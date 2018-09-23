EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  895  27
Материалы по теме:
Все про:Конституция (1963) членство в НАТО (226) членство в ЕС (124) Климкин (1829)

 Многие нардепы не поняли, за что они проголосовали. Это классная штука, - Климкин о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО

Закрепление в Конституции курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО даст практическую пользу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ" 21 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я считаю, что это классная штука. Но многие в парламенте (сознательно не буду называть никого) считают, что это какие-то лозунги. А я поддерживаю не то, чтобы мы говорили: "Даешь Европу" или "Даешь НАТО", а чтобы теперь закрепление этого в Конституции давало нам возможность давить на внутреннюю реальность, выбивать деньги, где это нужно, показывая на Конституцию... Многие из наших парламентариев не поняли, за что они проголосовали. В конкретном и очень практичном плане и в плане построения очень четкой стратегии... Закрепление в Конституции даст нам несколько очень важных рычагов. И этого многие до сих пор не поняли. И, может, и слава богу. Вот если мы строим стратегии, что мы должны перестраивать страну на европейский лад, и на это нужны усилия и деньги, а кто-то нам мешает это делать, то мы все-таки сможем ссылаться на Конституцию", – сказал Климкин. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада направила в КС проект изменений в Конституцию о закреплении курса Украины на ЕС и НАТО. ВИДЕО(обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3087590
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Прекрасно поняли. За зелень и голосовали.
 показать весь комментарий
 
Да, Госдеп заплатил. Ты против? Тогда тебе за поребрик.
 показать весь комментарий
 
 
О чём сия стена текста? Нельзя было короче написать - "Ура!"
 показать весь комментарий
 
 
Во-Во - это у вас там можно хорошего настроения и держитесь тут...)(с)
сегодня под этим ником работать начал - привэт Сыроже...!)
 показать весь комментарий
 
 
Нужно ещё закрепить в конституции, что нардепы будут придерживаться курса на постепенный отказ от воровства.
 показать весь комментарий
 
так требуй это в своём совфеде - мы тоже посмотрим...!
 показать весь комментарий
 
 
якщо не поняли то мабуть треба міняти місце роботи.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ему эту речь Кличко написал?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
нардепы проголосовали за петин предвыборный популизм - это если коротко и по сути
 показать весь комментарий
 
 
Если бы у тебя были кулаки Кличко, то ты бы был миллионером. А если еще и мозги Кличко, то мэром-миллионером Многие нардепы не поняли, за что они проголосовали. Это классная штука, - Климкин о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 3411
 показать весь комментарий
 
 
должен тебя разочаровать!!(хоть ты и ,,непонятливый нардеп")эт уже далеко не популизм!!ПЭТИН!! а суровая реальность конституции(так что прокацап!!раздвинь булки!! и получай удовольствие!!)
 показать весь комментарий
 
 
вы мне так нравитесь))) соебобовые глашатые, такую чушь несете, полную))
 показать весь комментарий
 
 
Его речь со знаками препинания написал граматей...
 показать весь комментарий
 
"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!"
 показать весь комментарий
 
 
Ты много шоколада на ночь кушаешь. Чересчур возбуждённый. Выпей чаю с мятой и иди баиньки.
 показать весь комментарий
 
 
«За двумя́ за́йцами» (укр. За двома зайцями) - художественный комедийный фильм режиссёра Виктора Иванова, вышедший на киностудии им. Довженко в 1961 году. Фильм поставлен по одноимённой пьесе Михаила Старицкого, в свою очередь представляющей собой переработку комедии Ивана Нечуя-Левицкого «На Кожемяках».
 показать весь комментарий
 
 
Возбуждённость товарища Рошенко я определил не по комменту выше, а по количеству оных за короткий промежуток времени. Ему так плохо от ненавистного шоколада, что руки сами по клаве бегают, хотя больной мозг требует отдыха.
 показать весь комментарий
 
 
Я просто подумал, что было сказано о его посте, т.к. он на такое не способен...
 показать весь комментарий
 
Я бы закрепил норму в Конституции, что президент, парламент и кабмин, которые за время своего нахоздения у власти привели к падению уровня жизни и социального обеспечения - автоматически получают тюремный срок 5 лет с конфискацией.
 показать весь комментарий
 
Напоминает выражение одного из бывших (развели как котят)... Шо то на нехорошую мысль наталкивает... Но лично я ЗА то Шо проголосовали... Многие нардепы не поняли, за что они проголосовали. Это классная штука, - Климкин о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 3035
 показать весь комментарий
 
невже так важливо хто саме буде в тебе слугою...всі вони будуть діяти в тих рамках які для них створили роботодавці , гадаю більш важливо згуртувати всі зусилля над створенням таких умов для слуг, щоб вони були вимушені діяти виключно в інтересах держави та народу
 показать весь комментарий
 
многие не воспринимают концепцию " ...потока сознания..."
Так вот тебе илон маск ответ нашего министра:
==========================================================
" ...a я поддерживаю не то, чтобы мы говорили: "Даешь Европу" или "Даешь НАТО", а чтобы теперь закрепление этого в Конституции давало нам возможность давить на внутреннюю реальность, выбивать деньги, где это нужно, показывая на Конституцию..."
Источник: https://censor.net.ua/n3087590

==========================================================
педалик, шах тебе и мат!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМногие нардепы не поняли, за что они проголосовали. Это классная штука, - Климкин о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
 вверх