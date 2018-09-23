 Выбросы на "Крымском Титане": оккупанты сняли режим ЧС

Об этом заявил так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

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Аксенов отметил, что сейчас с экологической ситуацией "все нормально", хотя и признал, что с повышением температур "небольшой" фон вредных веществ в воздухе остается.

Оккупационная "власть" надеется, что сегодня, 23 сентября, будет холодно и "все это будет в норме".

Ранее "республиканский" оперативный штаб по ситуации в Армянске рекомендовал "власти" города отменить режим чрезвычайной ситуации. Отмечалось, что с 16 сентября в воздухе региона не зарегистрировано превышение максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода "Крымский Титан" из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозили из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.