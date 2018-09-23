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 На Запорожской АЭС отключили энергоблок: обнаружен дефект в насосе

Радиационный фон в норме, утверждают в НАЭК "Энергоатом"

Запорожская АЭС 23 сентября в 02:59 отключила второй блок от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Энергоблок отключен от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Планируется, что его подключат к сети 28 сентября 2018.

"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2730 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – сказано в сообщении обнародованном пресс-службой НАЭК "Энергоатом" в воскресенье утром.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Энергоатом" планирует запустить хранилище ядерных отходов в Чернобыльскй зоне во второй половине 2019 года

Источник: https://censor.net.ua/n3087609
 
 
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цю сєпарню із тої АЕС давно потрібно позвільняти як мінімум
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так...даже не начинайте!
быстро и главное с душой, как для себя и своих детей, ремонтируйте...
с АЭС шутки.... совсем не шутки
Чернобыля как-то хватило... всем
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Ещё несколько лет и это пойдёт как снежный ком, станции не вечны. Кацапы не зря строят рядом со своими АЭС новые: Ленинградская-2, Курская-2, Нововоронежская-2.
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В чем проблема, позвоните на гарячую линию на сервис.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Запорожской АЭС отключили энергоблок: обнаружен дефект в насосе
 
 
 
 
 
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