 Минкульт проведет оценку имущества УПЦ МП

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что копию соответствующего документа уже получил Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.
В отделе выразили обеспокоенность данной инициативой.
"В последних церковных событиях и активной поддержке государством процесса предоставления так называемого томоса действия Минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", - заявили в УПЦ МП.
Представители УПЦ МП отметили, что подобные действия позволяют "усомниться в заверениях руководства украинского государства о недопущении давления на верующих".
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
))))))))
та ні - це вже підозріло...
ще не затверджено документально - це навмисна провокація яка тільки зашкодить.
чи не КГБ-ки були ініціаторами?..
Имущество должно быть в распоряжении местных громад.
Я только ЗА!
Вызывает подозрение поспешность отбирания имущества и, при отсутствии юридических основний - это призыв к грабежу ...
ГНАТЬ В ШЕЮ МАЦКОВСКУЮ СЕКТУ !
Москалі вже почали підготовку до вивезення української спадщини.
Ось чому вони так почали скавучати - бо не вдаллось скомуніздити чуже добро.
Як можна оцінювати те, чого нема?
Немає у мокшанського паханату майна в Україні. Усе майно належить або громадам. або державі (розпорядник саме Мінкульт).
Усе майно знаходиться у користуванні мокшанського паханату. У КОРИСТУВАННІ.
Відповідно й рішення має бути не про "оцінку майна УПЦ мп", а про "оцінку майна, що знаходиться у користуванні УПЦ мп".
Лишилося з'ясувати де сидить корисний йолоп - у мінкульті, чи на ЦН.
Вот и опять возникает вопрос- а что в Украине делает руцькое посольство оккупанта?
То, за что они боролись в 90-х, периодически отгребая от беркутни и получая реальные сроки, теперь будет происходить на законодательном уровне. При этом раскольниками уже официально будет признана другая сторона!
Тут главное действовать взвешенно, глядя на несколько шагов вперёд, чтоб не давать возможности московским псам, своими провокациями перевести это в кровавое русло... А они в это очень постараются...
надо было делать, ещё 25 лет назад. Сейчас - это надо делать без шума, пока нет соответствующего решения по Томосу.
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
(Николай Зиновьев)
А вот когда реально будет этот томос и обратной дороги уже не будет,
вот тогда можно и имущество описывать и попов расейских вешать на воротах.