 Многие нардепы не поняли, за что они проголосовали. Это классная штука, - Климкин о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ" 21 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я считаю, что это классная штука. Но многие в парламенте (сознательно не буду называть никого) считают, что это какие-то лозунги. А я поддерживаю не то, чтобы мы говорили: "Даешь Европу" или "Даешь НАТО", а чтобы теперь закрепление этого в Конституции давало нам возможность давить на внутреннюю реальность, выбивать деньги, где это нужно, показывая на Конституцию... Многие из наших парламентариев не поняли, за что они проголосовали. В конкретном и очень практичном плане и в плане построения очень четкой стратегии... Закрепление в Конституции даст нам несколько очень важных рычагов. И этого многие до сих пор не поняли. И, может, и слава богу. Вот если мы строим стратегии, что мы должны перестраивать страну на европейский лад, и на это нужны усилия и деньги, а кто-то нам мешает это делать, то мы все-таки сможем ссылаться на Конституцию", – сказал Климкин.

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