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Все про:Госкомтелерадио (67) запрет (1274) книги (426) пропаганда (2036)

 Госкомтелерадио запретил к ввозу в Украину еще 5 российских пропагандистских книг

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию отказал в выдаче разрешений на ввоз с территории Российской Федерации пяти книг, в которых присутствуют признаки антиукраинской пропаганды, фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора.

Под запрет попали произведения Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в детективах писательниц "героизируются силовые структуры страны-агрессора", в книге "Все, что должен знать каждый образованный мальчик" "навязываются идеи "русского мира", пропагандируются имперские геополитические доктрины, предусматривающие объединение народов вокруг государства-агрессора", а в книге "Большая книга нумерологии" Александра Александрова есть глава о президенте РФ Владимире Путине и "ложные данные по истории Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио инициировало введение санкций в отношении российских издательств, публикующих книги антиукраинского содержания

В произведении Андрея Филимонова "Головастик и святые" экспертов ведомства не устроили высказывания "в стиле российской пропаганды в адрес украинцев", а также ненормативная лексика.

Источник: https://censor.net.ua/n3087584
 
   
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Підлеглий олігарха Пінчука порохобот Вакарчук про Сашка Білого - людину, яка боролася проти корупціонерів і був убитий олігархами https://vidos.top/v/1804074
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Все, що написане російською "мовою", не варте того паперу, на якому воно написане.
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Вообщем сегодня утром друзья с Киевской области приехали и принесли Т2.. так когда начали настраивать увидели там Белорусские каналы 1,2,3,4 и нтв беларусь и ртр россия беларусь .. просто шок.. 100 км до границы с Беларусью и такое видеть ... что скажете ?Это что фсб уже в Киев частоты цифры достаёт ?
Держкомтелерадіо заборонив до ввезення в Україну ще 5 російських пропагандистських книг - Цензор.НЕТ 5734
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вот пару фоток .. плохой фотик .. но какой был под рукой
Держкомтелерадіо заборонив до ввезення в Україну ще 5 російських пропагандистських книг - Цензор.НЕТ 7902
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Ну и что из этого?Радио,телевидение и т.дприносят в наш мир больше кацапского чем книги.Больше 30% отались без украинского телевидения в количестве трех каналлов спутниковое украинские провайдеры кодируют один за жругим в то времья когда кацапия открывает бесплатный доступ.Вот вам и информационная война которую Украина ради наживы тотально проигрывает.
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при наличии интернета, только у больных порохоботов не может возникнуть вопроса:
- а нахера нужен Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, который, ну, например, сегодня, отказывает в выдаче разрешений на ввоз с территории рф пяти (5) книг Источник: https://censor.net.ua/n3087584
Т.Е. сегодня - 5... а за весь следующий месяц - 0...
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Надо запретить "Буратино" потому-что в российской армии с аналогичным названием есть огнемёт
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если прочесть все комментарии то местные комментаторы в основной своей массе против запрета росиянских книг
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскомтелерадио запретил к ввозу в Украину еще 5 российских пропагандистских книг
 
 
 
 
 
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