 Выбросы на "Крымском Титане": оккупанты сняли режим ЧС

Об этом заявил так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".
Аксенов отметил, что сейчас с экологической ситуацией "все нормально", хотя и признал, что с повышением температур "небольшой" фон вредных веществ в воздухе остается.
Оккупационная "власть" надеется, что сегодня, 23 сентября, будет холодно и "все это будет в норме".
Ранее "республиканский" оперативный штаб по ситуации в Армянске рекомендовал "власти" города отменить режим чрезвычайной ситуации. Отмечалось, что с 16 сентября в воздухе региона не зарегистрировано превышение максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода "Крымский Титан" из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозили из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.
"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.
та для кацапав уморить 2 мильона своих же кацапав на крыме и есть НОРМА.
пожелаем им успехов в продолжении этой НОРМЫ на крыме.
откровенно говоря, россияне это грязные дегенераты.
Уже на родине и хоть камни с неба,когда можно умереть в россии.
Но опять во всем виноват петр алексеевич.
Поставил руду виноват - потравил окаянный.
Не поставил руду опять виноват - остпвил без работы.
К путину не обращаются почему то.
может ты сам с этим самым вальцманом мешки с ильменитом таскал и вместе с ним от кураторов из фесебе задания получаешь?
Он им всем покажет кузькину мать.
Спас Крым от фашизма.
А от украинского ильменита и выбросов фирташа не может спасти?
Тогда придется умереть в россии.
"«Сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей. Слабые люди несут плохие времена, плохие времена создают сильных людей». И так по кругу. Так что, когда ты платишь людям просто так, то есть не даешь им удочку, а даешь им рыбу - это закончится плачевно. Придут варвары - и все."
Мы готовы даже сдохнуть что бы путину помочь пересрать хохлам свято.
но есть и хорошие новости