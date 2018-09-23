 Одесский активист Михайлик, получивший огнестрельное ранение в грудь, пришел в сознание

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 8:30 он пришел в сознание и состояние его в принципе уже стабильно... Пуля находится в грудной части тела и по информации врачей операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения", - сказал Форостяк.
По его данным, Михайлик сейчас находится в сознании, однако операцию по изъятию пули врачи будут проводить позже, в зависимости от состояния пострадавшего.
Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
Сейчас он находится больнице и ему предоставлена охрана.
Сподіваюсь, винних швидко знайдуть і покарають, поліція чи інші сили, бо з цим вже щось потрібно вирішувати, забагато нападів на активістів..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=w8bZQjIlGug
не при нинішній владі.
😜