 Закарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов РФ, - Климкин

Об этом в эфире "Радио НВ" 21 сентября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я считаю, что Закарпатье – очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов. Для нас рискованный. Весь регион. И мы должны в это вложиться, иначе создадим для себя ситуацию, которая будет стоить нам больше. Если мы решительно не сделаем то, что должны, а это построение нашей логики поведения с нацменьшинствами, мы за это заплатим. Давайте делать это сейчас, а потом будем создавать новый статус-кво в Закарпатье. Это касается не только Закарпатья", – сказал Климкин.
Он отметил, что над этим нужно работать.
"Есть другие регионы, где у нас есть национальные меньшинства, и там есть свои проблемы. Я не буду сравнивать эти проблемы. Но у нас есть румынское, болгарское меньшинства. Мы прекрасно знаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинств", – добавил министр.
Климкин заявил, что после публикации видео приема в венгерское гражданство украинцев в Берегово Закарпатской области "начались российские фейки".
"Очень аккуратно выстраиваются эти гибридные методы, и хорошо, что мы это понимаем. Но их будет больше. И, к сожалению, РФ может и будет совершенствоваться в тестировании этих гибридных методов. Поэтому нам нужна последовательная и четкая политика относительно всех регионов и нацменьшинств. И это касается не только денег", – сказал дипломат.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
В першу чергу, створіть такі умови в Україні, що сам ЕС, впав на чотири кості і із сльозами на очах, просив нас приєднатись до них.І тоді ніхто не буде намагатись, отримати паспорт громадянина іншої держави, проводити різні рехферендуми про приєднання до інших країн окупантів, населення України не буде виїжджати до інших країн на заробітки, євробляхери здадуть свої авто на чермет, люди забудуть про таке слово як субсидія, і всім буде добре.