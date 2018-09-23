EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2863  16
Все про:Одесса (5123) стрельба (2333) Форостяк (16) Михайлик Олег (1)

 Одесский активист Михайлик, получивший огнестрельное ранение в грудь, пришел в сознание

Состояние раненого в субботу в Одессе общественного деятеля Олега Михайлика на данный момент стабилизировалось.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил советник главы главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Нападение на одесского активиста Михайлика расследуют как покушение на убийство, - полиция. ВИДЕО

"По состоянию на 8:30 он пришел в сознание и состояние его в принципе уже стабильно... Пуля находится в грудной части тела и по информации врачей операцию будут делать позже, после стабилизации состояния. Он потерял много крови из-за внутреннего кровотечения", - сказал Форостяк.

По его данным, Михайлик сейчас находится в сознании, однако операцию по изъятию пули врачи будут проводить позже, в зависимости от состояния пострадавшего.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

Сейчас он находится больнице и ему предоставлена охрана.

Источник: https://censor.net.ua/n3087604
 
 
VEhrdlVYQk9ReXN3V1VSUmRuUkhRakJaVEZKcU9VTTJaazVEWXpCTWFsSm9aRU4zTUV4dVVYVTVRelF3VEc5bk1FbzNVWFU1UXpFd1RFMTJURGxIUWpCWlRGSm5Ua014TUV4MlVtcE9RM2d3VEVJNE1FbzNVWFJPUXpFd1dVaFNaMlJEZHc9PQ==
 Топ комментарии
 
Одужання Олегові.
Сподіваюсь, винних швидко знайдуть і покарають, поліція чи інші сили, бо з цим вже щось потрібно вирішувати, забагато нападів на активістів..
 показать весь комментарий
 
Огент кремля против торгового партнера трухи. Да соя?
 показать весь комментарий
 
мер Труханов, обл. прокурор Зученко , генерал Нацполіції Головін
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
начиталась об этом активисте от одесситов, давайте не будем бюллетень целый день постить. Написали раз и хватить
 показать весь комментарий
 
 
Одужання Олегові.
Сподіваюсь, винних швидко знайдуть і покарають, поліція чи інші сили, бо з цим вже щось потрібно вирішувати, забагато нападів на активістів..
 показать весь комментарий
 
 
мер Труханов, обл. прокурор Зученко , генерал Нацполіції Головін
 показать весь комментарий
 
 
не знайдуть і не покарають.
не при нинішній владі.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ждем статьи от Бутусова о герое и противостоянии в городе Одессе, но вот вопрос остается вопросом-что это за партия и за какие деньги живет. Слишком много активистов. Здесь такого нет, все работают.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Огент кремля против торгового партнера трухи. Да соя?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не добили значит?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
был активный, стал пассивный.
 показать весь комментарий
 
Стирчать чокалатні вуха за всім цим, нє?
😜
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдесский активист Михайлик, получивший огнестрельное ранение в грудь, пришел в сознание
 
 
 
 
 
 вверх