 Оккупанты этапировали из Крыма в Ставропольский край РФ фигуранта "дела украинских диверсантов" Лимешко

Об этом Крым.Реалии сообщила жена заключенного Ирина Лимешко, передает Цензор.НЕТ.



"Я уже готовлю просьбу к украинскому консулу в Ростове-на Дону, чтобы он встретился с ним и проверил его условия пребывания в колонии! Также обращусь в Министерство иностранных дел Украины о предоставлении мужу адвоката, который бы навещал его в колонии и держал связь с семьей!", – рассказала она.

Информацию об этапировании Лимешко подтвердил журналист российской службы Радио Свобода Антон Наумлюк.

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"Фигурант дела "крымских диверсантов" Геннадий Лимешко, "осуждённый" "судакским горсудом" на восемь лет лишения свободы, этапирован в колонию 6 хутора Дыдымкин, Ставропольского края", - сообщил он.

"Судакский городской суд" 10 мая признал украинца Геннадия Лимешко якобы виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за якобы "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ". Вину Лимешко признал, дело рассматривалось в особом порядке. Среди смягчающих обстоятельств, учтенных судом, – малолетняя дочь Лимешко. Среди отягчающих – политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России". Срок отбывания наказания исчисляется с 10 мая 2018 года.

12 августа 2017 года ФСБ России сообщила о задержании в оккупированном Крыму мужчины, которого они назвали "агентом СБУ" и обвинили якобы в подготовке диверсий на полуострове. Позднее российские спецслужбы обнародовали видео задержания и допроса мужчины. На камеру он назвал себя Геннадием Лимешко 1992 года рождения и признался в том, что якобы готовил диверсии на территории оккупированного Крыма. В Минобороны Украины сообщили, что задержанный в оккупированном Крыму и объявленный ФСБ России "агентом СБУ" гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия. В СБУ назвали "очередной провокацией" сообщение ФСБ России о задержании украинского "агента".