взрыв прогремел во дворе частного дома в Одессе

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Малиновском районе Одессы.

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, проинформировали в полиции.

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Как уточняет местное издание "Думская", взрыв произошел на Горизонтальной улице.

Во двор частного дома бросили взрывной пакет. В результате выбиты 3 окна. Пострадавших нет.

"Взрывной пакет подбросили в коробке с детонаторами и зарядами", - отмечается в сообщении.

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Взрыв прогремел во дворе частного дома в Одессе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087612
 
 
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описівать имущества Украины в церквях фсб-рпц в тишине не получается.. Взрыв прогремел во дворе частного дома в Одессе - Цензор.НЕТ 5167
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Скукота!
Я думал, еще один номинант на премию Дарвина, решил снаряд болгаркой распилить...

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В Одессе вся правоохренительная система куплена кагальными бандюками.
Что не день - то политические убийства, то взрывы.
Местный главмусор говорит по украински как Бимба и очень напомониет вату.
Честных выборов в Одессе не будет. Забудьте.
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