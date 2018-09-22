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 ФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма

В погрануправлении ФСБ РФ отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

В пограничном управлении ФСБ РФ заявили, что их корабли береговой охраны сопровождают два корабля ВМС Украины возле берегов оккупированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" - находятся недалеко от берегов Крыма,.. следуя в северо-восточном направлении.... В интересах обеспечения безопасности РФ их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ России", - сообщили в российском ведомстве.

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В российском погрануправлении отметили, что сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

Напомним, Россия незаконно оккупировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3087583
 
 
 Топ комментарии
 
Крым сейчас на спецзадании. Он делает все наилучшее для пэдэрации, санкции, обвал фубля, повышение пенсионного возраста, и многое другое.
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Кацапским холопам и рабам, давно привыкшим жить на коленях и бить поклоны, "вирус" Майдана и свободы не грозит.
Лучше бы кацапы свой ублюдочный вирус расеянства подальше от берегов соседей держали, всем было бы лучше, и соседям, и самим тупорылым кацапам.
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Кацапским холопам и рабам, давно привыкшим жить на коленях и бить поклоны, "вирус" Майдана и свободы не грозит.
Лучше бы кацапы свой ублюдочный вирус расеянства подальше от берегов соседей держали, всем было бы лучше, и соседям, и самим тупорылым кацапам.
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Крым сейчас на спецзадании. Он делает все наилучшее для пэдэрации, санкции, обвал фубля, повышение пенсионного возраста, и многое другое.
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интересно сев - вост направление это где именно ?
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просто тут есть карта судов.. может они наши грузы охранять начали
https://www.ships.com.ua/
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надо точно знать где они именно сев вост чего ? где этот для них северо - восток .. думаю наши там грузы начали охранять
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Возможно обогнули Форос и идут к Керчи.
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"Напомним, Россия незаконно оккупировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года."
Спасибо.
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подумалось...а можно ли что то оккупировать законно?)
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Щось вони не дуже схожі на кораблі ВМС.
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Ой, да не смотри ты на фотки непонятно чего. Тут другое интересно: "сопровождаем на безопасном расстоянии". Это тебе не над гражданскими судами пиратствовать.
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Да ссут подойти к кораблям у которых вооружения ноль, это баркас и плавучая мастерская, кстати Донбасс только подлатали после сильного пожара в 2016.
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Артилерія ЗІФ-31Б

ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7266



ЗІФ-31 - 57-мм спарена зенітна корабельна артилерійська установка, що складалася на озброєнні ВМФ СРСР.

См. Википедия
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Таки да, схоже що це він, але озброєння не видно.
ФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9214
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Понимать это не твое, кацапчег, давай греби веслами отсюда в родную гавень ФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9609
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"11.11.2007 г. находящийся у причальной стенки в Севастопольской бухте корабль управления «Донбасс» заблаговременно не был поставлен на укрытую стоянку, во время шторма был сорван со швартовых от причальной стенки ... Лишь самоотверженная помощь буксира "Корець" ВМС Украины ... помогла избежать катастрофических последствий"

Так с тех пор и дружат?
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Менты на "Миротворце" сформировали новый список - украинцы с двойным гражданством.

И зачем столько напрасных усилий? Ведь ясно же, чем все закончится - в списки попадут все украинцы, кроме ментов, прокурорских, гэбни и тех, кто "помогает".
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врагу не сдается наш паследний варяг и тут же при нем канонерка.....

и тут же она не сдается...
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А что там делают баркас и ремонтник, или их в Азовское перебрасывают.
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Их кацапы отдали в 2014-м. Может решили вернуть назад? Типа нам подачек не нужно?
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что там делают баркас и ремонтник? так как показала практика, против московский "боевых" савецких ржавых корыт самые действенные сухогрузы "Ашот" 😂
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ну ,наве6рное шота делают,раз их кацапня так опасается
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В Киеве приступили к описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархатаМинистерство культуры Украины сформировало для оценки специальные комиссии. Так утверждают в Московском патриархате. Там возмущены тем, что в Киеве приступили к этим действиям не дожидаясь окончательного решения о предоставлении автокефалии украинской православной церкви, сообщает агентство ТАСС. В сообщении подчёркивается, что беспокойство связано, прежде всего, с заявлениями главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета, который неоднократно говорил о претензиях на Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.
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Экзархи прибыли в Украину описывать имущество московского сатаната
ФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9781
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То, что называется "Внизапна!" Королевский флот намерен защищать Одессу от российской блокады. Ну, а то, что у нас в мире лишь один Королевский флот, дает сразу понять о какой стране речьФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5410 https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1206672 …
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Психотип кацапского оккупанта. Мнение из Донецка
За годы оккупации хуйлостаном Донецка ,у меня лично, сложилось собственное мнение о свинособаках . психотип казламордого. Часть 1
Кацап видит себя в зеркале супер-иваном,который при помощи пластикового стаканчика и крика - ураааа!- ебошит игил, натовцев, американцев и всех недуховных за некую ояебукакую духовную идею типу - спасение рядового руцкагаварясчего дауна-,которого притесняют невидимые ,но сука страшные и лютые притеснители.
Кацап тщеславен. Ему блд так хочется быть великим,шо аж зубы нахуй сводит. Сидя на своем пердаке имперском в ижевске или тюмени, оно сука мечтает о том, как в один прекрасный момент оно даст пизды всем пиндосам нанотабуреткой, а потом сексуально отрыгнет недельным перегаром и скажет- а хули вы думали ? я ж русский!-
Наномечтой кацапа является спиздить дохуя денег и уебать в Европу с зажопинска, в котором оно, граф скрепный проживает временно последние лет 50. Оно неистово хочет бросить дремучие ебеня и побухать среди людей белых . В Европе кацапездал мечтает вломить в ебало пиндосу или гейропецу и перепить хоть японца,хоть француза, хоть зимбабвийца, шобы потом хвастаться абсолютно всем , сидя за столом и смакуя стекломой как он навалял пиздов немцу . Экскурсии-это для лохов, кто не в курсе. наебениться в хлам , рассказать америкосу как хуево живется в хуйляндии, а потом отпиздить америкоса за хуй знает какую причину- это то,ради чего кацап поедет в Америку .
Женщина кацапа- это суть кацапистской сущности. Если вы видите свиноматку в леопардовых лосинах- готов поспорить,что это чудо имеет отношение к рф. Если вы видите чучундру в зеленом полушубке и спортивочках- это оно, животное подвида кацапиус обыкновеннный. макияж на фурии - это 8 слоев штукатурки, нанесенный криворуким маляром, ногти - обгрызсам-стайл. Мечта самки кацапа- перепить мужа и уебать хоть на неделю с ненавистных ебеней рф. Правда в зеркале- кацапо-самка видит себя невъебенной фройлян с дворянскими корнями, у ног которой ползают богатые ухажеры , а супер-самка отшивает их нахуй и ждет ивана на белом коне,который вот-вот вернется с битвы против геев
кацап не умеет созидать, ему это не свойственно. Созидающий кацап- это кошка и колбаса на столе. Спиздить колбасу для кошки -дело принципа . Как и кошка , кацап не считает себя вором если спиздит, он бля считает себя супермега ловким и стратегом. ну спиздил, ну я. А шо такого? Это созидательная логика казламордого . Созидать кацап умеет только в плане стратегии -шо плохо лежит,то похоже на мое-
кацап мечтает выиграть битву. Хоть одну. Хоть самую никчемную. Хоть сражение за 100 грамм с соседом . В обычной жизни кацап сидит на попе ровно и делает вид,что работает работу + гордится тем,что он гордится тем,что он кацап. Но видения битвы его посещают постоянно, он видит как сталин или сам хуйло ему вручает мядаль за победу , а сам орденоносец, ухмылясь смотрит на смердов без ордена со сцены. Сталин произносит речь о подвиге кацапа,кацап бурно оргазмирует, все зрители хлопают. И похуй,что подвигом кацапа в основном является некая придуманная агитпромом хуйня типу - как иван перебашил ломом 88 самолетов американцев-, главное не это. Главное поучаствовать хоть в фейковой,но сука битве и пабидить 666 натовцев одним ударом самовара
кацап считает себя арийцем. Фашисты Германии- лютые лохи в сравнении с кацапологикой. Всякий кацап считает ояебукакой несправедливостью продажу Аляски и готов дрочить на картонную армату,абы только случился Алясканаш . Но с приходом кацапа на Аляску , могу смело сказать: оттуда уебут не то что чукчи, но и пингвины, ибо кацап будет с перегаром заебывать по началу всех пьяными базарами о виликай расии , а потом засрет вечные снега пустыми бутылками от водяры.
Урнофобия. Кацапы ненавидят и боятся урн. Выбросить что-то в урну- это для лохов, кацап показывает свое присутствие иначе : сначала наебашится дешевого пойла в хлам, а потом сделает в месте принимания стекломоя вовнутрь кучу мусора. В глубине души , кацап таким образом считает,что он метит территорию . Правда в цивилизованом обществе -кацапа считают пиздоватым дикарем, не умеющим бухать, но кацап об этом не догадывается. Ибо догадайка- нихуя не работает и промыта настойкой боярышника . Вообще , вся загадочная душа кацапа - это один тезис- какую подлянку бухой иван готовит прямо сейчас, пока заливает блевоту о братстве и тп х*йне-
Фашик Донецкий
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то шо кацапские карабли летают, знает даже сирийская пво....
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перегрузили грузом 200 из сирии что ли? ФСБ РФ заявила про супровід двох кораблів ВМС України "Донбас" і "Корець" поблизу окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8861

В Москве горит морг ФСБ, все затянуло черным дымом

Экстренные службы сообщили о пожаре в морге Центрального клинического военного госпиталя ФСБ РФ.
На территории Центрального клинического военного госпиталя ФСБ России на северо-западе Москвы произошел пожар.
Согласно информации, поступившей от представителя экстренных служб, горит здание в 1-м Пехотном переулке, дом 9/27, строение 13.
«По предварительным данным, возгорание произошло в морге. Из-под крыши двухэтажного здания идет черный дым», - рассказал источник.
Известно, что источник пожара находится на втором этаже здания. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Вот что ещё никогда не горело, так это морг. Да ещё и ФСБ-шный.http://rusjev.net/2018/09/22/v-moskve-gorit-morg-fsb-vse-zatyanulo-chernyim-dyimom/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ РФ заявила о сопровождении двух кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" вблизи оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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