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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (675) Климпуш-Цинцадзе (267)

 От обострения отношений между Венгрией и Украиной выиграет только Россия, - Климпуш-Цинцадзе

Манипуляции и геополитические игры Будапешта дорого обойдутся украинцам венгерского происхождения. Поскольку закарпатцы будут первыми, кто больше всего пострадает от остановки евроинтеграционного прогресса Украины.

Об этом написала в Facebook вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия может и дальше замедлять интеграцию Украины в евроструктуры. ...Венгерские власти не устают повторять, что их больше всего беспокоит благополучие этнических венгров... Экономическое, социальное развитие Закарпатья - области, которая граничит с четырьмя странами-членами ЕС - непосредственно зависит от успешности европейской интеграции Украины. Это единственная украинская область, где свыше 90% экспорта приходится на ЕС. Закарпатцы будут первыми, кто больше всех пострадает от приостановления евроинтеграционного продвижения Украины. Манипуляции и геополитические игры Будапешта дорого будут стоить украинцам венгерского происхождения", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Она также напомнила, что именно Венгрия уже долгое время блокирует диалог высокого уровня в рамках Комиссии Украина-НАТО и именно Венгрия стала единственной страной ЕС, которая проголосовала против предоставления Украине новой программы макрофинансовой помощи.

Климпуш-Цинцадзе акцентировала, что добрососедские отношения между государствами базируются на уважении к суверенитету и территориальной целостности друг друга, на уважении к законам, которые действуют внутри каждой из стран.

"К сожалению, действия Венгрии, которая уже откровенно решила пренебрегать законами Украины, и ждет, что украинские власти будут закрывать на это глаза, - откровенное нарушение этих принципов", - констатировала вице-премьер-министр.

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Она подчеркнула, что язык ультиматумов - это ошибочный путь, которого мы всячески стремимся избежать, а от обострения отношений между Венгрией и Украиной выигрывает только Россия.

"К сожалению, в Будапеште отказываются слышать наши призывы к конструктивному диалогу по всем чувствительным вопросам. Хочу подчеркнуть, суверенитет Украины - не может быть предметом компромисса либо каких-то подковёрных договоренностей. Украинский народ ежедневно вынужден платить за него слишком высокую цену", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

От обострения отношений между Венгрией и Украиной выиграет только Россия, - Климпуш-Цинцадзе 01
От обострения отношений между Венгрией и Украиной выиграет только Россия, - Климпуш-Цинцадзе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087588
 
 
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Просто йобики решили повыебываться (сори за мат)
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а Вы правильно пишите, с двумя "б", тогда мат будет замаскирован... немножко... От обострения отношений между Венгрией и Украиной выиграет только Россия, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4546 хотя про мадьяр без мата... трудно...
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и не только перед Украиной..фашиГи...кончени..в єтим летом, в будапеште, местній гид такое молол,что в морду плюнють хотелось..что у них де, есть партия "настоящих ведьм" и в след. віборі дюже хочють в ЕП
они - гафнюки знают,что європа ими не довольна, что нацикам во ІІ мировую продались,"во спасение страні",шо сами - срань уральская...скрепі изо всех дір вілазят
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Странные эти йобики. Как то не было у меня мнения по их поводу, но как услышал "срань уральская", то подумал шо им подходит ))
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потому и подпевают касабам,братушки...предки, один ягель жевали
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местные гиды разные бывают, неделю назад местный гид клял Орбана на чем свет стоит ...
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хотелось бі... но походу, актуальніе новости больше с "нашим хавкалом" резонируют...(
вон орбан регулярно яйцами получает от своих..и не кается..бо в крембле папочка толстая на него лежить
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Задолбали уже этими венграми, как будто больше в Украине других проблем нет.
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Скоро Карпаты лысые без деревьев будут, вот эта сейчас серьезная проблема, но видно всем наплевать.
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В Луцьк прибула 204- та Севастопольська бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна повітряного командування "Захід". ВІДЕО https://gazeta.ua/articles/life/_ne-zradili-prisyazi-u-lucku-urochisto-zustrili-204tu-aviabrigadu-z-krimu/860440
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Неповага до законів країни веде до санкцій та не поваги... навіть країни ЕС. Тримати свій важель, тут взагалі можна ногами пинати.
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Угорщина мала також конфлікти із Словакією та Румунією. Це продовжувалося дуже довго, а потім знайшли шлях примирення. Треба вивчати досвід цих країн та використати їх напрацювання.
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Порошенко вмешивается во внутренние дела Венгрии в Украине?
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Порошенко добивается, что бы у Украины не было ни одного союзника в противостоянии с Россией. И это ему удается.
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Ты по отношениях с Венгрией судишь? Или пытаешься сюда притащить байки кремлевского рупора - ведь только кремлевский рупор трезвонит что у Украины нету союзников, в то время когда весь мир дрючит рашку санкциями за Украину.
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Так там непрозрачно намекается ,что причина конфликта высосана Венгрией из пальца.
Т.е. точно так же как россия с защитой русскоязычных дозащищала их до смерти.
Так и Венгрия о венграх беспокоится.
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не все так просто.
1. Раша к идиотизму нашего мида отношения не имеет (ну, кроме консервы климкина и пр.)
2. Все, что эти идиоты по языкам в приграничье в вр приняли, противоречит тому, что они раньше приняли (в рамочных законах об интеграции в ес)
3. позиция венгрии с точки зрения законов ес (директив) - безупречна.
4. теперь все эти идиоты - вальцман, палуьий, и пр. разгребают свои залежи своего дерьма за наш счет...
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Вы перепутали Украину и Венгрию во 2 и 3 пунктах местами,а в остальном что то про вальцмана как всегда интересно.
А как в рамочных законах об интеграции в ес относятся к антисемитизму?
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жити (жи2вы) по новому не люблю...
хоть в рамочных законах, хоть в ес, хоть в Украине.
все хуже и хуже жить.
и ложил я на отношения к антисемитизму в рамочных законах об интеграции в ес...
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За венгров значит переживаете,а за евреев нет?
Дискриминация какая то.
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читайте по буквам саша дрыщатик/алихасан под свежим ником:
1. Раша к идиотизму нашего мида отношения не имеет (ну, кроме консервы климкина и пр.)
2. Все, что эти идиоты по языкам в приграничье в вр приняли, противоречит тому, что они раньше приняли (в рамочных законах об интеграции в ес)
3. позиция венгрии с точки зрения законов ес (директив) - безупречна.
4. теперь все эти идиоты - вальцман, палуьий, и пр. разгребают свои залежи своего дерьма за наш счет...
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Оно мне не надо второй раз читать?
Куда вам до директив ес ,если вы палубия дразните за фифекты фикции?
В европе вас в приличное общество не пустят.
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палуьий - это не фифекты фикции, это фифекты разума.

дефективное от рождения и по жизни создание - спикер вр Украины!
The Gods Must Be Crazy...
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Я не доктор поэтому ничего не могу даже подумать об этом.
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та так, порохоботня кроме рошенок на сегодня ни о чем не думает.
напрасно...
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Обострение?А в чем видит украинское правительство обострение?В том что венгры нам строят дороги по Европейским стандартам то что из года в год нам обещает украинское правительство?Или то что при союзе из Закарпатья сделали ПЗ и сделали отсойником исвалкой старой техники?Что нифига не изменилось даже после так званой Независимой Украины?Так чем новпя Украина отличается от совка?
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ПЗ это было на штампе в прописе,,Пограничная Зона,,И без этого ПЗ нихто не мог находится нигде кроме как на станции Чоп и в городе Ужгород.
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При совку, таку вошу, як ти, вже розчавили, а тепер вона публікує свої, безглузді за змістом і малограмотні за формою, міркування на теми, де вошам не місце за визначенням.
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Венгры я имею ввиду не сам народ а власть давно продались Путину и на данный момент отрабатывают деньги вложеные рашей в карманы правителей Венгрии но вы извините меня сами из дерьма только вылезли а возмжно ещё не вылезли что бы нам диктовать условия а больше всего меня злит то что у нас война а так называемый йобик с другой стороны давит мой вывод правительство Венгрии продажная путинская проститутка
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Проблема в том что едут не только закарпатцы зарабатывать за границу едет вся Украина и к стати большинство закарпатцев как не удивительно едут на зароботки в Россию
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эт не большинство(закрпатцев) поверь!!эт закарпатские румыны ещё с времён совка ,,завязанные" на сибири(продажа семечек)ну и сейчас немного расширилась популяция ,,евроремонтников" кто то ведь должен кацапам хотя бы фасад в приличном виде поддерживать(леворукие кацапы ведь этого делать не могут) Від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє тільки Росія, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2 Від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє тільки Росія, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9267
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закарпатье!! эт вам не америка!! там всё!!цевилизованно!!(скажите гуцулу что такое америка!!он вам быстро объяснит!! что это колония (недоразвитая) закарпатья!! Від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє тільки Росія, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 333 Від загострення відносин між Угорщиною та Україною виграє тільки Росія, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6117
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что не прочтешь, кругом выигрывает раися.
это как мантра про попередников.
у этих своя фишка...

работайте пля ! закрывайте консульства, давайте понять что венгрия имеет свое место под солнцем,и если претендует на чужую територию или человеческие ресурсы то может отхватить побольше чем думает.
у вас проблемы с венграми а вы пеняете на раисю !
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Уважаемый когда Крым Хрущёв отдал Украине там была пустыня Украина сделала из пустыни Крым какой он есть по сегодня Кубань была украинской територией где по сей день люди розговаривают на украинском языке а теперь я к тому что вы написали пля не вините рашу вы уважаемый уж совсем охуели там бля на донбасе не раша наших пацанов ложит? не путлер эту войну затеял? в чём я с вами соглашусь наша власть барыг им насрать на пацанов которые гибнут им к сожалению на срать на народ им только не насрать на свой карман
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эт ,цевилизованно! гуцулу( С) )))
небось из берегово строчит..чи із шаян..
касабни там,как репей, на собачьем хвосте налепилось...накупили домиков и сидят, подванивают йоППИкам.чеж болезнім в епенях родніх не йметься? все норовят нагадить всюду..
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а что плохого ? они же дают, а не отбирают , как барыга порошенко и его кореш охметов ?
думаю никто из жителей моего города, области и Украины не отказался бы от второго паспорта, если звягильскому, корефану пеци, можно два пачпорта, то почему другмс низзя ?
пусть порошенко со своей шоблой попробуют встречную раздачу организовать,
но они похоже заняты торговдей и договоргвяками с кремлядю
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Только крымчанам и лугандонам нельзя,а всем жителям Украины мона по два паспорта.
В кремле такое удумали.
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тема многих паспортов звягильского не раскрыта
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Закон один на всех, если нет рядом границы ты ни кто. Поэтому все приграничные должны быть на особом контроле.
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может начать с контроля границы с парашей и лугандоном ?
эл.энергия, вода, газ чтобы под контроллем,
ан нет, порошенко и охметов против
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Угорці і кацапи заодно схоже на те, але ж все ж краще давати відсіч агресії мад ярів.
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