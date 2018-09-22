 Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Белецкая, передает Цензор.НЕТ.

Волонтеры обратились к главе Минобороны Степану Полтораку с требованием публично отреагировать на пост в соцсети его советника Романа Доника, в котором он заявил о том, что в ряды волонтеров проникли вражеские спецслужбы. По мнению волонтеров, подобные заявления распространяют атмосферу недоверия и подозрений в отношениях между Минобороны, ВСУ и волонтерами, подрывая таким образом на идеологическом уровне обороноспособность страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мне нравится видеть, как растут дети, которых я лечил", - медики-волонтеры из США проведут 63 операции во Львове. ВИДЕО

Далее приводим полный текст письма на языке оригинала:

"Шановний Степан Тимофійович!

Надаємо Вам копію публічного допису в соціальній мережі "Фейсбук" вашого радника, Романа Донніка по темі проникнення ворожих спец. служб до лав волонтерів ЗСУ.

Вважаємо , що поява данного допису Вашого радника нерозривно повязана із нещодавнім проектом так званої "Інструкції для волонтерів", де співробітники підрозділу МО ЦІВІК намагалися накласти обмеження на громадянські та конституційні права волонтерів що регулярно відвідують частини МО на передовій.

А саме, права на отримання та розповсюдження інформації стосовно реального стану забезпечення наших військ харчами, одягом та житловими умовами.

В звязку із тим , що даний допис Вашого радника був неоднозначно сприйнятий активною волонтерською спільнотою, як такий, що поширює атмосферу недовіри та підозрілості у відношеннях між МОУ-ЗСУ та волонтерською спільнотою, підриваючи таким чином на ідеологічному рівні обороноздатність нашої країни, просимо Вас якомога оперативніше надати офіційну оцінку деструктивним діям в соціальній мережі Вашого радника через публічні засоби інформації- сайт МОУ.

Шановний Степан Тимофійович!

Надаємо Вам копію публічно"



