 Российские корабли демонстративно сблизились с украинскими в захваченной РФ прибрежной зоне у берегов Крыма

В пограничном управлении ФСБ РФ заявили, что их корабли береговой охраны сопровождают два корабля ВМС Украины возле берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма,.. следуя в северо-восточном направлении.... В интересах обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ России", - сообщили в российском ведомстве.

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В российском погрануправлении отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

Напомним, Россия незаконно оккупировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года.