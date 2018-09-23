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 Минкульт проведет оценку имущества УПЦ МП

Министерство культуры Украины создало комиссию по оценке имущества Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что копию соответствующего документа уже получил Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В отделе выразили обеспокоенность данной инициативой.

"В последних церковных событиях и активной поддержке государством процесса предоставления так называемого томоса действия Минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников", - заявили в УПЦ МП.

Представители УПЦ МП отметили, что подобные действия позволяют "усомниться в заверениях руководства украинского государства о недопущении давления на верующих".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3087605
 
   
 Топ комментарии
 
і "квартирки" холуїв моцковського сатанату теж можна оцінити.....
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і "квартирки" холуїв моцковського сатанату теж можна оцінити.....
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Я бы это проделал, в первейшую очередь! А вот с остальным- таки бежать впереди паровоза- не надо! Можно просто навредить. Навредить- не слабо. Ведь за Это- немедленно вцепятся и пойдет волна. Зачем?!
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надеюсь после этой волны чистить те мацкальские конюшни будет проще
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Не надо никакой волны. Надо просто всё делать вовремя. И- никакой спешки. Все ошибки, ну почти все- из-за спешки.
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В первую очередь надо признать УПЦ МП сектой,юридически признать,а протом всё пойдет как по маслу.
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Ну, в этих церковных терминах- я не силен. Если это- возможно, то почему нет? А кто признавать будет? Светский суд? Или кто? У вас есть предположения?
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опять єта оголтєлая русофобія Минкульт проведет оценку имущества УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6177
))))))))
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Минкульт Украины. Организация праздников, метановые фейерверки. Недорого. Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 227
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Ті вумники в курсі, що Лаври є пам'яткою старовини і тому належать державі?
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они уже в курсе что 2 лавры уже не гундяйские
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У нас много чего належало держави. Газ например належал народу Украины. Ну и где тот газ, добрый человек?
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На войне и поросенок - божий дар. Порошенко своего не упустит. Роттердам плюс. Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8364

Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 4100
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Кацапська гнида під псевдо "добрий чєлавєк" знову тут? Ненадовго. Туши пердак, мокша!
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И тебя тем же концом и по тому же месту, добрый человек.
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Кацап, тут на сосідній гілці обговорюють, як у центрі Лондона афробандерофашист розіп'яв сруського вітязя у трусіках. Біжи туди, там подвійна ставка доширака застосовується. Твої брати тролі вже європалети цегли висрали... Падсабі зємлякам!
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Так называемое майно московского пархата - собственность громады.
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Нехай він так і зависне без оплати, але рашці повинен бути виставлений рахунок за користування всім цим майном протягом десятків років.
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"Ребятки" уже сработали "на опережение" - вскоре выяснится, что основные иконы, другие дорогостоящие предметы церковной увари (особенно, изготовленные из драгметаллов и украшенные драгоценными камнями, заменены подделками, а настоящие вывезены в Россию....
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совсем недавно промелькнула инфа что ювелирная мастерская при лавре получила заказ на изгодовление подделок . так что ты прав . допуская что там уже сейчас ничего нет настоящего
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Нажаль. Але почалося це не вчора. І навіть не позавчора. Втрачена багато-багато років тому Ікона Божої матері Свято-пустельного козацького монастиря дивним чином співпадає за описом з іконою казанської Божої матері.
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Цілком можливо. Все справжнє вкрадено і вивезено запаребрік ще задовго до цього.
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не лишне было бы 10 процентов церковного налога предоставить только новой украинской церкви....остальным, как иностранным предприятиям
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Дуже швидко і дуже ретельно. І не лише ікони й дзвони переписати, а й свічки, хрестики й святу воду. І попередити мокшанських попів про персональну відповідальність за збереження майна. У тому числі кримінальну
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УПЦ МП найбагатша фінансово-кримінальна група в Україні
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Папандопуло пригласите. Зачетно мужик посчитает.
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Он вообще из Одессы. Из нашей Одессы. Остынь, чувак.
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майно рпц забрати, московських попів - за Урал.
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Немає у мокшанського паханату майна в Україні. Усе майно належить або громадам. або державі.
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"Міністерство культури України створило комісію з оцінки майна Української православної церкви Московського патріархату."

та ні - це вже підозріло...
ще не затверджено документально - це навмисна провокація яка тільки зашкодить.

чи не КГБ-ки були ініціаторами?..
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А вы в курсе сколько церквей отобрали мацковские попы у католиков в западной Украине после второй мировой?
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КГБ-ную структуру Московский патриархат нужно на корню уничтожить как таковую.
Имущество должно быть в распоряжении местных громад.
Я только ЗА!

Вызывает подозрение поспешность отбирания имущества и, при отсутствии юридических основний - это призыв к грабежу ...
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Ну, что-то подобное я и имел ввиду. Дров наломать- легко... А там где ломка- там и кровушку можно организовать. Если умеючи, понятное дело. Потому- никакой спешки!
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Смотрела клип " это , детка, РАШИЗМ- православный фашизм" . Нормально сделали.
ГНАТЬ В ШЕЮ МАЦКОВСКУЮ СЕКТУ !
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Накінець рішення прийняли своєчасно. Наупередження!!!!!!
Москалі вже почали підготовку до вивезення української спадщини.
Ось чому вони так почали скавучати - бо не вдаллось скомуніздити чуже добро.
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Сто баллов! Они сейчас начнут вековые иконостасы вывозить и иконы. А это все украинское !
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А вот за этим- стоит проследить. У нас силовиков- валом. Вот и пусть работают. А количество баллов- потом посчитать легко.
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НАДО ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ИКОН ( в т ч и частных коллекций)
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Вам хочется что услышать? Зубовный скрежет? Дело- тонкое, между прочим. И тут- никакого опережения быть не может. А то ведь всяко возможно. Могут ведь и воспользоваться, спешкой. Легко.
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О-о-о! Наразі, треба чекати, що у клєрків і верхівки (а скоріше - у їхніх родичів) МінКульту масово з"являться ноенькі машини, квартири та інше! Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6778 (Яка в біса оцінка? Повернути все майно Державі, попів мацьковського сатанату - під зад коліном, а на перехідний період в КОЖНУ!!! церкву мпц кп хай ФІларет своїх служіїв назначить!)
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я знову ж, в 2317-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!
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"Министерство культуры Украины создало комиссию по оценке имущества Украинской православной церкви Московского патриархата. "
Як можна оцінювати те, чого нема?
Немає у мокшанського паханату майна в Україні. Усе майно належить або громадам. або державі (розпорядник саме Мінкульт).
Усе майно знаходиться у користуванні мокшанського паханату. У КОРИСТУВАННІ.
Відповідно й рішення має бути не про "оцінку майна УПЦ мп", а про "оцінку майна, що знаходиться у користуванні УПЦ мп".
Лишилося з'ясувати де сидить корисний йолоп - у мінкульті, чи на ЦН.
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Мінкульт виконає свою роботу, яку мав робити регулярно. Це пам"ятка архітектури, яка належить Україні.
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Золота медаль Василя Костянтина Острозького, XVI ст. Знайдена у Києво-Печерському монастирі. Вкрадена Москвою до Ермітажу.

Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8461
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Кацапы много чего украли в Украине. Одни фрески Михайловского златоверхого монастыря чего стоят. Взяли на экспозицию а возвращать отказываются
Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1386
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Кстати и скифское золото до сих пор в Украину ВРОДЕ не вернулось
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В киево- Печерской Лавре был целый музей исторического золота. Когда то была на экскурсии. Но попы наверно давно все вывезли в мордор., может при Янеке.
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Рішення гарне - давно пора вже було в Україні зробити інвентирізацію філії фсб Кацапії. Насторожує тільки факт що фсб шники під виглядом священиків увійдуть до складу Української помісної церкви.
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СБУ надо сейчас четко следить, чтобы попы рузкого мира не стырили исторические церковные ценности через дип почту Рашки или подкуп погранцов!
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Через дип почту могут- коку ведь возили тоннами . 😀😀 мертветчук еше на всем самолете может- его таможня не проверяет
Вот и опять возникает вопрос- а что в Украине делает руцькое посольство оккупанта?
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Скоро в новостях!!!...Гундяев задержан в електричке на границе Сумщины и Брянщины с мощами Ильи Муромца )))))) Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 4177 Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2126
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Нет никакого имущества УПЦ МП. Это все собственность украинского народа. А вот рпись и инвентаризация необходима, дабы не было у гундяевцев и помыслов православные святыни Украины на Московию вывезти
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В 2004 году разговаривала с Филаретом. И он мне рассказал, что Москва потребовала от Кучмы разрешить приватизацию Киево- Печерской Лавры. Но у Кучмы мозгов хватило отказать . А вот Почаевскую они вроде в собственность оформили
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Кочинский похоже испытывает оргазм! Мінкульт проведе оцінку майна УПЦ МП - Цензор.НЕТ 5302
То, за что они боролись в 90-х, периодически отгребая от беркутни и получая реальные сроки, теперь будет происходить на законодательном уровне. При этом раскольниками уже официально будет признана другая сторона!
Тут главное действовать взвешенно, глядя на несколько шагов вперёд, чтоб не давать возможности московским псам, своими провокациями перевести это в кровавое русло... А они в это очень постараются...
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Как можно было одновременно воевать на стороне кацапов в Приднестровье и бороться за независимую украинскую церковь?
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Да нет там уже ничего ценного, такие инвентаризации,
надо было делать, ещё 25 лет назад. Сейчас - это надо делать без шума, пока нет соответствующего решения по Томосу.
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В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?!"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
(Николай Зиновьев)
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Сейчас нужно тише мышки сидеть и не тявкать.
А вот когда реально будет этот томос и обратной дороги уже не будет,
вот тогда можно и имущество описывать и попов расейских вешать на воротах.
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