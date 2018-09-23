 ВСУ могут перейти на стандарты НАТО не только в управлении, но и в вооружении, - начальник Центрального бронетанкового управления Мельник

Вооруженные силы Украины могут перейти на стандарты НАТО не только в том, что касается систем управления, но и в стандартах вооружения. Об этом в интервью газете "Народна армія" рассказал начальник бронетанкового управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рассматривают ситуацию, в которой мы переходим на стандарты НАТО не только в том, что касается систем управления. Руководство государство приняло политическое решение о вступлении в НАТО, поэтому применение наших подразделений в общих операциях может возникнуть в любое время," – сказал Юрий Мельник.

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По словам генерал-майора, именно поэтому танк "Ятаган", открывавший движение механизированной колонны на параде ко Дню независимости, разработан с пушкой под натовский боеприпас.

Сейчас "Ятаган" находится в одной из военных частей, там его исследуют на возможности его применения и вероятные поломки.

Юрий Мельник рассказал, что в свое время необходимость приспосабливаться к стандартам НАТО возникла в Польше. Но там эту задачу решили другим путем.

"Когда они готовили своих танкистов к совместным действиям с НАТО, то они пошли путем закупки танков "Леопард". У нас уже есть разработка, отвечающая требованиям/ НАТО, и у нее есть право на жизнь. Автомат заряжания изготовили украинские производители".

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