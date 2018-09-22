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Все про:Минобороны (5356) волонтеры (1806) Полторак (1009) Белецкая Ирина (1)

 Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров

Волонтеры опасаются, что действия некоторых чиновников Минобороны подрывают обороноспособность Украины из-за того, что сеют недоверие между волонтерами и подразделениями ВСУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер Ирина Белецкая, передает Цензор.НЕТ.

Волонтеры обратились к главе Минобороны Степану Полтораку с требованием публично отреагировать на пост в соцсети его советника Романа Доника, в котором он заявил о том, что в ряды волонтеров проникли вражеские спецслужбы. По мнению волонтеров, подобные заявления распространяют атмосферу недоверия и подозрений в отношениях между Минобороны, ВСУ и волонтерами, подрывая таким образом на идеологическом уровне обороноспособность страны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мне нравится видеть, как растут дети, которых я лечил", - медики-волонтеры из США проведут 63 операции во Львове. ВИДЕО

Далее приводим полный текст письма на языке оригинала:

"Шановний Степан Тимофійович!

Надаємо Вам копію публічного допису в соціальній мережі "Фейсбук" вашого радника, Романа Донніка по темі проникнення ворожих спец. служб до лав волонтерів ЗСУ.

Вважаємо , що поява данного допису Вашого радника нерозривно повязана із нещодавнім проектом так званої "Інструкції для волонтерів", де співробітники підрозділу МО ЦІВІК намагалися накласти обмеження на громадянські та конституційні права волонтерів що регулярно відвідують частини МО на передовій.

А саме, права на отримання та розповсюдження інформації стосовно реального стану забезпечення наших військ харчами, одягом та житловими умовами.

В звязку із тим , що даний допис Вашого радника був неоднозначно сприйнятий активною волонтерською спільнотою, як такий, що поширює атмосферу недовіри та підозрілості у відношеннях між МОУ-ЗСУ та волонтерською спільнотою, підриваючи таким чином на ідеологічному рівні обороноздатність нашої країни, просимо Вас якомога оперативніше надати офіційну оцінку деструктивним діям в соціальній мережі Вашого радника через публічні засоби інформації- сайт МОУ.

Шановний Степан Тимофійович!

Надаємо Вам копію публічно"

Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров 01
Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров 02

Источник: https://censor.net.ua/n3087581
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вырисовывается ясная картина: волонтеры - огенты крымбля, тропический главнокомандувач Кокорин победил бы и без них.
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а разве их нет в министерстве и генштабе?
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Вони, вражеские ахенти, з Генштабу і не виходили! Іловайськ, Дебальцево тому підтвердження! А цей тупенький мусор, який став міністром оборони, просто шустрить(ворує) поки є час.
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А почему волонтеры так возбудились, будто за живое их задели?
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Та, я давно уже писал, что после заявления Порошенко о том, что он вполне может обходится без волонтёров и добровольцев, и первым и вторым нужно было не мешать президенту и отойти в сторону. У нас есть кому помогать, есть ДУК или НК и подобные, вот им и помогали бы. Зачем им лезть туда, где всё обеспечивают и так.
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Єтот Барьіга, пиарщик, лузер и офшорник, визжащий про перемоги "жити па новаму", может только будки строить.
Если бьі не Бабушки с нищинскими пенсиями, которьіе голодая, отдавали последнюю копеечку на фронт, если бьі не Волонтерьі, снабжавшие фронт самьім необходимьім, покупая на єти суммьі из собранньіх копеечек, если бьі не Добровольцьі, отдающие самое дорогое - ЖИЗНЬ, то не известно где бьіла бьі УКРАИНА.
А шо порошенко, он никто, он купил 500 винтовок и поехал отдьіхать на Мальдивьі, во время , когда страна воюет и гибнут лучшие сьіньі Украиньі, оН победил бьі и без украинского НАРОДА и без ВОЛОНТЕРОВ, оН сАм победил бьі. А вспомнить Иловайск, Дебальцево, КАКОЙ ПОЗОР, но он гидранту глаз не колит.
ОН ВИЗЖИТ, ЧТО "МИ ЗДАБУЛИ", НО КТО МЬІ?
позор ему¡ ФУ¡
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так не проникайте-и не будет недоверия Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров - Цензор.НЕТ 3225
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Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров


А разве вражеские спецслужбы не могут проникнуть в ряды волонтеров?
Это не самый сложный путь проникновения в ВСУ, значит вражеские спецслужбы его используют.


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а разве их нет в министерстве и генштабе?
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там все свои - кумовья,соратники, однокашники. А вот волонтеры - это агенты кремля, они опасны, они могут посягнуть на совковые устои царства полторашки
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Вони, вражеские ахенти, з Генштабу і не виходили! Іловайськ, Дебальцево тому підтвердження! А цей тупенький мусор, який став міністром оборони, просто шустрить(ворує) поки є час.
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кто не проголосует за гаранта коррупции по кличке "порох" - тот агент кремля Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров - Цензор.НЕТ 4674
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Доника знаю. А Белецкая это кто? Генерал-Хорунжий Українського Реєстрового Волонтерства?
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Шо не ясно? Волонтеры то агенты кремля! Да соя?😷
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Еще раз для одноклеточных - волонтерить надо было в 2014м. Кого с 2014го не знаю - считаю всех мошенниками.
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fresh guacamole - а ты типа двух клеточный, да? Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров - Цензор.НЕТ 1959

Нам плевать кого ты там знаешь, и кого кем считаешь...

Есть факт - именно добрбаты и волонтеры были главной силой, которая раскачала Украину на сопротивление в 2014-ом,пока такие как Турчинов и Полторак в штаны ссались от страха...
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Не сомневаюсь, что наша армейская разведка или СБУ работают по паРашкинским волонтерам и наоборот....такова жизнь...
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Ну вырисовывается ясная картина: волонтеры - огенты крымбля, тропический главнокомандувач Кокорин победил бы и без них.
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Донніку час навідати психолога, а може і психіатра, він вже давно видається мені надто експресивним та непередбачуваним.
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Оно просто очутилося возле корыта и офигело от бабок на него посыпалось.Теперь будет до последнего за свинью мальдивскую топить.
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Ксения, да все по теме Доник написал. Тут только один рубан,чего стоит,который наших пацанов на сепаров обменивал. Не горячись, вдумайся.
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Про декого правду, а про декогоі ні.
Не вважаю його об'єктивним.
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Согласна с тобой. Есть кто приятен, а кто нет, ну я стараюсь слушать и тех и других,а потом уже выводы свои делать. Уже за савченко рвали опы и шо получилось в итоге? (
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Вообще то это он писал о Мочанове, у него старая заруба с ним. И в чем то он прав.
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В чем ? В том что он с Рубаном с захарченком бухали ?
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ну мало кто с кем бухал - и черчиль с гитлером побухивали
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Волонтеры должны понимать что это может быть правдой.
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Волонтёры понимают, что правдой есть то, что в армии намного больше агентов но, помогают солдатам.
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НЕТ в словах Доника такого смысла, который придаёт Цензор! Хватит врать!
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Дадут оценку когда нескольких таких деятелей возьмут за жабры. А ведь действительно, среди волонтеров, есть затесавшиеся крысы и они этого не скрывают, чаще всего в хмельном угаре.
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Для борьбы с агентурой противника у нас есть СБУ и военная контрразведка. а Доник на тех же правах, что и волонтёры и сам может быть агентом.
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Есть крысы в разных местах.
Множество высокопоставленных крыс, служивших в Крыму, присягнули на верность кацапам.
Может имеет смысл, назвать Генштаб и МО, рассадниками кацапского шпионажа?
Оппозиционный блок, мотается в парашку за указаниями (партия!!!).
Значит и ВР можно можно назвать рассадником шпионажа - если минимум 20% состава - открытые коллаборационисты!
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Могу подсказать, где агентов Кремля больше. Это в зРАДЕ и АП. У них геноцид украинцев и войну, на которой зарабатывают миллионы и миллиарды ещё никто не отменял. Том больше половины тех, кто уже завтра готов аплодировать не сильной Украине, а путлеру
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Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"./ В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля/ Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона. Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще до 10 лет /убрать из власти путинских холуёв-обязанность честных израильтян.
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товарищь Сидоров-левое яйцо пороха - подобную Куйню пиши в израильских постах
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военные союзники Путина в своих мечтах о гражданской войне в Украине даже забывают что в Израиле религия не отделена от государства. Суббота (шабат) согласно религии там особый день. В шабат нельзя писать, а читать можно только религиозную литературу. « Каждый, кто соблюдает субботу, -исполняет всю Тору, а каждый, кто нарушает субботу, -отвергает всю Тору».
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...я тут поплавал трошки на таком дизайне... ...люди не бедные собрались на борту... -- Лондон, Париж, Брюссель, Роттердам, Амстердам... -- ...там пропуск на борт, после экскурсий -- в самолёт легче попасть! Никто про Украину не слышал... ... всем пофиг! ...приходилось разъяснять популярно... Ойропа... ...тёмная -- как вечера на хуторе, близь Деканьки...*)
Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров - Цензор.НЕТ 9194
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...вчера Атлантику штормило люто! -- нихто и не заметил... ...за пивом -- по 7 евро стакан...*)
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Bandera Rosa удивил типа, в Дойчланде под проксей которого ты прячешься, на октоберфесте пивас по 11ойро и 40 евроцентов
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Шурик... -- то ж немецкий литр!... .а не 380 грамм... ...за прокси не переживай -- я люблю путешествовать... -- завтра другой прокси будет -- гуляю...*)
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И коменты под статьей только подтверждают это...
Одни выхлопы сероводорода из-за поребрика...
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Агенты, безусловно могут проникнуть и в ряды волонтеров.
И во все другие сферы жизни.
Это и дураку понятно.
Но тут вопрос стоит в другом: официальное лицо, заявило про шпионов в рядах волонтеров.
Никакие другие сферы не упомянуты, только волонтерское движение...
Продвигают идею "регистрации волонтеров" в масштабе страны?
Чтобы потом, чисто случайно, проинформировать кацапов о том, кто есть кто.
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В военкоматах поищите среди бывших и настоящих отставников,которые работают с документами,а людей с пластинами и металлом в теле отправляют к чертовой матери,очередь стояла человек 15 половина инвалидов,а у них работа с документами...Сволочи!
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Может Доник намекал, что медвечук, бойко и вилкул подались в волонтерьі?
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У меня предложение, поднять цену на коммуналку только для тех, кому нравится эта власть, то есть порохолизам, гнойсманолизам и т.д. А мы посмотрим, как эти петухи, шныри выживать будут.
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У мальдивской свиньи,все кто не участвует в его шабаше автоматически ахенты хремля)))Весь херштаб его учился в мацковских училищах.Какая от них может быть реакция))
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Вообще то он не командующий, а министр.
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жмоник и есть агент - вот он и орет держи агента
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думаю последнее не проканает
у нас не рашка педерашка
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а молотов коктейля не хочешь?
тебе гпу мало? Волонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров - Цензор.НЕТ 7753
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Полторасрак - такой же коррупционер , как Петя и его свора .
Лучше скажите , сколько у него дворцов и где он столько бабла наскирдовал ?
Жена бизнесмен ? Женщина каких-то тысячилетий ? Выиграл в карты , как Ляшко ?
Враги подбросили ?
А может , он деньги получает от зарубежных хозяев за подрывную деятельность ?
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Але вже прогрес: пише українською через ґуґл-перекладач.
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...є одне питання до полторака; - янукОВОЧ агент крембля чи ні...???
Волонтери - Полтораку: Дайте оцінку заяві вашого радника Доніка про проникнення ворожих спецслужб в лави волонтерів - Цензор.НЕТ 9240
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолонтеры - Полтораку: Дайте оценку заявлению вашего советника Доника о проникновении вражеских спецслужб в ряды волонтеров
 
 
 
 
 
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