 В одесского активиста Олега Михайлика стреляли: он в тяжелом состоянии в больнице. ФОТО

Об этом Думской сообщила его супруга, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас Олег Михайлик находится в Еврейской больнице, ему делают операцию.

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Пострадавший является главой городской организации партии "Сила Людей", неоднократно выступал против нынешней муниципальной администрации.

По словам советника главы ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, пострадавший сам обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам полиции.

"У него ранения плеча и грудной клетки, в настоящий момент он находится в медучреждении. Обстоятельства случившего пока не выяснены, квалификация уточняется", - рассказал он.

Медики Еврейской говорят, что у Михайлика больше литра крови в сердечной сумке, но само сердце не задето. Состояние оценивается как тяжелое. Полиция случившееся пока не комментирует.

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Случилось все на улице Осипова, возле дома, где живет активист.