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 Политика Украины
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 Российские корабли демонстративно сблизились с украинскими в захваченной РФ прибрежной зоне у берегов Крыма

В погрануправлении ФСБ РФ отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

В пограничном управлении ФСБ РФ заявили, что их корабли береговой охраны сопровождают два корабля ВМС Украины возле берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма,.. следуя в северо-восточном направлении.... В интересах обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ России", - сообщили в российском ведомстве.

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В российском погрануправлении отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

Напомним, Россия незаконно оккупировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3087583
 
 
 Топ комментарии
 
Крым сейчас на спецзадании. Он делает все наилучшее для пэдэрации, санкции, обвал фубля, повышение пенсионного возраста, и многое другое.
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Кацапским холопам и рабам, давно привыкшим жить на коленях и бить поклоны, "вирус" Майдана и свободы не грозит.
Лучше бы кацапы свой ублюдочный вирус расеянства подальше от берегов соседей держали, всем было бы лучше, и соседям, и самим тупорылым кацапам.
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Майдан не был вирусом свободы-как сейчас уже стало очевидно...просто использовали недальновидный народ в своих олигархических интересах...вот и вся героическая(горькая) правда(та которая не газета)...
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Да, результаты самой благородной революции используют негодяи.
Но сам факт того, как украинцы повели себя во время Майдана (который начался по сути с безобидной студенческой демонстрации) открыл им самим глаза на многие вещи, на которые они 23 года не обращали внимание. Люди начали прозревать! И это самый главный результат Майдана.
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блин тут я на 100% согласен...сейчас когда прозрели,людей хрен выгонешь на Майданы..глаза открыты так,что они прямо с этими открытыми в глазами кто в Польшу,кто в Чехию,кто в ту же РФ..главное свалить!ну не фига себя! валюта вместо коврика,налоги как дрожжах,пенсии-быстрей бы на суд Божий - не прозреешь тут...
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Зря злопыхательствуешь. Цыплят по осени считают. Не все в жизни измеряется валютой и пенсией (за которыми ты сбежал к немцам) ) Майдан только разбудил украинцев. А вероломная российская агрессия открыла им глаза. Пусть не сразу, пусть с муками, но мы построим европейскую цивилизованную Украину. На зло таким отщепенцам как ты )
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разбудил,я и не спорю...на старт,внимание,марш! они и стартонули...строить в тои числе)
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Вяло ты аргументируешь. Шеф не оценит и не заплатит )
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И кто же использовал "недальновидный" народ или ты мне сейчас про "купленный майдан" и "печеньки" расскажешь и что люди поднялись по призыву Пороха или еще кого-то?
То что "старая гвардия" политических барыг никуда не делась и цинично воспользовалась результатами Майдана, вернув все в русло договорняков и старых схем, это конечно факт, оно и не удивительно, других, честных политиков просто небыло. Да и паРаша им на руку сыграла со своей агрессией, оттянув на себя все внимание и силы пассионарной части общества, иначе кто знает, может их бы всех оттуда толпа подсрачниками повыкидывала бы и все.
Но ты все же понятия не подменяй и не лги, люди на Майдан вышли не за олигархов или политиков и не по их зову. И как ни крути, но определенных позитивных и главное необратимых результатов Майдан добился, повернув страну в верном направлении. Пусть этот процесс оказался не быстрый и результаты ощутят только следующие поколения, но это лучше бесперспективного барахтанья в болоте все годы независимости.
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я не собираюсь ссать против ветра...ок..раз довольны так что уж тут поделаешь...почитай вон ниже..пишут Крым то вон оказывается на спец.задании...отлично,пипл хавает(лайкает)-в кремле аплодируют стоя!а товарищ с позывным- "лолита" ждет очередной медальки-заслужил,штирлиц по сравнению с ним так- щенок какой то !
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Ты не ссыш против ветра, ты манипулируешь и подменяешь понятия...
В общем не вижу смысла о чем-то спорить с человеком, который с чего-то вдруг решил что "все всем довольны" и считает, что лайки шутки про "крым на спецзадании" говорят о том, что "пипл хавает" и реально верит, в какие-то многоходовочки про специально засланный кацапам Крым.
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я про другое писал, да и смеёмся мы над разными шутками...
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Та ти собі вже всі штани обісцяв своєю патріотікой руцкого миру ))
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Крым сейчас на спецзадании. Он делает все наилучшее для пэдэрации, санкции, обвал фубля, повышение пенсионного возраста, и многое другое.
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интересно сев - вост направление это где именно ?
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просто тут есть карта судов.. может они наши грузы охранять начали
https://www.ships.com.ua/
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надо точно знать где они именно сев вост чего ? где этот для них северо - восток .. думаю наши там грузы начали охранять
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Возможно обогнули Форос и идут к Керчи.
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аккурат в сторону Керченского пролива и в Азовское море... на карту чего смотреть туриця берег Черного мора Юг-Юго-Запад-Одесса на Севере Черного мора - а северо восток как раз за мосток Путина- Азовкое море и будет...
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Спасибо.. а на той карте по судам наврядли мы узнаем где они плывут ? сейчас туда гляну..

https://www.ships.com.ua/
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"Напомним, Россия незаконно оккупировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года."
Спасибо.
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подумалось...а можно ли что то оккупировать законно?)
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Нынешняя территория московии скоро будет вполне законно поделена на зоны оккупации разными странами антифашистской коалиции.
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прогнозирую! скоро: кубань,брянск- Украине... сибирь- Китаю.. Средиземья- хоббитам...космос тоже будет наш!
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Щось вони не дуже схожі на кораблі ВМС.
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Ой, да не смотри ты на фотки непонятно чего. Тут другое интересно: "сопровождаем на безопасном расстоянии". Это тебе не над гражданскими судами пиратствовать.
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Да ссут подойти к кораблям у которых вооружения ноль, это баркас и плавучая мастерская, кстати Донбасс только подлатали после сильного пожара в 2016.
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Артилерія ЗІФ-31Б

ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7266



ЗІФ-31 - 57-мм спарена зенітна корабельна артилерійська установка, що складалася на озброєнні ВМФ СРСР.

См. Википедия
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я служил на такой же . все вооружение это автоматы и пистолеты личного состава

правда перед боевой службой на сигнальном мостике ставили пару ДШК
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Таки да, схоже що це він, але озброєння не видно.
ФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9214
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врагу не сдается наш паследний варяг и тут же при нем канонерка.....

и тут же она не сдается...
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А что там делают баркас и ремонтник, или их в Азовское перебрасывают.
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что там делают баркас и ремонтник? так как показала практика, против московский "боевых" савецких ржавых корыт самые действенные сухогрузы "Ашот" 😂
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ну ,наве6рное шота делают,раз их кацапня так опасается
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В Киеве приступили к описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархатаМинистерство культуры Украины сформировало для оценки специальные комиссии. Так утверждают в Московском патриархате. Там возмущены тем, что в Киеве приступили к этим действиям не дожидаясь окончательного решения о предоставлении автокефалии украинской православной церкви, сообщает агентство ТАСС. В сообщении подчёркивается, что беспокойство связано, прежде всего, с заявлениями главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, который неоднократно говорил о претензиях на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.
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Экзархи прибыли в Украину описывать имущество московского сатаната
ФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9781
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Если это так, то вполне своевременный шаг. Когда дадут Томос - может быть поздно, потому что все самое ценное в церквях и лаврах упоротые гундяевцы переправят в ненасытную орду.
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То, что называется "Внизапна!" Королевский флот намерен защищать Одессу от российской блокады. Ну, а то, что у нас в мире лишь один Королевский флот, дает сразу понять о какой стране речьФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5410 https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1206672 …
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Психотип кацапского оккупанта. Мнение из Донецка
За годы оккупации хуйлостаном Донецка ,у меня лично, сложилось собственное мнение о свинособаках . психотип казламордого. Часть 1
Кацап видит себя в зеркале супер-иваном,который при помощи пластикового стаканчика и крика - ураааа!- ебошит игил, натовцев, американцев и всех недуховных за некую ояебукакую духовную идею типу - спасение рядового руцкагаварясчего дауна-,которого притесняют невидимые ,но сука страшные и лютые притеснители.
Кацап тщеславен. Ему блд так хочется быть великим,шо аж зубы нахуй сводит. Сидя на своем пердаке имперском в ижевске или тюмени, оно сука мечтает о том, как в один прекрасный момент оно даст пизды всем пиндосам нанотабуреткой, а потом сексуально отрыгнет недельным перегаром и скажет- а хули вы думали ? я ж русский!-
Наномечтой кацапа является спиздить дохуя денег и уебать в Европу с зажопинска, в котором оно, граф скрепный проживает временно последние лет 50. Оно неистово хочет бросить дремучие ебеня и побухать среди людей белых . В Европе кацапездал мечтает вломить в ебало пиндосу или гейропецу и перепить хоть японца,хоть француза, хоть зимбабвийца, шобы потом хвастаться абсолютно всем , сидя за столом и смакуя стекломой как он навалял пиздов немцу . Экскурсии-это для лохов, кто не в курсе. наебениться в хлам , рассказать америкосу как хуево живется в хуйляндии, а потом отпиздить америкоса за хуй знает какую причину- это то,ради чего кацап поедет в Америку .
Женщина кацапа- это суть кацапистской сущности. Если вы видите свиноматку в леопардовых лосинах- готов поспорить,что это чудо имеет отношение к рф. Если вы видите чучундру в зеленом полушубке и спортивочках- это оно, животное подвида кацапиус обыкновеннный. макияж на фурии - это 8 слоев штукатурки, нанесенный криворуким маляром, ногти - обгрызсам-стайл. Мечта самки кацапа- перепить мужа и уебать хоть на неделю с ненавистных ебеней рф. Правда в зеркале- кацапо-самка видит себя невъебенной фройлян с дворянскими корнями, у ног которой ползают богатые ухажеры , а супер-самка отшивает их нахуй и ждет ивана на белом коне,который вот-вот вернется с битвы против геев
кацап не умеет созидать, ему это не свойственно. Созидающий кацап- это кошка и колбаса на столе. Спиздить колбасу для кошки -дело принципа . Как и кошка , кацап не считает себя вором если спиздит, он бля считает себя супермега ловким и стратегом. ну спиздил, ну я. А шо такого? Это созидательная логика казламордого . Созидать кацап умеет только в плане стратегии -шо плохо лежит,то похоже на мое-
кацап мечтает выиграть битву. Хоть одну. Хоть самую никчемную. Хоть сражение за 100 грамм с соседом . В обычной жизни кацап сидит на попе ровно и делает вид,что работает работу + гордится тем,что он гордится тем,что он кацап. Но видения битвы его посещают постоянно, он видит как сталин или сам хуйло ему вручает мядаль за победу , а сам орденоносец, ухмылясь смотрит на смердов без ордена со сцены. Сталин произносит речь о подвиге кацапа,кацап бурно оргазмирует, все зрители хлопают. И похуй,что подвигом кацапа в основном является некая придуманная агитпромом хуйня типу - как иван перебашил ломом 88 самолетов американцев-, главное не это. Главное поучаствовать хоть в фейковой,но сука битве и пабидить 666 натовцев одним ударом самовара
кацап считает себя арийцем. Фашисты Германии- лютые лохи в сравнении с кацапологикой. Всякий кацап считает ояебукакой несправедливостью продажу Аляски и готов дрочить на картонную армату,абы только случился Алясканаш . Но с приходом кацапа на Аляску , могу смело сказать: оттуда уебут не то что чукчи, но и пингвины, ибо кацап будет с перегаром заебывать по началу всех пьяными базарами о виликай расии , а потом засрет вечные снега пустыми бутылками от водяры.
Урнофобия. Кацапы ненавидят и боятся урн. Выбросить что-то в урну- это для лохов, кацап показывает свое присутствие иначе : сначала наебашится дешевого пойла в хлам, а потом сделает в месте принимания стекломоя вовнутрь кучу мусора. В глубине души , кацап таким образом считает,что он метит территорию . Правда в цивилизованом обществе -кацапа считают пиздоватым дикарем, не умеющим бухать, но кацап об этом не догадывается. Ибо догадайка- нихуя не работает и промыта настойкой боярышника . Вообще , вся загадочная душа кацапа - это один тезис- какую подлянку бухой иван готовит прямо сейчас, пока заливает блевоту о братстве и тп х*йне-
Фашик Донецкий
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то шо кацапские карабли летают, знает даже сирийская пво....
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перегрузили грузом 200 из сирии что ли? ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8861

В Москве горит морг ФСБ, все затянуло черным дымом

Экстренные службы сообщили о пожаре в морге Центрального клинического военного госпиталя ФСБ РФ.
На территории Центрального клинического военного госпиталя ФСБ России на северо-западе Москвы произошел пожар.
Согласно информации, поступившей от представителя экстренных служб, горит здание в 1-м Пехотном переулке, дом 9/27, строение 13.
«По предварительным данным, возгорание произошло в морге. Из-под крыши двухэтажного здания идет черный дым», - рассказал источник.
Известно, что источник пожара находится на втором этаже здания. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Вот что ещё никогда не горело, так это морг. Да ещё и ФСБ-шный.http://rusjev.net/2018/09/22/v-moskve-gorit-morg-fsb-vse-zatyanulo-chernyim-dyimom/
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дак єто ж горяД
жаренній буряД ...в морозильніх камерах ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6139
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Заметают следы и уничтожают улики. А может это мертвые жертвы ФСБ не выдержали и пустили петуха ? ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8527
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А до этого Ил-20 летел на безопасном расстоянии от израильских самолетов.
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я знову ж, в 2314-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Корабли Украины в Азовском и чёрном море неплохо бы демонстративно сопровождать боевыми кораблями "гарантов" будапештской лжи. Пока что сопровождают и досматривают "гаранты" Росии. ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7174
Не?
Ну тогда восстанавливать ЯО.
Ху ли чикаться?
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Цензор не все переказав ?
Бо москалі пишуть, що Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», относящиеся к Военно-морским силам Украины, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма и продолжают там находиться. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ, передает ТАСС.Они следуют в северо-восточном направлении. Их на безопасном расстоянии сопровождают корабли российской береговой охраны.
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В экономической зоне ходить можно, рыбу ловить нельзя.
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Если это так на самом деле про "исключительную", то я реально не могу понять стратегии этого маневра. ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7225
Это для чего-нагнать на москалей страху кораблем управления и буксиром, или спровоцировать их на нападение? ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7225
Версию о сбитии с курса отметаю сразу как фантастическую.
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корабли ВМС Украины через Керченский мост? ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 6248
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Да, необычная картина. Но не фантастическая. Если кацапы вздумают взбрыкнуть против наших военных моряков, то не нужно забывать, что сказал вчера министр обороны Великобритании, чей корабль сейчас в Черном море. А надо показывать москалям характер, даже если пока нету достойного флота.
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Нема там воєнних моряків. Менше туфту слухай. Буксир тягне в Марік на переплавку колишню плавучу майстерню Донбас. Котру пяна команда два роки тому спасила майже дощенту
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А чего необычного? Кацапы хоть раз озвучили, что воспрепятствуют проходу военных кораблей?
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Брехляндія є тільки одна у світі - і ії столиця це Мацква.
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Вы вчитайтесь в отчет погрануправления ФСБ...Они защищают безопасность Эрэфии от корабля управления и буксира...
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"Напомним, Россия незаконно оккупировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года."
Это прикол такой? Кому напомним? Тем, кто из пятилетней комы вышел?
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Корабель керування Є, а кораблів флоту НЕМА ,,, адмірали зі штабами Є - кораблів все одно НЕМА Наявність буксира наводить на спомин як кацапня тягала свого ай-вей-носця кузю. Гетьман там ще хоч наплаву після ремонту пециними кузнецами, а то після ремонту геть про нього не згадують.
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Шо там дивитися? Буксир тягне в Марік на переплавку згорівшу два роки тому плавучу майстерню Донбасс (ПМ-9)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские корабли демонстративно сблизились с украинскими в захваченной РФ прибрежной зоне у берегов Крыма
 
 
 
 
 
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