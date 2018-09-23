 Неизвестные напали на главу Запорожской горорганизации "ДемАльянса" Сергея Лукина: у него диагностировали сотрясение мозга

Об этом говорится в заявлении на странице запорожской организации "ДемАльянса" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем было совершено нападение на председателя Запорожской городской организации Сергея Лукина. Нападение двух человек связано с его общественно-политической деятельностью. У Сергея диагностировано сотрясение мозга. Мы требуем от правоохранительных органов приложить максимальные усилия для установления обстоятельств нападения и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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