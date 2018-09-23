EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  168  2
Все про:Венгрия (675) Закарпатье (1416) нацменьшинства (154) Климкин (1829)

 Закарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов РФ, - Климкин

Украина должна выстроить последовательную политику поведения с национальными меньшинствами, иначе существует угроза применения Россией "гибридных методов".

Об этом в эфире "Радио НВ" 21 сентября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я считаю, что Закарпатье – очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов. Для нас рискованный. Весь регион. И мы должны в это вложиться, иначе создадим для себя ситуацию, которая будет стоить нам больше. Если мы решительно не сделаем то, что должны, а это построение нашей логики поведения с нацменьшинствами, мы за это заплатим. Давайте делать это сейчас, а потом будем создавать новый статус-кво в Закарпатье. Это касается не только Закарпатья", – сказал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД

Он отметил, что над этим нужно работать.

"Есть другие регионы, где у нас есть национальные меньшинства, и там есть свои проблемы. Я не буду сравнивать эти проблемы. Но у нас есть румынское, болгарское меньшинства. Мы прекрасно знаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинств", – добавил министр.

Климкин заявил, что после публикации видео приема в венгерское гражданство украинцев в Берегово Закарпатской области "начались российские фейки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консул Венгрии, раздававший паспорта на Закарпатье, в Украине не останется, - Климкин

"Очень аккуратно выстраиваются эти гибридные методы, и хорошо, что мы это понимаем. Но их будет больше. И, к сожалению, РФ может и будет совершенствоваться в тестировании этих гибридных методов. Поэтому нам нужна последовательная и четкая политика относительно всех регионов и нацменьшинств. И это касается не только денег", – сказал дипломат. 

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Источник: https://censor.net.ua/n3087599
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як ви вже заїбали.
В першу чергу, створіть такі умови в Україні, що сам ЕС, впав на чотири кості і із сльозами на очах, просив нас приєднатись до них.І тоді ніхто не буде намагатись, отримати паспорт громадянина іншої держави, проводити різні рехферендуми про приєднання до інших країн окупантів, населення України не буде виїжджати до інших країн на заробітки, євробляхери здадуть свої авто на чермет, люди забудуть про таке слово як субсидія, і всім буде добре.
 показать весь комментарий
 
"А кто не рискует- тот не пьёт шампанское"- Порошенко (цитаты великих людей)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов РФ, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх