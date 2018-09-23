 На Запорожской АЭС отключили энергоблок: обнаружен дефект в насосе

Запорожская АЭС 23 сентября в 02:59 отключила второй блок от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Энергоблок отключен от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Планируется, что его подключат к сети 28 сентября 2018.

"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2730 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – сказано в сообщении обнародованном пресс-службой НАЭК "Энергоатом" в воскресенье утром.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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