 Член политсовета "Силы людей" Дробот о нападении на Михайлика: Требовал отставки Головина, Жученко и протестовал против застройки побережья

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член политсовета "Силы людей" Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.

"Около часа назад в Одессе из огнестрельного оружия был ранен Олег Михайлик. Это произошло прямо во дворе его дома когда он парковал свой автомобиль. Олег является лидером "Силы Людей" в Одессе и давно ведет активную деятельность в городе. Вчера Олег и Игорь Бычков вместе с другими активистами на пресс-конференции потребовали отставки Дмитрия Головина начальника ГУНП в Одесской области, Олега Жученко прокурора Одесской области из-за их бездействия. А буквально сегодня Олег был одним из инициаторов акции против незаконной стройки очередного бетонного монстра на самом побережье пляжа Лонжерон, которую инициировал Андрей Кисловский депутат Одесского горсовета, фракция "Доверяй делам". Напомню партия "Доверяй делам" на прямую связана с мером Трухановым. Бл@ть, и теперь мне скажите кто заказал Олега?!!!", - заявил он.

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Напомним, ранее стало известно, что в одесского активиста Олега Михайлика стреляли.