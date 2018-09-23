 Закарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов РФ, - Климкин

Об этом в эфире "Радио НВ" 21 сентября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я считаю, что Закарпатье – очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов. Для нас рискованный. Весь регион. И мы должны в это вложиться, иначе создадим для себя ситуацию, которая будет стоить нам больше. Если мы решительно не сделаем то, что должны, а это построение нашей логики поведения с нацменьшинствами, мы за это заплатим. Давайте делать это сейчас, а потом будем создавать новый статус-кво в Закарпатье. Это касается не только Закарпатья", – сказал Климкин.

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Он отметил, что над этим нужно работать.

"Есть другие регионы, где у нас есть национальные меньшинства, и там есть свои проблемы. Я не буду сравнивать эти проблемы. Но у нас есть румынское, болгарское меньшинства. Мы прекрасно знаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинств", – добавил министр.

Климкин заявил, что после публикации видео приема в венгерское гражданство украинцев в Берегово Закарпатской области "начались российские фейки".

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"Очень аккуратно выстраиваются эти гибридные методы, и хорошо, что мы это понимаем. Но их будет больше. И, к сожалению, РФ может и будет совершенствоваться в тестировании этих гибридных методов. Поэтому нам нужна последовательная и четкая политика относительно всех регионов и нацменьшинств. И это касается не только денег", – сказал дипломат.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".