 ФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма

В пограничном управлении ФСБ РФ заявили, что их корабли береговой охраны сопровождают два корабля ВМС Украины возле берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма,.. следуя в северо-восточном направлении.... В интересах обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ России", - сообщили в российском ведомстве.
В российском погрануправлении отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.
Напомним, Россия незаконно оккупировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года.
Лучше бы кацапы свой ублюдочный вирус расеянства подальше от берегов соседей держали, всем было бы лучше, и соседям, и самим тупорылым кацапам.
https://www.ships.com.ua/
Спасибо.
ЗІФ-31 - 57-мм спарена зенітна корабельна артилерійська установка, що складалася на озброєнні ВМФ СРСР.
См. Википедия
Так с тех пор и дружат?
И зачем столько напрасных усилий? Ведь ясно же, чем все закончится - в списки попадут все украинцы, кроме ментов, прокурорских, гэбни и тех, кто "помогает".
и тут же она не сдается...
https://echo.msk.ru/news/2282904-echo.html
За годы оккупации хуйлостаном Донецка ,у меня лично, сложилось собственное мнение о свинособаках . психотип казламордого. Часть 1
Кацап видит себя в зеркале супер-иваном,который при помощи пластикового стаканчика и крика - ураааа!- ебошит игил, натовцев, американцев и всех недуховных за некую ояебукакую духовную идею типу - спасение рядового руцкагаварясчего дауна-,которого притесняют невидимые ,но сука страшные и лютые притеснители.
Кацап тщеславен. Ему блд так хочется быть великим,шо аж зубы нахуй сводит. Сидя на своем пердаке имперском в ижевске или тюмени, оно сука мечтает о том, как в один прекрасный момент оно даст пизды всем пиндосам нанотабуреткой, а потом сексуально отрыгнет недельным перегаром и скажет- а хули вы думали ? я ж русский!-
Наномечтой кацапа является спиздить дохуя денег и уебать в Европу с зажопинска, в котором оно, граф скрепный проживает временно последние лет 50. Оно неистово хочет бросить дремучие ебеня и побухать среди людей белых . В Европе кацапездал мечтает вломить в ебало пиндосу или гейропецу и перепить хоть японца,хоть француза, хоть зимбабвийца, шобы потом хвастаться абсолютно всем , сидя за столом и смакуя стекломой как он навалял пиздов немцу . Экскурсии-это для лохов, кто не в курсе. наебениться в хлам , рассказать америкосу как хуево живется в хуйляндии, а потом отпиздить америкоса за хуй знает какую причину- это то,ради чего кацап поедет в Америку .
Женщина кацапа- это суть кацапистской сущности. Если вы видите свиноматку в леопардовых лосинах- готов поспорить,что это чудо имеет отношение к рф. Если вы видите чучундру в зеленом полушубке и спортивочках- это оно, животное подвида кацапиус обыкновеннный. макияж на фурии - это 8 слоев штукатурки, нанесенный криворуким маляром, ногти - обгрызсам-стайл. Мечта самки кацапа- перепить мужа и уебать хоть на неделю с ненавистных ебеней рф. Правда в зеркале- кацапо-самка видит себя невъебенной фройлян с дворянскими корнями, у ног которой ползают богатые ухажеры , а супер-самка отшивает их нахуй и ждет ивана на белом коне,который вот-вот вернется с битвы против геев
кацап не умеет созидать, ему это не свойственно. Созидающий кацап- это кошка и колбаса на столе. Спиздить колбасу для кошки -дело принципа . Как и кошка , кацап не считает себя вором если спиздит, он бля считает себя супермега ловким и стратегом. ну спиздил, ну я. А шо такого? Это созидательная логика казламордого . Созидать кацап умеет только в плане стратегии -шо плохо лежит,то похоже на мое-
кацап мечтает выиграть битву. Хоть одну. Хоть самую никчемную. Хоть сражение за 100 грамм с соседом . В обычной жизни кацап сидит на попе ровно и делает вид,что работает работу + гордится тем,что он гордится тем,что он кацап. Но видения битвы его посещают постоянно, он видит как сталин или сам хуйло ему вручает мядаль за победу , а сам орденоносец, ухмылясь смотрит на смердов без ордена со сцены. Сталин произносит речь о подвиге кацапа,кацап бурно оргазмирует, все зрители хлопают. И похуй,что подвигом кацапа в основном является некая придуманная агитпромом хуйня типу - как иван перебашил ломом 88 самолетов американцев-, главное не это. Главное поучаствовать хоть в фейковой,но сука битве и пабидить 666 натовцев одним ударом самовара
кацап считает себя арийцем. Фашисты Германии- лютые лохи в сравнении с кацапологикой. Всякий кацап считает ояебукакой несправедливостью продажу Аляски и готов дрочить на картонную армату,абы только случился Алясканаш . Но с приходом кацапа на Аляску , могу смело сказать: оттуда уебут не то что чукчи, но и пингвины, ибо кацап будет с перегаром заебывать по началу всех пьяными базарами о виликай расии , а потом засрет вечные снега пустыми бутылками от водяры.
Урнофобия. Кацапы ненавидят и боятся урн. Выбросить что-то в урну- это для лохов, кацап показывает свое присутствие иначе : сначала наебашится дешевого пойла в хлам, а потом сделает в месте принимания стекломоя вовнутрь кучу мусора. В глубине души , кацап таким образом считает,что он метит территорию . Правда в цивилизованом обществе -кацапа считают пиздоватым дикарем, не умеющим бухать, но кацап об этом не догадывается. Ибо догадайка- нихуя не работает и промыта настойкой боярышника . Вообще , вся загадочная душа кацапа - это один тезис- какую подлянку бухой иван готовит прямо сейчас, пока заливает блевоту о братстве и тп х*йне-
Фашик Донецкий
В Москве горит морг ФСБ, все затянуло черным дымом
Экстренные службы сообщили о пожаре в морге Центрального клинического военного госпиталя ФСБ РФ.
На территории Центрального клинического военного госпиталя ФСБ России на северо-западе Москвы произошел пожар.
Согласно информации, поступившей от представителя экстренных служб, горит здание в 1-м Пехотном переулке, дом 9/27, строение 13.
«По предварительным данным, возгорание произошло в морге. Из-под крыши двухэтажного здания идет черный дым», - рассказал источник.
Известно, что источник пожара находится на втором этаже здания. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Вот что ещё никогда не горело, так это морг. Да ещё и ФСБ-шный.http://rusjev.net/2018/09/22/v-moskve-gorit-morg-fsb-vse-zatyanulo-chernyim-dyimom/