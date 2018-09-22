 Будапешт не изменил название "уполномоченного по Закарпатью" вопреки обещаниям: возникает вопрос, как вообще с Венгрией договариваться, - МИД

И они могут быть трактованы как использование этой ситуации для получения Венгрией определенных дивидендов в переговорах с Москвой. Об этом заявил в комментарии Укринформу заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Такой подход не соответствует политике добрососедских отношений и партнерства с Украиной. Шаги, которые уже были предприняты Венгрией, имеют определенную цель, и, насколько я понимаю, это совсем не забота о правах украинских венгров. Подобные заявления отвечают интересам даже не Венгрии, а некой третьей стороны, которая давно пыталась заблокировать наше движение по европейскому и евроатлантическому пути. Можно предположить, что такой подход пытаются использовать ради получения определенных дивидендов от третьей стороны, то есть от Москвы, в переговорах, которые интересуют Венгрию", - сказал он.

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Боднар добавил, что для Украины, это, конечно, является потенциальной угрозой. В этом контексте он напомнил, что после июньской встречи министров иностранных дел Украины и Венгрии венгерская сторона заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, назначила уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области, потом появилось видео с вручением венгерских паспортов закарпатским венграм с рекомендацией скрывать это от украинской власти.

"То есть это не случайная последовательность. Более того, договоренности, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора (31 августа относительно изменению названия уполномоченного "по Закарпатью". - Ред.) не выполняются. Поэтому теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться", - отметил заместитель министра.

Он констатировал, что Украина, к сожалению, сталкивается с нежеланием Венгрии сотрудничать. Вместо этого венгерская сторона пытается использовать методы шантажа. С другой стороны, требования Венецианской Комиссии относительно языковой статьи Закона об образовании, в частности в отношении продления срока переходного периода, постепенно выполняются.

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Комментируя "паспортный" скандал, Боднар отметил, что реакция на него Будапешта свидетельствует о том, что в Венгрии осознают незаконность этих действий.

"Нам начинают угрожать дальнейшим обострением только за то, что мы обращаем внимание на нарушения венгерскими консулами законодательства нашего государства и их возможную ответственность – речь не идет о выдворении или не выдворении, а о решении этой проблемы в целом. Это означает, что они чувствуют неизбежность этой ответственности и то, что это делалось незаконно, с нарушением украинского законодательства и Венской конвенции о консульских сношениях", - считает заместитель министра.

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Он отметил, что в действиях Венгрии как иностранного государства, которое вмешивается во внутренние дела Украины, есть "много нюансов", поэтому они должны получить окончательную правовую квалификацию и соответствующее решение Украины.

В ответ на вопрос относительно возможных конкретных шагов, к которым может прибегнуть Венгрия для замедления евроинтеграции Украины, заместитель министра отметил, что пока до конца непонятно, как венгерская сторона будет вести себя в решении конкретных вопросов, которые касаются Украины.

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"Здесь можно ждать чего угодно. Мы же не знаем, что венгерская сторона захочет каким-то образом сдержать или заблокировать, потому что уровень отношений с Европейским Союзом широк - от политического диалога до зоны свободной торговли. То есть это большой комплекс вопросов", - сказал Боднар.

Резюмируя, он подчеркнул, что украинская сторона не будет спокойно наблюдать за вмешательством Венгрии во внутренние дела Украины.

"Конечно, мы будем отстаивать свою позицию. Мы соответствующим образом обратимся через наши посольства, будем разъяснять через непосредственные контакты министра, глава государства будет выступать в ООН , у меня, у моих коллег будут контакты", - проинформировал заместитель министра.