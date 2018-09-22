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Все про:Одесса (5119) стрельба (2331) Форостяк (15) Михайлик Олег (1)

 В одесского активиста Олега Михайлика стреляли: он в тяжелом состоянии в больнице. ФОТО

Сегодня вечером неизвестные стреляли в одесского общественного активиста Олега Михайлика.

Об этом Думской сообщила его супруга, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас Олег Михайлик находится в Еврейской больнице, ему делают операцию.

В одесского активиста Олега Михайлика стреляли: он в тяжелом состоянии в больнице 01

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Пострадавший является главой городской организации партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней муниципальной администрации.

По словам советника главы ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.

"У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении. Обстоятельства случившего пока не выяснены, квалификация уточняется", - рассказал он.

Медики Еврейской говорят, что у Михайлика больше литра крови в сердечной сумке, но само сердце не задето. Состояние оценивается как тяжелое. Полиция случившееся пока не комментирует.

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Случилось все на улице Осипова, возле дома, где живет активист.

Источник: https://censor.net.ua/n3087587
 
 
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 Топ комментарии
 
при "порохе" не закончится
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Твари! Когда уже этот беспредел закончится. В одесского активиста Олега Михайлика стреляли: он в тяжелом состоянии в больнице - Цензор.НЕТ 6150
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то є потужні реформи в дії. боротьба порхатого і авакяна з бандюками у владі. сріляють у активістів, а не у владних псевдоборців
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Твари! Когда уже этот беспредел закончится. В одесского активиста Олега Михайлика стреляли: он в тяжелом состоянии в больнице - Цензор.НЕТ 6150
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А при ком закончится? При Бойко? Мураеве? Тимошенко? Ляшко?
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стець, время покажет. Откуда я знаю за кого ты будешь топить завтра?
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все порохоботы-это перекрасившаяся рыгоблевотина ПР
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точно не при ставленнике мусоров и бандитов, согласованном с
хуйлом-путином через фирташа, грабящим народ с охметом на пару
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Їм однаково.путлєр ясно наказав-Пороха прибрати
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та ладно, а порошенко не выдавал ингуша Хуйлу , забалалай дрыщя
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мнение беларашинского лукашеновского колхоза Украинцев не интересует. сначала ФСБ выгони, а потом калякай тут...
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У тебя готовые фразы сразу к горячим клавишам привязаны?
Под какой буквой у тебя ДОР Лолита? :D

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Этот беспредел закончится вместе с пидрахуем! Ну и прочими лысыми городовыми-бандюками.фсьо.
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"... главой городской организации партии "Сила Людей", - якого спрямування ця організація і хто її фінансує?
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партія гівно ще те. у нас в місті її члени дерибанять землю на кожній сесії. в основному віджимають зайві 3-7 сотк землі у людей з подвірья. кеш з продажу землі потім іде на покращення власного життя вже сьогодні і на партійну показуху в місті
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Зрозуміло, що він типу "молодої команди" в Києві при Льоні Космосі. Тоді його не жаль і ворогів він мав достатньо.
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Ну ваша шикаладна партія золото, а не гімно, це поза обговоренням. А всі інші - ясно що гімно і агенти кремля.
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бпп шоле? говно помойное похлеще силы людей.
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Наша людина. Чув за нього неодноразово...
Комнентар з думської:
Олег перешёл дорогу многим в этом городе. Говорил правду. Скорее всего его подстрелили из-за недостроя Золотой берег.
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Спрямування(програма)-незрозумілі(набір фраз для лохтората,наприклад,в Маріуполі:"Мы будем контролировать эффективность расходования городского бюджета, и привлекать громаду к решению проблем города",ага.),і фінансування мутнувате-нібито й відкриті списки донорів,але зрозуміло,що на вибори грошенят малувато(хтось підкидує).Цікаво,що партія поширюється методом мережевого маркетингу(пірамідою)-реальні можливості кар*єрного росту В одеського активіста Олега Михайлика стріляли: він у важкому стані в лікарні - Цензор.НЕТ 2123-у цьому їх сила-використовувати не скільки бабло,а технології,енергію і мотивацію молоді.Я бачу так.
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то є потужні реформи в дії. боротьба порхатого і авакяна з бандюками у владі. сріляють у активістів, а не у владних псевдоборців
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В одесского активиста Олега Михайлика стреляли: он в тяжелом состоянии в больнице - Цензор.НЕТ 1890В 2013 он был там в организации Правое дело .. боролся с местными рыгами, хряками .. его тоже там били очень как то .. и вот сейчас .. жесть ..
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С хряками он не бился - он всегда выступал против рыгов, поэтому не приписывай английские буквы к украинским.
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Ну что побороли преступность в законный метод, особенно по законам которые написали сами преступники?
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что порошенко с кучмой не одного человека жизни лишили
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Отстрел активистов это уже закономерность.А мне помнится обещания украинского КГБ что они разберутся на одесчине за неделю да только эта неделя как гандон все тятнется и тянется но не лопает но за то все больше беременных.
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А где еж палиция почему не защитили? Рюкзаков же говорил что населению оружие не нужно палиция всех защитит. Только что то не знаю ниодного случая чтобы палиция кого то защитила. Обычно палиция приезжает обрисовать тело мелом и засунуть в пакет.
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А где еж палиция почему не защитили? Рюкзаков же говорил что населению оружие не нужно палиция всех защитит. Только что то не знаю ниодного случая чтобы палиция кого то защитила. Обычно палиция приезжает обрисовать тело мелом и засунуть в пакет.
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отак влада співпрацює з громадськими активістами, влада - влада бариг, а ми про якусь демократію говоримо, про рух до Європи, про чудо-юдо реформи, про НОВІТНЮ ПРАВОВУ РЕФОРМУ, яка завела державу в провалля злочинності. Люди вже втомилися від чудореформ, від яких тхне лицемірством та трупним запахом. Не вміє керувати влада - то якого чорта виводила людей на майдан 4 роки тому?!!!!!!
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Бандформирования и киллеров должны уничтожать на месте, при малейшем сопротивлении или взятии заложников.
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Светлое шоколадное будущее настало! 54% населения радуются......
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Жити по - новому ! Патріотів стріляють, а сєпарня типу Мураєва, Новінського, Бойка та інша спокійно торчить в столиці !
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Сергій Стерненко
6 хв. ·

Через півтори години після спроби вбивства Олег Михайлик поліція нарешті очепила місце злочину та почала невідкладні слідчі дії.
О - оперативність.
П - професійність.
Г - гівно, а не поліція.
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В принципі, розмовляючи з людьми в Україні розумію що бути правоохоронцем в Україні вже не престижно. зовсім не престижно. так не престижно що не дай боже.
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20.09.2018 Муниципалитет итальянской Вероны принял решение о лишении президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города.
Соответствующее решение было принято большинством голосов (28 голосов против 4). «№ 8: Городской Совет - Лишение почетного гражданства Петра Порошенко. Резолюция городского совета №. 47», - сказано на сайте ведомства Вероны, передает сегодня «Главред»
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как обычно, будет с охметовым по балам и мольдивам шастать
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Оттуда же:
"Член городского совета города Вито Коменчини заявил в комментарии Sputnik Italia, что решение об отмене вступает в силу немедленно."

Что такое информационное агенство "Спутник" рассказывать, надеюсь, не надо?
И еще кое что интересное. Инициатором этого акта стала организация «Венето-Россия», активно выступающая за признание аннексии Крыма и снятие всех санкций с орды.
Ордынская пресса просто офигевает от радости с этой новости. Порадуемся вместе с мышами-братьями?
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они уже пару дней назад как оргазмировали, теперь приутихли...
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к сожалению подконтрольные воровскому режиму охметова сми о таких
событиях не сообщают, какая радость у вас в голове ?, разве не печально,
когда власть захвачена ставленником кремляди ? хотя то, что его
раскусили это хорошо
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Хватит постить фейки, первоисточниками которых выступают московские и питерские форумы.
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Порошенко же правильно сказал, что Лахта начала предвыборную компанию...
Они теперь безвылазно по выходным на форуме льют.
Всех уже поливают кроме одной... э-э-э... кандидатуры.
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Главред не является первоисточником данной новости. Эта фейковая новость выскочила на питерском форуме, после чего понеслась по интернету.
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Труханов,генерал Головин,Олег Жученко это они
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А все заметили, что активистов больше всего прижимают в городах, где Петя позволил царевать сепарам мэрам?
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Лукаш , бондаренко ,люто ненавидящих украинцев , всех предателей типа литвина оберегают ,а с Амины Окуевой перед убийством сняли охрану
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скорее всего без команды с Банковой не обошлось
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Местная Гос-Бандитня без крыши с верху(центр-договорняки) маловероятна, Саакашви́ли. Порошенко сплавил, там через таможню(потоки фин-контробас) повязаны много "полит"-бизнесменов офшорщиков. Порошенко и гос-бизнес компания приняли решение продолжать, большие деньги, и борьба за кусок пирога,- естественно что во власть рвутся проектами бизнес партий миллионеры и миллиардеры не за зарплату в 1000 или 2000 долларов, для них это возможно чаевые на Мальдивах или где то на экваторе. Ну если не сами так создают проект с менеджеров "партий" по выполнению задач личной выгоды и вперед на выборы."Мы можем либо иметь в этой стране демократию, либо мы можем иметь огромное состояние, сосредоточенное в руках нескольких человек, НО МЫ НЕ МОЖЕМ ИМЕТЬ ОДНОВРЕМЕННО И ТО И ДРУГОЕ ." - Louis Brandeis-В одеського активіста Олега Михайлика стріляли: він у важкому стані в лікарні - Цензор.НЕТ 5501"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее - их ранят собственные ожидания." - Жак Фреско -


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"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее - их ранят собственные ожидания." - Жак Фреско -
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Нещодавно соціологи оприлюднили цікаві результати опитування. В українців запитали, кого із ймовірних кандидатів в президенти вони вважають вигідних Кремлю. Беззаперечними лідерами опитування стали Тимошенко, Бойко і Рабинович
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А другие фамилии не были предложены?...например Пороженко?
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Безобразие какое-то! Похоже мы перегнали Сомали, дореформировались! Трясця його матері
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Самое интересное, что ни один сепар не пострадал, лупят наших. Странно
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лікар знайомий каже що коли починають плити сміття після збору врожаю в селах та районних містах України, і деяких обласних, різко підскочує смертність від інфарктів. а потім підскочує рівень захворювань дихалних органів, навіть якщо тепло.
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Приберіть вже з Одеси труху підрахуйну. Так само,як гепла з Харкова. Пєтя, ти будеш вкрай здивованим результатом!Я тобі точно кажу... Відмовся від нічних пріношеній. І звільни украйінців від трухо-геп! Або ти є труп політичний!(((
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ одесского активиста Олега Михайлика стреляли: он в тяжелом состоянии в больнице. ФОТО
 
 
 
 
 
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