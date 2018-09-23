EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  615  16
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7233) Донбасс (17009) операция Объединенных сил (564)

 Оккупанты за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет

За прошедшие сутки, 22 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом пять раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Читайте также: Беспилотник наблюдателей зафиксировал колонну из 10 "КамАЗов" на Донбассе вблизи оккупированного участка границы с РФ, - ОБСЕ

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров был совершен оккупантами на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутово российско-оккупационные войска применили вооружение боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Читайте также: За две недели количество обстрелов на Донбассе увеличилось на 30%, - ОБСЕ

По данным разведки, в течение суток 7 оккупантов получили ранения.

С начала суток враг из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Шумов, Майорска и Гнутово. Два обстрела - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Потерь среди наших защитников нет.

Оккупанты за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет 01
Оккупанты за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087600
 
   
 Топ комментарии
 
- Чем отличается "вата" в Украине от "патриотов Украины"?
- "Вта" хочет "мира с Россией", а патриоты - "мира БЕЗ России"...
 показать весь комментарий
 
Нехай Господь оберігає українське військо.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нехай Господь оберігає українське військо.
 показать весь комментарий
 
 
потерь - нет!
(даже хмурое небо в радость! ибо... потерь - нет!)
тримайтеся, соколи ясні !
дякуємо вам, Герої !!!!
 показать весь комментарий
 
 
- Чем отличается "вата" в Украине от "патриотов Украины"?
- "Вта" хочет "мира с Россией", а патриоты - "мира БЕЗ России"...
 показать весь комментарий
 
 
Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Мочкуйте хлопці рогатих так, щоб як умово більше без рог та копит поїхали тушки до дому у домовинах!!) Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
ПРОШУ РЕПОСТ!!! "Захисти краіну!" Открытое обращение к первым лицам государства военнослужащего, блогера, писателя Алексея Петрова (позывной Кот), поддержанное солдатами и офицерами, воюющими сейчас или прошедшими войну, волонтерами, блогерами, просто неравнодушными украинцами по поводу подрывной работы пророссийских телеканалов в Украине. https:// https://tverezo.info/post/70603 Почитайте, что пишут эти люди и подпишите Петицию на сайте Верховной Рады
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет
 
 
 
 
 
 вверх