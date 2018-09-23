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 Член политсовета "Силы людей" Дробот о нападении на Михайлика: Требовал отставки Головина, Жученко и протестовал против застройки побережья

Накануне нападения лидер "Силы Людей" в Одессе Олег Михайлик критиковал начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина, прокурора Одесской области Олега Жученко, мэра Геннадия Труханова и связанных с ним людей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член политсовета "Силы людей" Дмитрий Дробот, передает Цензор.НЕТ.

"Около часа назад в Одессе из огнестрельного оружия был ранен Олег Михайлик. Это произошло прямо во дворе его дома когда он парковал свой автомобиль. Олег является лидером "Силы Людей" в Одессе и давно ведет активную деятельность в городе. Вчера Олег и Игорь Бычков вместе с другими активистами на пресс-конференции потребовали отставки Дмитрия Головина начальника ГУНП в Одесской области, Олега Жученко прокурора Одесской области из-за их бездействия. А буквально сегодня Олег был одним из инициаторов акции против незаконной стройки очередного бетонного монстра на самом побережье пляжа Лонжерон, которую инициировал Андрей Кисловский депутат Одесского горсовета, фракция "Доверяй делам". Напомню партия "Доверяй делам" на прямую связана с мером Трухановым. Бл@ть, и теперь мне скажите кто заказал Олега?!!!", - заявил он.

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Член политсовета Силы людей Дробот о нападении на Михайлика: Требовал отставки Головина, Жученко и протестовал против застройки побережья 01

Напомним, ранее стало известно, что в одесского активиста Олега Михайлика стреляли.

Источник: https://censor.net.ua/n3087596
 
 
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Вітаю всіх українців з перемогою Джошуа! Хоча наш ватан Усик болів за срюзьке фітязь...
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Всім активістам що не працюють на неї, влада навішує ярлик агентів кремля. Відстрілює патріотів, і чимдуж глушить резонанс своїх злочині. Не потрібна нинішній владі некерована олігархами, або кремлем "Сила людей" в парламенті. Ні як самостійна партія, ні в складі політичної сили Гриценка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧлен политсовета "Силы людей" Дробот о нападении на Михайлика: Требовал отставки Головина, Жученко и протестовал против застройки побережья
 
 
 
 
 
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