 Оккупанты за минувшие сутки 28 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 82-го калибра враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров был совершен оккупантами на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутово российско-оккупационные войска применили вооружение боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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По данным разведки, в течение суток 7 оккупантов получили ранения.

С начала суток враг из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Шумов, Майорска и Гнутово. Два обстрела - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Потерь среди наших защитников нет.



