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Все про:Демальянс (73) Запорожье (1444) нападение (1579) Лукин Сергей (1)

 Неизвестные напали на главу Запорожской горорганизации "ДемАльянса" Сергея Лукина: у него диагностировали сотрясение мозга

В "ДемАльянсе" считают, что нападение связано с общественно-политической деятельностью Сергея Лукина и просят правоохранит ельные орган расследовать данное преступление.

Об этом говорится в заявлении на странице запорожской организации "ДемАльянса" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем было совершено нападение на председателя Запорожской городской организации Сергея Лукина. Нападение двух человек связано с его общественно-политической деятельностью. У Сергея диагностировано сотрясение мозга. Мы требуем от правоохранительных органов приложить максимальные усилия для установления обстоятельств нападения и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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Неизвестные напали на главу Запорожской горорганизации ДемАльянса Сергея Лукина: у него диагностировали сотрясение мозга 01

Источник: https://censor.net.ua/n3087593
 
 
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И еще Джошуа напал на Поветкина, думаю у него даже не сотрясение , а ушиб мозга))
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Вітаю всіх українців з перемогою Джошуа! Хоча наш ватан Усик болів за срюзьке фітязь...
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ну хорошо что хотя бы есть что сотрясать
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ДемАльянс це ригоанальна відрижка
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кацапы - войну, которую вы принесли в Украину вам, падлюкам,
никто и никогда не простит...
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можете во всех оонаах калинку немытую откаблyчивать...

вам, падлюкам, никто и никогда не простит...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеизвестные напали на главу Запорожской горорганизации "ДемАльянса" Сергея Лукина: у него диагностировали сотрясение мозга
 
 
 
 
 
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