 От обострения отношений между Венгрией и Украиной выиграет только Россия, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом написала в Facebook вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.
"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия может и дальше замедлять интеграцию Украины в евроструктуры. ...Венгерские власти не устают повторять, что их больше всего беспокоит благополучие этнических венгров... Экономическое, социальное развитие Закарпатья - области, которая граничит с четырьмя странами-членами ЕС - непосредственно зависит от успешности европейской интеграции Украины. Это единственная украинская область, где свыше 90% экспорта приходится на ЕС. Закарпатцы будут первыми, кто больше всех пострадает от приостановления евроинтеграционного продвижения Украины. Манипуляции и геополитические игры Будапешта дорого будут стоить украинцам венгерского происхождения", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
Она также напомнила, что именно Венгрия уже долгое время блокирует диалог высокого уровня в рамках Комиссии Украина-НАТО и именно Венгрия стала единственной страной ЕС, которая проголосовала против предоставления Украине новой программы макрофинансовой помощи.
Климпуш-Цинцадзе акцентировала, что добрососедские отношения между государствами базируются на уважении к суверенитету и территориальной целостности друг друга, на уважении к законам, которые действуют внутри каждой из стран.
"К сожалению, действия Венгрии, которая уже откровенно решила пренебрегать законами Украины, и ждет, что украинские власти будут закрывать на это глаза, - откровенное нарушение этих принципов", - констатировала вице-премьер-министр.
Она подчеркнула, что язык ультиматумов - это ошибочный путь, которого мы всячески стремимся избежать, а от обострения отношений между Венгрией и Украиной выигрывает только Россия.
"К сожалению, в Будапеште отказываются слышать наши призывы к конструктивному диалогу по всем чувствительным вопросам. Хочу подчеркнуть, суверенитет Украины - не может быть предметом компромисса либо каких-то подковёрных договоренностей. Украинский народ ежедневно вынужден платить за него слишком высокую цену", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.
они - гафнюки знают,что європа ими не довольна, что нацикам во ІІ мировую продались,"во спасение страні",шо сами - срань уральская...скрепі изо всех дір вілазят
вон орбан регулярно яйцами получает от своих..и не кается..бо в крембле папочка толстая на него лежить
Т.е. точно так же как россия с защитой русскоязычных дозащищала их до смерти.
Так и Венгрия о венграх беспокоится.
1. Раша к идиотизму нашего мида отношения не имеет (ну, кроме консервы климкина и пр.)
2. Все, что эти идиоты по языкам в приграничье в вр приняли, противоречит тому, что они раньше приняли (в рамочных законах об интеграции в ес)
3. позиция венгрии с точки зрения законов ес (директив) - безупречна.
4. теперь все эти идиоты - вальцман, палуьий, и пр. разгребают свои залежи своего дерьма за наш счет...
А как в рамочных законах об интеграции в ес относятся к антисемитизму?
хоть в рамочных законах, хоть в ес, хоть в Украине.
все хуже и хуже жить.
и ложил я на отношения к антисемитизму в рамочных законах об интеграции в ес...
Дискриминация какая то.
1. Раша к идиотизму нашего мида отношения не имеет (ну, кроме консервы климкина и пр.)
2. Все, что эти идиоты по языкам в приграничье в вр приняли, противоречит тому, что они раньше приняли (в рамочных законах об интеграции в ес)
3. позиция венгрии с точки зрения законов ес (директив) - безупречна.
4. теперь все эти идиоты - вальцман, палуьий, и пр. разгребают свои залежи своего дерьма за наш счет...
Куда вам до директив ес ,если вы палубия дразните за фифекты фикции?
В европе вас в приличное общество не пустят.
дефективное от рождения и по жизни создание - спикер вр Украины!
The Gods Must Be Crazy...
напрасно...
это как мантра про попередников.
у этих своя фишка...
работайте пля ! закрывайте консульства, давайте понять что венгрия имеет свое место под солнцем,и если претендует на чужую територию или человеческие ресурсы то может отхватить побольше чем думает.
у вас проблемы с венграми а вы пеняете на раисю !
небось из берегово строчит..чи із шаян..
касабни там,как репей, на собачьем хвосте налепилось...накупили домиков и сидят, подванивают йоППИкам.чеж болезнім в епенях родніх не йметься? все норовят нагадить всюду..
думаю никто из жителей моего города, области и Украины не отказался бы от второго паспорта, если звягильскому, корефану пеци, можно два пачпорта, то почему другмс низзя ?
пусть порошенко со своей шоблой попробуют встречную раздачу организовать,
но они похоже заняты торговдей и договоргвяками с кремлядю
В кремле такое удумали.
Дискриминация какая то.
эл.энергия, вода, газ чтобы под контроллем,
ан нет, порошенко и охметов против