 Одесский активист Михайлик, получивший огнестрельное ранение в грудь, пришел в сознание

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ.

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"По состоянию на 8:30 он пришел в сознание и состояние его в принципе уже стабильно... Пуля находится в грудной части тела и по информации врачей операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения", - сказал Форостяк.

По его данным, Михайлик сейчас находится в сознании, однако операцию по изъятию пули врачи будут проводить позже, в зависимости от состояния пострадавшего.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Сейчас он находится больнице и ему предоставлена охрана.