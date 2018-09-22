 Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Белецкая, передает Цензор.НЕТ.
Волонтеры обратились к главе Минобороны Степану Полтораку с требованием публично отреагировать на пост в соцсети его советника Романа Доника, в котором он заявил о том, что в ряды волонтеров проникли вражеские спецслужбы. По мнению волонтеров, подобные заявления распространяют атмосферу недоверия и подозрений в отношениях между Минобороны, ВСУ и волонтерами, подрывая таким образом на идеологическом уровне обороноспособность страны.
Далее приводим полный текст письма на языке оригинала:
"Шановний Степан Тимофійович!
Надаємо Вам копію публічного допису в соціальній мережі "Фейсбук" вашого радника, Романа Донніка по темі проникнення ворожих спец. служб до лав волонтерів ЗСУ.
Вважаємо , що поява данного допису Вашого радника нерозривно повязана із нещодавнім проектом так званої "Інструкції для волонтерів", де співробітники підрозділу МО ЦІВІК намагалися накласти обмеження на громадянські та конституційні права волонтерів що регулярно відвідують частини МО на передовій.
А саме, права на отримання та розповсюдження інформації стосовно реального стану забезпечення наших військ харчами, одягом та житловими умовами.
В звязку із тим , що даний допис Вашого радника був неоднозначно сприйнятий активною волонтерською спільнотою, як такий, що поширює атмосферу недовіри та підозрілості у відношеннях між МОУ-ЗСУ та волонтерською спільнотою, підриваючи таким чином на ідеологічному рівні обороноздатність нашої країни, просимо Вас якомога оперативніше надати офіційну оцінку деструктивним діям в соціальній мережі Вашого радника через публічні засоби інформації- сайт МОУ.
Шановний Степан Тимофійович!
Надаємо Вам копію публічно"
Если бьі не Бабушки с нищинскими пенсиями, которьіе голодая, отдавали последнюю копеечку на фронт, если бьі не Волонтерьі, снабжавшие фронт самьім необходимьім, покупая на єти суммьі из собранньіх копеечек, если бьі не Добровольцьі, отдающие самое дорогое - ЖИЗНЬ, то не известно где бьіла бьі УКРАИНА.
А шо порошенко, он никто, он купил 500 винтовок и поехал отдьіхать на Мальдивьі, во время , когда страна воюет и гибнут лучшие сьіньі Украиньі, оН победил бьі и без украинского НАРОДА и без ВОЛОНТЕРОВ, оН сАм победил бьі. А вспомнить Иловайск, Дебальцево, КАКОЙ ПОЗОР, но он гидранту глаз не колит.
ОН ВИЗЖИТ, ЧТО "МИ ЗДАБУЛИ", НО КТО МЬІ?
позор ему¡ ФУ¡
Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров
А разве вражеские спецслужбы не могут проникнуть в ряды волонтеров?
Это не самый сложный путь проникновения в ВСУ, значит вражеские спецслужбы его используют.
Нам плевать кого ты там знаешь, и кого кем считаешь...
Есть факт - именно добрбаты и волонтеры были главной силой, которая раскачала Украину на сопротивление в 2014-ом,пока такие как Турчинов и Полторак в штаны ссались от страха...
Не вважаю його об'єктивним.
Множество высокопоставленных крыс, служивших в Крыму, присягнули на верность кацапам.
Может имеет смысл, назвать Генштаб и МО, рассадниками кацапского шпионажа?
Оппозиционный блок, мотается в парашку за указаниями (партия!!!).
Значит и ВР можно можно назвать рассадником шпионажа - если минимум 20% состава - открытые коллаборационисты!
Факт
Одни выхлопы сероводорода из-за поребрика...
И во все другие сферы жизни.
Это и дураку понятно.
Но тут вопрос стоит в другом: официальное лицо, заявило про шпионов в рядах волонтеров.
Никакие другие сферы не упомянуты, только волонтерское движение...
Продвигают идею "регистрации волонтеров" в масштабе страны?
Чтобы потом, чисто случайно, проинформировать кацапов о том, кто есть кто.
у нас не рашка педерашка
тебе гпу мало?
Лучше скажите , сколько у него дворцов и где он столько бабла наскирдовал ?
Жена бизнесмен ? Женщина каких-то тысячилетий ? Выиграл в карты , как Ляшко ?
Враги подбросили ?
А может , он деньги получает от зарубежных хозяев за подрывную деятельность ?