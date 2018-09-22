EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  2780  80
Все про:Боднар (40) Венгрия (675) Закарпатье (1416) МИД (4727)

 Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД

Заявления венгерской стороны о возможности шагов на замедление интеграции Украины в ЕС из-за "паспортного" скандала отвечают интересам России.

И они могут быть трактованы как использование этой ситуации для получения Венгрией определенных дивидендов в переговорах с Москвой. Об этом заявил в комментарии Укринформу заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Такой подход не соответствует политике добрососедских отношений и партнерства с Украиной. Шаги, которые уже были предприняты Венгрией, имеют определенную цель, и, насколько я понимаю, это совсем не забота о правах украинских венгров. Подобные заявления отвечают интересам даже не Венгрии, а некой третьей стороны, которая давно пыталась заблокировать наше движение по европейскому и евроатлантическому пути. Можно предположить, что такой подход пытаются использовать ради получения определенных дивидендов от третьей стороны, то есть от Москвы, в переговорах, которые интересуют Венгрию", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никакого автоматического продления, нужна дискуссия", - глава МИД Венгрии Сийярто об антироссийских санкциях ЕС

Боднар добавил, что для Украины, это, конечно, является потенциальной угрозой. В этом контексте он напомнил, что после июньской встречи министров иностранных дел Украины и Венгрии венгерская сторона заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, назначила уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области, потом появилось видео с вручением венгерских паспортов закарпатским венграм с рекомендацией скрывать это от украинской власти.

"То есть это не случайная последовательность. Более того, договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора (31 августа относительно изменению названия уполномоченного "по Закарпатью". - Ред.) не выполняются. Поэтому теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться", - отметил заместитель министра.

Он констатировал, что Украина, к сожалению, сталкивается с нежеланием Венгрии сотрудничать. Вместо этого венгерская сторона пытается использовать методы шантажа. С другой стороны, требования Венецианской Комиссии относительно языковой статьи Закона об образовании, в частности в отношении продления срока переходного периода, постепенно выполняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жителей Закарпатья с венгерским гражданством начали заносить в базу "Миротворца". ФОТО

Комментируя "паспортный" скандал, Боднар отметил, что реакция на него Будапешта свидетельствует о том, что в Венгрии осознают незаконность этих действий.

"Нам начинают угрожать дальнейшим обострением только за то, что мы обращаем внимание на нарушения венгерскими консулами законодательства нашего государства и их возможную ответственность – речь не идет о выдворении или не выдворении, а о решении этой проблемы в целом. Это означает, что они чувствуют неизбежность этой ответственности и то, что это делалось незаконно, с нарушением украинского законодательства и Венской конвенции о консульских сношениях", - считает заместитель министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгерские паспорта нужны закарпатцам, чтобы устраиваться на работу во Франции и Нидерландах, - советник главы МИД Качка

Он отметил, что в действиях Венгрии как иностранного государства, которое вмешивается во внутренние дела Украины, есть "много нюансов", поэтому они должны получить окончательную правовую квалификацию и соответствующее решение Украины.

В ответ на вопрос относительно возможных конкретных шагов, к которым может прибегнуть Венгрия для замедления евроинтеграции Украины, заместитель министра отметил, что пока до конца непонятно, как венгерская сторона будет вести себя в решении конкретных вопросов, которые касаются Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия обещает "еще больше затормозить" движение Украины в ЕС

"Здесь можно ждать чего угодно. Мы же не знаем, что венгерская сторона захочет каким-то образом сдержать или заблокировать, потому что уровень отношений с Европейским Союзом широк - от политического диалога до зоны свободной торговли. То есть это большой комплекс вопросов", - сказал Боднар.

Резюмируя, он подчеркнул, что украинская сторона не будет спокойно наблюдать за вмешательством Венгрии во внутренние дела Украины.

"Конечно, мы будем отстаивать свою позицию. Мы соответствующим образом обратимся через наши посольства, будем разъяснять через непосредственные контакты министра, глава государства будет выступать в ООН , у меня, у моих коллег будут контакты", - проинформировал заместитель министра.

Источник: https://censor.net.ua/n3087585
 
   
 Топ комментарии
 
Никак, в стойло йбиков, игнорить и делать своё
 показать весь комментарий
 
...і консульства їхні позакривати!
 показать весь комментарий
 
Думаю что Вашингтон скоро приступит к прямым действиям. Достаточно заставить Венгрию, заплатить ежегодный взнос 5% бюджета в НАТО, которые они не платили полностью с 2006 года.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Никак, в стойло йбиков, игнорить и делать своё
 показать весь комментарий
 
 
і підсрачника на кордоні!...Кожному ЙОБІКУ!
 показать весь комментарий
 
 
Треба почати з гноблення тих, хто проміняв українське громадянство на угорський паспорт, і створити навколо цього документу атмосферу такої токсичності, щоб нудило навіть при намірі його отримання...
 показать весь комментарий
 
 
""Здесь можно ждать чего угодно. Мы же не знаем, что венгерская сторона захочет каким-то образом сдержать или заблокировать, потому что уровень отношений с Европейским Союзом широк - от политического диалога до зоны свободной торговли. То есть это большой комплекс вопросов", - сказал Боднар. Источник: https://censor.net.ua/n3087585"

В этом проблема и это всё необходимо учитывать и при взаимодействии с другими странами...
 показать весь комментарий
 
 
Венгрия стоит на грани санкций а в дальнейшем и получит пинок под зад и из ЕС и из НАТО Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД - Цензор.НЕТ 6154
 показать весь комментарий
 
 
Не совсем так и не все так просто. В EC уже нет полного консенсуса по обязательному фалоцелованию эмигрантов.
 показать весь комментарий
 
 
Тут недавно по телевизору интервью с Ющом показывали и вчастности этот вопрос подымался. На что ющ предложил, как один из вариантов, как заткнуть йобыкам рот. Говорит, нужно взять ихний (йобиковский) закон о языках и принять зеркальный как у них. В ихнем законе нет места ни украинским школам ни свободного развития на их территории.
 показать весь комментарий
 
 
фишка в том, шо угры считают Закарпатье оккупированной территорией (то есть своей), которую у них незаконно аннексировали коммуняки. Ведь их нисколько не волнует закон о языках где-нибудь в Чернигове, только Закарпатье.
 показать весь комментарий
 
Да, коммуняки много бед натворили... Расхлебываем до сих пор и еще будем расхлебывать...
 показать весь комментарий
 
Думаю что Вашингтон скоро приступит к прямым действиям. Достаточно заставить Венгрию, заплатить ежегодный взнос 5% бюджета в НАТО, которые они не платили полностью с 2006 года.
 показать весь комментарий
 
 
Мертвечука с плешивым вызывайте, они профи.
 показать весь комментарий
 
 
шавки чуствуют потдержку Рашковании ,потому и смелые
 показать весь комментарий
 
 
дурачки забывшие 1956 год решили повторить кстати повторение мать учения Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД - Цензор.НЕТ 2396
 показать весь комментарий
 
 
пфф... и шо им в реальности с этой "поддержки" от пуйла ? С таким же успехом они могли бы рассчитывать на поддержку Северной Кореи и Венесуэлы.
 показать весь комментарий
 
Будапештский меморандум это все что может предоставить Венгрия.
 показать весь комментарий
 
 
Только они забыли что у них делали кацапские танки а при таком теперишнем отношении к происходящему в будапештских кварталах дудут стоять грады а по городу будут разгуливать мародеры из русского мира.
 показать весь комментарий
 
 
по другому сказать туалетную бумагу не пригодную для использования
 показать весь комментарий
 
 
А возможно Вы и правы,почему Венгрия не может веруть свои тертории?Ведь Крым то мировое сообщество молча и тупо проглотило?Даже на своих новых картах начало обозначать его кацапским.Так зачем рыть на венгров?
 показать весь комментарий
 
А офіційно звернутися до якихось європейських та міжнародних установ з позовом / скаргою чи т.п. ?
Саме з мовою розібралися, тепер чергове втручання у внутрішні справи України.
Раз йобики недоговороспроможні, треба залучати третю сторону.
 показать весь комментарий
 
 
А для США гораздо важнее Украина, чем йобики. Но мы и сами справимся
 показать весь комментарий
 
Вступление в ЕС ближайшие 20 лет не будет, так что прогибаться под соседей не нужно!
 показать весь комментарий
 
 
а вы начните садить депутатов с двойным гражданством - венгры сами сольются!
 показать весь комментарий
 
 
Сажать не за что, а вот выявлять и лишать должностей - вполне законно. По закону на государственной службе в Украине не может работать человек, имеющий какое-либо гражданство, кроме украинского.
 показать весь комментарий
 
А все гораздо проще есть НАТО есть ЕС указать этим двум организациям на не соответствие Венгрии членства этим организаций с последующим исключением из НАТО и из ЕС и пусть штампуют свои вроде форинты а венгры пусть этой макулатурой будут подтирать и Сиярто и Йобику попы Это мягко сказано они будут скручивать их в трубочку и поджигать ну Вы поняли Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД - Цензор.НЕТ 9752
 показать весь комментарий
 
 
еще эти кацапские псы модяры под ногами мотаются..ничего.с ними тоже разберемся
 показать весь комментарий
 
 
Треба було раніше реагувати на угорські паспорти, а тепер необхідно виявляти таких і змушувати робити їх вибір громадянства. Залишати так ситуацію коли є два і більше паспортів неможливо і це шлях до анексії.
 показать весь комментарий
 
 
Сделайте из венгров винигрет и выкиньте на помойку.
 показать весь комментарий
 
АА вообще,надо договориться с лугандоном,что бы снарядили где то 10 басов с орками,и с чеченами,и мы пропустим их до Венгрии!!И посмотрим как они с этим счастьем разъебутся,пока те не оттрахаютв сю Венгрию,по полной программе!! и можно спросить уёбков?Не ужели вы своими куринными мозгами думали,при том что мы отбили кацапскую орду,не пошлём вас долбней на Х,,,?И давайте суньтесьсь долбни,И с нами повоюйте!!!
 показать весь комментарий
 
 
Осталось придумать, зачем это нужно лугандонским оркам.
 показать весь комментарий
 
Уверен они и паспорта не прекратят раздавать а желающие найдутся, кто откажется от минимальной пенсии 500 евро.
 показать весь комментарий
 
Це точно що 500 євро мінімальна пенсія?
 показать весь комментарий
 
Ну сумма не точная но венгерскую пенсию смогут получать.
 показать весь комментарий
 
Нет, не смогут, если не работали официально в Венгрии 20 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не пенсию а пособие по старости если стажа нет.
 показать весь комментарий
 
Пенсии
Данный вид социальной помощи доступен для граждан, имеющих официальный стаж в
сумме 20 лет и достигших возраста 63 лет. Средняя венгерская пенсия в 2018 году
составляет 375€.
 показать весь комментарий
 
 
Це середня. А я чув в Угорщині, що мінімальна пенсія 300 євро.
 показать весь комментарий
 
Як казав Аль Капоне:
"С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом."
 показать весь комментарий
 
 
После 5-летнего правления гения дипломатии и его своры у нас остались друзья по периметру? Тех, кого он кормит карамелью и с кем он увеличивает товарооборот не предлагать
 показать весь комментарий
 
 
Чем крепче будет Украина экономически и в военном плане, тем меньше будет желающих предъявлять претензии тысячелетней давности.
 показать весь комментарий
 
 
Это ПИск!!ПРИ том что с ними сделали в 1956 году!!Животные!!Ни стыда,ни совести,!!Просто конченные!!Соски
 показать весь комментарий
 
не все так просто.
1. Раша к идиотизму нашего мида отношения не имеет (ну, кроме консервы климкина и пр.)
2. Все, что эти идиоты по языкам в приграничье в вр приняли, противоречит тому, что они раньше приняли (в рамочных законах об интеграции в ес)
3. позиция венгрии с точки зрения законов ес (директив) - безупречна.
4. теперь все эти идиоты - вальцман, палуьий, и пр. разгребают свои залежи своего дерьма за наш счет...
 показать весь комментарий
 
 
нужно найти как наступить им на горло, что бы у них желание вредить Украине отпало на долго..
 показать весь комментарий
 
 
охренеть, как достала венгрия! Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД - Цензор.НЕТ 8127 привязались к нам уроды, также как и кацапы, невозможно избавиться!
 показать весь комментарий
 
 
Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД

Странно, что Украина не использует венгерский идиотизм в свою пользу.
Нужно как минимум закрыть венгерские консульства в Закарпатье, выбросить в Закарпатье все указатели, таблички, флаги, все, что напоминает Венгрию в этом регионе.
В районе Берегово можно даже границу с Венгрией закрыть.
Когда Венгрия созреет для переговоров, переговоры будут проходить уже на украинских условиях.
 показать весь комментарий
 
 
Мадьярам нужно подарить календарики и плакаты с фотографиями росийских танков на фоне Будапешта.
 показать весь комментарий
 
 
у них колись всю їх армію знищили, а вони ніяк вгамуватись не можуть.
 показать весь комментарий
 
уникальная ситуация, я бы даже сказал комическая. Обьективно. Майдан собрался во многом из-за того что Янукович не подписал соглашение об ассоциации с ЕС. Люди хотели нормальной комфортной жизни , хотели быть частью цивилизованной Европы, а не грязного, вонючего Кацапстане,что логично, правильно и справедливо. Теперь, что мы видим???? Люди хотят в Европу, а их туда не пускают свои же, говорят мол нифига оставайтесь здесь в воюющей стране, идите под пули отвоевывать Лугандон и т.д. Вопрос такой. Можем ли мы обижаться на етих людей??? Помоему нет. Почему люди и их дети должны всю жизнь прожить в ауре ужасной войны которая неизвестно когда закончится, корупции, неразберихи и неопределенности.
 показать весь комментарий
 
 
едь в роисю,будешь всему рад,может даже в сирию сьездишь масовкой к кобзону
 показать весь комментарий
 
 
братан так в том то и дело что я хочу в Европу как и все по дальше от России. Венгрия - ето Европа куда мы всегда стремились.... Если украинец решил получить европейский паспорт и венгерское гражданство, ето значит что Майдан победил - поскольку один из его лозунгов ето "евроинтеграция", а Кацапстан проиграл..... в Венгрии войны точно не будет в отличии от Украины в ближайшие лет двадцать
 показать весь комментарий
 
 
Майдан вообще-то был и за ЗАКОН один для всех.
А если украинец получает венгерский паспорт, не отказываясь от украинского - он тем самым нарушает ЗАКОН - а это вовсе не то, за что стоял майдан.
 показать весь комментарий
 
шо там двойное звягильского, порошенки, труханова,кернеса. охметова ?
 показать весь комментарий
 
Я говорю что не стоит обижаться на людей которые имигрируют с Украины в Европу в наше нелегкое время.
 показать весь комментарий
 
 
Эмиграция это когда собираются, продают все и уезжают.
Массовая раздача паспортов местным жителям которые не распродают свое имущество и не уезжают, это российский вариант захвата территорий.
 показать весь комментарий
 
 
А эмигрантов никто не обижается. Только это не эмигранты - эти люди продолжают оставаться в Украине как венгерская 5-я колонна.
 показать весь комментарий
 
 
Никак не договариваться.
Убрать из власти на Закарпатье этнических венгров для начала. Причин предостаточно.
Эти "чиновники" формируют свои команды по национальному признаку и делишки свои обговаривают на мадярском.
А уж злоупотреблений и воровства...
Посмотреть, кто им карточки ВИЗА пополняет, залюбуешься.
Они являются ключевыми точками сепаратизма, без них невозможна такая активность предательского западного соседа со столицев в будапеште.
Конфликт в Мукачево с Правым Сектором помним?
Сложите 2+2.
ПЕРЕКРОЙТЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕПАРАТИСТОВ ЗАКАРПАТЬЯ, это самое главное.
 показать весь комментарий
 
 
Сорос , венгерский еврей , когда то сказал , что опустит любую валюту мира , кроме венгерских фантиков .потому что он там родился.видать поэтому венгры такие борзые .Так что нужно провериь Сороса на продажность российским интересам .
 показать весь комментарий
 
Чушь, если бы этот ультра левый ****** мог бы, то доллар и шекель давно бы уже грохнулись ниже плинтуса.
 показать весь комментарий
 
 
100%. сорос з його 8 млрд длр проти амеро економіки - нерівна боротьба.
 показать весь комментарий
 
только я читал текст статьи и заметил очепятку?
с нарушением украинского законодательства и Венской конвенции о консульских сношениях", - считает заместитель министраИсточник: https://censor.net.ua/n3087585
 показать весь комментарий
 
А ты считаешь, что "сношения" это вот только те самые, про которые ты подумал? Не стыдно свою глупость показывать?
 показать весь комментарий
 
??? даже такая Венская конвенция есть????
мир кажется сошел с ума, остановите, я сойду....
 показать весь комментарий
 
погуглил - таки да, беру слова свои обратно.... увы , такого значения не знал
 показать весь комментарий
 
- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну... - и еще тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.

Классика, однако: "Похождения бравого солдата Швейка"
 показать весь комментарий
 
 
Наказувати людей не варто,навіть якщо вони не законопослушні.Я ставлю в вину Венгрію.На вищому дипломатичному рівні добиватися,щоб мадярський паспорт виданий українцю був не дійсний,прирівняти його до фальшивого.Складати список,але не в «Миротворець»,а для Європи.Вимагати,щоб Євросоюз,укладаючи контракт на роботу,відсіював українських мадяр.Треба добиватися,щоб цей паспорт був непридатний,навіть,шкідливий.Украіна не признає цей аусвайс,він виданий неправомірно.Добиватися,щоб любий мадяр проходив подвійну перевірку на оригінальність свого паспорту.
 показать весь комментарий
 
нет такого слова "венгрія" в украинском языке.
есть слово "угорщина"
 показать весь комментарий
 
 
Українські мадяри перетинають кордон на укр.біометричному,потім влаштовуються на роботу по мадярському.Але ж до дому повертаються по українському,який дає дозвіл на перебування в зоні Євро тільки 90 днів на 180 днів,так званий»коридор».Тобто,91 день це вже порушення міграційного закону.Тому для чого цей другий паспорт,якщо людина іде на сезонну роботу?Якщо людина працює без контракту(мадяр,украінець,американець),вона порушує чинне законодавство любої євро.краіни.Ідь по біометриці,найди роботу,зроби два тижні пробу,підпиши контракт,вернись до дому,відкрий робочу візу на основі контракту і їдь на роботу,ненарушаючи нічиє законодавство і немотаючи кишок Україні.Все решта це хитрозробленність.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх