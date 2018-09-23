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 Выбросы на "Крымском Титане": оккупанты сняли режим ЧС

В оккупированном Армянске отменили режим чрезвычайной ситуации, который ввели 14 сентября из-за выбросов на заводе "Крымский Титан".

Об этом заявил так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

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Аксенов отметил, что сейчас с экологической ситуацией "все нормально", хотя и признал, что с повышением температур "небольшой" фон вредных веществ в воздухе остается.

Оккупационная "власть" надеется, что сегодня, 23 сентября, будет холодно и "все это будет в норме".

Ранее "республиканский" оперативный штаб по ситуации в Армянске рекомендовал "власти" города отменить режим чрезвычайной ситуации. Отмечалось, что с 16 сентября в воздухе региона не зарегистрировано превышение максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода "Крымский Титан" из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозили из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

Источник: https://censor.net.ua/n3087606
 
 
 Топ комментарии
 
"Оккупационная "власть" надеется, что сегодня, 23 сентября, будет холодно и "все это будет в норме".

та для кацапав уморить 2 мильона своих же кацапав на крыме и есть НОРМА.
пожелаем им успехов в продолжении этой НОРМЫ на крыме.
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Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите. ... (с)
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"Оккупационная "власть" надеется, что сегодня, 23 сентября, будет холодно и "все это будет в норме".

та для кацапав уморить 2 мильона своих же кацапав на крыме и есть НОРМА.
пожелаем им успехов в продолжении этой НОРМЫ на крыме.
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заметим, у русни всегда всё идёт через надеемся - надеятся на погоду, надеятся что доллар рухнит, надеятся что санкции снимут, надеятся что Украина развалится, надеятся что самолёты успешно взлетят и сядут, надеятся что ......, так можно продолжать безконечно и всё надеятся и ждут - иваны дебылы на печи, что с них взять.
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та дебилы это Вы россиян как-то уважительно назвали.
откровенно говоря, россияне это грязные дегенераты.
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Неужели Петя опять начал поставки руды на окупированный крым? без украинской руды крымский титан не может работать ни дня.
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Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите. ... (с)
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Казалось бы что еще людям надо?
Уже на родине и хоть камни с неба,когда можно умереть в россии.
Но опять во всем виноват петр алексеевич.
Поставил руду виноват - потравил окаянный.
Не поставил руду опять виноват - остпвил без работы.
К путину не обращаются почему то.
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Ну да, Вальцман уже 5 лет обеспечивает работу заводов окупантов, сотрудничает с ФСБ а я по твоему брежу.
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откуда такие глубокие познания?
может ты сам с этим самым вальцманом мешки с ильменитом таскал и вместе с ним от кураторов из фесебе задания получаешь?
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Не только Армянск, но и титановая промышленность самой паРашки работает на украинском ильмените. И неплохо работает, без сбоев. В Армянск правда он идёт не напрямую.
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Путину надо жаловаться.
Он им всем покажет кузькину мать.
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Благодетель.
Спас Крым от фашизма.
А от украинского ильменита и выбросов фирташа не может спасти?
Тогда придется умереть в россии.
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Заметьте, не распадется и т.д.
"«Сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей. Слабые люди несут плохие времена, плохие времена создают сильных людей». И так по кругу. Так что, когда ты платишь людям просто так, то есть не даешь им удочку, а даешь им рыбу - это закончится плачевно. Придут варвары - и все."
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Бо ЧС вводили не через викиди в атмосферу, а через викиди у ЗМІ. Атмосфера, вода, населення тощо мокшан не цікавлять ані на своїй території, ані на окупованій.
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Викиди були щоб пересрати нам свято. Воно вже минуло і вже не цікаво.
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То же вариант.
Мы готовы даже сдохнуть что бы путину помочь пересрать хохлам свято.
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Це і зроблено було за вказівкою хуйла. Викид на день Незалежності, вторгнення на Бамбас на день Незалежності, вторгнення на Крим на Благовіщення. Його почерк.
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Всьо харашо, прєкрасная маркіза-а-а!
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Режиму и свои раисяне не больно -то нужны, а крысчане уж тем более. Чем больше крымкрышей вымрет, тем больше другим камней будет Викиди на "Кримському Титані": окупанти зняли режим НС - Цензор.НЕТ 8438.
Викиди на "Кримському Титані": окупанти зняли режим НС - Цензор.НЕТ 8384
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Ничего страшного, крымские бабы ещё нарожают ))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыбросы на "Крымском Титане": оккупанты сняли режим ЧС
 
 
 
 
 
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