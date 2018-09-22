 В одесского активиста Олега Михайлика стреляли: он в тяжелом состоянии в больнице. ФОТО

Об этом Думской сообщила его супруга, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас Олег Михайлик находится в Еврейской больнице, ему делают операцию.
Пострадавший является главой городской организации партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней муниципальной администрации.
По словам советника главы ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.
"У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении. Обстоятельства случившего пока не выяснены, квалификация уточняется", - рассказал он.
Медики Еврейской говорят, что у Михайлика больше литра крови в сердечной сумке, но само сердце не задето. Состояние оценивается как тяжелое. Полиция случившееся пока не комментирует.
Случилось все на улице Осипова, возле дома, где живет активист.
хуйлом-путином через фирташа, грабящим народ с охметом на пару
Под какой буквой у тебя ДОР Лолита? :D
Комнентар з думської:
Олег перешёл дорогу многим в этом городе. Говорил правду. Скорее всего его подстрелили из-за недостроя Золотой берег.
6 хв. ·
Через півтори години після спроби вбивства Олег Михайлик поліція нарешті очепила місце злочину та почала невідкладні слідчі дії.
О - оперативність.
П - професійність.
Г - гівно, а не поліція.
Соответствующее решение было принято большинством голосов (28 голосов против 4). «№ 8: Городской Совет - Лишение почетного гражданства Петра Порошенко. Резолюция городского совета №. 47», - сказано на сайте ведомства Вероны, передает сегодня «Главред»
"Член городского совета города Вито Коменчини заявил в комментарии Sputnik Italia, что решение об отмене вступает в силу немедленно."
Что такое информационное агенство "Спутник" рассказывать, надеюсь, не надо?
И еще кое что интересное. Инициатором этого акта стала организация «Венето-Россия», активно выступающая за признание аннексии Крыма и снятие всех санкций с орды.
Ордынская пресса просто офигевает от радости с этой новости. Порадуемся вместе с мышами-братьями?
событиях не сообщают, какая радость у вас в голове ?, разве не печально,
когда власть захвачена ставленником кремляди ? хотя то, что его
раскусили это хорошо
Они теперь безвылазно по выходным на форуме льют.
Всех уже поливают кроме одной... э-э-э... кандидатуры.