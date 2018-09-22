 Госкомтелерадио запретил к ввозу в Украину еще 5 российских пропагандистских книг

Под запрет попали произведения Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в детективах писательниц "героизируются силовые структуры страны-агрессора", в книге "Все, что должен знать каждый образованный мальчик" "навязываются идеи "русского мира", пропагандируются имперские геополитические доктрины, предусматривающие объединение народов вокруг государства-агрессора", а в книге "Большая книга нумерологии" Александра Александрова есть глава о президенте РФ Владимире Путине и "ложные данные по истории Украины".

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В произведении Андрея Филимонова "Головастик и святые" экспертов ведомства не устроили высказывания "в стиле российской пропаганды в адрес украинцев", а также ненормативная лексика.